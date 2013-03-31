صيدلية الأعشاب الطبية

S

*Sarah Dz*

:: عضو متألق ::
#1
إنضم
14 أوت 2010
المشاركات
4,383
الإعجابات
4,027
النقاط
191
#1









في هذا الموضوع من اقسام الصحة و الحياة

سنحاول باذن الله التدرج لاكبر عدد ممكن من الاعشاب الطبية

مع اسمائها العلمية و العامية و فوائدها الصحية

لتكون صيدلتنا العشبية على اللمة


المواضيع الخاصة بالاعشاب الطبية
ستدرج في قائمة صيدليتنا // :)
مع ذكر صاحب الموضوع طبعا




قــآئمة الاعشاب

• اكليل الجبل
• الخروع
• الاقحوان
• البشنة
• الزعتر
• النعناع
• البقدونس
• اللويزة
• الريحان
• الخبيز
• الشبث
• البرواق
الجرجير
• القنطريون
أنف العجل
القنطيس
البلميط المنشاري
• العرفج
• الهليون
• الانشوزة المخزنية
• الخلـة

اضغط على عنوان العشبة التي تريد البحث عنها

نتمنى ان يستفيد الاعضاء و زوار اللمة من هذا الموضوع
مع تحيات :

*sarah dz*
 ЯέКîά Яồมkà
nada242008
D aucun



موضوع متجدد :regards01:ـــــ




 
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S

*Sarah Dz*

:: عضو متألق ::
#3
إنضم
14 أوت 2010
المشاركات
4,383
الإعجابات
4,027
النقاط
191
#3
اكلـــيل الجبل - ROSEMARY - Romarin




من اسمائه : الروزماري او حصى البان او اليازير



اسمه العلمي : Rosmarinus officinalis



فوائده الطبية:


احتوائه على مواد مضادة للأكسدة يساعد على محاربة بعض البكتيريا والفيروسات وخاصة عند الإصابة بالجروح ، لذا يمكن طحنه ووضعه ككمادات على الجروح


يساعد تناول إكليل الجبل على تهدئة عضلات الجهاز الهضمي وتحسين عملية هضم الطعام


يخفف الالتهابات والإصابة بالرشح والأنفلونزا والحساسية كما يساعد على محاربة الروماتيزم ومشاكل الجهاز التنفسي


يساعد على تخفيف التشنجات والآلام التي تصاب بها المرأة في فترة الحيض


تناوله مع الزنجبيل يساعد على علاج آلام الرأس وعسر الهضم والقلق والملاريا


مضادات الأكسدة الموجودة بكميات عالية في إكليل الجبل تساعد على محاربة خطر الإصابة بأمراض السرطانات


وضع 50 غرام من اكليل الجبل في لتر من الماء الساخن و شربه يوميا يساعد على تحسين الذاكرة


يجب استعمال كمية قليلة منه لتفادي خطر الإصابة بمشاكل صحية مثل المشاكل في المعدة والكلى أو الأمعاء حيث تؤدي الكميات الكبيرة من زيت إكليل الجبل لحالات من التسمم


لعلاج مشاكل المعدة والجهاز التنفسي اصنع الشراب الساخن وذلك بوضع ملعقة صغيرة من مطحون إكليل الجبل في كوب ماء ساخن واتركه 15 دقيقة ومن ثم اشربه 3 مرات يوميا


يستعمل كحافظ للحوم من التعفن حيث يضاف اليها لمنع التأكسد والتلف


يستعمل في تحضير مستحضرات التجميل مثل الروائح ، وغسول الشعر، ومضادات القشر


يستعمل في عمل حمامات بخار الوجه ، وحمامات القدمين


يستعمل زيته كمرهم للروماتيزم , الإكزيما, الكدمات و الجروح


لإكليل الجبل قيمة وشأن مع مشاكل الشعر حيث أنه يؤدي إلى تماسك الشعر ومنع سقوطه ومساعدته على النمو بسبب مساعدته للدم على الوصول والتدفق إلى الرأس
 
