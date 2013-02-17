افضل ما قيل عن الاغواط



قصيدة عبد الله بن كريو عن بلده الاغواط

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هلكني تراس جا متلا فيـــــــــــــــنا......ويفتش عن نسبتي جاني ســــــــــــــــوالقال بديتك في الكلام تسامحنـــــــــا.......لا تجحد شي كون صادق في المقــــــــالأنا من لغواط ماني شي منــــــــــــا.......ب سوالك هوّظتني نفدو لي لـــــــــــعلالالأغواط أغواطين في معرفتنــــــا.... ...الأغواط المعلوم والأغواط كـــــــــــسالالاغواط اللي جا بميزو شرقيـــــنا........واللي ناسه عايشة همـــــــــــــــة ودلالما نرضو بالذل للي عاشــــــــرنا.........ونموتو ع النيف رخاسة للمــــــــــــــالما تخفاكش في المدن شوايعنـــــا.........شهدو لينا بالشجاعة ناس أبطـــــــــــــالسقسي قاع الناس راها تعرفنـــــا.........ما تلقى فينا رذيــــــــــــــــــــل ولا ذلالعيطة من لعراش راهم نسبتـــــنا.. ......يختارو لولادهم منا لخـــــــــــــــــــوالماني داري نشتاق شوفة من هلنا..........و لاني داير سايسة من وطني مــــــــاللاني قاتل روح من بري نجنـــــا..........ولاني ضاري نفرق بلادي محــــــــــال