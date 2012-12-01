هل تعلم?100معلومة لاتفوتك

أول من صنع الصابون . . . . سيدنا سليمان عليه السلام

أول من وضع النقط على الحروف . . . . الأسود الدوؤلي

أول من قال أما بعد . . . . سيدنا داوود عليه السلام

أول من جمع القرآن . . . . سيدنا ابو بكر الصديق بعد معركة اليمامة رضي الله عنه

أول ما خلق الله . . . . القـلم

أول من وضع علم الكيمياء . . . . جابر بن حيان

أول من وضع علم الجبر . . . . الخوارزمي

أول شهيدة في الإسلام . . . . سمية أم عمار أبن ياسر

أول أبن آدم . . . . قابيل

أول من تكلم العربيه . . . . سيدنا إسماعيل عليه السلام

أول من سمي سيد الشهداء . . . . حمزة بن عبد المطلب

أول مؤذن في الإسلام . . . . بلال الحبشي

أول من ولد في الكعبه . . . . علي بن أبي طالب رضي الله

عنه

أول من وضع علم النحو . . . . الأسود الدؤلى

أول من بنى مسجداً في الإسلام . . . . عمار بن ياسر بأمر

من الرسول صلى الله عليه وسلم

أول مسجد وضع في الأرض . . . . المسجد الحرام

أول من أسس علم الأخلاق . . . . علي بن أبي طالب رضي الله

عنه

أول آية نزلت في القتال . . . . أذّن للذين يقاتلون

أول من سمي أبو الشهداء . . . . الحسين بن علي

أول طبيب عربي . . . . أبو بكر الرازي

أول إمام أبوه إمام وجده إمام . . . . الحسن والحسين

أول من ركب الخيل . . . . إسماعيل عليه السلام

أول من صبغ بالسواد . . . . فرعون

أول من خلع نعليه عند دخوله الكعبه . . . . الوليد بن

المغيره

أول من كسى الكعبه المشرفه . . . . الملك تّبع ثم كساها

الرسول صلى الله عليه و سلم

أول من أرسل الكسوه للكعبه . . . . شجرةالدر ملكة مصر

أول حملة إسلاميه على الأندلس قام بها . . . . طريف بن

مالك

أول دينار عربي ظهر عام 695م . . . . وكان يحمل صورة

الخليفه عبدالملك بن مروان

أول من بنى دار لصناعة السفن . . . . معاويه بن أبي سفيان

بـ فلسطين

أول خليفة إسلامي بالوراثه . . . . يزيد بن معاويه

أول من أمر بأستخدام التقويم الهجري . . . . الخليفه عمر

بن الخطاب رضي الله عنه

أول مسجد وضع للناس . . . . هو المسجد الحرام بمكة

أول من فتق لسانه بالعربية المبينة . . . . هو اسماعيل

عليه السلام

أول من أذن فى الاسلام . . . . هو بلال بن رباح

أول من عرف الأبجدية و استخدمها . . . . هم قدماء المصريين

أول من عرف البارود و أشعله . . . . هم الصينيون

أول دوله استخدمت النساء فى مصلحة البريد . . . . هى فرنسا



أول من أنشأ مصرفا لاصدار الأوراق الماليه . . . . رجل

سويدى يدعى بلمستروك

أول برقيه أرسلت فى التاريخ عبر تلغراف موريس . . . . كانت

فى يوم 24 مايو 1844من واشنطن الى بلتيمور وهى حوالى 6 كم

فقط و كانت البرقية تحمل هذا النص ( هذا من فعل الله ) !!

أول من اكتشف المطاط . . . . هم الأسبان منذ أكثر من 450

عاما فى أمريكا الجنوبية

أول فرقة أطفاء تأسست فى روما حوالى سنة 100 ق م على يد

رجل يدعى لينوس كراسوس و كان يعمل سقاء للماء

أول بلد سميت بالقاهرة . . . . هى عاصمة مصر و لكن عدد

المدن التى تحمل اسم القاهرة 18 مدينه منها 13 فى الولايات

المتحده و 2 فى كندا و 2 فى ايطاليا و واحده فى فرنسا

أول حديقة حيوان . . . . أنشئت فى القرن الثانى عشر قبل

الميلاد فى الصين فى عهد الملك وين

أول متحف فى العالم . . . . هو متحف مدينة الاسكندرية الذى

أنشأه بطليموس عام 280 ق م و كان يحتوى على تماثيل لالهة

الجمال و الموسيقى و الشعر و نماذج للألات الصناعيه و

الجراحيه و قد تحول بعد ذلك الى مدرسة أو جامعة يونانية

أول طابع بريد . . . . صدر فى انجلترا فى عهد الملكة

فيكتوريا

أول من استعمل خاتم الخطبة . . . . هم الرومان و كان فى

البدايه من الحديد

أول من عقد المعاهدات فى التاريخ . . . . هم المصريين

القدماء و كانت مع الحيثيين و الفينيقيين

أول مدينة ضربت من الجو بالقنابل . . . . هى البندقية

حينما قصفها النمساويون منذ حوالى مائة عام

أول من أطلق على الكواكب أسمائهم . . . . هم القدماء

المصريين و كانوا يشبهونها بالحيوانات

أول صورة متحركة فى العالم صنعها رجل يدعى ( مايبريدج )

فقد وضع 24 اله للتصوير فى صف واحد ثم صور حصانا يجرى

أول ناطحة سحاب بنيت فى أمريكا عام 1883 و هى مبنى (

الأمبيرسنيت ) الذى بلغ طوله 381 مترا

أول سفينة طافت حول الكرة الأرضية . . . . هى السفينه (

فيكتوريا ) بقيادة ماجلان عام 1520

أول الصحف العربية . . . . هى صحيفة الوقائع المصرية التى

أنشأها محمد على باشا عام 1828

أول طيار أخترق الجو . . . . هو العالم الأندلسى عباس بن

فرناس المتوفى عام 887

أول دوله استخدمت الصواريخ فى الحروب . . . . هي مصر .



ــ أن الذباب المعروف بإسم الذباب الأزرقأو ذباب النار

يسطع حتى من خلال معدة الضفدع

ــ أن عين الذبابة هي عين مؤلفة من 4000سطحا صغيرا من رؤية

محيطية في كل الإتجاهات ، وهي واقفة ثابتة

ــ أن البواخر تسير في المياه الباردة بشكل أسرع من المياه

الدافئة

ــ أن الأحصنة لاتمتلك عظاما في رقبتها

ــ أن الأطفال البنات ينمن بعصبية بينما ينام الأطفال

الذكور بهدوء

ــ أن أرجل الجرادة يمكن أن تمشي وتتحرك حتى بعد أن تفصل

الأرجل عن جسم الجرادة ورأسها

ــ أن السرعة التي تدور بها الأرض حول الشمس تعادل ثمانية

أضعاف السرعة التي تغادر بها الرصاصة فوهة البندقية

ــ أن السرطان البحري يعيش فترة أطول إن وضعته في صندوق

مغلق تماما أكثر من الفترة التي يعيشها في صندوق مغلق له

ثقوب

ــ أن الحلقات التي تدور حول زحل يبلغ طولها 80500كم ،

ولكنها ذات سماكة لا تتجاوز 30سم

ــ ان غزال الشمواه يستطيع الوقوف على قوائمه الأربع في

رقعة لا تتجاوز مساحتها مساحة سطح ليرة معدنية

ــ أنه في مدغشقر يستخدمون خيوط العنكبوت في حياكة الأقمشة

ــ أن الطائر المعروف بالطائر الطنان يستخدم رجليه في

الوقوف فقط ، وهو لا يستطيع المشي لأنه لا يستطيع وضع

رجليه أمام بغضهما البعض

ــ أن طائر البويا يحاول أن يحاصر ذباب النار في عشه بهدف

الاستنارة بضوئها الذي يصدر عنها في ظلمة الليل

ــ أن سرب الجراد من الحجم المتوسط يتراوح عدد الجراد فيه

حوالي مليون جرادة ، ويستهلكون حوالي 20طن من الطعام يوميا

ــ أن مياه البحر هي أقرب المواد كيماويا في تركيبها إلى

دم الإنسان

ــ أنه قد وجد مؤخرا تمساحا قد فقس عن بيضة حديثا ، وبلغ

حجمه ثلاثة أضعاف البيضة التي فقس عنها

ــ أن الشجرة المسماة(( بشجرة الإعصار)) قادرة على الثبات

في وجه الأعاصير بثبات وقوة , ويعود السبب إلى الثقوب

الموجودة في أوراقها الكبيرة

ــ أن لون دم جراد الحقل أبيض

ــ أن هنالك محارا يعيش على الأشجار في جامايكا

ــ أن أنثى نجم البحر تضع كل يوم مايقارب 200,000,000 بيضة

ــ أن جسم الإنسان يحوي على الدهون مايكفي لسبعة قطع من

الصابون

ــ أن الشجرة المعروفة باسم (الكاجو)تنتمي إلى فصيلة

اللبلاب السام

ــ أن قنفذ البحر يمشي على نهايات أسنانه

ــ أن الحرف الأول والحرف الأخير في كل أسماء القارات

الخمس هي(ا) آسيا، أفريقيا، أوروبا ،أمريكا، استراليا

ــ أنه إذا قمت برج بيضة بشكل جيد فإن باستطاعتك أن توقفها

على قاعدتها . إذ أن من خلال الرج سوف ينثقب الغشاء الفاصل

بين المح والآح ، وسوف يهبط المح إلى قاع البيضة

ــ أن الحوت الأبيض هو الحيوان البحري الوحيد الذي ليس له

أعداء في البحر . إذ أن كل الحيوانات البحرية تخافه حتى

الحيتان القاتلة الأخرى

ــ أن أنثى البعوض تقفز في العام ما يقارب 150.000.000

قفزة

ــ أن عظام ظهر الجمل مستوية ومستقيمة تماما وأن سنامه

عبارة عن دهون وشحوم

ــ أن الباي الجزائري ( حاج احمد ) كان له 385 زوجه من

مختلف جنسيات العالم . ولم يكن يستطيع التفاهم لغويا مع

واحدة منهن

ــ أن الضفدع لا رقبة له لذلك فهو غير قادر على تدوير رأسه

ولا ثنيه باتجاه الأرض

ــ أن السلطان محمد علي الذي حكم مصر قد ألف فرقة من

الجنود المشاة تضم فقط جنودا بعين واحدة

ــ أن الحيوان المسمى ( بثعلب الماء ) يغطس في الماء بهدوء

، حتى أنه يغوص دون أن يتناثر منه الماء

ــ ان الفيل هو الحيوان الوحيد الذي له أربع ركب

ــ أن الحشرة المسماة ( بخنفساء السجادة ) قد وضعت في

زجاجة مغلقة ، وبقيت فيها حية دون طعام . إذ كانت تقتات في

هذه المدة على جلدها الذي كانت تبدله من حين لآخر

ــ أن الحشرة المعروفة باسم ( بعوضة أيار ) لا تعيش إلا

عدة ساعات فقط بعد ان تفقس من بيضتها

ــ أن الطائر المعروف باسم القرطس ، وهو طائر بحري كبير ،

يستطيع الطيران طوال اليوم دون ان يحتاج إلى رفرفة جناحيه

ولو لمرة واحدة

ــ ان المياه الغازية لا تحتوي على الصودا

ــ أن ما يحفظه المرء من ذخيرة مفردات اللغة يعادل حوالي

3000 كلمة . وانه يستطيع أن يتكلم 120 كلمه في الدقيقة .

