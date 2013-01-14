حصريا المشروع الثاني للادب العربي

R

rb15

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
4 جانفي 2013
المشاركات
6
الإعجابات
9
النقاط
3
#1
السلام عليكم
اما بعد
سوق اقدم لكم المشروع الثاني الخاص بالادب العربي
و الذي يظمن اختيار حكاية من حكايات الف ليلة و ليلة
و استثمارها في اعداد جدول لخصائص الوصف و السرد
و قد حصل الموضوع على تقييم ممتاز من عند الاساذ
المشروع عمل ببرنامج powerpoint التابع لمجموعة office
لكل من لا يملكها التحميل من هنا
http://*******/WAc0
اما الشروع فتحميله من هنا
http://*******/x2T1
المشروع من تصميمي
ولا تنسو لي بالدعاء و شكرا
 
R

rb15

:: عضو منتسِب ::
#3
إنضم
4 جانفي 2013
المشاركات
6
الإعجابات
9
النقاط
3
#3
لقد تعبت في صنع المشروع
الا استحق الشطر عليه
 
R

Ranim.Hadille

:: عضو مُشارك ::
#4
إنضم
16 جانفي 2013
المشاركات
224
الإعجابات
173
النقاط
9
#4
;)

Do not be sad, maybe you will thank him by someone who has had become crazy to find this search
 
آخر تعديل:
M

mimi romi

:: عضو منتسِب ::
#10
إنضم
15 جانفي 2014
المشاركات
1
الإعجابات
0
النقاط
2
#10
رد: حصريا المشروع الثاني للادب العربي

جزاك الله خيرا و جعله في ميزان حسناتك
 
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