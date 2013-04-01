من ابداعات اللغويين... فمن منكم يتحفنا مثلهم؟

الطيب الجزائري84

الطيب الجزائري84

:: عضو فعّال ::
إنضم
14 جوان 2011
المشاركات
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النقاط
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كان شيخ في مجلس من مجالس العلم ـ فجاء رجل من أدباء مدينة إب ، فسأله الشيخ عن أحواله وأحوال أهله ؛ فذكر له من أحواله ، ثم قال شعراً يبين فيه حال أهله وزوجه حين فارقهم ؛ فأنشد قائلاً :

قالت وقد ودعتها *** أتفارق الوجه الرطب
أتفارق البلد التي *** هي خيرة البلدان إب
فأجبتها متألماً *** والقلب محزون كئب
طلب المعاش مفرق *** بين الحبيبة والمحب


[كئب = كئيب] .

فأعجب الشيخ بهذه البديهة الشعرية ، والتعبير المؤثر .
وقال : أنا سأركب هذه الأبيات على مدينة عدن ؛ فأنشد قائلاً :

قالت وقد ودعتها *** أتفارق الوجه الحسن
أتفارق البلد التي *** هي خيرة الدنيا عدن
فأجبتها متألماً *** والقلب مملو بالحزن
طلب المعاش مفرق *** بين الحسينة والحسن

وكان حاضراً أحد العلماء من مدينة صِيف من بلاد (دَوْعَن) بحضرموت ، فقال منشداً :

قالت وقد ودعتها *** أتفارق الوجه اللطيف
أتفارق البلد التي *** هي خيرة البلدان صيف
فأجبتها متألماً *** والقلب محزون أسيف
طلب المعاش مفرق *** بين الوصيفة والوصيف

فقال شيخ آخر : في غيل باوزير

قالت وقد ودعتها *** أتفارق الوجه النضير
أتفارق البلد التي *** تدعى بغيل أبي وزير
فأجبتها متألماً *** والقلب محزون كسير
طلب المعاش مفرق *** بين النظيرة والنظير
(غيل باوزير) من مدن حضرموت الساحلية .

وقد قال آخر في تريم :

قالت وقد ودعتها *** أتفارق الوجه الوسيم
أتفارق البلد التي *** هي خيرة الدنيا تريم
فأجبتها متألما *** والقلب محزون كليم
طلب المعاش مفرق *** بين النديمة والنديم

وقال أحد الشباب في بلدته الحميس و هي من ضواحي الجزائرويقال لها الحميز ـ بالزاي المعجمةـ :

قالت وقد ودعتها *** أتفارق الوجه اللميس
أتفارق البلد التي *** هي خيرة الدنيا الحميس
فأجبتها متألمــــا *** والحزن في قلبي حبيس
طلب العلوم مفرق *** بين العروسة والعريس

وقال آخر في مدينة سطيف إحدى أجمل مدن الجزائر: والتي خرج من ناحيتها الشيخ العلامة الفقيه المحدث اللغوي النظار السلفي محمد البشير الإبراهيمي مؤسس دار الحديث في مدينة تلمسان والمتوفى سنة 1385للهجرة رحمه الله ، كأني به يقول وهو يشد الرحال في رحلته الحجازية:

قالت وقد ودعتها *** أتفارق القلب الرهيف
أتفارق البلد التي *** هي شامة الدنيا سطيف
فأجبتها والعين قد *** فضحت هوى قلبٍ أسيف
شغل الحديث وحبّه *** قلبي عن الجنس اللطيف

هذه لأحد إخواننا من مدينة مقرة الطيبة من أرض الجزائر المجاهدة نرجوا أن تنال إعجابكم:

قالت وقد ودّعتها ***أتفارق الوجه الطليق
أتفارق البلد التي**هي مقرة البلدالعريق
فأجبتها متألما**والقلب بالشكوى غريق
طلب المعاش مفرّق**بين الرفيقة والرفيق

وله أيضا:

قالت وقد ودعتها**أتفارق الطرف الكحيل
أتفارق البلد التي**هي مقرة البلد الجميل
فأجبتها متألمــــا**والقلب مهموم عليل
طلب العاش مفرّق **بين الخليلة والخليل

فمن يستطيع منكم أن يركب هذه القصيدة على اسم بلدته؟؟؟
المصدر ..منتديات اهل الحديث السلفية
 
ر

رفيق الخير

:: عضو متألق ::
إنضم
26 ديسمبر 2009
المشاركات
3,502
النقاط
191
السلام عليكم

أتمنى أن تعجبك من قلمي

قالت و قد ودعتها---أتفارق الهوى الطويل

أتفارق البلدة التي---هي دواء للمريض العليل

فأجبتها و الحسرة قد---أثارت في القلب العويل

على الرغم المرارة ----يحب الدواء العليل
 
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