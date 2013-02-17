من أقوال السلف قصائد فى حب الله

الطيب الجزائري84
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إلهـي لا تعذبنـي فإنـي ... مقـرٌّ بالذيقـد كـان منـي
ومالي حيلـة إلا رجائـي ... لعفوك إن عفوت وحسن ظني
فكـم منزلة لي في البرايا ... وأنـت عليَّ ذو فضـل ومنّ
إذا فكرت في قِدمي عليهـا ... عضضت أناملي وقرعت سنـي
يظن الناس بي خيـراً وإني ... لشر الخلـق إن لم تعفُعنـي
أجن بزهرة الدنيـا جنونـاً ... وأفني العمـر فيها بالتمني
وبيـن يديمحتبـس ثقيـل ... كأنـي قـد دعيـت لـه كأني
ولو أني صدقت الزهد عنهـا ... قلبتلأهلهـا ظهـر المجـنّ
( أبو العناهية )
وأنت إله الخلق ربي وخالقي ... بذلك ماعَمَّرتُ في الناس أشهد
تعاليت رب الناس عن قول من دعا ... سواك إلها أنت أعلىوأمجد
لك الخلق والنعماء والأمر كله ... فإياك نستهدي وإياك نعبد
( حسان بن ثابت رضي الله عنه )
على أبوابكم عبد ذليل ... كثير الشوق ناصره قليل
له أسف على ماكان منه ... وحزن من معاصيه طويل
يمدإليكم كف افتقار ... ودمع العين منهمل يسيل
يرى الأحباب قد وردوا جميعا ... وليسله إلى ورد سبيل
أكون نزيلكم ويضام قلبي ... وحاشا أن يضام لكم نزيل
فإنيرضيكم طردي وبعدي ... فصري في محبتكم جميل
وحق ولائكم وشديد شوقي ... سلوِّي عنهواكم مستحيل
قضيت بحبكم ايام عمري ... فلا أسلوا وهل يسلى الجميل
أيا من ليس لي منه مجير ***** بعفوك من عذابك استجير
أنا العبد المقر بكلّ ذنب ***** وأنت السيّدالمولى الغفور
فإن عذّبتني فبسوء فعلي ***** وأن تغفر فأنت به جدير
أفر إليكم منك وأين إلاّ ***** إليك يفرّ منك المستجير
( أبو نواس )
إليك إلـه الخلـق أرفــعرغبتي **وإن كنتُ يا ذا المن والجود مجرما
ولما قسا قلبي وضاقت مذاهبـي ** جعلت الرجا منـي لعفـوك سلمـا
تعاظمنــي ذنبــي فلما قرنتـه ** بعفوك ربيكان عفــوك أعظمــا
فما زلت ذا عفو ٍعن الذنب لم تـزل ** تجـود وتعفـومـنـة ً وتكـرمـا
فلولاك لـم يصمـد لإبليـس عابـدٌ ** فكيف وقـد أغـوىصفيـك آدمـا
فيا ليت شعري هل أصيـر لجنـّــة ** أهنى و أمّا للسعيــرفأندمـا
فإن تنتقم مني فلست بآيس ٍ ** و لو أدخلت روحي بجرم جنّهم
وإن تعف عني تعفوا عن متمرد ً ** ظلوم غشموما قاسي القلب مجرما
ويذكر أيامـاً مضـت مـن شبابـه ** وما كـان فيهـا بالجهالـة أجرمـا
فصار قريـن الهـّمطـول نهـاره ** أخا السهد والنجوى إذا الليل أظلمـا
يقيـم إذا مـا الليـلمـد ظلامـه ** على نفسه من شدة الخـوف مأتمـا
يقول حبيبي أنـت سؤلـيوبغيتـي ** كفى بك للراجيـن سـؤلا ًو مغنمـا
ألسـت الـذي غديتنـي وهديتنـي ** ولا زلـت منانـا ً علـيّ و منعـمـا
عسى من له الإحسان يغفر زلتـي ** ويستـر أوزاري و مـا قـد تقدمـا
من روائـع الإمام الشافعــي - رحمه اللهتعالى
يا ربّ إن عظمت ذنوبي كثرة ***** فلقد علمت بأنّ عفوك أعظم