وهو بالتالي قادر على التفوه بجمل ذخيرة بالمفردات التي

يعرفها خلال نصف ساعة فقط

ــ ان الزهر المعروف بزهر الربيع يدعى أيضا بعيون النهار

لأنه يذكر الناس بالشمس

ــ أن طائر الكيوي يضع بيوضه . التي تزن الواحدة منها ربع

وزن الطائر نفسه

ــ ان القوة العضلية لدى رجل في الخامسة والستين تعادل قوة

إمرأه في الخامسة والعشرين من العمر

ــ أن البومة هي الطائر الوحيد القادر على النظر إلى

الأشياء بكلتي عينيها في نفس الوقت

ــ أن بإمكانك الرؤية من خلال جسم سمك القط لشفافيته

ــ أن بعض خلايا جسمنا بحيث أنك لو وضعت 200.000 خليه

بجانب بعضها البعض لما تجاوزت في حجمها حجم رأس الدبوس

هل تعلم أن هناك بلدان عدة مثل الهند وبورما تستخدم الفيلة

كحيوانات لجر الأثقال والأحمال. فهناك غالباً ما

يستخدمونها في نقل الأشجار فهي تستعمل خراطيمها وأنيابها

لرفع كتل خشبية صغيرة. والفيلة الكبيرة قادرة بكل بساطة

على جر أوزان كبيرة تصل إلى طنين.







هل تعلم أن أكبر حديقة حيوانات وطنية هي حديقة تسافو

الوطنية في كينيا بأفريقيا. فهي أكبر بقليل من مساحة

فلسطين. وتتألف من سهول جافة مكشوفة مغطاة بالأعشاب

الاستوائية. يأتيها الزائرون من كل أنحاء العالم لمشاهدة

الحيوانات البرية المختلفة والطيور وغير ذلك. وهناك لا

يمكنك التنقل سيراً على الأقدام خوفاً من الحيوانات

المفترسة، بل يمكنك التنقل عبر السيارات الخاصة التابعة

للحديقة .

هل تعلم ان الجنود البريطانيين في الحرب العالميه الثانيه

كانوا يسمون بفئران الصحراء



هل تعلم ان اكبر هرم يوجد بالمكسيك



هل تعلم ان اكثر الفواكه نفعا لجسم الانسان هي العنب



وهل تعلم ان الصين هي اكبر بلد من ناحية السكان والهند هي

الثانيه وامريكا هي الثالثه واندونيسيا هي الرابعه

والبرازيل هي الخامسه والباكستان هي السادسه واليابان هي

السابعة



وهل تعلم ان في الهند ياتي مولود جديد كل ثانيه



وهل تعلم ان في مصر ياتي مولود جديد كل 20 ثانيه



وهل تعلم ان في السعوديه ياتي مولود جديد كل دقيقه



وهل تعلم ان عدد قتلى الحرب العالميه الاولى اكثر من

14000000 انسان اغلبهم من المانيا



وهل تعلم ان عدد قتلى الحرب العالميه الثانيه اكثر من

55000000 انسان



وهل تعلم ان عدد الولايات في امريكا 50 ولايه



وهل تعلم ان عدد سكان الكرة الارضيه 8 بلايين نسمه 5

بلايين في آسيا



وهل تعلم ان السعوديه هي اكبر بلد منتج للمياه المحلاة



وهل تعلم ان الانسان يضيع ثلث عمره في النوم



وهل تعلم ان الجيش العراقي وقت الغزو كان هو سابع اقوى جيش

بالعالم



وهل تعلم ان الشخص الواحد في طاقم الغواصه الروسيه ياخد

مرتب 75 دولار شهريا



وهل تعلم ان احدث دبابه امريكيه تزن 60 طن وهي الان تقتل

ابناء فلسطين



وهل تعلم ان الطائرة F 15 المقاتله الامريكيه تزن 20 طن



وهل تعلم ان طول الطائرة القاذفة للقنابل الامريكيه (بي

52) 52 متر





وهل تعلم ان المانيا هي اول من صنع الصاواريخ حيث اطلقت

على مدينه لندن اكثر من 1000 صاروخ محدثتا دمار هائل



وهل تعلم ان امريكا والصين لهم من الجيوش كل منهم اكثر من

5000000 جندي



وهل تعلم ان العراق والجيش العراقي نفذت عليه اكثر من

100000 طلعه جويه اثناء تحرير الكويت



وهل تعلم ان شركة فورد للسيارات هي اول شركه مصنعه لها



وهل تعلم ان اليابان هي اكبر بلد مصنع للسيارات مع العلم

انه يستورد الحديد



وهل تعلم ان ارفع مبنى يقع في ماليزيا



وهل تعلم ان عدد قتلى القنبله الذريه على هيروشيما 65000

انسان وعدد قتلى القنبله الذريه على نجازاكي 35000 انسان

....... 100000 انسان



وهل تعلم ان عدد قتلى هجمات 11 سبتمبر اكثر من 3400 قتيل



وهل تعلم ان ثلث سكان اوروبا ماتوا بسبب الطاعون في القرون

الوسطى



وهل تعلم ان سرعه الضوء 300000 كلم في الثانيه بينما سرعه

الصوت 1200 كلم في الساعه



وهل تعلم ان بعض انواع الحديد اغلى من الذهب مثل شفرات

المروحه للمحرك النفاث في الطائرة العسكرية

-------------------------------------------

وهل تعلم ان بعض انواع الحديد اغلى من الذهب مثل شفرات

المروحه للمحرك النفاث في الطائرة العسكرية



وهل تعلم ان اعمق نقطه في الكرة الارضيه يصل عمقها الى

اكثر من 11 كلم وهي في المحيط الهادئ



وهل تعلم ان اطول سلسه جبليه تقع في المحيط الاطلسي



وهل تعلم ان الفريون هو اول سبب لحدوث ثقب في طبقة الاوزون

وهو فوق استراليا



وهل تعلم ان شخص واحد من كل اربعه في الولايات الامريكيه

تعرض لاطلاق النار والتهديد باطلاق النار



وهل تعلم ان كلمه (اكسترا) من اصل يوناني



وهل تعلم ان كلمه (هيدرولك) من اصل اغريقي



وهل تعلم ان الاردن هي احدى الدول العشر الفقيرة بالماء



وهل تعلم ان حاملات الطائرات مكونه من 25 طابق وبها اكثر

من 5000 عامل وعامله وهم لا يرون الشمس الامرة في الاسبوع



وهل تعلم ان الهند هي اكثر بلد منتج للافلام السينمائيه

حيث تنتج اكثر من 900 فلم سنويا



---------------------------------------



وهل تعلم ان المغرب هو اول بلد عربي يصنع قمر صناعي



وهل تعلم ان القدس احتلت على مدى التاريخ 24 مرة



وهل تعلم ان اطول جسر هو جسر الملك فهد الذي يبربط البحرين

بالسعوديه ويبلغ طوله 25 كلم



وهل تعلم ان اندونيسيا تتكون من اكثر من 3000 جزيرة وهي

اكبر تجمع للمسلمين



وهل تعلم ان كاس الماء لا توجد به سعرات حراريه



وهل تعلم ان امريكا كانت مستعمرة لبريطانيا سابقا



وهل تعلم ان اول من وصل للقمر هم السوفيت



وهل تعلم ان السعوديه في المرتبه السادسه لانتاج القمح



وهل تعلم ان المانيا هي ثالث قوة اقتصاديه في العالم



وهل تعلم ان جميع اسماء الانبياء غير عربيه ما عدا محمد و

شعيب



وهل تعلم ان الانسان الطبيعي يتنفس في اليوم اكثر من 35000

مرة



وهل تعلم ان اطول كلمه هي كلمه انكليزيه وهي اسم الحامض

النووي وتتكون من اكثر من 1000 حرف

__________________________________________



* هل تعلم أن فصيلة الدم (OH ) ؟؟

* لايحملها سو ى ( 3 ) أشخاص







* هل تعلم ان معنى أسم (( ليبيا )) ؟؟؟

* تعني (( بلاد السمر ))







* هل تعلم ان الودق ؟؟؟

* هو المطر







* هل تعلم ان سوريا كانت تعرف ؟

* بأسم ((( خيتا )))







* هل تعلم ان جزر هاواي كانت تعرف ؟

* بأسم جزر (( الساندويش ))







* هل تعلم ان مدينة الاحساء سميت بهذا الأسم ؟

* لكثرة عيونها وابارها والحسو يعني البئر







* هل تعلم ان اسم فينزويلا ؟

* تعني البندقة الصغيرة







* هل تعلم ان اعلى جبل تحت البحر

* يوجد في اندونيسيا ويبلغ ارتفاعه 8700م من قاع البحر







* هل تعلم ان مساحة مجرتنا ( الطريق اللبني )

* 110 مليار و384 ترليون ترليون كم2 سبحان الله









* هل تعلم ان ( الجمشت ) هو حجر كريم

* من نوع الكوارتز وهوبنفسجي اللون







* هل تعلم ان اسرع الطيور هو الخطاف

* ذو الحلق الاسمر ا يطير بسرعة 350 كم في الساعة







* هل تعلم ان الاسم القديم للافغانستان

* كانت تسمى اريانا ثم اطلق عليها المسلمون خراسان







* هل تعلم ان الماء الثقيل هو مركب كيميائي صيغته

* d2o ويشكل 0.014 % من الماء العادي







* هل تعلم ان ومضة البرق الخاطفة

* تستغرق من الزمن واحد على الالف من الثانية







* هل تعلم ان صوت القماري ؟

* هو سجع







* هل تعلم ان صوت النعامة ؟

* هو هسهسة







* هل تعلم ان صوت الغزال ؟

* هو سليل







* هل تعلم ان كنية النمل ؟

* ابو مشغول







* هل تعلم ان انثى الارنب ؟

* هي عكرشة







* هل تعلم ان صغير الصقر ؟

* هو قرناس







* هل تعلم ان نصف وزن جسم الانسان

* مكون من الماء







* هل تعلم ان دقات القلب ؟

* في الصباح اسرع منها في المساء







* هل تعلم ان السمك يستمر في النمو

* دون توقف حتى اخر يوم في عمره







* هل تعلم ان السلحفاء ؟

* تعيش 20يوما" بدون طعام ولاماء







* هل تعلم ان من اطلق اسم (بنك) ؟

* على المؤسسات المصرفية هم الايطاليون







* هل تعلم ان اكبر دعاية في العالم كانت لشركة ؟

* سيزر الامريكية حيث بلغ حجم الانفاق عليها 1.2 مليار







* هل تعلم ان اول من ذكر مصطلح (الامم المتحدة) ؟

* هو العالم المسلم الفارابي في كتابه المدينة الفاضلة







* هل تعلم ان اكبر لؤلؤة في العالم ؟

* اسمها لولينسي ، ويبلغ ارتفاعها 24سم .







