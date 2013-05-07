زوجك ضعيف عندي الحل .جد بسيط

ليلى الشاوية
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:dخدي 3 حبات بصل كبير (الاحمر)قومي بعصرها.اخلطي العصير الناتج مع 1كغ عسل ضعيهم على نار هادءة وحركي حتى تلاحظي اختفاء الرغوة التي كانت فوق.دعيه يبرد ضعيه في زجاجة ياكل زوجك صباحا على الريق ملعقة متوسطة.يصبح و كانه ولد 18............عندك برك يزوج عليك .مبصح ما تخافيش عندي الحل .:$
كدلك ادا اكل كل صباح بيضة(عرب)مغلية على الريق مدة شهر يصبح مثل.....جربي او رديلي بالخبر:up:
كدلك ادا اكل كل صباح بيضة(عرب)مغلية على الريق مدة شهر يصبح مثل.....جربي او رديلي بالخبر:up: