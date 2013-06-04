حكايا عقلي وقلبي هنا .... ان أردتم سماع ما يتكلمان فلا تترددوا بالدخول

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#1
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#1


مرحبا بكم أهلا وسهلا اخواني أخواتي



في بعض الأحيان نكون بحاجة الا الكتابة


كتابة ما يجول في بنيات أفكارنا


في أعماق قلوبنا



نحب أن نعبر عن احساساتنا وآرائنا للأوراق

سواء كان شكر أم عتاب أم حزن وألم المهم أننا نكتبها


نتمنى أن يراها أناس ويحسون بما في داخلنا


لدا

في يوم 04-06-2013 قررت بأن أنشأ هدا العالم




انه عالم همساتي



فيه ستجدون آرائي و أفكاري و كل ما يجول بدهني وقلبي





هنا سترون ما لم ترونه في سلسبيلتكم المشاكسة أبدا





أتمنى أن تستمتعوا بعالم همسات قلبي وعقلي




في أمان الله
 
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#2
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#2
في يوم من الأيام همست في أدني بعض الفراشات

أخبرتني بأن هناك بعض البنات

يعيشون في كوكب الأوهام

فلم أصدقها ولكنني دهبت معها الى دلك المكان

وياااا ليتني لم أدهب

وجدته مليئ بالأوساخ والأوحال

رأيت بناتا تلوثن ثيابهن وأنفسهن

ورأيت قلوبهن تسود شيئا فشيئا

فصرخت في وجوههن وسألتهن مادا يفعلن ؟؟

ويا ليتني لم أسأل

فقالولي نحن سعيدات بمانفعل ومادخلك أنت؟؟


ف أسرعت لأنبههن وأطلب منهن الاستيقااااااااظ

فلم يستجبن لييييي ما العمل؟؟ فأردت الدهاب الى المكان الدي كنت فيه

بحثت عن تلك الفراشات فلم أجدهن؟؟؟؟


ما العمل ؟؟؟ بحثت وبحثت وأردت التنبيه ولم أستطع


وجدت بناتا نظيفات فدهبت اليهن فلم يكلموني ولكنهن طاهرات؟؟ فمابهن؟؟ لمادا لم يكلمنني؟؟



آآآآآه ما هدا العالم الوسخ الدي أنا فيه أريد أن أعود الى عالمي





يتبع...
 
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#3
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#3
يتبع...

أردت العودة ولم أجد وسيلة للرجوع


فأردت أن أظهر سعادتي الأكبر والأعظم لهن



فلم يستجبن



ما بهن ؟؟ مادا دهاهن ؟؟ أهناك من ينيمهن مغناطيسيا أم مادا؟؟



نعم وجدت الكثيريييييييييييييين الكثيرييييين أجل فأردت أن أنصح ولكن



كلما أنصح أتلقى فضيحة



فكلهن يوجهن الكلمات المرة لي عند نصحهن



مابكن ؟؟؟؟


فبدأت مشواري في البحث عن فتاة تفهم كلامي ولها نفس آرائي



ولم أجدها بالطبع



فالكل يحاول ايجاد من يفهمه ولم يجده



بحثت هنا وهناك حاولت اظهار آرائي



كلهن كانو يقلن نفس الكلمات


أنت غريبة - أنت لست مثلنا - كانو يردن مني الدهاب لعالمي هن أيضا



فبدأ حزني عندما أصبحت وحيدة



يتبع...
 
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#4
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#4
...يتبع

مع مرور الأيام السوداء

واستمراري في بحثي الطويل

وجدت نورا من بعيد

نعمم لقد رأيته انه يقترب

فأسرعت أجري نحوه

ظننت أن هناك مخرجا ما


وعندما وصلت الى منبع دلك النور

وجدت فتاتا أفكارها ليست كأفكاري

وكلماتها ليست هي كلماتي

وحركاتها لاتشبه حركاتي

ولكنني وبكل صدق أحببتها واحترمتها

رأيت فيها شيئايشبه تقريبا عالمي

وجدت في كلامها صدقا


فأردتها لي أختا

فكانت فورا أختي

وهدا ما أخافني

أصبحت أقول

لا يهم ان كانت لا تشبهني المهم أنها دخلت قلبي

وفرحت للقائي بأختي الغالية

نعم انها نوري الدي لطالما أفرحني

فتوقفت عن بحثي



ويا ليتني لم أتوقف



يتبع...
 
