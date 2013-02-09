بسمة أمل بينكم

the world

the world

:: عضو مُتميز ::
إنضم
6 أكتوبر 2012
المشاركات
676
نقاط التفاعل
1,576
النقاط
51
تعجبني مقولة كتبت على صفحات القلوب يقول صاحبها

♥♥ اذا كـــنـــت لا تـــســـتـــطـــيــع أن تـــكـــون قـــلـــما لـــكــتـــابـــة الـــســـعـــادة لأحـــد ما ♥♥

♥♥ فحـــاول عـــلى الأقـــل أن تكون مـمـحـاة لطـــيفـة لإزالــة الـــحـــزن عـــن شـــخـــص مــــا♥♥

لذا قررت أن يكون لي موضوع بينكم لأنقل لكم ما يعجبني من تلك العبارات الراقية والهادفة

حَـــــــضوركْـــم دومُـــــاً مُخَـــــتلفْ
وأطَمــــــعْ دومــــــاً بِـ/ هَذآ آلمَرورْ
فَقدْ عَطــــرتم صَفــــــحتي بِـ/ هَـــــبةْ نسّيمُكْم
فأهَـــــــلاً بِــــــكْم أزَفــــــــهآ مَعْ طَـــــــيّورْ آلنَورسْ
أمتَــــــــــنآنيْ لـِ/ رَوعةْ قَدومــــــــــكم ...
اســــــــعدتــــــــــــم مســــــاءا / صباحا

وللجميع بداية

لا يكن كتاب حياتك من تأليف الآخرين ..!!
.. اكتبه بخطك مهما كان عادياً ..
.. فهو أجمل ..!!
 
صــافــح . . . وســامــح . . . ودع الـخـلــق للخالق ...

فــ ( أنـــا ) . . و ( أنـــت ) . . و ( هــــم ) . . و ( نــحــن ) . .

راحــلوووًن

مـن أعـمــــــاق قـلبــــك سامـــح مــن أســــاء إليـك حـتـى ولـو

رحـــل

مـن حـيـاتـك

لا تخـاصـم انسـان فـربمـا لا تـعيـش حتـى تصـالحــه
 
نوافذ الأمل دائماً مفتوحة أمامنا نحنُ من يلوثها بِ غبار يأسنا ♥

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ﻻ ﺗﺘــﺮﻙ ﺷﺨــﺺ ﻣﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻴـــــــــﻚ...
ﻓﺮﺑﻤــﺎ ﺃﻧﺖ ﺍﺧﺮ ﻣﺎ ﻟﺪﻳــﻪ ﻣﻦ ﺃﻣــــﻞ!..
ﻣــــــﻦ ﻗـــــﺎﻝ ﺃﻥ ﺍﻹﺑﺘﺴــــﺂﻣــــــﺔ ﺭﻣـــــــﺰ ﻟﻠﻔــــــﺮﺡ !!
ﻭﻣــــﻦ ﻗـــــﺎﻝ ﺃﻥ ﺍﻟـﺪﻣﻌـــــــﺔ ﺭﻣـــــــﺰ ﻟﻠﺤـــــــﺰﻥ !!
ﺃﺣـــــﻴﺂﻧﺂ ﻧﻌﺒـــــﺮ ﻋــــــﻦ ﺍﻟﻔــــــﺮﺡ ﺍﻟﻌﻈﻴـــــﻢ ﺪﻣــــــﻌﺔ ﻭﻧﻠﺨــــــــﺺ ﺍﻟﺤـــــــﺰﻥ ﺍﻟﻌﻤﻴـــــــﻖ ﺈﺑﺘﺴـــــــﺂﻣﺔ
 
قآلت لي وآلدتي يوماً
اليد التي تنهضك عند تعثرك ..
أصدق من ألف يد تُصآفحك عند الوصُول
فلنحرص على الأولى ولنتوخى الحذر من الثانية
 
حيْـنَ يَـجْـتَـمِـعْ ( حُـسْنُ آلظَّـنِ وَ رَقَـةُ آلقَـلْـبَ )

يَـزِيْـدُ آلإِنْـسَــآنْ رُقِـيّ فِـيْ أُسْـلُـوبَــہ ♥
 
لنْ تَستَطيعْ تَغيَير شَكلكْ لتُصَبح أجَملّ فِيّ عَيوُن النآسْ ؛
وَلكَنكْ تَستَطيعُ آلتحَكمّ بَآخَلآقك ْوَ تجَميَل آدَبكّ ،
لِ تَكوُن أجَمَل مَا رآتْ عَيوُنْ النآسْ ♥:) !
 
