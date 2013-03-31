صيدلية الأعشاب الطبية

*Sarah Dz*
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في هذا الموضوع من اقسام الصحة و الحياة
سنحاول باذن الله التدرج لاكبر عدد ممكن من الاعشاب الطبية
مع اسمائها العلمية و العامية و فوائدها الصحية
لتكون صيدلتنا العشبية على اللمة
المواضيع الخاصة بالاعشاب الطبية
ستدرج في قائمة صيدليتنا //
مع ذكر صاحب الموضوع طبعا
قــآئمة الاعشاب
• اكليل الجبل
• الخروع
• الاقحوان
• البشنة
• الزعتر
• النعناع
• البقدونس
• اللويزة
• الريحان
• الخبيز
• الشبث
• البرواق
• الجرجير
• القنطريون
• أنف العجل
• القنطيس
• البلميط المنشاري
• العرفج
• الهليون
• الانشوزة المخزنية
• الخلـة
اضغط على عنوان العشبة التي تريد البحث عنها
نتمنى ان يستفيد الاعضاء و زوار اللمة من هذا الموضوع
مع تحيات :
*sarah dz*
ЯέКîά Яồมkà
nada242008
D aucun
موضوع متجدد :regards01:ـــــ
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