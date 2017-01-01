مقولات متنوعة اطلقت عليها عنوان :

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تُنسى كأنّك لم تكن ،

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ليتناَ ننامُ ثمّ نصبح أشخاصاً بلا ذكرياتْ !

بإختصار ليتنا ننسى بسرعة ،

قلوبُنا بسيطة ، يُفرحها كلّ إهتمامٍ بسيطْ

ولنا في النّسيان ألف نعمة ، !

الفَخّ : مَن يمُد لَك يداً ، ويَصَفعك بِ الأخرى !





أحبّ الحديث معكم رُغم أنّي لا أملكُ ما أقول !

حاول أن لا تُهمل قلباً احبّك واحترمك ، !

ومن الشّوق ما قتل ، !

بخيرِ نحن أيّها الغائبون , نتمن َ ى انكُم بخَير في غيابكُم ، : )

هو القلب ضلَّ قليلاً و لم يعد !



تُنسى كأنّك لم تكن ،

الأملُ ؛ صديقٌ رائِع ، ربّما يغيب ، لكنّه لا يخونُ أبداً !♥'آفة الحبّ الكبرياء ،، !شكراً لكلّ من كان حاضراً حين إشتقناه !و ما ذنبُ القلوب الجميلة حين تُخذَل ؟وَ كن مع الغُرباء جَميلاً ؛ فإنّك لا تعلمُ بِما يعانونْ !الجميلونُ هم أكثرُ الناس حُزناً !لا شيء هناك ،، سوى حزن سيزول قريباً !أردتُ منه أن يجدَني ، فأضاعني !ومن الأفراح نبكي !وَ سيذهبون !لا شيءَ كامِلْ !وجدتُ نفسي قُرب نفسي ؛ فإبتعدتْ !بُخلاءٌ جداً من لا يبتسمون !