* هل تعلم ان نبات النرجس يقتل اعداءه؟

* فهو يقتل اي نبات ينموبجوارة







* هل تعلم ان الاسم التاريخيي القديم لمدينة الرياض؟

* كانت تسمى (حجر ) او حجر اليمامة بضم الحاء.







* هل تعلم ان شعب الباكا؟

* شعب من الاقزام يعيش في غابات الكاميرون







* هل تعلم ان اصل كلمة ( البترول )؟

* اصلها لاتيني وتعني زيت الصخر





****هل تعلم أنه في أنواع الأفاعي السامة، إحدى غدد اللعاب

هي تنتج مادة تكون سامة لفريسة الأفاعي. بعض الأفاعي لديها

سم يكفي لقتل فيل. وأخرى لديها سم خفيف. ربما هناك حوالي

200 أفعى سامة من أصل 412 أفعى معروفة يمكن أن تعتبر خطيرة

على الإنسان.

فوق أنياب الأفعى تماماً هناك فتحة تؤدي إلى الغدة المنتجة

للسم. عندما تعض الأفعى ذات الأنياب الخلفية يسيل السم في

الأخاديد إلى الجرح الذي فتحه الناب. الكوبرا النفاثة

تستطيع رش السم من نابيها، بنفس الطريقة التي يرش بها

الماء من بخاخ هذه الكوبرا تصوبهما نحو عيون الفريسة ويؤدي

سمها إلى العمى الفوري.









هل تعلم أن هناك العديد من الحيوانات التي تقضي فصل الشتاء

بالنوم وذلك لقلة مورد غذاءها. وهي لا تختزن مؤونة طعام

للشتاء. فبدلاً من ذلك هي تضع مؤونة احتياطية من الدهن على

جسمها. عندئذ ينام هذا الحيوان خلال فصل الشتاء البارد.

ويعيش على الدهن الذي يختزنه.

خلال هذا النوم تتوقف كل النشاطات الحياتية تقريباً، فدرجة

حرارة الجسم تهبط، ويتباطأ التنفس، والقلب يخفق بخفوت.



إلا أن الدب القطبي لا ينام فصل الشتاء كما يتوقع العديد

من الناس. فنومه في هذا الفصل هو نوم عادي، فدرجة حرارته

وتنفسه يبقيان عاديان وهو ينام في الكهوف أو تجاويف

الجليد. وفي الفترات الدافئة يخرج ليفتش عن طعام له.









هل تعلم أن البكتريا هي الشكل الأكثر شيوعاً للحياة على

الأرض. فهي ميكرو كائنات حية . وهي تتألف من خلية واحدة

فقط، ولديها بعض المظاهر لكل من النباتات والحيوانات. هناك

ما لا يقل عن ألفي جنس من البكتريا، وهي عملياً تعيش في كل

مكان وأي مكان ورغم أن معظم البكتريا تقتل بواسطة الحرارة

القصوى فبعضها يعيش في الينابيع الساخنة أما الجليد فهو

يوقف نموها لكنه عادة لا يقتل.

معظم البكتريا هي إما غير ضارة أو عملياً مساعدة لأشكال

أخرى من الحياة فالبكتريا مثلاً تسبب التعفن والتحلل

للنباتات والحيوانات الميتة. وهي أيضاً تلعب دوراً هاماً

في العمليات الهضمية للإنسان والحيوانات الأخرى.









هل تعلم أن النعامة لا تستطيع الطيران فعلياً.

الإحساس بقوة الجاذبية الأرضية في الجو هو أكثر مما عند

الوقوف على الأرض. ذلك لأن الهواء يعطي دعماً قليلاً لوزن

المخلوق. الطيور الصغيرة فقط قادرة على الطيران برفرفة

أجنحتها. أما الطائر الكبير العملاق لا يستطيع الطيران

لأنه لا يملك مثل تلك العضلات التي تساعد الجناحين في

الرفرفة.



هناك عدد من الطيور لا يستطيع الطيران بتاتاً كالنعامة،

والرية (نعامة صغيرة) في جنوب أمريكا. والأيمو في استراليا

وعدد من الطيور الأخرى. جميعها ثقيلة جداً للطيران فليس

هناك من طائر عملاق ويستطيع الطيران.



والنعامة من الطيور العملاقة. فهي تكون بطول مترين عندما

تكون مكتملة النمو وأحياناً بارتفاع 2,5 متراً. وتزن من 70

إلى 130 كغ.



لكن الطيور التي لا تستطيع الطيران في بعض الحالات تعوض عن

هذا بسرعتها الهائلة. فالخبراء يؤكدون بأن النعامة أسرع

طائر في الجري. وهي كذلك أسرع من الحصان العربي السريع،

فقد تصل سرعتها إلى حوالي 60 كلم في الساعة. وتتجاوز

نقلتها حوالي 8,5 أمتار.









هل تعلم أن هناك أنواعاً من الحيوانات تعيش في المياه

العذبة، منها فرس النهر والزبابة والكيب وثعلب الماء

والقنوس. وتتميز هذه الحيوانات بمهارتها بالسباحة وهي

تلتقط غذاءها في الماء. ويعتبر فرس النهر أكبر الثديات

المائية على الاطلاق. وهو حيوان عاشب يقضي القسم الأكبر من

حياته في الماء حيث لا يخرج منه فوق سطح الماء سوى عينيه

ومنخريه.







هل تعلم أن البرك المائية الصغيرة هي مكان لحياة العديد من

الحشرات والحيوانات. فمع أن مياهها ساكنة وتتعرض لتغيرات

حرارية كبيرة جداً فضلاً عن أن الضوء لا يدخل الماء

بسهولة. توفر النباتات الغزيرة الغذاء والملجأ لعدد كبير

من البرمائيات والطيور والثدييات التي تعيش بالبرك.

فالبركة تزخر بالنشاط من سطحها الغني بالعوالق النباتية

والحشرات واليرقانات إلى القاع الموصل الذي تعيش فيه ذوات

الصدفتين والرخويات والقشريات وصولاً إلى الضفادع وبعض

الأسماك الصغيرة.









هل تعلم أن الطيور المائية التي تعيش على ضفاف البحيرات

والبرك تحتل مواقع مختلفة على النطاق البيئي وتجد غذاءها

بطرق مختلفة.

فطويلات الساق تنتظر إلى أن تقترب فريستها من ضفاف البحيرة

فيما يسبح البط على سطح الماء ثم يغطس إلى عمق ضئيل

ملتقطاً ما يستطيع من الحيوانات أما الطيور الغطاسة الكفية

القدم فتسبح تحت الماء لاصطياد فريستها. وأخيراً تنقض طيور

أخرى من الجو إلى الماء مثل القاوند فتمسك بفريستها وتطير

بها بعيداً.









هل تعلم أن الحيوانات اللافقارية هي أكثر الحيوانات شيوعاً

في المياه العذبة ويعتبر وجود هذه الحيوانات مستلزماً

ضرورياً لحياة الأسماك والفقاريات المائية الأخرى. أن %40

من كلمات اللغة المالطية . . عربية الأصل



أن أول من عرف القمح، هم المصريون القدماء، عام 5400 قبل

الميلاد



أن الحبر المستخدم في ختم اللحوم، يصنع من قشور العنب

الأسود



أن أول مدينة زودت بشبكة هاتفية . . هي باريس عام 1880م



أن أول صورة فوتوغرافية في العالم تم إلتقاطها، كانت في

فرنسا عام 1826م



عندما يفقد الأخطبوط إحدى أذرعه الطويلة، تنمو ذراع بديلة

لها تدريجياً فيما بعد.



* تزوج حلاق يوغسلافي وهو في سن التاسعة والسبعين 25 مرة

في عام واحد .



* امرأة تعرفت على رجل في الساعة الواحدة والنصف من احد

الايام ثم خطبها في الساعة الثالثة والنصف.. ثم عقد قرانها

في الساعة السابعة من نفس اليوم.. وبعد نصف ساعة اختلفا

وذهب كل واحد الى حال سبيله واتت المراة الى المحكمة تطلب

الطلاق . . !



*حفل زفاف غريب حقا هذا الذي جرى في مدينة كليفلاند

الامريكية! فلقد .....

كان العريس اعمى ، وكانت العروس عمياء هي الاخرى، وحفلة

الزواج اقيمت في بيت رحب كبير وجميل يملكه رجل اعمى



* اما القس الذي اجرى مراسم الزواج فكان هو الاخر اعمى!

والغريب في امر هذا العرس ان المدعوين الذين حضروا واعضاء

الفرقة الموسيقية كانوا جميعا من العميان!



* اطول امراة ذكرها التاريخ هي "ماريا فيدا" حيث بلغ طولها

255 سم، وقد ماتت في برلين ولم تتجاوز السابعة من عمرها.



* "صوفيا ريا وولف" امرت احد المشهورين بالوشم لرسم صورة

زوجها على لسانها كالوشم، لانها كانت السبب في موته

بتذمرها المستمر ولسانها السليط.



* امراة عرجاء وثرية من برشلونة اوصت بمبلغ 500 فرنك لكل

اعرج يمشي في جنازتها.



* معمر من الصين، من مدينة كانسو، راى بعينيه احفاده حتى

الجيل العاشر. فقد عرف ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن

ابن ابنه! وقد عاش في عصر" السعادة الذهبية".



* وعندما كان الامبراطور الصيني آنذاك يبحث عن اسعد رجل في

امبراطوريته، قدم اليه هذا الجد مؤسس الاسرة الكبيرة فقد

كان له 130 حفيدا سنة 1790.



* اقوى صوت بشري كان لرجل انجليزي مات في العقد الثامن من

عمره. كان يقف في مزرعته التي تبعد ثلاث كيلومترات عن داره

ثم ينادي زوجته: جهزي العشاء. وما ان يصل الدار حتى يجد كل

شي جاهزا في انتظاره!



* كان في استطاعة الجنرال" طاونزند" اللندني المعروف،

مراقبة نبضات قلبه والتسلط عليها، وتوقيفها عند الطلب!



* وقد اطلع على ذلك الطبيبان النكليزيان الشهيران "تشاين"

و "بايارد" وسجلاه رسميا في تقريرهما.وذات يوم اوقف

الجنرال حركة قلبه مدة نصف ساعة ولكنه توفي بعد ذلك

بثمانية ايام.



