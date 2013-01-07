بيع الفطر الهندي لمن يهمه الامر

ا هو الفطر الهندي؟



هو عبارة عن مادة شبه هلامية متماسكة بعض الشيء يميل لونها للبياض

هو عبارة عن حبيبات من البكتيريا أو الخميرة ومركبات سكر تتكتل مع بعضها ببروتين الحليب.

الكيفر (kefir) بالتركي معناها صحة جيدة وهو شراب الصحي لجبال القوقاز.



بوضع هذه الحبيبات في الحليب البارد أو في جو الغرفة -

تموت هذه الكائنات اذا ما وضعت في الحليب الساخن -

في برطمان زجاج وليس بلاستيك أو معدن .



فوائد الفطر الهندي:



-1 يغذي الجسم بالفيتامينات الأساسية له والتي يفتقد إليها معظم غذائنا في الوقت الحاضر.



-2 تنظيم نظام المناعة في جسم الإنسان ويزيد من تكون الكريات البيضاء

خط الدفاع الأول عن الجسم ضد الميكروبات والجراثيم والفيروسات.



-3يعالج الكثير من أمراض القلب ويساعد على حل الكولستيرول في الشرايين فهو يعتبر بلد وزر الشحوم والكولستيرول- تصلب الشرايين- .



4- يحتوي على البكتيريا الصديقة والخمائــر والتي تساعد على :

منع تصلب الشرايين

تقليل مستوى الكوليسترول في الدم .

يوقف انتشار الاورام ويعيق نمو الجديد منها.



5- يقلل ويبطئ من تسارع الشيخوخة ويؤخرها .

يساعد في تحسين وتوازن مرور الأكسجين في الجسم والمخ

لذالك ويبطئ من تسارع الشيخوخة ويؤخرها.



6- يساعد على مرونة العضلات والشرايين، يحسن عمل كل من البنكرياس والكبد والطحال ويمنع فرصة الإصابة بمرض الكبد الوبائي ويشفيه .



-7 يمنع تكون الحصى في المرارة ويحل الحصى حين تتكون، فهو ينظف قنواتها من أي ترسبات.



-8يشفي الالتهابات والإمراض الناتجة عنها ويزيد من فعالية موانع الالتهابات.

الأمينو أسيد الموجود يساعد على عمل الصيانة للأعضاء والشفاء من المرض .



-9يساعد على تنظيم ضغط الدم ويمنع ارتفاعه أو هبوطه .



-10فعال في شفاء جميع إمراض السرطان حيث يوقف انتشار الأورام

السرطانية ويعيق نمو الجديد منها.



-11يمنع الأمراض الناتجة عن التعب والوهن المترافقين مع الإجهاد وفعال في مواجهتهم لأمينو أسيد الموجود يساعد على عمل الصيانة للأعضاء والشفاء من المرض.



-12ينظم عمل الكلية ويعالج التهابات الكلى إذا وجدت وينظم عمل قنواتها يحوي على فيتامين ب يؤخذ لتنظيم الكليتين والكبد والجهاز العصبي ويدعم النشاط والطاقة.



-13فعال في علاج العقم و في زيادة الخصوبة لكلا الجنسين يشفي من مرض العقم عند الرجال والنساء.



14- يساعد على تحسين عمل الكبد – المرارة – ونشاط وفاعلية القلب – جهاز الايض الذي يضعف كلما تقدم الإنسان في السن .

15- غني بالمعادن مثل الكالسيوم والمغنيسيوم لجهاز عصبي سليم. لحالات الروجيم يهدأ الأعصاب .

الفوسفور في الكيفر المعدن الثاني الوفير لأنه يساعد على استهلاك المواد الكربوهيدراتية والدهون والبروتين ليستعملهم لنمو الأنسجة .



غني ب فيتامين ب 12 و ب 1 و فيتانين (k) الموجود في الخميرة والكبده وصفار البيض .



الجهاز الهضمي.والكيفر



- يشفي من تشنج المعدة والأمعاء ومن تكون الأورام فيها .

يحتوي على البكتيريا الصديقة والخمائــر والتي تساعد على :



- قتل الطفيليات الموجودة في الأمعاء وبذلك تكون منطقة القولون نظيفة والأمعاء الدقيقة والغليظة وهذه الطفيليات تسبب الكثير من الأمراض .



- عند تناول الكيفر فانه يساعد على نمو وتغذية البكتيريا الصديقة الموجودة في الأمعاء وتعسكر فيها وتقتل البكتيريا الضارة وتقضي عليها

مضاد حيوي طبيعي ( بروباتوتيك ) بايوتيك – كائنات حية – برو معناها ذاتي بمعنى أنها مضاد حيوي طبيعي لانها تحتوي على Natural probiotec

– it contain active cultures of normal flora

اللبن يبقى في الجهاز الهضمي ليغذي الفلورا في الأمعاء .



- يساعد على هضم البروتين.

ويسارع في إفراز الأنزيمات في البنكرياس والمعدة ويحسن حركة الهضم في الداخل بحضور أحماض اللاكتيك أسيد ( الموجود في الكيفر) والأسيتيك والمضاد الحيوي الحقيقي والذي يمنع التعفن والتحلل في الأمعاء الدقيقة .



في اللبن نوعين أو ثلاثة من البكتيريا المفيدة ولكن في الكيفر حوالي 36 نوع بكتيريا والخمائر المفيدة والصديقة للجهاز الهضمي .



- مليء بالفوسفور الذي يساعد على استعمال وحرق المواد الكربوهدراتية والدهون والبروتين واستعمالها بدل من أن تتخمر في المعدة وتسبب الخمج في الأمعاء وعسر الهضم والسمنة.



