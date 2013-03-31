صيدلية الأعشاب الطبية





من اسمائه : الروزماري او حصى البان او اليازير ​





اسمه العلمي : Rosmarinus officinalis ​





فوائده الطبية:



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احتوائه على مواد مضادة للأكسدة يساعد على محاربة بعض البكتيريا والفيروسات وخاصة عند الإصابة بالجروح ، لذا يمكن طحنه ووضعه ك كمادات على الجروح



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يساعد تناول إكليل الجبل على تهدئة عضلات الجهاز الهضمي و تحسين عملية هضم الطعام



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يخفف الالتهابات والإصابة بالرشح والأنفلونزا والحساسية كما يساعد على محاربة الروماتيزم ومشاكل الجهاز التنفسي



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يساعد على تخفيف التشنجات والآلام التي تصاب بها المرأة في فترة الحيض



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تناوله مع الزنجبيل يساعد على علاج آلام الرأس وعسر الهضم والقلق والملاريا



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مضادات الأكسدة الموجودة ب كميات عالية في إكليل الجبل تساعد على محاربة خطر الإصابة بأمراض السرطانات



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وضع 50 غرام من اكليل الجبل في لتر من الماء الساخن و شربه يوميا يساعد على تحسين الذاكرة



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يجب استعمال كمية قليلة منه ل تفادي خطر الإصابة ب مشاكل صحية مثل المشاكل في المعدة والكلى أو الأمعاء حيث تؤدي الكميات الكبيرة من زيت إكليل الجبل ل حالات من التسمم



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لعلاج مشاكل المعدة والجهاز التنفسي اصنع الشراب الساخن وذلك بوضع ملعقة صغيرة من مطحون إكليل الجبل في كوب ماء ساخن واتركه 15 دقيقة ومن ثم اشربه 3 مرات يوميا



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يستعمل ك حافظ للحوم من التعفن حيث يضاف اليها ل منع التأكسد والتلف



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يستعمل في تحضير مستحضرات التجميل مثل الروائح ، و غسول الشعر ، و مضادات القشر



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يستعمل في عمل حمامات بخار الوجه ، و حمامات القدمين



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يستعمل زيته كمرهم للروماتيزم , الإكزيما , الكدمات و الجروح



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