اسماء بعض الاعشاب الشرقيه مترجمه باللهجة الجزائرية

وهذه بعض المعلومات عن محلب

المحلب شجر معروف يكثر في المناطق الباردة ورؤوس الجبال

ويعظم شجره حتى يقارب البطم ، سبط مستطيل الورق طيب الرائحة مر الطعم ، ينشر حبه على أغصانه في حجم الجلبان أحمر ينقشر عن أبيض دهني ، وأجوده الأنطاكي الحديث الرزين المأخوذ في شمس الميزان ، وتبقى قوته أربع سنين ، وقشره المعروف بالميعة اليابسة ترياقية بخورأ برقيات مجمعة ، وهو حار يابس في الأولى وحرارة حبه في الثنية

من فوائد المحلب و افعال واستخدامات المحلب في الطب الشعبي الحديث:

يوصف قشر المحلب كمسكن للسعال، مقوي للحواس، يمنع الخفقان، يمنع ضيق التنفس، ينقي المعدة، ويساعد على التخلص من أوجاع الكبد والكلى والطحال.

وإذا خلط مع اللوز والسكر ساعد على زيادة وزن الجسم النحيف .

كما يستعمل المحلب في علاح الرعشة والنقرس والام المفاصل والاورام ، وذلك عن طريق استخدامه في المراهم أو كشراب .

ومسحوق المحلب مع ماء الحمام يمنع النزلات ويزيل اوجاع الظهر والكبد .



وجاء في قانون ابن سينا عن المحلب : أنه مسكن للأوجاع وخاصة اوجاع الظهر، ويفيد في علاج حصى الكلى، ويمكن إعداده كمشروب مضافاً اليه العسل.



ولعلاج آلام الظهر والخاصرة وفقر الدم يمزج مقدار مئة غرام من المحلب مع مئة غرام من سكر النبات، 12حبة من اللوز الحلو.... ويكرر ذلك لمدة 12يوم.

ويستخدم المسحوق السابق مع عدم إضافة السكر وبنفس النسب كعلاج لمرضى السكر لمدة21يوم.



السلام عليكم اختى الكريمةبحثت فى الانترنيت لقيت هذ المعلومات عن محلب ونقلتها ليستفيد الجميعمحلب= لباب =rock cherry = english cherryهذى بعض الصوروان شاء الله هذا اللى كنتى تحوسى عليه