* شخص اسمه "بيرسي ادواردز" يستطيع ان يقلد اصوات

الحيوانات والحشرات والطيور.. واستطاع وهو ابن الثالثة

والسبعين من عمره ان يقلد صوت ثمانمائة صوت من اصوات

الطيور المختلفة



* ومن غريب ماجرى ان اصدقاءه اخذوه في رحلة البى جبال

امريكا ليشاهد المناظر الجميلة الرائعة، ونزل الجميع من

السيارة، وخطر في باله ان يطلق صوتا كاصوات الدببة ولكنه

جنى على نفسه اذ انه عندما رجع ليشاهدهم كانوا قد هربوا

بالسيارة



* من التسليات الشعبية الغريبة الشائعة بين سكان منطقة

"فوتافا" في بوهيميا مباراة غرز الدبابيس لمعرفة افضل

"مدبسة" بشرية! وقد استطاع "باغرو" ملك احدى القبائل

الغجرية المحلية، ان يضرب الرقم القياسي سنة 1938 وذلك

بغرزه 3200 دبوس في ذراعه وابقائها مدة 31 ساعة متواصلة.

ومذ ذاك لم يتمكن احد من تحطيم هذا الرقم القياسي، كما لم

يستطع احد ذلك من قبل (شكله مخاوي)



* محمد علي.. اشهر ابطال العصر الحديث في الملاكمة، حلال

احدى مبارياته ارسل ضربة سريعة بيده اليسرى الى خصمه، وعن

بعد سبعين سنتمترا بلغت سرعتها مايقارب 900 كم في الساعة،

ادهشت الجميع ماعدا الخصم الذي غاب عن الوعي ونقل الى

المستشفى!



* الممثل الشهير شارلي شابلن اشترك في مسابقة لتقليد"

شارلي شابلن" فجاء ترتيبه الثالث



* سالت عجوز متصابية ان يقدر برنارد شو عمرها، فاجابها: من

نظر الى قوامك ظنك ابنة ثماني عشرة، ومن نظر الى عينيك ظنك

ابنة عشرين، ومن نظر الى شعهرك ظنك ابنة خمس وعشرين

فاعادت سؤالها: ولكن كم تظن انت عمري؟

اجاب شو: انه مجموع هذا كله



* عقد مسؤلوا الآمن في بنك بفرجينيا جلسة لدراسة كيفية

حماية موظفي الامن بعد سلسلة من اعمال السطو المسلح. وقد

احتدم الخلاف بينهم الى درجة انهم تبادلوا اطلاق النار

فقتل احد الحراس وجرح ثلاثة



الخطوط الجوية الأمريكية وفرت مبلغ أربعين ألف دولار في

عام 1987م عندما ألغت

>"زيتونة واحدة" من كل صحن سلطة يقدم لركاب الدرجة

الأولى!!

>

>* السعرات الحرارية التي تحرق أثناء نوم الإنسان تفوق تلك

التي يحرقها أثناء

>مشاهدته للتلفاز.

>

>* أول مالك لشركة مالبورو للسجائر مات مصاباً بسرطان

الرئة.

هل تعلم أن الأفعى لا تسمع إلا إنها تعوض ذلك بحساسيتها

المفرطة للاهتزازات التي تحسها عبر الأرض. حتى ولو كانت

هذه الاهتزازات ضئيلة للغاية. ومع أن الأفعى لا تسمع فإن

ذلك لا يعتبر نقصاً فيها، فحواسها الباقية تعوض عن السمع

وأكثر. فيشكل النظر حاسة قوية للغاية، فعيني الأفعى تكونا

دائماً مفتوحتين فهي تلاحظ فريستها بسرعة. كما أن حاسة

الشم عندها قوية، فهي تشم رائحة فريستها عن بعد. كما تتميز

الأفعى بقدرات حسية أخرى كقدرتها على تحسس الحيوانات

الأخرى التي تختلف حرارتها أو برودتها قليلاً عن محيطها

وهذا ما يمكنها من تحديد موقع الفريسة ومهاجمتها في الظلام

دون أن تراها.







هل تعلم أن الدلفين حوت صغير يتراوح طوله بين متر وخمسة

أمتار. وهناك أسباب دعت العلماء للاعتقاد أن الدلفين يتمتع

بذكاء مميز:

العديد من الدلافين استطاع تقليد صوت الإنسان ببراعة

مذهلة.



أثبتت التجارب أنه يمكن تعليم الدلفين بعض الكلمات التي

ينطقها الإنسان.



يستطيع الدلفين اختراع بعض الألعاب وممارستها كاللعب

بالكرة في بركة المياه وكأنه يلعب كرة السلة أو ما شابه،

ويستطيع قذف الكرة إلى مدربه والتقاطها منه. وهذا كله يدل

على الذكاء لدى هذا الحيوان.







هل تعلم أن جميع الحشرات الصغيرة تملك جهازاً عصبياً مركزه

الدماغ الذي يستلم الأحاسيس ويرسل الأوامر إلى بعض العضلات

لتقوم بعمل معين. وبالنسبة إلى دم الحشرات فهو ليس أحمر

مثل دم الإنسان لأنه لا يحتوي على الأوكسجين وبالتالي لا

يحتوي على كريات حمر.

ويشكل قلب الحشرة جزءاً من أنبوب طويل ممتد في الجزء

الأعلى من الجسم مباشرة تحت الجلد ومفتوح مباشرة تحت

الدماغ. ويتخلل هذا الأنبوب ثقوب صغيرة يمتص القلب الدم

عبرها ويضخه نحو الرأس. وهناك ينصب الدم فوق الدماغ ثم

يسري عائداً في الجسم ويغسل بطريقه أعضاء الجسم والعضلات

والأعصاب. وبذلك يحمل معه الغذاء المهضوم من البقايا

المطلوب طردها إلى الخارج.









هل تعلم أن اليورانيوم هو المعدن الذي يطلق الطاقة الهائلة

للذرة. والاشعاع الطبيعي لليورانيوم قد وضع لاستعمالات

مذهلة في الطب والزراعة والصناعة وعلم الأحياء. قطعة من

معدن اليورانيوم الصافي تبدو قريبة من معدن الفضة أو

الفولاذ لكنها ثقيلة جداً بالنسبة إلى حجمها. تصور أن 0,3

متر مكعب من اليورانيوم يزن أكثر من نصف طن!؟ فاليورانيوم

هو أثقل معدن موجود في الطبيعة.

واليورانيوم له ميزتين غير عاديتين جداً:



ذو نشاط اشعاعي: ما يعني أن ذراته تتفتت ببطء مطلقة طاقة

في شكل إشعاع بعض ذراته هي انشطارية أي إنها يمكن أن تنفجر

وتنقسم إلى إثنين مطلقة كميات هائلة من الطاقة. انشطارية

اليورانيوم هي الأساس لكل معامل الطاقة النووية والأسلحة

النووية.



كيماوياً، اليورانيوم هو رجعي الفعل جداً. وهو واسع

الانتشار بكميات صغيرة. لكنه لا يتواجد في الطبعية في حالة

نقية. واستخراجه من خاماته هو عملية طويلة ومعقدة. إن كيلو

غراماً واحداً من اليورانيوم يحتوي على كمية من الطاقة

تعادل تقريباً طاقة ثلاثة ملايين كليو غرام من الفحم!.



في المفاعل النووي ذرات اليورانيوم المنشطرة تنتج كميات

هائلة من الحرارة طالما سلسلة التفاعل ظلت محتشدة. هذه

الحرارة يمكن أن تستعمل لإدارة توربين ضخم لتوليد الطاقة

الكهربائية.









هل تعلم أنه قديماً سمي كل حجر كريم ذو الصبغة الحمراء

بالياقوت. وكل الحجارة الخضراء سميت زمرد وكل التي كان

لونها أزرق سميت ياقوت أزرق. كل الحجارة الكريمة تدعى

حجارة ثمينة (وهي أربعة أنواع فقط): الماس ـ الياقوت ـ

الزمرد ـ الياقوت الأزرق. الحجارة الأخرى الثمينة تدعى شبه

ثمينة. والزمرد هو أكثر الحجارة الثمينة طراوة. إنه صنف من

الزبرجد. في حالته الكاملة يكون الزمرد أخضر صافياً غنياً

وكان مصدر الزمرد الرئيسي في السابق في مصر، لكنها الآن

تعطي كمية ضئيلة أما في الوقت الحاضر فيتم الحصول عليه من

مناجم قرب بوغوتا في كولومبيا وكذلك في جبال الأورال وبعض

مناطق جبال الألب.







هل تعلم أنه يمكن أن نقول أن الذهب كان أول معدن عرفه

الإنسان بسبب الطريقة التي يتواجد فيها في الطبيعة. ومع

أنه يعتبر ثميناً ونادراً، فالذهب فعلاً واسع الانتشار في

الطبيعة. فالذهب يتواجد في شكلين: محلي وهذا يعني أنه ليس

متحداً مع معادن أخرى. وفي اتحاد مع خامات معادن أخرى.

الذهب المحلي يتواجد غالباً في عروق الكوارتز أو في كتل من

بريت الحديد.

أحياناً الكوارتز والبريت يتعرضان للماء والريح. ذرات من

الصخور المحيطة بكتل الذهب تجرف، تاركة كتلاً وشذرات من

الذهب الصافي تقريباً. شذرات الذهب الخام تجرف تدريجياً

إلى قاع الأودية وتصبح مختلطة مع الرمل والحصى وهذا ما

يسمى «الذهب الرسوبي» وهذا ما اكتشفه الإنسان لأول مرة.

البلدان الرئيسية المنتجة للذهب في وقتنا الحالي هي جنوب

أفريقيا، روسيا والولايات المتحدة هل تعلم أن عدد نبضات

القلب الطبيعي تقريباً 72 نبضة في الدقيقة أما عدد مرات

التنفس في الدقيقة من 15 ـ 18 مرة وهي تزيد عند الإصابة

بالحمى إلى 30 مرة في الدقيقة. وتعتبر درجة حرارة الإنسان

الطبيعية 37 درجة مئوية.







هل تعلم أن النزيف هو خروج الدم خارج الأوردة والشرايين

لوجود فتحة ما كجرح. والنزيف عدة أنواع منه نزيف وريدي

ونزيف شرياني. كذلك هناك نزيف داخلي ونزيف خارجي. ويعالج

النزيف الخارجي بتنظيف الجرح وبوقف النزيف ونقل المريض ألى

المستشفى إذا كان الجرح كبيراً أو عميقاً يستدعي إجراء

عملية تعطيب. أما النزيف الداخلي وهو انصباب الدم داخل أحد

أجواف الجسم، ويستدعي ذلك نقل المريض في حالة طارئة إلى

المستشفى.







