من ابداعات اللغويين... فمن منكم يتحفنا مثلهم؟

كان شيخ في مجلس من مجالس العلم ـ فجاء رجل من أدباء مدينة إب ، فسأله الشيخ عن أحواله وأحوال أهله ؛ فذكر له من أحواله ، ثم قال شعراً يبين فيه حال أهله وزوجه حين فارقهم ؛ فأنشد قائلاً :



قالت وقد ودعتها *** أتفارق الوجه الرطب

أتفارق البلد التي *** هي خيرة البلدان إب

فأجبتها متألماً *** والقلب محزون كئب

طلب المعاش مفرق *** بين الحبيبة والمحب





[كئب = كئيب] .



فأعجب الشيخ بهذه البديهة الشعرية ، والتعبير المؤثر .

وقال : أنا سأركب هذه الأبيات على مدينة عدن ؛ فأنشد قائلاً :



قالت وقد ودعتها *** أتفارق الوجه الحسن

أتفارق البلد التي *** هي خيرة الدنيا عدن

فأجبتها متألماً *** والقلب مملو بالحزن

طلب المعاش مفرق *** بين الحسينة والحسن



وكان حاضراً أحد العلماء من مدينة صِيف من بلاد (دَوْعَن) بحضرموت ، فقال منشداً :



قالت وقد ودعتها *** أتفارق الوجه اللطيف

أتفارق البلد التي *** هي خيرة البلدان صيف

فأجبتها متألماً *** والقلب محزون أسيف

طلب المعاش مفرق *** بين الوصيفة والوصيف



فقال شيخ آخر : في غيل باوزير



قالت وقد ودعتها *** أتفارق الوجه النضير

أتفارق البلد التي *** تدعى بغيل أبي وزير

فأجبتها متألماً *** والقلب محزون كسير

طلب المعاش مفرق *** بين النظيرة والنظير

(غيل باوزير) من مدن حضرموت الساحلية .



وقد قال آخر في تريم :



قالت وقد ودعتها *** أتفارق الوجه الوسيم

أتفارق البلد التي *** هي خيرة الدنيا تريم

فأجبتها متألما *** والقلب محزون كليم

طلب المعاش مفرق *** بين النديمة والنديم



وقال أحد الشباب في بلدته الحميس و هي من ضواحي الجزائرويقال لها الحميز ـ بالزاي المعجمةـ :



قالت وقد ودعتها *** أتفارق الوجه اللميس

أتفارق البلد التي *** هي خيرة الدنيا الحميس

فأجبتها متألمــــا *** والحزن في قلبي حبيس

طلب العلوم مفرق *** بين العروسة والعريس



وقال آخر في مدينة سطيف إحدى أجمل مدن الجزائر: والتي خرج من ناحيتها الشيخ العلامة الفقيه المحدث اللغوي النظار السلفي محمد البشير الإبراهيمي مؤسس دار الحديث في مدينة تلمسان والمتوفى سنة 1385للهجرة رحمه الله ، كأني به يقول وهو يشد الرحال في رحلته الحجازية:



قالت وقد ودعتها *** أتفارق القلب الرهيف

أتفارق البلد التي *** هي شامة الدنيا سطيف

فأجبتها والعين قد *** فضحت هوى قلبٍ أسيف

شغل الحديث وحبّه *** قلبي عن الجنس اللطيف



هذه لأحد إخواننا من مدينة مقرة الطيبة من أرض الجزائر المجاهدة نرجوا أن تنال إعجابكم:



قالت وقد ودّعتها ***أتفارق الوجه الطليق

أتفارق البلد التي**هي مقرة البلدالعريق

فأجبتها متألما**والقلب بالشكوى غريق

طلب المعاش مفرّق**بين الرفيقة والرفيق



وله أيضا:



قالت وقد ودعتها**أتفارق الطرف الكحيل

أتفارق البلد التي**هي مقرة البلد الجميل

فأجبتها متألمــــا**والقلب مهموم عليل

طلب العاش مفرّق **بين الخليلة والخليل



فمن يستطيع منكم أن يركب هذه القصيدة على اسم بلدته؟؟؟

المصدر ..منتديات اهل الحديث السلفية