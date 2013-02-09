بسمة أمل بينكم

تعجبني مقولة كتبت على صفحات القلوب يقول صاحبها

♥♥ اذا كـــنـــت لا تـــســـتـــطـــيــع أن تـــكـــون قـــلـــما لـــكــتـــابـــة الـــســـعـــادة لأحـــد ما ♥♥



♥♥ فحـــاول عـــلى الأقـــل أن تكون مـمـحـاة لطـــيفـة لإزالــة الـــحـــزن عـــن شـــخـــص مــــا♥♥

لذا

قررت أن يكون لي موضوع بينكم لأنقل لكم ما يعجبني من تلك العبارات الراقية والهادفة

حَـــــــضوركْـــم دومُـــــاً مُخَـــــتلفْ

وأطَمــــــعْ دومــــــاً بِـ/ هَذآ آلمَرورْ

فَقدْ عَطــــرتم صَفــــــحتي بِـ/ هَـــــبةْ نسّيمُكْم

فأهَـــــــلاً بِــــــكْم أزَفــــــــهآ مَعْ طَـــــــيّورْ آلنَورسْ

أمتَــــــــــنآنيْ لـِ/ رَوعةْ قَدومــــــــــكم ...

اســــــــعدتــــــــــــم مســــــاءا / صباحا