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#5
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#5
...يتبع

نعم لقد توقفت عن بحثي

ظننت بأنني اكتفيت بايجاد فتاة صادقة

أو بما وصفتها أختي الغالية

تلك قمر دلك العالم

لا تعلم ماهو الصح من الخطأ

وكأنها رضيعة صغيرة

دائمة الابتسامة ولكن داخلها دائما تبكي وتتألم

في البداية أحببتها لابتسامتها

وبعدها أحببتها لأنها تصارحني وتكلمني بما في داخلها

حينها أنا عرفتها وعرفت كل ما يجول داخلها

انها فتاة مرهفة الاحساس ولكنها لاتظهر احساسها الا لي أنا

مبتسمة مع الناس باكية في أحضاني

دائما أنصحها ولكن ياللأسف تستمع لي وكأنها لاتستمع

تحدثني ولكنها لا تسمعني

وجدتني كالوسادة التي لها مشاعر تبكي عليها

ووسادتها تأنسها وتخفف عنها دون كلام

أحيانا نجد من ينصحنا ولكننا لو ركزنا في كلامهم لوجدنا أننا لو عملنا به مجددا

لما سقطنا مرة أخرى ولكن ان لم نعطي دلك النصح أهمية سنكرر أخطائنا

هي كانت هكدا تحضنني كالوسادة دون سماع كلماتي

ولكنني لم أدرك دلك فقد اعتبرتها جوهرتي

تضحكني وتبكيني وفي كل تعبير على وجهي يكون قلبي مرتاحا معها



... يتبع
 
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#6
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#6
... يتبع

كم آلمني كم آلمني أنني مرتاحة معها وأستفيد من مواقفها التي تحكيها لي


ولكنها لا تستفيد من كلماتي التي أوجهها لها

فهي لا تسمع الا لأناس دلك العالم

فعالمهم ليس عالمي لهدا ربما هي تظنني لا أتكلم


أدركت أنها تظنني لا أعرف شيئا

فآلمني حقا دلك لأنني استفدت ولكن هي لا


فظهرت وكأنني أحبها لمصلحتي لا لمصلحتها

ولكن قد كنت أسمعها حقا وأنصحها حقا


لهدا أريد أن أطلب منها أن تسامحني لأنني لم أفدها يوما

لكنها أراحتني كثيرا

جعلتني أدرك وأفكر تفكيرا آخر جعلتني أرى الناس كما تراها هي

بتلك البساطة


أرى كل الناس رائعين



وما أغباني حين صدقت عيناي



فكلهن كانو أوساخا كما رأيتها من قبل


فبدأت أحب كل البنات وأدخل في حياتهن


ولكن الحمد لله فلم أتسخ بأوساخهن لأنني أبقيت نفسي كما هي

فعالمي هو عالمي ولن يتغير رغم تغير مكان وجودي

فأحببت تلك الأوساخ ولكنني لازلت أريد النصح رغم كل شيء

ولا أحد يأخد بنصيحتي فما العمل؟؟


...يتبع
 
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#7
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#7
...يتبع

كم أردت أن أجعل دلك العالم يشبه عالمي

كم أردت أن أجعله طاهرا صادقا كعالمي

خاليا من أي نفاق من أي كدب من أي أوهام

حين بدأت أنسجم معهن أردت أن أدخل خلسة الى قلوبهن

وبعدها أطهرها لكنني لم أستطع

فقد نسيت أنني لا أستطيع لمس أوساخهم لكي لا أتلوث أنا بها

وا أسفاه على دلك العالم

وا أسفاه على تلك الأخت

كنت أظن أنها صادقة معي أنها تحكيلي لأواسيها

وتواسيني طبعا هي في بعض الأحيان

طبعا هدا ما كنت أريده وأظنه

ولكن كل دلك كان أوهاما

فقد بدأت أتوهم أن هده الفتاة هي من عالمي

ولكنها كانت تحكي لي لأنها متيقنة أنني لن أتكلم

ولن أفشي أسرارها

قد كان كل ما أردته هو نصحها

ولكنها لا تستمع بل تتحدث فقط

كم أحببت أنها على الأقل ترتاح عند حديثها

فظننت أنني أريحها حقا وأخبرها عن عالمي النظيف

وهي تسمعني وتتخيل أنه موجود ولكنها تعلم أنه لا يوجد

لأنه عالمي وحدي لا لغيري

يتبع...
 
