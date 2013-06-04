حكايا عقلي وقلبي هنا .... ان أردتم سماع ما يتكلمان فلا تترددوا بالدخول

Twinkle Stars
:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
- إنضم
- 29 ماي 2011
- المشاركات
- 14,862
- الإعجابات
- 37,161
- النقاط
- 1,271
- العمر
- 21
- الإقامة
- ميلة
- الجنس
- أنثى
مرحبا بكم أهلا وسهلا اخواني أخواتي
في بعض الأحيان نكون بحاجة الا الكتابة
كتابة ما يجول في بنيات أفكارنا
في أعماق قلوبنا
نحب أن نعبر عن احساساتنا وآرائنا للأوراق
سواء كان شكر أم عتاب أم حزن وألم المهم أننا نكتبها
نتمنى أن يراها أناس ويحسون بما في داخلنا
لدا
في يوم 04-06-2013 قررت بأن أنشأ هدا العالم
انه عالم همساتي
فيه ستجدون آرائي و أفكاري و كل ما يجول بدهني وقلبي
هنا سترون ما لم ترونه في سلسبيلتكم المشاكسة أبدا
أتمنى أن تستمتعوا بعالم همسات قلبي وعقلي
في أمان الله
آخر تعديل: