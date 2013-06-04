حكايا عقلي وقلبي هنا .... ان أردتم سماع ما يتكلمان فلا تترددوا بالدخول

...يتبع



كم أردت أن أجعل دلك العالم يشبه عالمي



كم أردت أن أجعله طاهرا صادقا كعالمي



خاليا من أي نفاق من أي كدب من أي أوهام



حين بدأت أنسجم معهن أردت أن أدخل خلسة الى قلوبهن



وبعدها أطهرها لكنني لم أستطع



فقد نسيت أنني لا أستطيع لمس أوساخهم لكي لا أتلوث أنا بها



وا أسفاه على دلك العالم



وا أسفاه على تلك الأخت



كنت أظن أنها صادقة معي أنها تحكيلي لأواسيها



و تواسيني طبعا هي في بعض الأحيان



طبعا هدا ما كنت أريده وأظنه



ولكن كل دلك كان أوهاما



فقد بدأت أتوهم أن هده الفتاة هي من عالمي



ولكنها كانت تحكي لي لأنها متيقنة أنني لن أتكلم



و لن أفشي أسرارها



قد كان كل ما أردته هو نصحها



ولكنها لا تستمع بل تتحدث فقط



كم أحببت أنها على الأقل ترتاح عند حديثها



فظننت أنني أريحها حقا وأخبرها عن عالمي النظيف



وهي تسمعني وتتخيل أنه موجود ولكنها تعلم أنه لا يوجد



لأنه عالمي وحدي ل ا لغيري



يتبع...