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#8
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#8
عالمي أين أنت ؟؟
عندما تشتد عليك أزمات الحياة
فلتبتسم وقل الحمد لله لأن الله قد ابتلاك

والله لا يبتلي الا من يحب :d


ابتسم يا هدا وقل للحياة تبا لك
 
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#9
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#9
لم عند اقتراب الرحيل يبدأ اللوم والعبوس؟؟

لم لا تحاولي أن نودع بعضنا بابتسامة مع عيون مترقرقة بدموع صافية لا تحمل سوى ألم رحيل أعز الصديقات
بقلب صاف لا يحمل سوى دكريات رائعة لأروع صديقة؟؟

لم لا يعرف الناس الا اللوم

لم لا يقدرون الظروف ووضع الآخرين


 
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#10
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#10
رد: حكايا عقلي وقلبي هنا .... ان أردتم سماع ما يتكلمان فلا تترددوا بالدخول

الحيآة رآئعة وحلوة وخضرة


فلنعشهآ ببسمة صآفية من القلب


فلنصبر على كل ابتلآء


فلنحآول فقط ارضآء الله


فلنعش حيآتنآ ببسآطة


لآ نحمل أي ضغينة أو حسد أو كره أو حتى غيرة من أحد


فلنعش حيآتنآ ونحن نحب لغيرنآ مآ نحب لأنفسنآ


فلنحآول تغيير العآلم نحو الأفضل


فلنرضي الله تعآلى


فلنرضي خآلقنآ


فلنتدكره دآئمآ وندكره عند كل ثآنية



لنستغفر عند كل زفير


ان الله غفور رحيم


لم لآ نترك هموم العآلم خلفنآ


وهمنآ الوحيد هو ارضآء خآلقنآ


لنحبه كي يحبنآ لنطيعه كي يرحمنآ ويريحنآ


فان الانسآن لآ يدوق طعم الرآحة الحقيقية الا عند وضعه لأول خطوة على الجنة



لنسعى نحو الجنة



لنسعى الى حيآة لآ يقطعهآ ممآت


الى رآحة وطمأنينة لآ تنتهي


لنسعى الى عآلم لآ نجده حتى في أحلآمنآ



لنسعى نحو الجنة



ولم لآ



فكل مآ يلزمنآ نحو كل تلك السعآدة وأكثر



سوى طآعة الخآلق




فلنجعل قلوبنآ صآفية ونيتنآ صآفية


ولنطع ربنآ


لنطهر قلوبنآ


لنعش في سعآدة


هي سعآدة لآ يعرفهآ سوى السآعي لرضى الرحمآن


 
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#11
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#11
رد: حكايا عقلي وقلبي هنا .... ان أردتم سماع ما يتكلمان فلا تترددوا بالدخول

عآلمنآ أصبح ظلآمآ دآمسآ


أصبح كآبة لآ تطآق


أصبح دموعآ لآ تنتهي



بل كآن ولآ زآل ولآ يزآل ولن ينتهيي



عآلمنآ ملوث للغآية بوسخ مآدي وأكثره الوسخ المعنوي



القلوب في هدآ العآلم ليست بقلوب عآدية ليست بقلوب طآهرة ليست بقلوب بشر


عآلمنآ وحش يسعى الى فسآدنآ الى تلويثنآ الى تغييرنآ


عآلمنآ ليس له أي علآقة بمآ قلت فعآلمنآ فيه من يسعوا نحو تعآستنآ في الدنيآ والآخرة


من يوم ولآدتنآ الى ممآتنآ الى بعد ممآتنآ




في هدآ العآلم وحوش ودئآب هي في ازديآد مستمر


تسعى نحو تلويث قلوبنآ ...............


