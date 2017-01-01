مرحبا مقولات متنوعة اطلقت عليها عنوان : ~~~~~~~ تُنسى كأنّك لم تكن ، ~~~~~~~ ليتناَ ننامُ ثمّ نصبح أشخاصاً بلا ذكرياتْ ! بإختصار ليتنا ننسى بسرعة ، ! أجملُ اللّقاءاتُ ؛ كانت صُدفة ! ♥ الأملُ ؛ صديقٌ رائِع ، ربّما يغيب ، لكنّه لا يخونُ أبداً ! قلوبُنا بسيطة ، يُفرحها كلّ إهتمامٍ بسيطْ ♥' آفة الحبّ الكبرياء ،، ! ولنا في النّسيان ألف نعمة ، ! شكراً لكلّ من كان حاضراً حين إشتقناه ! ♥ الفَخّ : مَن يمُد لَك يداً ، ويَصَفعك بِ الأخرى ! و ما ذنبُ القلوب الجميلة حين تُخذَل ؟ ! وَ كن مع الغُرباء جَميلاً ؛ فإنّك لا تعلمُ بِما يعانونْ ! أحبّ الحديث معكم رُغم أنّي لا أملكُ ما أقول ! الجميلونُ هم أكثرُ الناس حُزناً ! لا شيء هناك ،، سوى حزن سيزول قريباً ! حاول أن لا تُهمل قلباً احبّك واحترمك ، ! أردتُ منه أن يجدَني ، فأضاعني ! ومن الشّوق ما قتل ، ! ومن الأفراح نبكي ! وَ سيذهبون ! بخيرِ نحن أيّها الغائبون , نتمنَى انكُم بخَير في غيابكُم ، : ) لا شيءَ كامِلْ ! هو القلب ضلَّ قليلاً و لم يعد ! ♥ وجدتُ نفسي قُرب نفسي ؛ فإبتعدتْ ! بُخلاءٌ جداً من لا يبتسمون ! تُنسى كأنّك لم تكن ،