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D aucun

D aucun

:: عضو فعّال ::
#5
إنضم
4 جويلية 2009
المشاركات
2,106
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562
النقاط
91
العمر
29
#5
الخروع
اسمه العلمي ............ Ricinus communis

زيت الخروع و عصير الليمون
لنعومة زيت الخروع و عصير الليمون لنعومة الساقين : لتطرية بشرة الساقين يستخدم زيت الخروع وعصير اليمون لدهان باطن واسفل الساقين والا ستمرار فى التدليك لمدة تتراوح ما بين 5-10 دقائق. ولصلابة الأظافر ادهني أظافرك كل مساء قبل النوم بطبقة من زيت الخروع
لازالة البقع السوداء
يستخدم زيت الخروع لتدليك البقع السوداء في الجسم وينصح بتدليك البقعة ثلاث مرات يوميا على مدى 15 يوما
زيت الخروع مفيد ومغذي للشعر
ويساعد على اطالة الشعر واستخدامه بشكل يومي للرموش يزيد من كثافتها.
زيت الخروع لصقل وتلميع الشفاه

للعناية بالرموش:
استخدمي زيت الخروع في دهان الرموش بصفة يومية كل مساء حيث يعمل على زيادة سمك الرموش وطولها


NB:نبات الخروع سامة جدا ولكن الزيت غير سام ويستخرج من البذور
 
D aucun

D aucun

:: عضو فعّال ::
#7
إنضم
4 جويلية 2009
المشاركات
2,106
الإعجابات
562
النقاط
91
العمر
29
#7
قال Ĉoĕǔŕ Dề Ḟľeuŗ:
السلام عليكم
رجاءا من يعرف فوائد واضرار عشبة البشنة وهل هي حقا تساعد على زيادة الوزن
إضغط للتوسيع...
أهلا نشالله تكوني غايا وكلش
برك انا مانعرفها بلاك صارة ولا رقية يعرفها ونشالله يعاونوك
 
Ma$Ter

Ma$Ter

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
#10
إنضم
25 سبتمبر 2007
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#10
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عندى اسطوانة عنوانها التداوى بالاعشاب
درك نرفعها فى المنتدى ان شاء الله
 
نبض الحياة

نبض الحياة

:: طبيبة المنتدى ::
#12
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13 أكتوبر 2009
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بيت أحلامي
#12
الاقحوان Chrysanthemum morifolium



العائله : Asteraceae
الاسم العلمي : Chrysanthemum morifolium
الأقحوان معروف أيضا كالأزرارية, النبات الملطف للحمى و الكينين البري والبابونج البري وتعرف ايضا زهرة الاقحوان بالبنسلين الروسي.


فوائد عشبة الاقحوان :

يحتوي الاقحوان على قلويدات ومن أهمها الستاكيدرون وزيت طيار ولاكتونات تربينية الاحادية النصفية وفلافونيدات وفيتامين ب.

لدى الأوراق عبير عطري منعش, الأقحوان صالح للأكل و علاجي.

كان الأقحوان معروفا للمصريين و اليونانيون القدماء الذين اعتبروه علاجا ثمينا لتسكين الصداع, ألم المفاصل, أوجاع المعدة, دوار الآلام الخاص بالطمث و الحمى.

و قد اُستخدم كدواء مدر للطمث أيضا لترقية التدفق الخاص بالطمث

يؤكد الباحثون الحديثون أن الأقحوان علاج أعشاب ثمين ومؤثر بخاصة في العلاج المساعد للصداع النصفي و الروماتيزم.

قد اكتشف الباحثون الذين يجرون الدراسات المحكومة بالعقار أن أخذ مكملات الأقحوان اليومية تسبب في تقليل بمقدار 24 % في العدد الكلي للصّداع النصفي.

الأقحوان أيضًا مفيد في إرخاء العضلات الملساء في الرحم,الأقحوان مفيد للحيض المؤلمة.