كثرت الأعشآب الضآرة
 
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#12
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#12
رد: حكايا عقلي وقلبي هنا .... ان أردتم سماع ما يتكلمان فلا تترددوا بالدخول

لآ أحد يسعى نحو صلآحك


لآ أحد ينصحك من القلب



لآ أحد يقف معك


لآ تجد سوى من يقول لك اسمع تلك الأغنية و شآهد دلك المسلسل وووووو ومآدآ مآدآ بعد كل هدآ؟؟


أليس هلآك لك في دنيآك وآخرتك


هل هده الأمور ستصلحك؟؟ الأغآني سوآد للقلب و المسلسلآت أكبر الفتن والكثير الكثير لآ يسعى سوى نحو فسآد قلبك


هل هنآك من يقول لك اقرأ القرآن واحفظه ؟؟صلي؟؟؟؟ احفظ الأحآديث ؟؟ وقم بكل مآ هو صآلح ؟؟؟

اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمآ فعله ومآ قآله ؟؟

أهنآك من يخآف عليك من أن يضر بك شيء ولو بسيط في هدآ العآلم ؟؟

هنآك من يتدكرك عند ممآتك ويدعوا لك في كل حين؟؟؟


أجل هنآك



انهم وآلديك


وآلديك فقط من يريدون مصلحتك فحآفظ عليهمآ ولآ تدعهمآ و خد بنصيحتهمآ في مآ يرضي الله


واعصي كل من يدعوك نحو معصية الله


الحيآة حلوة خضرة باتبآع الطريق الصحيح




 
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#13
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#13
رد: حكايا عقلي وقلبي هنا .... ان أردتم سماع ما يتكلمان فلا تترددوا بالدخول

فتآة صآمتة مع نظرة صآدقة و كلهآ صفآء


لكنني مشآكسة و مسلية ضحوكة و عنييييييدة للغآية كثيرة الكلآم مع أقرب النآس الي



تلك هي أنآ


 
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#14
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#14
رد: حكايا عقلي وقلبي هنا .... ان أردتم سماع ما يتكلمان فلا تترددوا بالدخول

أمي


أنت وردة حمرآء فريدة من نوعهآ الخآص

ينبعث منهآ نور قمر متنآسق مع نور الشمس الصآفي



لم أجد كلمآت تصفك يآ أمآه وتصف حبي لك



أنت كل شيء في حيآتي


يآ الله احفظ أمي واحمهآ وارعآهآ و أفرح قلبهآ و يسر حيآتهآ و اجعلهآ رآضية عني دنيآ وآخرة


أحبك يآ تآج رأسي وقرة عيني و يآ كل سعآدتي​
 
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#15
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#15
رد: حكايا عقلي وقلبي هنا .... ان أردتم سماع ما يتكلمان فلا تترددوا بالدخول

قال Twinkle Stars:
...يتبع

كم أردت أن أجعل دلك العالم يشبه عالمي

كم أردت أن أجعله طاهرا صادقا كعالمي

خاليا من أي نفاق من أي كدب من أي أوهام

حين بدأت أنسجم معهن أردت أن أدخل خلسة الى قلوبهن

وبعدها أطهرها لكنني لم أستطع

فقد نسيت أنني لا أستطيع لمس أوساخهم لكي لا أتلوث أنا بها

وا أسفاه على دلك العالم

وا أسفاه على تلك الأخت

كنت أظن أنها صادقة معي أنها تحكيلي لأواسيها

وتواسيني طبعا هي في بعض الأحيان

طبعا هدا ما كنت أريده وأظنه

ولكن كل دلك كان أوهاما

فقد بدأت أتوهم أن هده الفتاة هي من عالمي

ولكنها كانت تحكي لي لأنها متيقنة أنني لن أتكلم

ولن أفشي أسرارها

قد كان كل ما أردته هو نصحها

ولكنها لا تستمع بل تتحدث فقط

كم أحببت أنها على الأقل ترتاح عند حديثها

فظننت أنني أريحها حقا وأخبرها عن عالمي النظيف

وهي تسمعني وتتخيل أنه موجود ولكنها تعلم أنه لا يوجد

لأنه عالمي وحدي لا لغيري

يتبع...
إضغط للتوسيع...


