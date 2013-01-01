اطول نكتة في العالم

نرجو ان لا تملو من قرائتها

اثنين متزوجين من عشرين سنه

قرروا يصيفوا عالبحر

بنفس الفندق اللى قضوا فيه شهر العسل زمان



لكن الزوجة كانت مشغولة

فاتفقت مع زوجها إنه يسافر لوحده

وهي تلحقه بعد يومين ..



وصل الزوج الفندق ودخل الغرفة

حصل كمبيوتر بالغرفة وموصل بالانترنت

فقال: ارسل ايميل لزوجتي اطمنها على أحوالي.



بعد ماكتب الرسالة وهو بيكتب عنوان البريد الالكترونى

لزوجته أخطأ فى كتابة حرف فى العنوان



وبالطبع راح الايميل لشخص ثانى



تصادف إنه كان لأرملة

توها راجعة من مراسم دفن زوجها

اللى توفاه الله بنفس اليوم ..



الأرملة فتحت كمبيوترها عشان تقرأ ايميلات التعازي

وطاحت على الأرض مغمي عليها



بلحظة دخول ولدها

اللي حاول يسعفها بكل الطرق وما قدر



نظر الابن إلى كمبيوتر أمه وقرأ الرسالة التالية :

زوجتى العزيزة .. وصلت بخير ..

ويمكن تتفاجئين لأنك تعرفين أخباري عن طريق الانترنت ،

لأن صار فيه كمبيوتر عندهم

ويقدر الواحد يرسل أخباره لأهله وأحبابه يوم بيوم ..



أنا صار لي ساعة واصل وتأكدت إنهم جهزوا المكان

وكل شىء .. وما باقى غير وصولك عندي هنا بعد يومين ..



إشتقت لك كثير ومشتاق أشوفك

واتمنى تكون رحلة سريعة زي رحلتي .



ملاحظة : مو ضروري تجيبين ملابس ثقيله معاك

لأن هنا جهنم جوهم حار جدا.

شكرا ههههههه

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