ترقية التدفق الخاص بالطمث و إعاقة تجميع صفيحة الدم و الدم الزائد الذي يتجلط.

الأقحوان أيضًا يساعد في الهضم و تحسن وظيفة الكبد.

فوائد رئيسية للأقحوان:

مضادة للبكتيريا, مقاوم للالتهابات مضاد للتشنج, , طارد للريح, معرق, مدر للبول, دواء مدرللطمث, ملطف للحمى, و مقوي , موسع للأوعية الدموية

الاقحوان يمكن ان يعمل به حمام نصفي.

زهور الأقحوان الطازجة يمكن أن تدلك على الجلد.

الأقحوان يمكن ان يستعمل كضمادة إلى الرأس للصداع و الدوار.

الأقحوان لا يجب أن يستخدم أثناء الحمل بسبب عمله المنشط على الرحم.

يمكن أن تسبب الأوراق الطازجة تقرح الفم أو الإزعاج المعدي لذا يوصِي الاشخاص الذين يأخذون الورقة الجديدة للوقاية من الصداع النّصفي ينبغي أن يأخذوه ببعض من الخبز.​
 
S

*Sarah Dz*

:: عضو متألق ::
#13
إنضم
14 أوت 2010
المشاركات
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191
#13
الى الاخت Ĉoĕǔŕ Dề Ḟľeuŗ

البشنة - Millet

نبتة تنبت في المناطق الجافة خاصة افريقيا و و تنتج حبوبا دقيقة جدا
لها عدة استعمالات .. كما نجد عدة اصناف منها

من اسمائه: الدخن - الدرع - الذرة

الاسم العلمي: Panicum و Pennisetum و Setaria

فوائده الطبية:

يتغذى الإنسان على حبوب البشنة ويعتبر غذاءا رئيسيا في المناطق الجافة من إفريقيا

 تزيد في قوة وتقوية العضلات اضافة الى انها تزيد في الوزن وهي مجربة بحيث يستعملها رياضيو كمال الاجسام

تعتبر حبوب هده النبتةواقية من مرض السكري

 هناك تتناولها على شكل حساءيساعد العظام خصوصا لكبار السن و اصحاب آلام المفاصل

عند عجنها مع التمر و الزبدة الطبيعية تكون مفيدة في زيادة الوزن

توضع مع العسل وتؤكل في الصباحلزيادة الوزن

تحتوي البشنة على سعرات حرارية عالية خصوصا البروتين و الدهون و المعادن

استعمالها ينشط الدورة الدموية و هو مدر للبول كما تعالج القرحة المعدية
 
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Ĉ

Ĉoĕǔŕ Dề Ḟľeuŗ

:: عضو مُتميز ::
#14
إنضم
9 جويلية 2011
المشاركات
1,378
الإعجابات
1,052
النقاط
571
#14
قال *sarah dz*:
البشنة - Millet

نبتة تنبت في المناطق الجافة خاصة افريقيا و و تنتج حبوبا دقيقة جدا
لها عدة استعمالات .. كما نجد عدة اصناف منها

من اسمائه: الدخن - الدرع - الذرة

الاسم العلمي: Panicum و Pennisetum و Setaria

فوائده الطبية:

يتغذى الإنسان على حبوب البشنة ويعتبر غذاءا رئيسيا في المناطق الجافة من إفريقيا

 تزيد في قوة وتقوية العضلات اضافة الى انها تزيد في الوزن وهي مجربة بحيث يستعملها رياضيو كمال الاجسام

تعتبر حبوب هده النبتةواقية من مرض السكري

 هناك تتناولها على شكل حساءيساعد العظام خصوصا لكبار السن و اصحاب آلام المفاصل

عند عجنها مع التمر و الزبدة الطبيعية تكون مفيدة في زيادة الوزن

توضع مع العسل وتؤكل في الصباحلزيادة الوزن

تحتوي البشنة على سعرات حرارية عالية خصوصا البروتين و الدهون و المعادن

استعمالها ينشط الدورة الدموية و هو مدر للبول كما تعالج القرحة المعدية
إضغط للتوسيع...
شكرا بارك الله فيك ربي يجازيك
 