... يتبع




بعد فترة



عآد لي شعوري الغريب



انني في عآلم غير عآلمي


ويجب أن أبحث عن الحقيقة


عن مآ أريده أنآ


أكملت بحثي عن دلك العآلم أو حتى عن تلك الفرآشآت


ولكن دون جدوى




بعد فترة



وجدت فتآة ظننتهآ نظيفة ظننتهآ من عآلم مآ غير هدآ العآلم وغير عآلمي ولكنه عآلم آخر


مدهش



قلت لربمآ عآلمهآ أفضل


أردت الاقترآب


فحدرتني صديقتي من العآلم الدي أنآ فيه رفيقتي حدرتني


ولكنني لم أستمع لهآ للأسف



اقتربت قليلآ فوجدت نفسي أمآمهآ



ابتسمت ليي و طلبت مني أن أصآدقهآ


فقبلت على الفور


أجل قد قبلت هدآ


وهدآ مآ أغضب صديقتي الأخرى مآ سميتهآ بوردتي




يتبع ...​
 
Twinkle Stars

Twinkle Stars

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#16
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#16
رد: حكايا عقلي وقلبي هنا .... ان أردتم سماع ما يتكلمان فلا تترددوا بالدخول

... يتبع



قد كآنت تسمعني و توآسيني



تضحك معي و تحن علي



عندمآ ترآني تأتي مسرعة الي


عكس وردتي التي أنآ من كنت أسمعهآ وأوآسيهآ


وجدتهآ الأخت النآصحة المسلية والضحوكة


لم أجدهآ يومآ تبكي


وحتى عندمآ كآنت تبكي عندمآ ترآني على الفور تصبح مشرقة من جديد


نسيت كل شيء معهآ


أصبحنآ كالتوأم


لآ نفآرق بعضنآ أبدآ


الكل ينآدينآ بالثنآئي الفريد من نوعه


كنت أستمع الى الأولى و أسمع الثآنية


الأولى والثآنية لم يتنآسقآ


فقد كآنت وردتي تبحث عن مكيدة لنجمتي


ونجمتي تبحث عن مآ يخفي وردتي


هدآ مآ أحزنني


فهدآ الأمر لآ يوجد في عآلمي


في عآلمي الكل متحآبين


لآ توجد لآ غيرة ولآ حسد ولآ كره ولآ بغض ولآ أفكآر شيطآنية


عآلمي صآف للغآية كصفآء حنآن أمي علي


صديقتآي بل عينآي كآنآ يكرهآن بعضيهمآ


ولم يكونآ منسجمتين


فلم تصبح الوردة متفتحة عطرة ولآ النجمة مضيئة



فأصبحت حزينة والعآلم أظلم من جديد

.
.
.

يتبع ...​
 
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#17
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#17
رد: حكايا عقلي وقلبي هنا .... ان أردتم سماع ما يتكلمان فلا تترددوا بالدخول

من صفآتي



الصمت والهدوء والسمع والكتمآن والاستنتآج




والبسمة والكلآم و العفوية والمشآكسة والاهتمآم




فهل أنآ متنآقضة؟؟



 
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#18
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#18
رد: حكايا عقلي وقلبي هنا .... ان أردتم سماع ما يتكلمان فلا تترددوا بالدخول

الحيآة صعبة ولآ يمكن احتمآل شيء فيهآ



سنجتآز تلك المصآعب مهمآ كآن الأمر


ولكن علينآ الصبر واجتيآزهآ بنجآح دون تلويث قلوبنآ


فأطع الله و املأ قلبك بدكره فقط لتنجح بتفوق



 
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#19
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#19
رد: حكايا عقلي وقلبي هنا .... ان أردتم سماع ما يتكلمان فلا تترددوا بالدخول

لآ يهمني ان رآني النآس لآ شيء ولآ يهمني ان لم يهتموا بي ولآ يهمني ان لم أعجبهم ولآ يهمني ان رأوني تآفهة في سكوتي ولآ يهمني ان لم يفهمو مآ أعنيه بكلآمي أو أفعآلي



المهم هو كيف يرآني خآلقي فان رضي عني رضيت وان أحبني أحببت نفسي فهو من يهمني وليس النآس



لبآسي له و كلآمي لأجله و سعيي لجنته و لرؤية وجهه وحتى أكلي وشربي لأجله


وأنآ سعيدة بمآ أفعل





 
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#20
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#20
رد: حكايا عقلي وقلبي هنا .... ان أردتم سماع ما يتكلمان فلا تترددوا بالدخول

الحمد لله على كل نعمك يآ الله
 
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