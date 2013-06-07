اسماء بعض الاعشاب الشرقيه مترجمه باللهجة الجزائرية

KimoB

KimoB

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اسماء بعض الاعشاب الشرقيه مترجمه باللهجة الجزائرية




انا لاحظت بان الكثير منا لا يعرف اسماء الاعشاب الشرقية باللهجة المغربية الدارجة.
فاقترح عليكم هذا الركن لوضع اسماء الاعشاب باللغة الشرقية و مرادفها بالمغربية لكي تتخلص من صعوبة الفهم.

و هذه بعض الاعشاب و مرادفاتها




المرمية.................= السالمية
حبة البركة.............= السانوج
نبات السعد........... = تارة
عشرق................= سنا مكي او سنا حرام
السمسم او السليط . = الجلجلان
كبر.................. .= شوك الحمار
الفرسك او الدراقن...= الخوخ
قراصيا............... = حب الملوك
ك******رة البئر.......... = شعر الغول = شعر الارض
السيرج.............. = الزيت المستخرج من الجلجلان
الكمأة................ = ترفاس
ابو صفير............ = النارنج
الثفاء................ = حب رشاد
الريحان............. = الحبق
الشفلح............... = الكبًَُُار = شوك الحمار
السذاب.............. = فيجل
الدراسين........... = القرفة
المسمار.............= القرنفل
الحنظل..............= العلقم = حدج
القسط (بضم القاف)= العود
الكندس.............= عود العطاس
الكنكر.............. = الخرشف
الهليلج .............= ارجونة = عرجونة
الاس................= الهدس
الشمر...............= حبة حلاوة ( زريعة البسباس)
اليانسون............= النافع
بدر النخلة........=الجمار joummar هو قلب النخل شديد الحلاوة و مفيد للصحة يباع في معلبات يشبه الاناناس
القراص............ = البرقوق
وحب العزيز........= حب الزلم
الزوباع.............= هدا معروف وهو الزعتر البلدي
الردة............... = النخالة
الماش.............. = ايلان
الزوفة...............=الحلحال
المردقوش......... = البرددوش يباع عند اصحاب النعناع اخضر
وزيت السرو.......= نوع من الشجر موجود بالمغرب يشبه الصنوبر
العفص.............=الدباغ وهي قشرة شجرة و لونها أحمر داكن
الترمس............=الفول، كناوي المر بالدارجة المغربية
إكليل الجبل.........=اليازير أو الآزير
السداب.............=إكليل الجبل بالمغربية هو اليازير أو الآزير
الشوفان............= الخرطال
كركم................= خرقوم
ورق الغار...........= ورق سيدنا موسى
الفرفحينةاو الفرفح.......... = بقلة = الرجلة
البرغل..................... = البندق
حصالبان , حشيشة العرب = اكليل الجيل = اليازير
الجادي والشعر............ = الزعفران شعرة
الشبت..................... = اواق البسباس
بعيثران , شيحان......... = الشيح
تقد , تقدة,ثاو ,الكسبرة.. = القسبر
غلفة الدئب................ = الحرمل
الدار شيشعان............. = عود لقماري
الرانج , النارجيل.......... = جوز الهند = كوك اوكوكو
الشجلم..................... = اللفت
بصل الفار...................= البصلة الخضارية إلّي فيها الورق
ذنبان , اللافندر.............= الخزامى
جوز الطيب ـــ الكوزة
الشمرـــــــ البسباس
الكستناء ـــ بلوط النصارى أو البندق بفتح الباء
المر ـــــــ أم الناس
المستكة ــــ المسكة الحرة
الزعرور.....................= المزاح
القثاء....................... = فكوس - الفقوص من فصيلة الخيار
قراصيا..................... = حب الملوك
القردمانا................... = حبًًًََُهان = الهيل = قعقلة
السذاب.................... = فيجل
دار الفلفل.................= بسباس
الدار الصيني............. = القرفة
فستق العبيد............. .= الفول السوداني
محلب او المحلب......... = زريعة الزهر (الزهر الذي يستعمل لإستخراج الماء زهر)
الجرجير = روكا او تيرا = يباع في المغرب بفاس الإسم (الجرجير)
الاشنان.................. = الشيبة
نبات السدر...........= هي اوراق شجرة النبق
شقائق النعمان...... = بلعمان
القريص او القراص = حريكة
بذره القطونه = بذور القطن يعنى زريعة القطن




 أتمنى أن أكون قد أفدت

 
السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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وعليكم السلام

بالفعل اخي انا عن نفسي لااعرف اسماء بعض الاعشاب
واستفدت كثيرا من موضوعك
بارك الله فيك
 
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KimoB

KimoB

:: عضو شرفي ::
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22 مارس 2009
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مشكورة كل الشكر على المرور الطيب اختي الكريمة
بارك الله فيك
شرفنا تواجدك معنا.
 
