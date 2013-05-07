زوجك ضعيف عندي الحل .جد بسيط

الوصفة مجربة و ناجحة مئة بالمئة جربيها النتيجة تلاحضيها من اليوم الثالث.انا اعالج بالا عشاب.ومتعمقة جدا في الطب النبوي .درست ما لا يمكن لعقلك تصوره من الكتب التي تحصلت عليها من السعودية و المغرب و تونس.ابحث على الدوام عن الجديد .والوصفات المقترحة كلها مجربة و مضمونة.كما انني اتواصل باستمرار مع معالجين من الاردن و المغرب على الفايسبوك....لم افهم بما اشارك في اللمة فقلت لعل معلوماتي تفيدكم........ان لم تعجبكي يمككنني تغيير المشاركة .اشكرك على قراءة وصفاتي__ تحياتي:-r__