هذه المقولة هي التي اسير بها في حياتي:
اذا آلمك كلام البشر
فلا تالم نفسك انت ايضا بكثرة التفكير لما قالوا!!!
ثق بربك ثم بنفسك
طالما هم بشر مثلك فليس لديهم سوى السنتهم
ولا يملكون نفعا ولا ضرا
فلا تعط الامر اكثر من حجمه
اطلتها عليكم اليس كذلك؟
تقبلوا مروري
:regards01:
 
الصـــداقة ... قلـــــم يكتـــــب في أوقــــــــات الشدة

الحـــــــب ... جمــــال مؤلـــــم لا يـراه إلا العــــــاشق

الأمــــــــل ... كـــلمة تتــــلاشى لــكن لا تنـــعـــــدم

الإخـــلاص ... كنز ضائع يبـــحث عنه الإنــــسان داخله

الحــــيـــاة ... شمعة محــــــدودة ستـــــنطفأ يوما مـا

الــمـــــوت ... قطرة ماء تسقط فوق فتيل شمعة الحياة

الفــــشــل ... صخـــور حــــادة في سهــــــول الحــياة

المستحيل ... كلمة مــوجودة في قامـــوس الحـــمقى
 
نصف الراحة :
عدم مُـراقبــة الآخـرين ..~
ونصف الأدب :
عــدم التـدخـل فيـمـا لا يـعـنـيـك..~
ونصف الحـكـمــة :
الـصــمــت..~
 
جميل .رائع . متألق ...كلامك .
أحيانا أفكر.. لماذا لا نبتسم إلا عندما نسمع خبرا جديدا جميلا يبعث فينا الامل و الطمأنينة و يبث في نفوسنا مشاعر لم نشعر بها منذ وقت طويل .. ونشعر و كأننا خلقنا من جديد .. و بمعنويات مرتفعة نواصل مسيرنا ..و سرعان ما تتلاشى تلك الفرحة و يؤخذ الظلام و البؤس محلها .. و كأننا لا نسمع الا خبرا واحدا طوال مدة يسعدنا ...
شكرا على هذه المبادرة الفواحة مع المزيد من الزهور المتلألأة ... فلنترك ختامها مسكا ..
 
تعجبني كثيرا تلك الحكمة التي تقول= في المدرسة نتعلم الدروس لنجتاز الامتحان.....و في الحياة نجتاز الامتحان لنتعلم الدروس

كثيرة هي دروس الحياة التي علينا الاخذ بها ...ولكننا يا للاسف لا نتعلم من اخطانا من اول درس فتتكرر زلاتنا و في كل مرة نحاول البدا من جديد. ولكن كم هو صعب ان تجرحك يدا كنت تخاف عليها من وخز الابر. اعجبتني كثيرا دررك المنثورة هنا ....دام تالقك.
 
لآ‘شَيُء يجعلنآ كبار . .
گ : ﺂلتجربة ♥
ۆ لآ‘شَيُء يجِعععلنآ ﺂگثر صَمتاً
گ : خيبةّ ﺂلأمل . . ♥
لا تُعامِل كل شخصّ بنفسَ أسلوبّه السِيئ
 ولآ تجعَل طِبآعك الجمّيله . ♥. تنمحِي وَ تتلآشىّ
[ بَسببّ أنك تُريد أن ترّد على كِل شخصَ بنفسَ أسلوَبه ]
وَ إلا سوفَ تصبح :
ركام لِـ شخصيات سلبيّه فقِط



 
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