S

*Sarah Dz*

:: عضو متألق ::
#15
إنضم
14 أوت 2010
المشاركات
4,383
الإعجابات
4,027
النقاط
191
#15
الزعتر - thym



يكثر هدا النبات في دول البحر الابيض المتوسط
له رائحة قوية و طعم حار و هو نوعان : بري و المزروع

من اسمائه : الصعتر - السعتر

اسمه العلمي : Thymus Vulgaris

فوائده:

للزعتر فوائد كبيرة في علاج امراض التنفس و الربو و السعال

تناوله مع العسل الحر يساعد في تخفيف الالتهابات التنفسية

يحتوي نبات الزعتر على مواد شديدة تعمل على تقوية الجهاز المناعى لدى الانسان

يحتوى على مواد لها خاصية مسكنة للألم ومطهرة ومنشطة للدورة الدموية

ينشط الزعتر كل الوظائف المضادة للتسمم ويسهل إفراز العرق ويدر البول

يحتوى على مواد مقوية للعضلات و يمنع تصلب الشرايين ويعمل على توسيع الشرايين وتقوية عضلات القلب

يعالج التهابات المسالك البولية والمثانة ويشفي من مرض المغص الكلوي ويخفض الكوليسترول

ينبه المعدة ويطرد الغازات ويمنع التخمرات ويساعد على الهضم وامتصاص المواد الغذائية وطرد الفطريات من المعدة والأمعاء كما يزيد الشهية

 أثبتت التجارب العلمية ان زيت الزعتريقتل الاميبا ويبيد جراثيم القولون

يعتبر الزعتر منشطا ممتازا لجلد الرأس ويمنع تساقط الشعر ويكثفه وينشطه


مضغه ينفع في وجع الأسنان والتهابات اللثة خاصة اذا طبخ مع القرنفل في الماء و يقي الأسنان من التسوس وخاصة اذا مضغ وهو اخضر


ملاحظة:

قد يسبب الزعتر الإمساك أحيانا فيفضل أخذه مع زيت الزيتون

 
S

*Sarah Dz*

:: عضو متألق ::
#16
إنضم
14 أوت 2010
المشاركات
4,383
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4,027
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191
#16
النعناع

النعناع -Menthe



من الاعشاب المفيدة دات الرائحة القوية و كثير الانتشار
و يوجد الكثير من انواع النعناع

من اسمائه : المنثول

الاسم العلمي : Mentha


من فوائده الطبية:

 يستعمل لتسكين الالام العصبية عن طريق صنع كمادات به

شراب النعناع يعتبر من الادوية الناجحة جدا في معالجة الاضطرابات المرارية وتسكين المغص المعوى
ومغص اسفل البطن والام الحيض وطرد الغازات المعوية

 ثبت أن النعناع يعمل على تخفيف التشنجات المعويه كما يساعد على أفراز العصارات المعويه الهاضمه لذا يستحب تناوله بعد الوجبات الغذائيه ليساعد على الهضم

يكسب الجسم نشاطا وحيوية و يبعث فيه القوة

النعناع يدخل فى تركيب معظم المراهم الطبيه المستخدمه فى علاج الامراض الجلديه

 مساعد أكيد فى توسيع الشعب الهوائيه فى حالات الأصابه بنزلات البرد لذا ينصح باستخدامه فى حالات الزكام الحاد وذلك بوضع ورقه فى الماء الساخن وشربه كالشاى

يحتوى النعناع على زيت (المنثول) ،ومواد مسكنة للتشنجات وطاردة لمرض الالتهاب الكبدى ومضاد للالتهابات

النعناع مفيد في ادرار البول و يسهل التنفس و العجز الكلوي

يستعمل لعلاج الروماتيزم و الام المفاصل

قال ابن قيم (شمه ينفع من الصداع الحار. ويجلب النوم ومسكن للمغص ومقوي للقلب )

