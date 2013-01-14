حصريا المشروع الثاني للادب العربي

السلام عليكماما بعدسوق اقدم لكم المشروع الثاني الخاص بالادب العربيو الذي يظمن اختيار حكاية من حكايات الف ليلة و ليلةو استثمارها في اعداد جدول لخصائص الوصف و السردو قد حصل الموضوع على تقييم ممتاز من عند الاساذالمشروع عمل ببرنامج powerpoint التابع لمجموعة officeلكل من لا يملكها التحميل من هنااما الشروع فتحميله من هناالمشروع من تصميميولا تنسو لي بالدعاء و شكرا