أ

أم أمين23

:: عضو شرفي ::
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مشكور وبارك الله فيك وفعلا كثير منالاعشاب تختلط علينا اسمائها
 
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KimoB

KimoB

:: عضو شرفي ::
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البويرة
العفو يا اختي والشكر لك موصول على كرم المرور
في حفظ المولى
 
FATIMA 19

FATIMA 19

:: عضو متألق ::
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30 نوفمبر 2009
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شكرااااااا
بصح مافهمت والو ماقدرتش نشفا عليهم
ههههههه أنا لاعلاقة بالاعشاب .
 
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KimoB

KimoB

:: عضو شرفي ::
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22 مارس 2009
المشاركات
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محل الإقامة
البويرة
مشكورة اختي الكريمة فاطمة على مرورك الكريم
و لايهمك مادام لاعلاقة لك بالاعشاب لا تحاولي فهمها
شكرا لك على التواجد الطيب.
 
L

la lune rose

:: عضو متألق ::
إنضم
11 أفريل 2013
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جزر القمر
بارك الله فيك
ماعرفتش بعض الاعشاب على الرغم انهم باللهجة الجزائرية
شكرا
 
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KimoB

KimoB

:: عضو شرفي ::
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22 مارس 2009
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محل الإقامة
البويرة
شكرا لك اختي الكريمة
الاعشاب كثير من الناس لا يعرفونها لكثرتها وتشابهها
تحياتي لك وكل تقديري
 
KimoB

KimoB

:: عضو شرفي ::
إنضم
22 مارس 2009
المشاركات
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رد: اسماء بعض الاعشاب الشرقيه مترجمه باللهجة الجزائرية

الاروع مرورك الطيب
بارك الله فيك
 
N

nour el hanna

:: عضو بارز ::
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26 مارس 2014
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السلام عليكم اختى الكريمة
بحثت فى الانترنيت لقيت هذ المعلومات عن محلب ونقلتها ليستفيد الجميع
محلب= لباب =rock cherry = english cherry
هذى بعض الصور









وهذه بعض المعلومات عن محلب

المحلب شجر معروف يكثر في المناطق الباردة ورؤوس الجبال
ويعظم شجره حتى يقارب البطم ، سبط مستطيل الورق طيب الرائحة مر الطعم ، ينشر حبه على أغصانه في حجم الجلبان أحمر ينقشر عن أبيض دهني ، وأجوده الأنطاكي الحديث الرزين المأخوذ في شمس الميزان ، وتبقى قوته أربع سنين ، وقشره المعروف بالميعة اليابسة ترياقية بخورأ برقيات مجمعة ، وهو حار يابس في الأولى وحرارة حبه في الثنية

ومن فوائد المحلب و افعال واستخدامات المحلب في الطب الشعبي الحديث:

يوصف قشر المحلب كمسكن للسعال، مقوي للحواس، يمنع الخفقان، يمنع ضيق التنفس، ينقي المعدة، ويساعد على التخلص من أوجاع الكبد والكلى والطحال.
وإذا خلط مع اللوز والسكر ساعد على زيادة وزن الجسم النحيف .
كما يستعمل المحلب في علاح الرعشة والنقرس والام المفاصل والاورام ، وذلك عن طريق استخدامه في المراهم أو كشراب .
ومسحوق المحلب مع ماء الحمام يمنع النزلات ويزيل اوجاع الظهر والكبد .

وجاء في قانون ابن سينا عن المحلب : أنه مسكن للأوجاع وخاصة اوجاع الظهر، ويفيد في علاج حصى الكلى، ويمكن إعداده كمشروب مضافاً اليه العسل.

ولعلاج آلام الظهر والخاصرة وفقر الدم يمزج مقدار مئة غرام من المحلب مع مئة غرام من سكر النبات، 12حبة من اللوز الحلو.... ويكرر ذلك لمدة 12يوم.
ويستخدم المسحوق السابق مع عدم إضافة السكر وبنفس النسب كعلاج لمرضى السكر لمدة21يوم.

