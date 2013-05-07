زوجك ضعيف عندي الحل .جد بسيط

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ليلى الشاوية

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
4 ماي 2013
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#1
:dخدي 3 حبات بصل كبير (الاحمر)قومي بعصرها.اخلطي العصير الناتج مع 1كغ عسل ضعيهم على نار هادءة وحركي حتى تلاحظي اختفاء الرغوة التي كانت فوق.دعيه يبرد ضعيه في زجاجة ياكل زوجك صباحا على الريق ملعقة متوسطة.يصبح و كانه ولد 18............عندك برك يزوج عليك .مبصح ما تخافيش عندي الحل .:$
كدلك ادا اكل كل صباح بيضة(عرب)مغلية على الريق مدة شهر يصبح مثل.....جربي او رديلي بالخبر:up:
 
نبض الحياة

نبض الحياة

:: عضو شرفي ::
#2
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13 أكتوبر 2009
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محل الإقامة
بيت أحلامي
#2
شكرا على الوصفة حبيبتي
قد تفيد الكثير من النساء
ممكن سؤال لو سمحت:
ما هي مصادر هاته الوصفات بالضبط؟
يعني مجربتها ام مجرد نقل
لانها مسؤولية تقع على صاحبها
 
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ليلى الشاوية

:: عضو منتسِب ::
#3
إنضم
4 ماي 2013
المشاركات
83
الإعجابات
105
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5
#3
الوصفة مجربة و ناجحة مئة بالمئة جربيها النتيجة تلاحضيها من اليوم الثالث.انا اعالج بالا عشاب.ومتعمقة جدا في الطب النبوي .درست ما لا يمكن لعقلك تصوره من الكتب التي تحصلت عليها من السعودية و المغرب و تونس.ابحث على الدوام عن الجديد .والوصفات المقترحة كلها مجربة و مضمونة.كما انني اتواصل باستمرار مع معالجين من الاردن و المغرب على الفايسبوك....لم افهم بما اشارك في اللمة فقلت لعل معلوماتي تفيدكم........ان لم تعجبكي يمككنني تغيير المشاركة .اشكرك على قراءة وصفاتي__ تحياتي:-r__
 
نبض الحياة

نبض الحياة

:: عضو شرفي ::
#4
إنضم
13 أكتوبر 2009
المشاركات
18,719
الإعجابات
21,828
النقاط
1,171
محل الإقامة
بيت أحلامي
#4
قال ليلى الشاوية:
الوصفة مجربة و ناجحة مئة بالمئة جربيها النتيجة تلاحضيها من اليوم الثالث.انا اعالج بالا عشاب.ومتعمقة جدا في الطب النبوي .درست ما لا يمكن لعقلك تصوره من الكتب التي تحصلت عليها من السعودية و المغرب و تونس.ابحث على الدوام عن الجديد .والوصفات المقترحة كلها مجربة و مضمونة.كما انني اتواصل باستمرار مع معالجين من الاردن و المغرب على الفايسبوك....لم افهم بما اشارك في اللمة فقلت لعل معلوماتي تفيدكم........ان لم تعجبكي يمككنني تغيير المشاركة .اشكرك على قراءة وصفاتي__ تحياتي:-r__
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لا بالعكس حبيبتي
تهمنا مشاركاتك بما انك دارسة في المجال
فقط اردت التاكد
لان البعض يعتمد على وصفات منقولة ويروحوا الاعضاء يجربوها ومين ما تنجهش يحملونا المسؤولية
وآصلي حبيبتي بما لديك من معلومات
واجرك عند الله
سلآمي :)
 
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*Sarah Dz*

:: عضو شرفي ::
#5
إنضم
14 أوت 2010
المشاركات
4,383
الإعجابات
4,027
النقاط
191
#5
شكراا لك اختي على الموضوع
 
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anis 4ever

:: عضو مُشارك ::
#6
إنضم
8 ماي 2013
المشاركات
230
الإعجابات
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النقاط
9
#6
بارك الله فيك اخي على الموضوع المميز
 
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روعة انثى

:: عضو مُتميز ::
#7
إنضم
23 جويلية 2011
المشاركات
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النقاط
31
#7
هل تقصدين عسل حر و لا عسل عادي
اذا كان العسل الحر الذي اعرفه أن فوائد العسل تذهب بمجرد التسخين و انتي قولتي انكي تضعينه على نار هائة مع التقيلب يعني راح يسخن العسل و تروح فوائده ؟؟؟؟
رائحة البصل الاحمر قاطعة تجي باينة فالوصفة و لا لا ؟؟؟؟؟؟؟؟
الذي اعرفه ان العسل الحر يزيد في القوة الجنسية على الريق صباحا دون اضافات هل هذا صحيح ؟؟؟
الوصفة الثانية تاع البيض هل هي للعكس يعني لاضعاف الرجل جنسيا ام العكس ؟؟؟؟؟؟ هل هذا ما تقصدين ؟؟؟
ارجو الاجابة من فضلكي بارك الله فيك و في علمك
 
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warda19

:: عضو منتسِب ::
#8
إنضم
15 جانفي 2013
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3
العمر
25
#8
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ليلى الشاوية

:: عضو منتسِب ::
#10
إنضم
4 ماي 2013
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5
#10
قال warda19:
اخت ليلى الشاوية ربي يعطيك ماتتمناي ان شاء الله على وصفة والله اليوم كي قريتها فرحت اختي لعزيزة زوجي ظعيف فوق ماتتصوري عمرو 30 يبان 20 خخخخخخخخخخ وكي تعرفي هدرة الناس او ظعيف شبيه هكدا واش مايكلش ههههه هبلوني نتمنى اختي نجربها وتنجح :up:
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حبيبتي. انا ما نقصدش بالضعف النقص في الوزن نقصد الضعف الجنسي.اما بالنسبة لزيادة الوزن.-1-خلطة العسل و المكسرات(اخلطي ما لديك من مكسرات)ملعقة صباحا و اخرى قبل النوم +2- خلطة مكونة من,1كغ عسل +ملعقة حبة سوداء مطحونة+ملعقتين حلبة مطحونة +ملعقة كمون اسود مطحون +نصف ملعقة جوزة الطيب مطحونة(وهي تزيد في الرغبة الجنسية كما تفتح الشهية) ملعقة قبل فطور الصباح
 
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نبض المشااعر

:: عضو مُشارك ::
#12
إنضم
27 أفريل 2013
المشاركات
157
الإعجابات
341
النقاط
13
#12
رد: زوجك ضعيف عندي الحل .جد بسيط

حتودينا في داهية يا شيخة المهم مشكورة على الخلطة
 
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ام براءة2014

:: عضو منتسِب ::
#13
إنضم
27 مارس 2014
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86
الإعجابات
78
النقاط
3
#13
رد: زوجك ضعيف عندي الحل .جد بسيط

أختي ليلة شكرا جزيلا علي الوصفة هي أيضا فعالة لمرضي الربو
أذا عندك وصفة للنساء فأفيدينا بارك الله فيك
 
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البيرق

:: عضو منتسِب ::
#14
إنضم
9 ماي 2014
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الإعجابات
24
النقاط
3
#14
رد: زوجك ضعيف عندي الحل .جد بسيط

الو صفه اكيد نا جعه
عسل حر عسل حر عسل حر
ادا حضر الماء بطل التيمم
العسل لا يفقد فوائده سخنه او برده او اخره لعام اخر فهو عسل حر و يفعل فعلته سواء بالبصل او وحده او مع غيره اكرر حر
 
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