هل تعلم أن أهم أعراض النزيف أن يكون المصاب بالنزيف مصفر

اللون جاف الفم، عطشاناً. وتكون درجة حرارته منخفضة. يعاني

من الدوخة وطنين حاد في الأذنين. ثم يصاب بالإغماء. فإذا

كان المصاب يعاني من نزيف شرياني في أحد الأطراف نكشف على

المكان، ونرفع الطرف إلى الأعلى ثم نضغط على مكان النزيف

بقطعة قماش، ويستعمل رباط قوي أعلى الجرح وأسفله عند

الإصابة بالنزيف الوريدي.







هل تعلم أن فيتامين A يساعد في قوة عملية الإبصار وحسن عمل

العين وتكون أعراض نقص هذا الفيتامين بالعمش الليلي الذي

يصيب الإنسان وجفاف بالعين. ويداوي ذلك بتعويض هذا

الفيتامين وذلك بتناول الجزر والأوراق الخضراء وشرب اللبن

والحليب وأكل البيض.







هل تعلم أن الإنسان يستطيع أن يتحمل بدون تنفس ما بين 3 ـ

7 دقائق فقط، فإذا زادت على ذلك يجب فحص مجرى التنفس

ومحاولة تحريره من أي عائق فإذا تم كل ذلك وبقيت عملية

التنفس متوقفة يجب اللجوء عندها إلى إجراء عملية تنفس

اصطناعي .



البصل الحلو، كان الفاكهة المفضلة عند قدماء الرومان



الزيت والماء يمكن أن يختلطا..اذا وضعت قطعة من الصابون

معهما



أن عنق الزرافة يحتوي على عدد من الفقرات يساوي العدد

الموجود في عنق الانسان



أن مجموع ماتضعه أنثى الذباب من بيض طوال حياتها أكثر من

500 بيضة



أن ألف سمكة من سمك الفانوس تزن كيلوجراماً واحداً



أن ارتفاع نسبة الملوحة في البحار يستطيع الانسان العوم

بدون خشية ان يغرق



أن التمر يزيل الامساك، بينما البلح غيرالناضج يوقف

الاسهال



أن نحلة العسل..اذا لسعتك تموت هي على الفور



أن أول الأصوات التي يستطيع الطفل تمييزها، هو صوت الأم



أن مقدرة الحصان والهر والأرنب على السمع..أكبر من مقدرة

الانسان، وهي تستطيع تحريك آذانها لالتقاط أضعف الأصوات



الحصان اذا ُقطع ذيله..مات



العقرب اذا أُحيط بالنار يلسع نفسه ويموت



الأفيال تبكي عندما تكون حزينة



الفيل يموت..اذا دخلت في أذنه نملة



الطفل لا يمكنه البكاء حقيقة قبل مرور خمسة أسابيع على

الأقل بعد الولادة . . إذ تبدأ حينئذٍ فقط القنوات الدمعية

في عملها



أن المخ البشرى يتكون من أثنى عشر مليون خلية تسيطر على

العضلات والأعصاب وأجهزة الجسم المختلفة





أول بئر نفطية حُفرت في العالم كانت في ولاية بنسلفانيا

الأمريكية عام 1859



أن أطول الحروب في العالم هي حرب المائة عام بين فرنسا

وبريطانيا، عام 1338م، واستمرت حتى عام 1453، أي دامت 115

عاماً



أن أول حديقة حيوان انشئت في العالم . . كانت في باريس عام

1793م



تحتوي طبقة الأيونسفير وهي الطبقة العليا في الغلاف الجوي

على جسيمات ذرية مشحونة لها أهمية بالغة في الاتصالات،

وانتقال موجات الراديو



أن أكبر بيضة في العالم الآن هي بيضة النعامة، وزنها 2

كيلوجرام تقريباً، وُسمك قشرتها فيبلغ 5ر1 ميليمتر

تقريباً، ويمكن لشخص وزنه 98 ر126 كيلوجرام أن يقف عليها

دون أن تتحطم



البعوضة . . لها أسنان، وعدد أسنانها 47 سنة وللأرنب . .

28 سناً في فمه،وللفيل 32، وللجمل 34 وللكلب42



تتجدد رموش عين الانسان باستمرار، ويبلغ متوسط عمر الرمش

الواحد حوالي 150 يوما



ان كل الكائنات تحرك فكها السفلي عند الأكل، عدا التمساح،

الذي يحرك فكه العلوي



أن قلب الذبابة يخفق 1000 مرة في الدقيقة الواحدة





أن اكبر مجموعة جزر في العالم يبلغ طولها 5600 كيلومتر



أن أكبر صحراء في العالم هي الصحراء الكبرى في شمال

أفريقيا



أن أضخم أنواع العناكب تعيش في البرازيل، ويصل وزنها إلى

85 جراماً



أن أثقل حيوان في العالم هو الحوت الأزرق



أغلب الأسماك التي في أعماق عميقة جداً . . عمياء







الفرس يستطيع أن يظل شهراً كاملاً واقفاً على أقدامه



أن أكثر الحيوانات حدة في السمع هي الذئاب والحمير

برافدا : إسم صحيفة الحزب الشيوعي السوفييتي، وأكبر صحيفة

في الإتحاد السوفييتي السابق ، ومعناها الحقيقة .



سرحان : ــ من أسماء الذئب.



جعفر : ــ إسم للنهر.



طلال : ــ الجميل الطلعة.



أدهم : ــ الحصان الأسود.



خورشيد : ــ إسم فارسي يعني " الشمس ".



نسرين : ــ نوع من الورد الناصع البياض.



عنترة : ــ الذباب الأزرق.



خديجة : ــ من الخدج ، وهي المولودة قبل الأوان.



هل تعلم أن الراديوم إكتشفه الفيزيائي الفرنسي بياركوري

وزوجته البولونية ماري في عام 1898.







هل تعلم أن نظرية النسبية إكتشفها العالم الألماني الأصل

والاميركي الجنسية الفيزيائي البرت آنيشتاين الذي نشر هذه

النظرية في العام 1905 م.







هل تعلم أن استخدام الرادار لأول مرة كان في الحرب

العالمية الثانية في العام 1939.







هل تعلم أن خسوف القمر يعني أن يحتجب نور القمر خلف الشمس

فلا يبدو أبداً.







هل تعلم أن العالم الإسلامي الخوارزمي اشتهر بعلومه

بالرياضيات وأنه وراء إيجاد عمليات الجذر ويعطي المعادلات

الرياضية الأخرى وأنه هو مبتكر علم الجبر.



هل تعلم أن واضع أسس علم الاجتماع وقواعده هو العالم ابن

خلدون المؤرخ والفيلسوف الاجتماعي، ينتسب إلى أسرة أندلسية

حضرمية الأصل أقامت في اشبيلية واشتهر منها رجال علم

وسياسة، تنقل في بلاد المغرب والأندلس وتولى أعمالاً

سياسية في فاس وغرناطة. ثم توجه إلى مصر فأكرمه سلطانها

الظاهر برقوق فدرس في الأزهر وتولى قضاء المالكية. أشهر

مؤلفاته: كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب

والعجم والبربر. وأولها المقدمة التي قيل عنها إنها خزانة

علوم اجتماعية وسياسية واقتصادية وأدبية.







هل تعلم أن أول من وصف أعمال التقطير والتبلور والتذويب

والتحويل هو العالم الإسلامي جابر بن حيان. الذي يعد من

علماء العرب المشهورين. وله شهرة كبيرة عند الأفرنج بما

نقلوه من كتبه في بدء يقظتهم العلمية.

وهو أول من أدرك أهمية الاختبار العلمي فأكد عليه وخطا

خطوات واسعة في سبيل تقدم الكيمياء. ويعتبر هو مستكشف حامض

الكبريتيك وماء الذهب والصود الكاوية.







هل تعلم إن أول من فصل علم المثلثات عن علم الفلك وأول من

استخدم الظلال وظلال التمام والقواطع وقواطع التمام

والجيوب وجيوب التمام في قياس الزوايا والمثلثات هم

الرياضيون العرب ويأتي على رأسهم في هذا المجال نصير الدين

الطوسي المتوفي عام 672 هـ/1274 م.







هل تعلم أن مخترع رقاص الساعة (البندول) هو ابن يونس علي

بن عبد الرحمن بن أحمد بن يونس المصري المتوفي سنة 399

هـ/1009 م. وهو من علماء الفلك والميكانيك عند العرب. اختص

بصحبة الحاكم بأمر الله الفاطمي. وهو أول من اخترع رقاص

الساعة وقد استعمله لقياس الزمن لأنه متحرك حول محور ثابت

ذبذباته متواقتة نظرياً وقد نسب هذا الاختراع من بعده

للإيطالي غاليلو المتوفي سنة 1643 م لأنه وسع دائرة

استعماله بعد ابن يونس.







هل تعلم أن العالم المسلم ابن الهيثم هو مبتكر المنهج

التجريبي في العلوم. وابن الهيثم هو عالم مهندس طبيب حكيم

عارف بالعربية رحل إلى مصر واتصل بالحاكم بأمر الله

الفاطمي. انقطع في آخر حياته للعلم والتصنيف. وله العديد

من المؤلفات تزيد على السبعين ما بين كتاب ورسالة منها:

«المناظر» على طريقة بطليموس، وكيفية الإظلال وتهذيب

المجسطي وشرح قانون اقليدس. ويعتبر ابن الهيثم مبتكر

المنهج التجريبي في العلوم والذي يقوم على المبادىء

التالية:

ـ اعتبار الظواهر الطبيعية خاضعة لمبدأ الحتمية العلمية.



ـ الايمان بوحدة الحقيقة.



ـ الفضول العلمي ـ الشك المنهجي ـ ـ التجربة والموضوعية ـ.



ـ القياس والاستقراء والتمثيل.







هل تعلم أن ابن الهيثم العالم الاسلامي يعتبر أول من اكتشف

أن العدسة المحدبة ترى الأشياء أكبر مما هي عليه، وهو

أيضاً أول من شرح تركيب العين ورسمها بوضوح تام. ووضع

أسماء لبعض أقسامها. وقد أخذها عنه الأفرنج وترجموها إلى

لغاتهم المختلفة.







هل تعلم أن أبا بكر الرازي هو مبتكر خيوط الجراحة.

وكذلك هو واصف دائي الجدري والحصبة.



والرازي يعتبر أشهر أطباء العرب في العصر العباسي على

الاطلاق. فيلسوف حكيم، كيماوي، أولع بالشعر والموسيقى في

صغره، ثم عكف على دراسة الطب والفلسفة والكيمياء فنبغ

واشتهر. تولى تدبير مارستان الري، ثم رئاسة أطباء

البيمارستان العضوي في بغداد وأهم مؤلفاته «الحاوي» الذي

يعتبر أجل كتبه وأعظمها في صناعة الطب. ويعتبر الرازي أول

من ابتكر خيوط الجراحة من مصارين الحيوانات. وهو أيضاً أول

من وصف دائي الجدري والحصبة حق الوصف، وذلك في رسالة كبيرة

تعد مفخرة من حفاظ المؤلفات الطبية عند العرب. وفيها أول

بيان سريري للجدري. وقد نقلت هذه الرسالة إلى مختلف لغات

العالم.







هل تعلم أن للعالم أبو بكر الرازي الفضل في العديد من

المبتكرات الطبية نذكر منها:

ـ أنه أول من استخدم فتيلة الجرح.



ـ وهو أول من استخدم الرصاص الأبيض في المراهم.



ـ وهو أول من أدخل الزئبق في المسهل.



ـ وهو أول من أجرى التجارب على الحيوان، فقد جرب العقاقير

على القرود أولاً للتأكد من فاعليتها.



هو أول من فصل الطب عن الصيدلة، فجعل الصيدلة علماً

مستقلاً قائماً بذاته. بعد أن كانت الصيدلة متصلة بالطب،

وهو أول من اكتشف عامل الوراثة.

ــ أن ما يحدثه 0.47 ليتر من البترول من انفجار يعادل ما

يحدثه وزن 0.45 كغ من الديناميت

ــ أن هنالك نوعا من الورود في جزر الهاواي يتفتح مصدرا

دويا قويا . وقد أطلق على هذه الوردة باسم ( الشجرة

المفرقعة النارية

ــ أن كثافة كوكب زحل قليلة جدا . بحيث انك لو جعلت هذا

الكوكب يسقط في بحر وسيع لطفا على سطحه

ــ أن ضوء الشمس لا يتخلل مياه البحر أكثر من 400 م

ــ أن عدد البلاد في شمال خط الاستواء ثلاثة أضعاف ونصف

عدد البلاد جنوب خط الاستواء

ــ ان الحشرة المعروفة باسم اليعسوب تستطيع التقاط فريستها

بتشكيل أرجلها ، وضمهم على شكل سله

ــ انه كان يسمح للرجال الانكليز في القرن السادس عشر بضرب

زوجاتهم ، ولكن فقط قبل بلوغ الساعة العاشرة مساء

ــ أن الحيوان المسمى بالكسلان وهو حيوان يقيم في أشجار

الغابات . يختبئ في غطاء ثخين من النباتات حتى لا يظهر منه

سوى رأسه

ــ ان سور الصين العظيم هو واحد من الأشياء القليلة التي

صنعها الإنسان والتي يمكن رؤيتها من على سطح القمر

ــ أن كل الطاقة الموجودة في صاعقة كبيره قادرة إذا سخرت

لرفع مياه المحيط 2 متر في الهواء

ــ أن ما يدعى باسم ( العظم الضاحك ) هو ليس بعظم بل عصب

ــ أنه إذا ما قورن دماغ الإنسان بدماغ طائر السنونو فإن

وزن دماغ الإنسان يشكل نسبة 2.5 % من وزن الجسم كله . أما

وزن دماغ طائر السنونو فيشكل نسبة 4.2 % من وزن الجسم كله

ــ أنه بإمكانك رؤية النجوم وأنت في النهار‍ ‍، انظر إلى

قاع بئر في وضح النهار وسوف ترى النجوم المتلألئة

ــ أن الغاز في طبيعته غاز لا رائحة له ، ولكن تضاف إليه

هذه الرائحة لدى تصفيته وتخزينه من أجل عامل الأمان

والحماية للانتباه إليه

ــ أن طائر الكيوي هو الطائر الوحيد التي تقع فتحتا أنفه

في مقدمة منخاره

ــ أن الماء البارد هو أخف من الماء الساخن

ــ أن أحد الأطباء قد كتب في نهاية القرن الماضي من أضرار

مضغ العلكة فقال: أنها تنهك الغدد اللعابية ، وتسبب التصاق

الأمعاء

ــ أن مايخص الجمل من مفردات وتعابير في اللغة العربية

يقرب من 1000كلمة

ــ أن البعد بين الشمس والأرض يعادل 385ضعفا من بعد الأرض

عن القمر

ــ أنه بإمكانك معرة ارتفاع الفيل عن طريق حساب طول قدمه

ومن ثم مضاعفة الرقم

ــ أن زجاجة الحليب تفقد ما يعادل ثلثي محتواها من فيتامين

"ب" إذا ما وضعت حوالي ساعتين في ضوء النهار

ــ أن شعر اللحية لدى الرجل قوي جدا ويعادل في قوته

ومتانته متانة سلك من النحاس في نفس قطر شعره

ــ أن الكأس السميك معرض للكسر أكثر من الكأس الرقيق فيما

إذا وضع به مشروب ساخن

ــ أن الكسوف لا يستمر أكثر من 7 دقائق و8 ثانية وذلك بسبب

السرعة التي تدور بها الأرض حول الشمس

ــ أن درجة حرارة النار التي تنفثها المركبة الفضائية لدى

دخولها مجال الغلاف الجوي للأرض تعادل نفس حرارة سطح الشمس

والتي تصل إلى 6000درجة مئوية

ــ أن اللحية الشقراء تنمو بسرعة أكبر من اللحية السوداء

ــ أن الحلزون لا يتزوج إلا مرة واحدة خلال حياته . وأن

عملية التجاوز تدوم اثنتا عشرة ساعة

ــ أن أطول ضوء برق قد سجل لصاعقة امتد حوالي 32كم في

السماء

ــ أن 26بلدا في العالم لا يملكون شواطئا لبلادهم

ــ أن البومة تستطيع أن تدير رأسها بشكل دائري إلى كل

الاتجاهات

ــ أن سدس مساحة اليابسة على سطح الأرض تقع في الاتحاد

السوفييتي

ــ أن الأشجار التي بنى منها هرم خوفو كافية لبناء سورا

ارتفاعه ثلاثة أمتار يحيط بفرنسا

ــ خل تعلم أن القطط لا تستطيع تذوق الطعم الحلو

ــ أن طريقة الانتحار أكثر شيوعا في الصين هي تناول نصف

كيلو من الملح

ــ أن ثخن قشرة الأرض يماثل بالمقارنة ثخن قشرة البيضة إلى

حجم البيضة

ــ أن "الشريد" هو نوع من القوارض تأكل ما يفوق ثلثي وزنه

ــ أنه إذا تركت سمكة ذهبية في حوض الماء في مكان مظلم

ولفترة طويلة ، فإن لونها سيتحول إلى اللون الأبيض

ــ أنه حتى عام 1970 كان يحضر استخدام الطبل في عمان

ــ أن من عادة أهل هضبة التبت في الصين مد ألسنتهم تعبيرا

عن الترحيب بالضيف

ــ أن الفلكيين يقدرون عدد الشهب التي تدور حول الشمس بـ

100000000شهاب

ــ أن دلوا من مياه البحر يحوي على كوبين من الأملاح

المعدنية المنحلة فيه الأمر الذي يجعل مياه البحر مالحة

ــ أن جسم الدودة يحوي على 2000 عضلة وإذا ما قورن بجسم

الإنسان فجسم الإنسان يحوي علي 700 عضلة فقط

ــ أن في اللحظة هنالك حوالي 2000صاعقة تضرب سطح الأرض في

أماكن مختلفة

ــ أنك بحاجة إلى 120قطرة ماء من أجل ملأ ملعقة صغيرة

ــ أن قوس قزح لا يظهر إلا أن تكون الزاوية بين الشمس وخط

الأفق أقل من 40ْ

ــ أن دماغ الإنسان يحوي على نسبة عالية من الماء تصل إلى

أربع أخماس وزنه

هل تعلم أن ابن المجوسي علي بن عباس المجوسي هو أول من وصف

عملية الشق الجراحي لاستخراج الحصاة من الكلية.

وهو عالم من علماء الطب من تلاميذ موسى بن يوسف بن سيار.

صنف كتاب «كامل الصناعة الطبية الضرورية» وكان هذا الكتاب

موضع الدراسة والاهتمام حتى ظهور قانون ابن سينا.







هل تعلم أن العالم الاسلامي الطبيب ابن سينا (الحسين بن

عبد الله ابن سينا) أبو علي الملقب بالشيخ الرئيس يعود له

الفضل في اكتشاف العديد من الأمور الطبية أهمها:

ـ أول من شخص الشلل النصفي وميز بين الشلل العضوي المحلي

والشلل الناتج عن سبب مركزي في الدماغ.



ـ أول من وصف أعراض داء «الفيلاريا» أو داء الفيل، وهو مرض

يصيب الرجلين فتتضخمان. وهو أول من وصف أعراض داء «الجمرة

الخبيثة».



ـ وهو أول من وفق إلى اكتشاف الطفيلة المعوية المعروفة

بالانكلستوما أو الرهقان. وهي دودة موجودة في أمعاء

الإنسان. وقد وصفها وصفا دقيقاً في كتابه الشهير القانون

وقد سماها «الدودة المستديرة».







هل تعلم أن الحفيد ابن زهر الأندلسي يعتبر من نوابغ الطب

والأدب في الأندلس. ولم يكن في زمانه أعلم منه بصناعة الطب

أخذها عن أبيه. وقد خدم دولتي المرابطون والموحدون.

له الترياق الخمسيني في الطب ورسالة في طب العيون. ويعتبر

ابن زهر أول من اكتشف جرثومة مرض الجرب من أطباء المسلمين

كما هو أول من شخص أعراض خراج الحيزوم والتهاب التامور في

حالتي النشافة والانسكاب.







هل تعلم أن ابن النفيس علي بن أبي حزم العالم الطبيب هو

مكتشف الدورة الدموية الصغرى. وقد جاء ذلك في كتابه

المشهور «تشريح القانون» وفيه أيضاً إشارات إلى الحويصلات

والشرايين التاجية. كما له أيضاً العديد من المؤلفات

الطبية أشهرها: الموجز في الطب وبه اختصر قانون ابن سينا،

والشامل في الطب وهو كتاب كبير جداً وغيرها من الكتب

المختلفة.







هل تعلم أن الطبيب صالح صبحي المصري هو أول من اكتشف طريقة

لإزالة الوشم من الجسم من دون اللجوء إلى إجراء عملية

جراحية والطبيب صالح صبحي تخرج من القصر العيني ثم أكمل

دراساته في باريس. ولما عاد عين كبيراً لأطباء الجيزة. ثم

سافر إلى استانبول مع الخديوي عباس حلمي حيث بقي هناك إلى

نهاية الحرب العالمية الأولى ثم عاد إلى القاهرة وتفرغ

للبحث والكتابة.







هل تعلم أن حسن كامل الصباح هو أول من صنع جهازاً لخزن

أشعة الشمس وتحويلها إلى طاقة كهربائية وذلك في عام 1930

وحسن الصباح لبناني من مدينة النبطية لقب بأديسون الشرق

وفتى العلم. أولع بالرياضيات والطبيعيات. بعد خدمته

العسكرية في الجيش العثماني سافر إلى الولايات المتحدة

لدراسة الهندسة حيث التحق بمؤسسة جنرال الكتريك بنيويورك

وعمل فيها حتى أصبح المشرف على دائرة المخترعات حيث سجل

العديد من اختراعاته واكتشافاته العلمية والتي بلغت حوالي

السبعين اختراعاً.

