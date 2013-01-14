حصريا المشروع الثاني للادب العربي

السلام عليكم
اما بعد
سوق اقدم لكم المشروع الثاني الخاص بالادب العربي
و الذي يظمن اختيار حكاية من حكايات الف ليلة و ليلة
و استثمارها في اعداد جدول لخصائص الوصف و السرد
و قد حصل الموضوع على تقييم ممتاز من عند الاساذ
المشروع عمل ببرنامج powerpoint التابع لمجموعة office
لكل من لا يملكها التحميل من هنا
http://*******/WAc0
اما الشروع فتحميله من هنا
http://*******/x2T1
المشروع من تصميمي
ولا تنسو لي بالدعاء و شكرا
اما بعد
سوق اقدم لكم المشروع الثاني الخاص بالادب العربي
و الذي يظمن اختيار حكاية من حكايات الف ليلة و ليلة
و استثمارها في اعداد جدول لخصائص الوصف و السرد
و قد حصل الموضوع على تقييم ممتاز من عند الاساذ
المشروع عمل ببرنامج powerpoint التابع لمجموعة office
لكل من لا يملكها التحميل من هنا
http://*******/WAc0
اما الشروع فتحميله من هنا
http://*******/x2T1
المشروع من تصميمي
ولا تنسو لي بالدعاء و شكرا