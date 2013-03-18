رثاء الشيخ العلامة الألباني رحمه الله

بسم الله الرحمن الرحيم







هذه قصيدة لأبي الفضل عادل رفوش المراكشي وفقه الله، يرثي فيها الشيخ العلامة المحدث: محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله وأسكنه فسيح جناته .

قال حفظه الله : ​













مَاءُ الحَيَاةِ بِذِي الدُّنْيَا وَإِنْ عَذُبَا == أَخُو السَّرَابِ فَلاَ يَغْرُرْكَ

مَنْ شَرِبَا