قتل في حادث سيارة هناك في ظروف غامضة ونقل جثمانه إلى

بلدته حيث دفن فيها.



ويعتبر أهم انجازات الصباح هو اكتشافه لطريقة يخزِّن فيها

الأشعة الشمسية ليحولها فيما بعد إلى طاقة كهربائية. وقد

فتح بهذا الاختراع أمام العلماء والمخترعين أبواباً عديدة.







هل تعلم أن عباس بن فرناس أول رجل في تاريخ العرب والغرب

حاول الطيران بطريقة علمية. فقد أراد تطيير جسمه، فكساه

بالريش ومد له جناحين طار بهما في الجو مسافة بعيدة ثم سقط

فتأذى ظهره وبذلك يعتبر أول طيار اخترق الفضاء.







هل تعلم أن أول عربي هاجر إلى أميركا هو العراقي الياس

الكلداني وذلك عندما غادر بغداد عام 1668 م إلى القدس

الشريف ثم ذهب إلى حلب، فأبحر من اسكندرون إلى فينيس

بإيطالية ومنها إلى فرنسا واسبانيا، وأخيراً أقلع من قادس

في اسبانيا فمر على جزر الكناري وصولاً إلى فنزويلا في

شمالي أمريكا الجنوبية وذلك بعد خمس وخمسين يوماً قضاها في

البحر ثم ساح في جهات بنما إلى كولومبيا والبيرو وبوليفيا

والأرجنتين فتشيلي ثم عاد إلى ليما ليكتب تفاصيل رحلتة

الأولى كأول إنسان شرقي وصل إلى أمريكية. ثم ما لبث أن عاد

إلى المكسيك فإسبانيا وإيطاليا حيث قابل بابا روما.







هل تعلم أن أول طيار عربي كان في المهاجر الأميركية هو

جبرائيل يافث اللبناني المولود في بلدة ضهور الشوير. تلقى

دراسته الثانوية في الجامعة الأميركية في بيروت ثم هاجر

إلى سان باولو بالبرازيل عام 1919 م. والتحق هناك بمدرسة

الطيران، ثم امتلك طائرة كان يقودها في رحلاته الجوية.

اشترك عام 1930 مع قائد الجو البرازيلي في اقتناء طائرتين

وافتتح مدرسة لتعليم الطيران، ثم كان أحد مؤسسي شركة Vasp

للنقليات الجوية في مختلف انحاء البرازيل. وانتخب عام 1932

رئيساً لنادي الطيران البرازيلي. هل تعلم أن الغدة التي

تفرز مادة الأنسولين هي غدة البنكرياس، ومعلوم أن في الجسم

عدة غدد أهمها: الغدة النخامية، والغدة الدرقية، والغدة

الكظرية. ولكل منها وظائف عدة مثلاً: معدل النمو والحجم

النهائي للجسم وتوزيع الشعر والوزن الإجمالي وغيرها...







هل تعلم أن آخر حاسة يفقد الإنسان قبل موته هي حاسة السمع،

وليست حاسة اللمس كما يظن العديد.







هل تعلم أن عدد فصائل الدم في الجنس البشري هي أربعة: O,

AB, B, A والفصيلة الوحيدة من هؤلاء الأربعة التي تقبل

الدم من أي فصيلة أخرى هي فصيلة AB.







هل تعلم أن رقبة الإنسان تحتوي على سبع فقرات، وان عدد

عظام القدم هو 32 عظمة، وأن الإنسان عندما يضحك يحرك 16

عضلة.







هل تعلم أن لسان الإنسان يحتوي على 12000 حليمة ذوقية،

فأما وسط اللسان فهو لا يميز أي مذاق. وأما جانبي اللسان

فيميزان الطعم الحامض، وأما آخر اللسان فيميز الطعم المر.







هل تعلم أن مرض «السادية» هو مرض نفسي وهو تمتع المصاب

بتعذيب غيره. وقد سمي هذا المرض بهذا الاسم نسبة إلى ضابط

فرنسي مصاب بهذا المرض اسمه المركز «دي ساد».







هل تعلم أن جسم الإنسان يحتوي على 6 ليتر دم.







هل تعلم أن عدد نبضات قلب الإنسان في الدقيقة بمعدل وسطي

70 نبضة.







هل تعلم أن عدد عظام جمجمة رأس الإنسان 22 عظمة، أما عدد

العظام الموجودة في جسم الإنسان فهي 206 عظمة.







هل تعلم أن عدد عضلات جسم الإنسان 639 عضلة مختلفة وأن

أقوى هذه العضلات هي العضلة الماضغة بين الفكين وليس عضلة

الساعد. وأن أكبر هذه العضلات هي عضلة الفخذ.





هل تعلم أن هناك نوعان من ضغط الدم، حد أقصى وحد أدنى. ضغط

الحد الأدنى يحدث عندما ينقبض البطين الأيسر.

ومع كبر السن يرتفع ضغط الدم تدريجياً. وهناك عوامل عديدة

تؤثر على ضغط الدم فالأشخاص المفرطين في الوزن كثيراً ما

يكون لديهم ضغط دم عالٍ وكذلك التوتر والتدريب والإرهاق

وحتى الوضعية تؤثر على ضغط الدم.









هل تعلم أن دماغ الإنسان يزن حوالي 1,3 كغ. وهو مقسم إلى

ثلاثة أقسام رئيسية هي: المخ ـ المخيخ والنخاع الشوكي.

ويعتبر المخ الجزء الأهم في الدماغ ومنه تتم السيطرة على

معظم الأعمال الإرادية وعلى أطرافه مادة اللحاء التي تتحكم

بوظائف معينة بالجسم (كالسمع والكلام والنظر و....).

والمخيخ في مؤخرة الجمجمة وهو يتحكم بقوة التوازن والتنسيق

بين العضلات والنخاع العظمي يتواجد عند طرف العمود الفقري

ويتحكم بالتنفس وخفقان القلب والهضم.







هل تعلم أن الكحول هو مخدر، يدخل خلايا الأعصاب بسرعة

ويميل لإصابتها بالشلل ولكن قبل أن يقوم المخدر بالشلل

فإنه ينبه خلايا الأعصاب ويضعها في حالة من الإثارة

والتهيج. كيف يؤثر الكحول على الدماغ؟ التأثير الأول هو

الشعور بالتنبه فيتسارع العمل والكلام وتزداد البشرة

احمراراً ويرتفع ضغط الدم وتتسارع دقات القلب والتنفس. ثم

تصاب الوظائف العليا للدماغ بالشلل فقوة التحكم بالأمزجة

تضيع.







هل تعلم أن عدد صمامات القلب في جسم الإنسان أربعة.







هل تعلم أن الاسعاف الأولي للمغمى عليه يكون بإضجاعه على

ظهره ثم ترفع رجلاه للأعلى حتى ينزل الدم إلى الرأس وتعود

الدورة الدموية للعمل من جديد، وينشق محلول النشاء إن وجد

أو أي عطور أخرى. ويحدد سبب الإغماء بواسطة النظرة

المتفحصة للمصاب وما حوله ومن لون وجه المصاب. وبعد أن

يمدد المصاب يفحص بدقة، ثم يدفأ قليلاً ويعطي سوائل ساخنة

إذا أفاق وإذا بدا على وجه المغمى عليه الإرهاق فهذا يعني

أنه مصاب بالاختناق فيقتضي ذلك نقله إلى مركز صحي.







هل تعلم أن الذباب ينقل العديد من الأمراض للإنسان وأهم

هذه الأمراض: مرض الرمد الصديدي ومرض التراخوما ومرض

الإسهال وغيرها. ولذلك تجب مكافحة الذباب ومنع تواجده وذلك

بالتدابير التالية: التخلص من القمامة بشكل جيد، وضع سلك

شبك على النوافذ، رش بعض المبيدات في أماكن تواجد الذباب

للقضاء عليها. أما مرض الملاريا فهو ينتقل بواسطة بعوض خاص

يسمى الأنوفيل.







هل تعلم أن الوقاية من الأمراض أهم بكثير من العلاج منها

وذلك من عدة نواحي وقد قال المثل: «درهم وقاية خير من

قنطار علاج» وأهم متطلبات الوقاية وأولها هي النظافة بكافة

أشكالها وأنواعها. ويعتبر مبدأ الطهارة الإسلامي من أعظم

مبادىء الصحة الوقائية في العالم. وقد جاء التوجيه النبوي

في هذا الإطار وذلك بمفهوم «النظافة من الإيمان».





هل تعلم أن مصادر التلوث العادي للطعام التي تجلب مختلف

الأمراض هي: الغبار الأيدي المتسخة، الأواني الوسخة،

والأواني تلعب دوراً مهماً في هذا المجال فيجب أن لا تكون

مشرخة أو مثلمة. كذلك يجب أن تكون غير قابلة للصدأ.

هل تعلم أن الحياة في الأنهار تكون على الشكل التالي:

في المجرى الأعلى للنهر، يكون التيار قوياً، والمياه باردة

وغنية بالأكسجين والنباتات قليلة. تعيش في هذا الجزء ضروب

لاحمة ومعروفة من السمك مثل الترويت. في المجرى الأوسط

ترتفع الحرارة وتقل سرعة التيار كما تزداد النباتات غزارة

ونجد في هذا القسم سمك التيمالوس والشوب. في المجرى الأسفل

يصبح النهر أعرض وقاعه موصلاً وغنياً بالطحالب ويعيش فيه

سمك الكراكي والزد والبربيس.









هل تعلم أن اللافقاريات (الحشرات، العناكب،....) تشكل

القسم الأكبر من المخلوقات التي تعيش فوق النطاق الشجري.

وتحتمي هذه الحيوانات في فصل الشتاء القاسي في أوكار تحت

الأرض. حيث يحميها الثلج من الصقيع ومن الأشعة فوق

البنفسجية. ويحول دون اجتفافها.







هل تعلم أن طيور الجبال معظمها تنتمي إلى الجوارح (عقبان،

نسور، صقور) وهي طيور قوية ماهرة في الطيران تستطيع مقاومة

الرياح الشديدة. وكذلك هناك فصيلة الدوري وهي طيور تطير

قرب الأرض وتنجح في تدبر أمرها بكميات الغذاء المتوافرة.







هل تعلم أن عدداً كبيراً من العظايات تعيش في الصحاري

الأفريقية والأميركية الشمالية التي تنجو من خطر الجفاف

بفضل حراشفها الواقية وافتقارها إلى غدد تفرز العرق.







هل تعلم أن اللواحم الصغيرة مثل الثعالب والهررة الوحشية

هي حيوانات صحراوية بلدية (موجودة أصلاً في الصحراء) أما

ابن آوى والفهود الصيادة فهم يعتبرون زوار عرضيون لا

يغامرون في دخول الصحراء إلا بحثاً عن فريسة. وتعيش هذه

الحيوانات عموماً في السفناء الأقل قحولة حيث تتوفر

فريستها الطبيعية كالغزال مثلاً.