قال ابن سيناء: ( إن أزهاره منشطة وهاضمة وتزيل الصداع الناتج من الزكام )

 اشار العلماء ان مغلي النعناع مع السكر مفيد للصداع و ضعف البصر و ينقي الصدر من البلغم

مضغه مسكن لاوجاع الاسنان

ملاحضات:

ينبغي تجفيفه في الظل عوضا عن الشمس لكي لا يفقد قوته

لا تستعملو زيت النعناع بكثر لانه قوي جدا
خاصة للمراة الحامل




 
S

*Sarah Dz*

:: عضو متألق ::
#17
إنضم
14 أوت 2010
المشاركات
4,383
الإعجابات
4,027
النقاط
191
#17
البقدونس - Parsley - Persil



هو نبات عشبي ذو اوراق خضراء وزهيرات بيضاء
له رائحة قوية

من اسمائه : المعدنوس - ماتت - بارسلي


اسمه العلمي : Petroselinum crispum

فوائــده :

المقدونس نافع في أزمات الربو، واضطرابات الجهاز التنفسى

شرب عصير البقدونس المغلي في الماء مفيد في تنقية و تطهير الجهاز التنفسي

نسبة الفيتامين c فيه مهمة اكثر من الليمون بـ 4 مرات بحيث تفيد في مقاومة نزلات البرد

هو مفيد للبصر و للطاقة لجنسية لاحتوائه على الفيتامين A

مفيد جدا لمرضى فقر الدم الحاد كما ينظف الجسم من السموم و يقوي الشعيرات الدموية

يصف خبراء الطب الشعبي عصير البقدونس كعلاج فعال لإنقاص الوزن الزائد و الحفاظ على حيوية الجسم ورشاقته في آن واحد
عن طريق تناول كوب من عصير البقدونس الساخنصباحاً قبل الإفطار

 ينشط الذاكرة والجهاز التناسلي والعصبي والهضمي كما يساعد الجسم على امتصاص الحديد المتواجد بالاغذية الاخرى

يكسب البشرة الملمس الناعم ويفيد في مقاومة التجاعيد و يعطي رائحة عطرة للفم

مدر للبول و العرق و يجدد الخلايا

اكله مع السلطات المنوعة واللحوم المشوية يساعد في التقليل من أضرار الكولسترول

يفيد في علاج: مشاكل العادة الشهرية و اضطراباتها و التهابات وعدوي المجاري البولية.
 اضطرابات الجهاز الهضمي والمثانة. اضطرابات والتهابات الكلى و الآم المعدة

غسل الوجه يوميا بعصير البقدونس مفيد جدا في ازالة الحبوب و البثور في الوجه كما يصفي لون البشرة

ملاحظات :

فرم المقدونس أو تقطيعه تفقده العديد من عناصره الغذائية والدوائية لذا ينصح بتناول ورقة طازجا
وعند فرمه أو تقطيعه يجب عدم تركه لمدة طويلةحتى لا تتبخر زيوته المفيدة

المقدونس المجفف يفقد كافة عناصره الغذائية المهمة لذا ينصح بتناول المقدونس طازجا

يجب عدم استخدام المقدونس كعلاج للمرأة الحامل أو التي تخطط للحمل (خصوصا البذور و الجذور) وكذلك للأطفال أقل من سنتين
وللأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة في الجهاز الهضمي
مثل القرح المعدية المعوية و تقرحات القولون

نقع البقدونس في الماء لمدة طويلة يفقده فيتامين (C)


 
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*Sarah Dz*

:: عضو متألق ::
#19
إنضم
14 أوت 2010
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#19
اللويزة - verveine

نبتة خضراء تنمو في شكل أوراق وعيدان تصل حتى 1.5م في الطول ..
قاسية جدا ، مستقيمة ، متفرعة و رقيقة. لها أزهار بنفسجية

