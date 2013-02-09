بسمة أمل بينكم

the world
:: عضو مُتميز ::
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تعجبني مقولة كتبت على صفحات القلوب يقول صاحبها
♥♥ اذا كـــنـــت لا تـــســـتـــطـــيــع أن تـــكـــون قـــلـــما لـــكــتـــابـــة الـــســـعـــادة لأحـــد ما ♥♥
♥♥ فحـــاول عـــلى الأقـــل أن تكون مـمـحـاة لطـــيفـة لإزالــة الـــحـــزن عـــن شـــخـــص مــــا♥♥
لذا قررت أن يكون لي موضوع بينكم لأنقل لكم ما يعجبني من تلك العبارات الراقية والهادفة
حَـــــــضوركْـــم دومُـــــاً مُخَـــــتلفْ
وأطَمــــــعْ دومــــــاً بِـ/ هَذآ آلمَرورْ
فَقدْ عَطــــرتم صَفــــــحتي بِـ/ هَـــــبةْ نسّيمُكْم
فأهَـــــــلاً بِــــــكْم أزَفــــــــهآ مَعْ طَـــــــيّورْ آلنَورسْ
أمتَــــــــــنآنيْ لـِ/ رَوعةْ قَدومــــــــــكم ...
اســــــــعدتــــــــــــم مســــــاءا / صباحا
وللجميع بداية
لا يكن كتاب حياتك من تأليف الآخرين ..!!
.. اكتبه بخطك مهما كان عادياً ..
.. فهو أجمل ..!!
♥♥ اذا كـــنـــت لا تـــســـتـــطـــيــع أن تـــكـــون قـــلـــما لـــكــتـــابـــة الـــســـعـــادة لأحـــد ما ♥♥
♥♥ فحـــاول عـــلى الأقـــل أن تكون مـمـحـاة لطـــيفـة لإزالــة الـــحـــزن عـــن شـــخـــص مــــا♥♥
لذا قررت أن يكون لي موضوع بينكم لأنقل لكم ما يعجبني من تلك العبارات الراقية والهادفة
حَـــــــضوركْـــم دومُـــــاً مُخَـــــتلفْ
وأطَمــــــعْ دومــــــاً بِـ/ هَذآ آلمَرورْ
فَقدْ عَطــــرتم صَفــــــحتي بِـ/ هَـــــبةْ نسّيمُكْم
فأهَـــــــلاً بِــــــكْم أزَفــــــــهآ مَعْ طَـــــــيّورْ آلنَورسْ
أمتَــــــــــنآنيْ لـِ/ رَوعةْ قَدومــــــــــكم ...
اســــــــعدتــــــــــــم مســــــاءا / صباحا
وللجميع بداية
لا يكن كتاب حياتك من تأليف الآخرين ..!!
.. اكتبه بخطك مهما كان عادياً ..
.. فهو أجمل ..!!