هل تعلم أن الأفعى المجلجة (ذات الأجراس) تعيش في صحاري

أميركا وسهولها. وهي تصطاد القوارض بعد أن تحدد موقعها

بواسطة أعضاء حساسة للحرارة واقعة بين العينين والمنخرين

تكشف التغيرات في حرارة جسم الفريسة.







هل تعلم أن هناك ضروباً من الظباء تعيش في الصحاري

الأفريقية منها المها مثلاً. التي تستطيع أن تركض بسرعة

كبيرة جداً على الرمل بفضل أظلافها الكبيرة التي تسمح لها

بالسير بثبات. وتتحمل أيضاً الحمير البرية الجفاف بشكل جيد

وهي تستطيع أن تفقد أكثر من 30% من وزن جسمها في طريق

الاجتفاف.







هل تعلم أن خنفساء الروث التي تعيش في الصحاري الأفريقية

تصنع كريات صغيرة من الروث تضع فيها بيضها ثم تدفنه بالأرض

بشكل جيد إلى أن يفقس.







هل تعلم أن أكثر من 100 نوع من الطيور تعشش في منطقة القطب

الشمالي في فصل الصيف. أما في الشتاء فقلة قليلة التي

تبقى. من أهم زائري فصل الصيف البط الطويل الذيل والأوز،

وهي تأتي لتتغذى على الخضرة الصيفية الغنية للأراضي الرطبة

للمنطقة القطبية.

وعندما ينتهي الصيف، العديد من هذه الطيور تطير جنوباً

لتجنب الشتاء القطبي القارص. أما أهم الطيور التي تبقى في

الشتاء هناك، الطرمجان الصخري يهرق ريشه ويصبح أبيض

تماماً. وهو يأوي إلى جحور في الثلج. وكذلك هناك البومة

الثلجية والغراب الأسخم والسنقر والباز الجوال.











هل تعلم أن حيوان الرنة يعتبر من أكلة النباتات الكبيرة

لمنطقة القطب الشمالي إلا أن أعداءه الرئيسيون هم الذئب

والدب الرمادي الذين يكثر وجودهم في المناطق القطبية. وفي

فصل الشتاء ينتقل الرنة جنوباً ويتغذى على طحلب الغزال

(نوع من شيبة العجوز) وأغصان الأشجار مثل الجنجل والسندر.







هل تعلم أن بعض المناطق الجبلية لديها نباتات غير عادية.

ففي جبال أفريقيا هناك اللوبيليا العملاقة وشجرة بابونج

الطير اللتان تنموان إلى ارتفاع يصل إلى حوالي ستة أمتار.

وأوراقهما مرتبة بحيث تنغلق إلى براعم في الليل. وفي جبال

الأنديز بأمريكا الشمالية هناك الترمس العملاق والبروملياد

التي لديها جذع يشبه جذع النخيل، وباقة من أوراق طويلة

وأشواك عالية للأزهار الملقحة بواسطة الطيور.







هل تعلم أن هناك نوعاً من الأسماك تعيش في مياه تكون درجة

حرارتها مرتفعة، بحيث أن غيرها من الأسماك تموت لو وضعت

فيها.

فعند الطرف الجنوبي لوادي الموت في نيفادا بالولايات

المتحدة هناك سلسلة من الجداول الصغيرة والبحيرات تعتبر

الموطن الأصلي لأسماك البوب. وسمك البوب يتغذى على الطحالب

التي تنمو في المياه الدافئة. وهو يستطيع أن يعيش في مياه

تصل درجة حرارتها إلى 42 درجة سنتغراد.









هل تعلم أن السلحفاة البحرية كالسلحفاة البرية تضع بيضها

على اليابسة. فهي تقضي معظم وقتها في البحر، لكنها كل سنة

تعود إلى نفس الشاطىء لتضع عليه بيضها. وقد تقطع السلحفاة

البحرية الخضراء حوالي 2000 كم لكي تصل إلى شاطىء تعشيشها،

وعند وصولها تنتظر حتى الليل فتزحف خارجة وتحفر عشاً وتضع

حوالي 100 بيضة ثم تغطيها بالرمال. وبعد حوالي ثمانية

أسابيع تفقس البيوض وتبقى على السطح عدة أيام قبل أن تتجه

ليلاً إلى المياه.

ــ أن الغواصين الذين يتنفسون الأوكسجين الصرف قبل الغوص

بنصف ساعة قادرون على مسك أنفاسهم تحت الماء لمدة 13دقيقة

ــ أن مسامير الحديد لا تصلح في تثبيت خشب البلوط وذلك

بسبب المادة الكيماوية الموجودة في الخشب والتي تتسبب في

صدأ المسامير

ــ أن شجرة المانغروف ، وهي شجرة استوائية ، تعد واحدة من

الأنواع القليلة التي يمكن أن تنمو في المياه المالحة

ــ أن أطول فترة قضاها شخص في حالة قبض للأمعاء " إمساك "

كانت 102يوماً

ــ أن النمر الأمريكي المرقط يصطاد فرائسه من الأسماك بكفة

ذي البراثن

ــ أن دودة الحرير ليست دودة وإنما هي يرقانة الفراشة

ــ أن هنالك نوعا من الجليد لا ينصهر بل يتبخر ، إنه

الجليد الجاف

ــ أن الأطفال البدينين في سن المدرسة يأكلون أقل من

أقرانهم النحيلين

ــ أن الفيلة لا تستطيع القفز

ــ أن أكل لحاء الرمان يساعد في القضاء على الدودة

الشريطية ويوقف الإسهال

ــ أن حاسة الذوق لدى الفراش توجد في أرجلها الخلفية

ــ أن ريشة الطائر هي أقوى تركيب حي إذا ما قورنت بوزنها

وقياسها

ــ أن وجه الدوارة ( دليل اتجاه الريح) يكون في عكس اتجاه

الريح

ــ أن الإنسان على القمر يظهر لناظره من نصف الكرة الجنوبي

مقلوبا رأسا على عقب

ــ أن الأفعى تسمع الأصوات عن طريق التقاط ذبذبات موجات

الصوت بلسانها

ــ أن بالإمكان مزج الزيت مع الماء بسهولة إذا أضيف إلى

المزيج شيئا من الصابون

ــ أن سكان العالم يزدادون بمعدل مليون ونصف المليون كل

أسبوع

ــ أنه في العمليات الجراحية يتم تطعيم النسج الحية جراحيا

من مناطق أخرى من نفس الجسم ، أو من جسم توأم ثان يشبه

الإنسان الذي تجرى له العملية

ــ أن كلمة "لماذا" في الإنجليزية ليست فقط أداة استفهام

بل هي اسم لنوع من أنواع البقر

ــ أن الأول من إبريل (نيسان) يدعى عندنا كذبة إبريل ،

ويسمى في بريطانيا يوم الخدعة ، وفي فرنسا يوم السمك، وفي

اليابان يوم الدمية أما في أسبانيا فيدعى بيوم المغفل

ــ أن الحشرات تنقل للإنسان مالا يقل عن ثلاثين مرضا

مختلفا

ــ أن اللسان يختلف مثل بصمات الأصابع من شخص لآخر

ــ أن هناك أنواعا من السحلبية ( نبات) لها براعم يحوي كل

برعم منها بذورا صغيرة ، يبلغ عددها ما يقارب 70,000,000

بذرة صغيرة

ــ أن ضغط الماء داخل كل خلية في البصلة كاف لتشغيل محرك

بخاري

ــ أن الإنسان هو الحيوان الوحيد الذي ينام على ظهره

ــ أن أكثر من نصف إنتاج العالم من الفضة يتم استعماله

كيماويا في صنع أفلام التصوير والمرايا

ــ أن نبات الدبق ، هو نبات متطفل يتطفل على الأشجار ،

ويتغذى عليها ، وعندما يكتمل نموه يقتل الشجرة الذي تغذى

منها

ــ أن غراء السمك مادة تستعمل في صنع الغراء وفي صنع

الجيلي ، كما تستعمل في إعطاء الكحول لونه الصافي وهي

تستخرج من سمك الحفش

ــ أن شجر الصنوبر هو الشجر الأكثر نباتا في العالم .

وتبلغ نسبتها إلى مجموع أنواع الأشجار الأخرى 19%

ــ أن مياه شلالات نياغارا هي أكثر دفئا من الأسفل عنها في

الأعلى

ــ أننا نموت بشكل أسرع من قلة النوم عن قلة الطعام

ــ أن هنالك نوعا من الأسماك يدعى بالسمك الصدفي بإمكانه

ابتلاع إنسان كامل

ــ أن أوراق شجر القبيقب كبيرة جدا بحيث أنك لو وضعت أوراق

عشر شجرات منها لغطت مساحة تزيد على أربع هكتارات

ــ أن الشهب (النيازك) ليست بنجوم ، إنها أجسام تحترق لدى

دخولها المجال الأرضي

ــ أن الساعة يخف وزنها عندما ينحل زنبركها

ــ أن الطباشير التي تستخدم في الكتابة على السبورات

تستخدم من الجص الفرنسي

ــ أن شجرة الفلين تحتاج إلى عشر سنوات من أجل تكوين طبقة

فلين واحدة

ــ أن البعوض يفضل لدغ الناس ذوي البشرة البيضاء والشعر

الأشقر

ــ أن نوع الغنم الذي يزود بالحليب اللازم لصنع الجبنة

الفرنسية الشهيرة( روغفورت) لا يشرب الماء إلا نادرا

ويقتصر في إ رواء ظمأه على الماء الموجود في الحشائش التي

يأكلها

ــ أن القدماء كانوا يعتقدون أن هنالك عصبا صغيرا يصل بين

الإصبع المسماة بالبنصر في اليد اليسرى وبين القلب ، وهذا

العصب مسؤول عن الحالة الشعورية ، لذلك كان وما زال خاتم

الزواج يوضع في هذه الإصبع للسبب المذكور

ــ أن النمل العامل والنشيط هو من الإناث . أن البومة

لاترى في الظلام الدامس

ــ أن نمو ظفر إصبعك الوسطى هو أسرع بينما نمو ظفر إبهامك

هو الأبطأ

ــ أن الحيوان الوحيد الذي يستطيع أن يخرج معدته إلى

الخارج هو نجم البحر

ــ أن ملكة النحل تغادر الخلية فقط من أجل قيادة جماعات

النحل ومن ثم الذهاب إلى رحلة الزفاف

ــ أن واحدا من الأقمار التي تدور حول المريخ يشرق مرتين

ويغرب مرتين في اليوم

ــ أن أنابيب الماء الساخن تتجمد أسرع من أنابيب المياه

الباردة

ــ أن منقار طائر (الكيوي) حساس جدا يستطيع بواسطته اكتشاف

وجود الديدان حتى تحت التربة