وان شاء الله هذا اللى كنتى تحوسى عليه
 
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KimoB

KimoB

:: عضو شرفي ::
إنضم
22 مارس 2009
المشاركات
9,358
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محل الإقامة
البويرة
شاكر لك جهودك المضنية اختي الكريمة نور الهناء
جزاك الله خيرا
وبارك الله فيك
مع تحياتي وتقديري وامتناني
 
N

nour el hanna

:: عضو بارز ::
إنضم
26 مارس 2014
المشاركات
5,397
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قال كمال بداوي:
شاكر لك جهودك المضنية اختي الكريمة نور الهناء
جزاك الله خيرا
وبارك الله فيك
مع تحياتي وتقديري وامتناني
إضغط للتوسيع...
لا شكر على واجب سيدى المحترم
والشرف كله لى لتقديم المساعدة
التقدير والاحترام متبادل
وجزيت كل الخير
 
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N

nour el hanna

:: عضو بارز ::
إنضم
26 مارس 2014
المشاركات
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وهذا تدعيم لبعض اسماء النباتات باللهجة الجزائرية
المريمية = السالمية =سواك النبى = sauge
كركم=خرقوم= العرق الاصفر= curcuma
ورق الغار =ورق سيدنا موسى =الرند=laurier
البرغل =البندق= الفريك
الزعرور=المزاح = القويرصة= مشيمشة=nefle
فستق العبيد = الفول السودانى = الكوكاو = cacahuete

وفى المرة القادمة ان شاء الله نزيد نكمل اذا سمح لى اخى كمال
 
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KimoB

KimoB

:: عضو شرفي ::
إنضم
22 مارس 2009
المشاركات
9,358
النقاط
351
محل الإقامة
البويرة
قال nour el hanna:
وهذا تدعيم لبعض اسماء النباتات باللهجة الجزائرية
المريمية = السالمية =سواك النبى = sauge
كركم=خرقوم= العرق الاصفر= curcuma
ورق الغار =ورق سيدنا موسى =الرند=laurier
البرغل =البندق= الفريك
الزعرور=المزاح = القويرصة= مشيمشة=nefle
فستق العبيد = الفول السودانى = الكوكاو = cacahuete


وفى المرة القادمة ان شاء الله نزيد نكمل اذا سمح لى اخى كمال
إضغط للتوسيع...
اكملي يا اختي الكريمة // نور الهناء
فالصفحة صفحتك وانتقي ما ترينه مفيدا في هذا الباب وشكرا لك كثيرا على كل ما تأتيننا به هنا من مفيد في زي جديد
بارك الله فيك وجزاك كل خير وفير.
 
N

nour el hanna

:: عضو بارز ::
إنضم
26 مارس 2014
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المريمية = السالمية = سواك النبى

الميرمية (المرمرية) أحد الأعشاب العطرية المعمرة التي تتمتع بالعديد من الفوائد الصحية وتستخدم في تصنيع الأدوية, ولها فوائد عُرفت واستخدمت منذ قديم الأزل, تتميز أوراق الميرمية (المرمرية) باللون الأخضر المائل للرمادي وتحتوي على الزيوت الطيارة ذات الرائحة الكافورية, وتعتبر من فصيلة الريحان والنعناع. وتعرف ايضا باسم القصعين , السالمية أو العيزقان .


تحتوي أوراق الميرمية (المرمرية) خصائص مضادة للألتهابات فتساعد على تهدئة الألتهابات والقرح عامة، وتحتوي على مضادات للأكسدة التي تساعد على تحسين نسبة الأكسجين في الدم والذي يعمل على إصلاح الخلايا التالفة وبالتالي يقي من أنواع السرطان المختلفة،

أهم الفوائد الطبية لنبات الميرمية (المرمرية) : تحتوي عشبة الميرمية على مركبات و زيوت طيارة و أملاح معدنية و فيتامينات معروفة بقدرتها على الوقاية من الأمراض و تنشيط الصحة العامة .

1- الميرمية و الالتهابات و الفطريات : أول المركبات المستخلصة من الميرمية هي الزيوت الطيارة والتي تحتوي على الكيتونات, بينما تحتوي أوراقه على مركبات السينول, حمض التانيك. والبرونيول, كل تلك المركبات لها خصائص مقاومة للتهيج والتحسس, مضادة للألتهابات, مضادة للحساسية, مضادة للفطريات, وخواص مضادة للتعفن



2- الميرمية و أمراض الذاكرة : يساعد في علاج الزهايمر وتقوية الذاكرة, فاثبتت الدراسات أن استخدام الميرمية لمدة 4 شهور يحسن من مهارات التعلم والذاكرة لدى المرضى المصابين بمرض الزهايمر في المراحل الأولى إلى المتوسطة . وتعرف الميرمية بمشروب المفكرين فهي تساعد على التركيز لاحتوائها على مستقبلات السيروتونين التي تساعد على زيادة التركيز وسرعة البديهة, ويساعد شاي الميرمية أيضاً في علاج الاكتئاب والحزن .