من أسمائها : الملبساء - ماء اللويزة - اللابيا - الترنجان

اسمها العلمي : Verbena

فوائـدها:

تساعد على فتح الشهية و تسهل الهضم

 مفيدة للكدمات و الام الروماتيزم و الشقيقة و الام الالتواءات
بوضع كمادات من العشبة المغلية في الماء

مردة للبول و طاردة للغازات كما تخفف من الام الحيض

مفيدة لعلاج الاضطرابات النفسية وخاصة الاكتئاب والتوتر والقلق

مسخنة للجسم في فصل الشتاء بشرب كوب من مغلي اللويزة الجافة في الماء

 شرب عصيرها ساخنا مفيد في الوقاية و علاج نزلات البرد و الزكام

تدخل بشكل واسع في صناعة العطور ومواد التجميل نظرا لرائحتها العطرية المنعشة











 
S

*Sarah Dz*

:: عضو متألق ::
#20
إنضم
14 أوت 2010
المشاركات
4,383
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النقاط
191
#20
الريحــان - basilic - Basil


قال الله تعالى :
( والحب ذو العصف والريحان)
( فإما إن كان من المقربين.فروح وريحان وجنة ونعيم)
صدق الله العظيم

هو نبات عطري إستوائى موطنه الاصلي الهند و له اصناف متعددة
هو مفيد جدا لصحة الانسان
و يكفي انه مذكور في القرآن

من أسمائه : الحبق - الريحان الحلو

اسمه العلمي : Ocimum basilicum

فوائـــده:

يستعمل الريحانضد البكتريا فوق الجسم
كما له مفعول قاتل للجراثيم والديدان الطفيلية التي تعيش في الأمعاء

يخفف آلام الروماتيزم وبه مواد مضادة لسرطان
لأنها تنشط جهاز المناعة بزيادة الأجسام المضادة فيه

يحتوي على مضادات أكسدة وفيتامين Cوفيتامين A اللذان يحميان تلف الخلايا
كما يحتوى على فلافونيد Flavonoids وزيوت طيارة
التي تعمل على حماية المادة النووية للخلية DNA

 مغلي أوراق الريحانيعالج الالتهاب الرئوي ونزلات البرد ويفيد في علاج حمي الملاريا

يستخدم شاي الريحان لمقاومة الامراض المعدية

بستعمل منقوع الريحان كطارد للغازات و الديدان و ازآلة المغص المعوي
و الانتفاخات و تخفيف حالات ضغط الدم

يدخل زيته في صناعة الروائح العطرية والصابون المعطر و مستحضرات التجميل

يستعمل كذلك لإزالة الكدمات وتقرحات الفم وفي حالات أمراض الأذن

اثبتت دراسات ان الريحان مفيد في علاج حب الشباب و البثور
حيث يمكن دهن الحبوب بواسطة قطعة قطن تبلل في شاي الريحان

أثبتت الدراسات الأولية دور أوراق وبذور الريحان في التحكم
في مرض السكري في الدم من النوع Type 2

يدخل زيته في صناعة عقاقير آلام الاسنان و العضام

لزيت الريحان قدرة على تطهير الآذن من التلوث الميكروبي
حيث تستطيع أبخرة الزيوته الطيارة التوغل إلى الآذن الوسطى
والتي لا تتمكن منها الأدوية السائلة

يحتوي الريحان على الماغنسيوم الذي يساعد في حماية القلب من الأزمات
حيث يحث العضلات والأوعية الدموية على الإرتخاء وتحسن إندفاع الدم
وتقليل خطورة عدم الإنتظام فى إيقاع القلب أو تقلصات العضلات والأوعية الدموية

ملاحظــة:

على الحوامل والمرضعات عدم استخدام الريحان
لتجنب انقباضات الرحم بفعل زيوته الطيارات

ينصح من لديهم مشاكل بالكبد أو الكلى عدم استخدام الزيوت الطيارة للريحان
لأنه من الناحية النظرية يصعب على الجسم التخلص من هذه الزيوت
 
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