إن كان لا يدعوك إلاّ محسن ***** فمن الذييرجو ويدعو المجرم
أدعوك ربّي كما أمرت تضرّعاً ***** فإذا رددت يدي فمن ذايرحم
مالي إليك وسيلة إلاّ الرجا ***** وجميل عفوك ثمّ إنّي مسلم
( أبو نواس )
إِلـهَنَا: مَاأعْدَلَكْ ***** مِلِيكُ كُلِّ مَنْ مَلَكْ
لَبَّيْكَ، قَدْ لَبَّيْتُ لَكْ ***** لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ لَكْ
وَالمُلْكَ، لاَ شَرِيكَ لَكْ ***** مَا خَابَ عَبْدٌ سَأَلَكْ
أَنْتَ لَهُ حَيْثُ سَلَكْ ***** لَوْلاَكَ يَارَبِّ هَلَكْ
لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ لَكْ ***** وَالْمُلْكَ لاَشَرِيكَ لَكْ
كُلُّ نَبِيٍّ وَمَلَكْ ***** وَكُلُّ مَنْ أَهَلَّ لَكْ
وَكُلُّ عَبْد سَأَلَكْ ***** سَبَّحَ أَوْ لَبَّى،فَلَكْ
لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ لَكْ ***** وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيكَ لَكْ
وَاللَّيْلَ لَمَّا أَنْ حَلَكْ ***** وَالسَّابِحَاتِ فِي الْفَلَكْ
عَلى مَجَارِي الْمُنْسَلَكْ ***** يَا مُخْطِئاً مَا أَغْفَلَكْ
عَجِّلْ وَبَادِرْ أَجَلَكْ ***** وَاخْتِمْ بِخَيْر عَمَلَكْ
لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ لَكْ ***** وَالْعِزَّ لاَ شَرِيكَ لَكْ
وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيكَ لَكْ ***** وَالْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكْ
( قيل أن أبو نواس لبى بها في الحج )
يافاطر الخلق البديــع وكافــلا ... أرزاق من هو صامت أوسائــل
أوسعتهم جوداً فيا مـن عنــده … رزق الجميع سحاب جودكهاطل
يامسبغ البر الجزيــل ومسبــل … العفو العظيم عظيم فضلكوابـل
يا صاحب الإحســان يا مــرخ … لنا الستر الجميل عميم فضلك وابل
ياعـالـم السر الخفي ومنجـز الــ … ــميعاد صدق قد حكاهالفاصــل
يامن على العرش أستوى ياصادق الـ … ـوعد الوفي قضاء حكمكعادل
عظمت صفـاتك ياعظيـم فجـلّ أن … يأتي المشبّه ظالمـاويشاكــل
حلّت فضائلك العظام فلم تجــد … يحصي الثناء عليك فيها قائــل
الذنب أنت له بمنك غافـر … ما لم يكن شركاً ففضلك حا صــل
يعصيك جمثم تصفح عنهـــم … ولتوبة العاصي بحلمـك قابــل
رب يربـي العالميــن ببــره … ويزيدهم من فضلـه ويواصـــل
يعطيهمـوا ما أملـوا مـن جـوده … ونوالـهأبـدا إليهـــم واصــل
تعصيه وهو يسوق نحوك دائمــاً … نعماً وعن شكر لهاأنت غافـل
ستر الذنوب وزاد في بذل العطا … مالا تكون لبعضــهتستاهــل
متفضـل أبـداً وأنـت لجــوده … تنسى وتغفـل هـل تعـيياغافــل
يدنـو وتبعـد ثـم أنــت لفضلــه … بقبائـح العصيـان منـك تقـابـــل
وإذا دجى ليل الخطوب وأظلمـت … طرق السلامة بل قلاك النـازل
وعلمتأن لا منجى ثم تلاحمت … سبل الخلاص وخاب فيها الآمل
وأيست مـن وجـه النجـاةفمالهــا … طرق وقد عظم البلا المتنازل
وقنطت من ضعف اليقين ولم يكن … سبـبولا يدنـو لهـا متنـاول
يأتيـك مـن ألطافـه الفـرج الـذي … فيه نجاتك ليسيشغـل شاغـل
