اسماء بعض الاعشاب الشرقيه مترجمه باللهجة الجزائرية
انا لاحظت بان الكثير منا لا يعرف اسماء الاعشاب الشرقية باللهجة المغربية الدارجة.
فاقترح عليكم هذا الركن لوضع اسماء الاعشاب باللغة الشرقية و مرادفها بالمغربية لكي تتخلص من صعوبة الفهم.
و هذه بعض الاعشاب و مرادفاتها
المرمية.................= السالمية
حبة البركة.............= السانوج
نبات السعد........... = تارة
عشرق................= سنا مكي او سنا حرام
السمسم او السليط . = الجلجلان
كبر.................. .= شوك الحمار
الفرسك او الدراقن...= الخوخ
قراصيا............... = حب الملوك
ك******رة البئر.......... = شعر الغول = شعر الارض
السيرج.............. = الزيت المستخرج من الجلجلان
الكمأة................ = ترفاس
ابو صفير............ = النارنج
الثفاء................ = حب رشاد
الريحان............. = الحبق
الشفلح............... = الكبًَُُار = شوك الحمار
السذاب.............. = فيجل
الدراسين........... = القرفة
المسمار.............= القرنفل
الحنظل..............= العلقم = حدج
القسط (بضم القاف)= العود
الكندس.............= عود العطاس
الكنكر.............. = الخرشف
الهليلج .............= ارجونة = عرجونة
الاس................= الهدس
الشمر...............= حبة حلاوة ( زريعة البسباس)
اليانسون............= النافع
بدر النخلة........=الجمار joummar هو قلب النخل شديد الحلاوة و مفيد للصحة يباع في معلبات يشبه الاناناس
القراص............ = البرقوق
وحب العزيز........= حب الزلم
الزوباع.............= هدا معروف وهو الزعتر البلدي
الردة............... = النخالة
الماش.............. = ايلان
الزوفة...............=الحلحال
المردقوش......... = البرددوش يباع عند اصحاب النعناع اخضر
وزيت السرو.......= نوع من الشجر موجود بالمغرب يشبه الصنوبر
العفص.............=الدباغ وهي قشرة شجرة و لونها أحمر داكن
الترمس............=الفول، كناوي المر بالدارجة المغربية
إكليل الجبل.........=اليازير أو الآزير
السداب.............=إكليل الجبل بالمغربية هو اليازير أو الآزير
الشوفان............= الخرطال
كركم................= خرقوم
ورق الغار...........= ورق سيدنا موسى
الفرفحينةاو الفرفح.......... = بقلة = الرجلة
البرغل..................... = البندق
حصالبان , حشيشة العرب = اكليل الجيل = اليازير
الجادي والشعر............ = الزعفران شعرة
الشبت..................... = اواق البسباس
بعيثران , شيحان......... = الشيح
تقد , تقدة,ثاو ,الكسبرة.. = القسبر
غلفة الدئب................ = الحرمل
الدار شيشعان............. = عود لقماري
الرانج , النارجيل.......... = جوز الهند = كوك اوكوكو
الشجلم..................... = اللفت
بصل الفار...................= البصلة الخضارية إلّي فيها الورق
ذنبان , اللافندر.............= الخزامى
جوز الطيب ـــ الكوزة
الشمرـــــــ البسباس
الكستناء ـــ بلوط النصارى أو البندق بفتح الباء
المر ـــــــ أم الناس
المستكة ــــ المسكة الحرة
الزعرور.....................= المزاح
القثاء....................... = فكوس - الفقوص من فصيلة الخيار
قراصيا..................... = حب الملوك
القردمانا................... = حبًًًََُهان = الهيل = قعقلة
السذاب.................... = فيجل
دار الفلفل.................= بسباس
الدار الصيني............. = القرفة
فستق العبيد............. .= الفول السوداني
محلب او المحلب......... = زريعة الزهر (الزهر الذي يستعمل لإستخراج الماء زهر)
الجرجير = روكا او تيرا = يباع في المغرب بفاس الإسم (الجرجير)
الاشنان.................. = الشيبة
نبات السدر...........= هي اوراق شجرة النبق
شقائق النعمان...... = بلعمان
القريص او القراص = حريكة
بذره القطونه = بذور القطن يعنى زريعة القطن
أتمنى أن أكون قد أفدت