تُنسى كأنّك لم تكن ،

الموضوع في 'منتدى الشعر والخاطرة [ منقـولات ]' نشر بواسطة aYyÖub aDaM, ‏14 جانفي 2013.

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  1. aYyÖub aDaM

    aYyÖub aDaM :: عضو متألق :: وسيط تسوق معتمد

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    مرحبا


    مقولات متنوعة اطلقت عليها عنوان :


    ~~~~~~~

    تُنسى كأنّك لم تكن ،

    ~~~~~~~

    [​IMG]ليتناَ ننامُ ثمّ نصبح أشخاصاً بلا ذكرياتْ !
    بإختصار ليتنا ننسى بسرعة ،
    !


    أجملُ اللّقاءاتُ ؛ كانت صُدفة !



    الأملُ ؛ صديقٌ رائِع ، ربّما يغيب ، لكنّه لا يخونُ أبداً !





    قلوبُنا بسيطة ، يُفرحها كلّ إهتمامٍ بسيطْ

    ♥'


    آفة الحبّ الكبرياء ،، !


    ولنا في النّسيان ألف نعمة ، !

    شكراً لكلّ من كان حاضراً حين إشتقناه !



    الفَخّ : مَن يمُد لَك يداً ، ويَصَفعك بِ الأخرى !

    و ما ذنبُ القلوب الجميلة حين تُخذَل ؟

    !
    وَ كن مع الغُرباء جَميلاً ؛ فإنّك لا تعلمُ بِما يعانونْ !

    أحبّ الحديث معكم رُغم أنّي لا أملكُ ما أقول !

    الجميلونُ هم أكثرُ الناس حُزناً !

    لا شيء هناك ،، سوى حزن سيزول قريباً !

    حاول أن لا تُهمل قلباً احبّك واحترمك ، !

    أردتُ منه أن يجدَني ، فأضاعني !

    ومن الشّوق ما قتل ، !

    ومن الأفراح نبكي !

    وَ سيذهبون !

    بخيرِ نحن أيّها الغائبون , نتمنَى انكُم بخَير في غيابكُم ، : )

    لا شيءَ كامِلْ !

    هو القلب ضلَّ قليلاً و لم يعد !


    وجدتُ نفسي قُرب نفسي ؛ فإبتعدتْ !

    بُخلاءٌ جداً من لا يبتسمون !

    تُنسى كأنّك لم تكن ،

    [​IMG]
     
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    aYyÖub aDaM, ‏14 جانفي 2013
    #1
  2. امورة المنتدى

    امورة المنتدى :: عضو فعّال ::

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    ممـــــــــّا راآآق لــــــــيـ ..

    مــــوضوع يستحق التقييــــــــمـ أيووب

    شكــــــــــراا

    بإنتــــــــــظآر جديــــــدكـ
     
    aYyÖub aDaM معجب بهذا.
    امورة المنتدى, ‏14 جانفي 2013
    #2
  3. aYyÖub aDaM

    aYyÖub aDaM :: عضو متألق :: وسيط تسوق معتمد

    تاريخ التسجيل:
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    شكرا على مرورك الطيب امورة المنتدى
    شرفتي الموضوع والتواجد فيه ^_^
     
    امورة المنتدى معجب بهذا.
    aYyÖub aDaM, ‏14 جانفي 2013
    #3
  4. عازفة الاحزان

    عازفة الاحزان :: عضو فعّال ::

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    بخيرِ نحن أيّها الغائبون , نتمنَى انكُم بخَير في غيابكُم ، : )

    لا شيءَ كامِلْ !


    أعجبتنيـ رائعة هيـ هذه الكلماتـ
    ولكنـ أحيانا لا تنسى بلـ تبقى فيـ الذاكرة
    معـ ذكرياتكـ الجميلـة
    ربما تفرقنا الظروفـ
    لكنـ يبقى دائما مكانـ لأشخاصـ
    كانو فيـ يومـ منـ الأيامـ أفضلـ الأصدقاء
    .. مررتـ من هنااا. .
    فأتمنى أنـ تقبلـ مروريـ
     
    امورة المنتدى معجب بهذا.
    عازفة الاحزان, ‏25 جانفي 2013
    #4
  5. aYyÖub aDaM

    aYyÖub aDaM :: عضو متألق :: وسيط تسوق معتمد

    تاريخ التسجيل:
    ‏3 سبتمبر 2008
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    شكــراً أخت عازفة الاحزان على المرور والرد بالموضوع
    في الاخير هي مجرد كلمات ليست كالكلمات...
    تحياتي

     
    امورة المنتدى معجب بهذا.
    aYyÖub aDaM, ‏26 جانفي 2013
    #5
  6. sakura jolie

    sakura jolie :: عضو مُشارك ::

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    اهلا
    واووووووووووو
    كلام روعة
    مشكور
    موضوع ولا اروع
     
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    sakura jolie, ‏26 جانفي 2013
    #6
  7. aYyÖub aDaM

    aYyÖub aDaM :: عضو متألق :: وسيط تسوق معتمد

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    الروعة مرورك وبصمتك في الموضوع
    شرفتينا بحضورك.....
     
    aYyÖub aDaM, ‏26 جانفي 2013
    #7
  8. aYyÖub aDaM

    aYyÖub aDaM :: عضو متألق :: وسيط تسوق معتمد

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    تابع ...

    ~~~~~~~

    تُنسى كأنّك لم تكن ،

    ~~~~~~~~~~~~~
    أمَا قُلت لكِ الفَ مرّة ..
    ~~~~~~~~~~~~~

     
    aYyÖub aDaM, ‏1 فيفري 2013
    #8
  9. aYyÖub aDaM

    aYyÖub aDaM :: عضو متألق :: وسيط تسوق معتمد

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    لا أعرفُ كيف حدث كُلّ ذلك..
    لكنّهُ حدث.
     
    aYyÖub aDaM, ‏1 فيفري 2013
    #9
  10. الحلم الوردي

    الحلم الوردي :: مراقبة عامة :: طاقم المراقبين

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    أنثى
    الإقامة:
    قسنطينة
    موضــ ـوع رائع
    سلــ ـمت انــ ـآملك
    كل الشكــ ـر لك
    [​IMG]
     
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    الحلم الوردي, ‏1 فيفري 2013
    #10
  11. aYyÖub aDaM

    aYyÖub aDaM :: عضو متألق :: وسيط تسوق معتمد

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    مُحَاولةِ كَانتْ فاشِلَة ، فِي إخفاءِ الفشَل !
     
    عازفة الاحزان معجب بهذا.
    aYyÖub aDaM, ‏1 فيفري 2013
    #11
  12. aYyÖub aDaM

    aYyÖub aDaM :: عضو متألق :: وسيط تسوق معتمد

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    اسعدنا تواجدك وحضورك

    شكرا على مرورك اخت ملاك25
     
    aYyÖub aDaM, ‏1 فيفري 2013
    #12
  13. aYyÖub aDaM

    aYyÖub aDaM :: عضو متألق :: وسيط تسوق معتمد

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    أتَنفسُ كَمَا لو أنني أُُُحتَضَر ... !
     
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    aYyÖub aDaM, ‏1 فيفري 2013
    #13
  14. aYyÖub aDaM

    aYyÖub aDaM :: عضو متألق :: وسيط تسوق معتمد

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    [​IMG]
     
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    aYyÖub aDaM, ‏1 فيفري 2013
    #14
  15. aYyÖub aDaM

    aYyÖub aDaM :: عضو متألق :: وسيط تسوق معتمد

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    مأساتي تكمنْ فيَ أنني أحببتُها حد آلغرِق !"(
     
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    aYyÖub aDaM, ‏1 فيفري 2013
    #15
  16. aYyÖub aDaM

    aYyÖub aDaM :: عضو متألق :: وسيط تسوق معتمد

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    كان عندي حلمٌ صغير سقيتُه الحُبَّ حتى كبر .. صار كبيراً جداً .. شاخَ ثُمّ مات ..!
     
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    aYyÖub aDaM, ‏1 فيفري 2013
    #16
  17. Hafssa

    Hafssa :: عضو مُتميز ::

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    أعجبني طرحك جدآآ

    موفــــق

    تحياتي
     
    aYyÖub aDaM معجب بهذا.
    Hafssa, ‏1 فيفري 2013
    #17
  18. aYyÖub aDaM

    aYyÖub aDaM :: عضو متألق :: وسيط تسوق معتمد

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    شَرفَنَا مُرورُك الجَميل اختاه
    شُكرًآ
     
    aYyÖub aDaM, ‏1 فيفري 2013
    #18
  19. aYyÖub aDaM

    aYyÖub aDaM :: عضو متألق :: وسيط تسوق معتمد

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    ‏3 سبتمبر 2008
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    لدينا كثيرٌ من الوقتِ، يا قلب، فاصمُدْ
     
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    aYyÖub aDaM, ‏1 فيفري 2013
    #19
  20. aYyÖub aDaM

    aYyÖub aDaM :: عضو متألق :: وسيط تسوق معتمد

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    لمْ يتغَير شَيئ ! كأن شَيئاََ لم يَحدُث ! لا بَأسْ ..!
     
    aYyÖub aDaM, ‏2 فيفري 2013
    #20
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