فـي لحظـــة يأتيـك لطـف فـارج … لـم تحتسـه وأنـت عنـهغافـل
يامـوجـد الأشيـاء مـن ألقى إلـى … أحـد سـواك فــإن ذلـكباقــل
يا طيب الأسماء من يقصــد إلى … أبواب غيرك فهو غر جاهــل
ومن أستراح بغير ذكرك أو رجا … من غيركم فضلا فذاك المائل
ومــناستظـل بغير ظلك راجيـا … أحـداً سـواك فـذاك ظـل زائـل
عـمـل أريـد بـهســـواك فـإنـــه … عمل يرد على الذي هو عامل
لو صلى ذاك وصام حج فإن ذا … عمل وإن زعم المرائي باطل
وإذا رضيــت فكــل شـئ هـيــن … حسبـي رضاك فـلشئ زائـل
أنت المنى ورضاك سؤلي في الدجى … وإذا حصلت فكل شئ حاصل
أناعبـد ســوء آبــق كـلٌّ علـى … معبـوده يابئـس مـا أنـا فاعـــل
ولقـد أتىالعبـد المســئ ميممـاً … مولاه أوزار الكبائـر حامـــل
قد أثقلت ظهريالذنوب وسودت … وجهي المعاصي ثم ذا أنا سائل
ما لي سواك ولست أرجو غافراً … صحف العيوب وسترعفوك شامل
ها قد أتيت وحسن ظني شافعـي … إذ لم يكن عمـل لـدييقابــل
ولبست ثوب الخوف منك مع الرجى … ووسائلي ندم ودمع سائل
فاغفر لعبدك ما مضى وارزقه تو … بة مقلع فيها الشروط كوامل
وارزقـهعلمـاً نافعـاً وارزقـه تـو … فيقـاً لما ترضى ففضلك كامل
وافعـل بـه ما أنتأهـل جميلــه … يامـن له اسما حسـان فواضــل
فإذا فعلـت فحسـن ظني صائـب … والظـن كل الظنّ أنك فاعــل
( نسبت للأصمعي ونسبتلغيره)
يامن يرى مافي الضميرويسمع ... أنت المعدُّ لكل ما يتوقع
يامن يرجى للشدائد كلها ... يامن إليهالمشتكى والمفزع
يامن خزائن رزقه في قول كن ... امنن فإن الخير عندكأجمع
مالي سوى فقري إليك وسيلةٌ ... فبالإفتقار إليك فقري أدفع
ماليسوى قرعي لبابك حيلةٌ ... فلئن رددت فأيَّ باب أقرعُ
ومن الذي أدعو وأهتفباسمه ... إن كان فضلك عن فقير يمنعُ
حاشا لجودك أن يقنط عاصيا ... الفضلأجزل والمواهب أوسع
( أبو القاسم بن الخطيب )
يامن تحل بذكره ... عقدالنوائب والشدائد
يامن إليه المشتكى ... وإليه أمر الخلق عائد
ياحيياقيـوم يـا ... صمدٌ تنزه عن مضاد
أنت الرقيب على العباد ... وأنت فيالملكوت واحد
أنت العليم بما ابتليـ ... ـتُ به وأنت علي شاهد
إنالهموم جيوشها ... قد أصبحت قلبي تطارد
فرج بحولك كربتي ... يامن له حسنالعوائد
فخفي لطفك يستعان ... به على الزمن المعاند
أنت الميسروالمسبـ ... ـب والمسهل والمساعد
سبب لنا فرجا قريـ ... ـباً يا إلهي لاتباعد
كن راحمي فلقد يئست ... من الأقارب والأباعد
وعلى العدى كنناصري ... لاتشمتن بي الحواسد
يـاذا الجـلال وعافنـي ... مما من البلوى أكابد
وعن الورى كن ساتراً ... عيبي بفضل منك وارد
يارب قد ضاقت بيالأحـ ... ـوال واغتال المعاند
فامنن بنصرك عاجلاً ... فضلا على كيدالحواسد
هـذي يدي وبشدتـي ... قد جئت يارباه قاصـد
فلكم إلهي قد شهدت ... لفيض لطفك من عوائد
( الشيخ اسماعيل الزمزمي )
يارب قد أصبحت ارجوكرمك ... يارب ماأكثر عندي نعمك
يارب عن إساءتي ماأحلمك ... يارب سبحانك بي ماأرحمك
منقول