- تساعد في نمو الأنسجة وتصليحها وتزود الإنسان بالطاقة لأنه الاستعمال المنتظم يساعد على حرق الدهون واستعمالها في الحركة في خلال اليوم وبهذا فان الإنسان يحافظ على وزنه وأصحاب الرجيم يمكن أن يشربوه للسبب أعلاه وأيضا يحافظ على هدوء الأعصاب، فالأمينو أسيد الفوليك أسيد.



- نسبة مصل اللبن ( الماء الذي يزل من علبة اللبن ) في الكيفر أقل من الموجود في اللبن لذلك فان الكيفر ينهضم بسرعة .



- تزداد الفلورا المفيدة في الجهاز المعوي وحياة جديدة ونشاط في الجهاز المعوي.



- مليء بالأنزيمات الحية والبكتيريا الحية التي من شأنها تحدث التوازن بين الداخل الجسم تساعد على إعادة بناء جهاز المناعـــة .



طريقة استخدام الفطر:



في البداية عند الحصول على هذا الفطر يجب علينا تتبع الخطوات التالية وهي في غاية الأهمية حتى نستفيد من المادة الفعالة دون إن يمسها أي خلل :

-1نضع الفطر في كوب من الحليب وذلك إذا كانت كمية الفطر المتوفرة لدينا نصف ملعقة صغيرة.



-2يفضل أن يكون الحليب من الحليب السائل الذي يباع جاهزا .

-3نغطي الكوب إما في شاشه بيضاء أو عطاء بلاستيكي مثقب حتى يتسنى دخول الهواء للفطر .



-4نتركه مدة 24 ساعة تقريبا في درجة حرارة الغرفة الطبيعية .

-5نلاحظ بعد ذلك أن الحليب قد تكثف وأصبح شبيه بلبن الشنينة .

-6نقوم بتصفية الفطر من اللبن المتكون في مصفاة بلاستيكية مع التحريك بملعقة بلاستيكية او خشبية ويجب عدم استعمال أي أداة معدنية لأنها تؤدي إلى إفساد الفطر.



-7نضع اللبن الناتج في كوب ويكون جاهز للشرب ويمكن تقديمه لأي مريض.



-8 بعد ذلك نغسل الفطر جيدا وهو في المصفاة دون أن نلمسه ونعيده الى كمية جديدة من الحليب ليتكون لبن جديد يسقى للمريض او لاي مريض آخر.



ملاحظات وتنبيهات:



-يجب تغيير الحليب كل 24 ساعة بعدان يتحول إلى لبن ولا يجوز أن يظل الفطر في اللبن نفسه بعد هذه المدة .



- بعض الناس لديهم حساسية من الحليب يستطيعوا أن يتناولوا الكيفر



طريقة اخذ العلاج:

للمريض المصاب بداء معين يتناول كأس من اللبن الناتج كل يوم قبل النوم لمدة عشرين يوم متتالية ويتوقف عنه لمدة عشرة أيام فقط،ويستطيع الرجوع لأخذ العلاج عند الشعور بالحاجة إليه, ونستطيع ملاحظة تحسن صحة المريض العامة في أثناء ذلك .

للإنسان الطبيعي يمكن اخذ اللبن كجرعة وقاية من الأمراض المختلفة عن طريق اخذ كاس من اللبن الناتج مرة في الأسبوع ليكون الجسم قد استمد الحماية والوقاية من كثير من الأمراض بإذن الله.



الوقت المناسب والأفضل لعمل الكيفر هو 18 ساعة في الطقس العادي إذا بقيت حبيبات الكيفر وقت أطول فان الحليب يتحول إلى مصل اللبن ويصبح شكل الكيفر متكتل .



ملاحظة:قبل شرب الحليب يجب قراءة (سورة الفاتحة، اية الكرسي، المعوذات، ثم دعاء الشفاء وهو:

((اللهم رب الناس اذهب البأس عني واشفني أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك اشفني شفاءً لا يغادر سقماً))) والحمد لله رب



تقول شاهدة وصاحبة تجربة:



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,أعزائي القراء,اردت نشر هذا الموضوع المفيد لأني وبشكل شخصي استخدمت هذا الفطر الهندي واستفدت منه كثيرا,صدقوني أنه وبعد مشيئة الله يشفي من الكثير من الأمراض,حتى انني أعلم شخص مرض بالسرطان و تلقى العلاج الكيميائي ولم ينفع معه,ولكنه وبعد أن استخدم الفطر الهندي زال المرض بمشيئة الله, واعلم امرأة لم تكن تحمل بعد الزواج و تأخرت في حملها وبعد أن استخدمته حملت وهي الان في الشهر الرابع وهذا طبعا بعد مشيئة الله ,وبالنسبة لي فأنا استخدمه الان أيضا لعله يكون السبب في شفائي باذن الله.



العلاج وطريقته:



- يشرب الحليب قبل النوم يومياً دون انقطاع لمدة عشرين يوم من الكمية المذكورة أعلاه، ويتم التوقف عن شرب الحليب لمدة عشرة أيام فقط.

- يتكرر العلاج عند الشعور بالحاجة إليه حتى يتم ملاحظة تحسن صحة المريض العامة، ويجب التأكد يومياً من إضافة الحليب إلى الفطر كل 24 ساعة؛ وحتى عند فترة التوقف عن تناول الحليب البالغة عشرة أيام، ويمكن تقديم الحليب الناتج عن فترة الانقطاع لشخص آخر.

- سيتغير لون الفطر ويصبح داكناً إذا ترك أكثر من 24 ساعة دون إضافة الحليب إليه، ويبدأ بفقد فائدته العلاجية.

-إن الاستمرار في المحافظة على تنمية الفطر بشكل جيد يؤدي إلى مضاعفة حجمه،