ا3- الميرمية و قرح الفم : تعتبر علاج جيد جدا لعلاج قرح الفم الناتجة عن نزلات البرد والمعرفوة باسم "هربس الشفاه" , فعند استخدام كريم من الميرمية وعشبة الرواند فذلك يساعد في شفاء تلك القرحات في 7 ايام فقط ويكون المفعول أسرع عند مزج المستحضرين معا .
4- الميرمية و أمراض القلب : تحتوي الميرمية على أحد مركبات الفلافونويد المعروفة باسم " سالفجينين" والتي تساعد على الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية. تحتوي عشبة الميرمية أيضا على العديد من الأملاح المعدنية كالزنك, البوتاسيوم الذي يساعد في الحفاظ على معدل ضربات القلب وضغط الدم بالاضافة الى بعض العناصر الأخرى مثل الكالسيوم, الحديد, الماغنسيوم, والنحاس.

5- الميرمية و آلام الدورة الشهرية (الطمث) : ينصح باستخدام عشبة الميرمية قبل الدورة الشهرية بفترة قصيرة لأن لها القدرة على تحسين الحالة المزاجية و تخفيف آلام و تشنجات الطمث .

6- الميرمية و آلام الجهاز الهضمي : - تساعد الميرميية في تحسين أداء الجهاز الهضمي وتساعد في علاج الأسهال والمغص والأنتفاخات وعسر الهضم وآلام المعدة .

7 فوائد أخرى للميرمية : - تحتوي الميريمة على مجموعة فيتامين ب ، مثل حمض الفوليك و الثيامين و الريبوفلافين . - تحتوي الميرمية على نسبة عالية من فيتامين A والبيتاكاروتين, وبالتالي فهو مفيد في تقوية النظر والحفاظ على صحة العين, والأغشية المخاطية, والبشرة, ومن المعروف أن تناول الاغذية التي تحتوي على فيتامين A تساعد في الوقاية من سرطان الرئة والفم . - تعتبر أوراق الميرمية الطازجة مصدر جيد للحصول على مضادات الأكسدة وفيتامين C الذي يحفز من إفراز الكولاجين في البشرة, ويساعد في الحفاظ على صحة الأوعيةالدموية والجلد والعظام . - احتوائها على نسبة عالية من الفيتامينات والعادن يساعد على تحفيز جهاز المناعة والوقاية من العدوى والتخلص من عوامل الأكسدة . - يمكن استخدام زيت الميرمية في دهان الجسم للتخلص من آلام الشد العضلي, الروماتيزم, والتهابات الأعصاب.



يحتوي كل 100 جرام من الميرمية على : - 315 سعر حراري - 60.73 جرام كربوهيدرات - 10.63 جرام بروتين - 40.3 جرام ألياف - 5.72 مجم نسيان - 0.336 مجم ريبوفلافين - 5900 مجم فيتامين A - 32.4 مجم فيتامين C - 7.48 مجم فيتامين E - 1714 مكجم فيتامين K - 11 مجم صديوم - 1070 مجم بوتاسيوم - 1652 مجم كالسيوم - 28.12 مجم حديد - 428 مجم ماغنسيوم - 4.7 مجم زنك - 3485 مكجم بيتاكاروتين - 1865 مكجم لوتين-زياكسانثين

الأعراض الجانبية للمرمية : - الأستخدام المفرط للميرمية يتسبب في التهابات الاعصاب والتشنجات التي قد تتسبب في الوفاة, ويحظر استخدامة لمرضى الصرع. - لا يتم استخدامه في فترات الحمل والرضاعة, لاحتوائة على مستحضرات كميئاية تساعد في انزال الطمث. - يجب الحذر عند تناول مرضى السكري للمريمية لأنها قد تسبب انخفاض حاد في مستوى السكر في الدم, وإن كنت ترغب في تناول الميرمية يجب استشارة الطبيب أولاً لتعديل جرعة الدواء الذي تتناولة. - يجب الحذر عند تناولها لمرضى ارتفاع الضغط لأنها قد يستبب في ارتفاع مفاجئ في الضغط




 
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KimoB

KimoB

:: عضو شرفي ::
إنضم
22 مارس 2009
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9,358
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محل الإقامة
البويرة
شكرا اختي نور على نشاطك الجلي
بارك الله فيك وجزاك كل خير وفير
تحياتي الخالصة
مع كل تقديري واحترامي الاخوي
 
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