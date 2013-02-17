افضل ما قيل عن الاغواط

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eva rose de sable

:: عضو مُشارك ::
هلكني تراس جا متلا فيـــــــــــــــنا......ويفتش عن نسبتي جاني ســــــــــــــــوال
قال بديتك في الكلام تسامحنـــــــــا.......لا تجحد شي كون صادق في المقــــــــال
أنا من لغواط ماني شي منــــــــــــا.......ب سوالك هوّظتني نفدو لي لـــــــــــعلال
الأغواط أغواطين في معرفتنــــــا.... ...الأغواط المعلوم والأغواط كـــــــــــسال
الاغواط اللي جا بميزو شرقيـــــنا........واللي ناسه عايشة همـــــــــــــــة ودلال
ما نرضو بالذل للي عاشــــــــرنا.........ونموتو ع النيف رخاسة للمــــــــــــــال
ما تخفاكش في المدن شوايعنـــــا.........شهدو لينا بالشجاعة ناس أبطـــــــــــــال
سقسي قاع الناس راها تعرفنـــــا.........ما تلقى فينا رذيــــــــــــــــــــل ولا ذلال
عيطة من لعراش راهم نسبتـــــنا.. ......يختارو لولادهم منا لخـــــــــــــــــــوال
ماني داري نشتاق شوفة من هلنا..........و لاني داير سايسة من وطني مــــــــال
لاني قاتل روح من بري نجنـــــا..........ولاني ضاري نفرق بلادي محــــــــــال




قصيدة عبد الله بن كريو عن بلده الاغواط
 
آخر تعديل:
جميل شكرا​
 
في قصيدة بن كريو مكتوبة لقواط مش لغواط صححها من فضلك
 

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تعرف عن الاغواط و ما قيل فيها
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eva rose de sable
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