علاج نهائي للبواسير

الموضوع في 'منتدى الطب البديل والعلاج بالأعشاب' نشر بواسطة روسطان, ‏16 جويلية 2013.

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  1. روسطان

    روسطان :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏11 جويلية 2013
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    السلام عليكم و رحمة الله تعالى
    لأول مرة أضع هذه المعلومة ولذلك فضلت منتدى اللمة الجزائرية بهدف أن تعم الفائدة للكل و لمساعدة كل من يتألم و يعاني من البواسير وأرجو من الله الثواب على ذلك .
    كل ماهنالك هو شحم الماعز والمعروف أن لحم هذا الحيوان مفيد للامراض لأنه يتغذى على الطبيعة ...نأتي بقطعة من شحم الماعز ونضعها في مقلاة مع القليل من زيت الضرو أو زيت الزيتون ونتركها تتقلى قليلا ثم ننزعها من على النار ونصنعها على شكل شمع وتوضع في الثلاجة...وقبل النوم نضع واحدة بفتحة الشرج وتأكدوا أن العلاج مجرب و فعال ونهائي .أتمنى أن أكون قد شرحت جيدا,,ولا تنسوا أن تدعوا لي,,,,والله هو الشافي
     
    التعديل الأخير: ‏16 جويلية 2013
    ميمي مرام, حلم كبير, السحاب العابر و 20 آخرون معجبون بهذا.
    روسطان, ‏16 جويلية 2013
    #1
  2. Tite Fàtimà

    Tite Fàtimà :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
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    بارك الله فيك على المعلومة
     
    حلم كبير و Malika Tlm معجبون بهذا.
    Tite Fàtimà, ‏16 جويلية 2013
    #2
  3. ghalia1

    ghalia1 :: عضو مُشارك ::

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    بارك الله فيك على المعلومة
     
    حلم كبير معجب بهذا.
    ghalia1, ‏16 جويلية 2013
    #3
  4. روسطان

    روسطان :: عضو مُشارك ::

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    وفيكم بركة شكرا لكم
     
    حلم كبير معجب بهذا.
    روسطان, ‏16 جويلية 2013
    #4
  5. امونة الشاوية

    امونة الشاوية :: عضو فعّال ::

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    بارك الله فيك على المعلومة انا نعرف تاني شحم الدجاج يتهرس مع الزعتر ويستعمل على شكل شمعات وانا جربتو ونجح معي الامر
    البواسير والله مرض مزعج جدا ربي يقينا منو
     
    ميمي مرام و حلم كبير معجبون بهذا.
    امونة الشاوية, ‏16 جويلية 2013
    #5
  6. omar75

    omar75 :: عضو مُتميز ::

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    الله يحفظكم اخواتي الكريمات على هاته الوصفات
    كل مريض يشفى من هذه العلة
    راح يكون لكم الاجر ان شاء الله
    تقبلوا تحياتي
    اخوكم عمر ليو
    :regards01:
     
    ميمي مرام و حلم كبير معجبون بهذا.
    omar75, ‏16 جويلية 2013
    #6
  7. سمسومة خالد

    سمسومة خالد :: عضو فعّال ::

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    بوركت على المعلومة
     
    حلم كبير معجب بهذا.
    سمسومة خالد, ‏16 جويلية 2013
    #7
  8. روسطان

    روسطان :: عضو مُشارك ::

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    ‏11 جويلية 2013
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    شكرا لكم جميعا
     
    حلم كبير معجب بهذا.
    روسطان, ‏17 جويلية 2013
    #8
  9. *Sarah Dz*

    *Sarah Dz* :: عضو متألق ::

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    بارك الله فيك على المعلومة القيمة
    شكراا
     
    حلم كبير معجب بهذا.
    *Sarah Dz*, ‏24 جويلية 2013
    #9
  10. روسطان

    روسطان :: عضو مُشارك ::

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    أسعدت لمرورك أختي ساره
     
    حلم كبير معجب بهذا.
    روسطان, ‏25 جويلية 2013
    #10
  11. Ĉoĕǔŕ Dề Ḟľeuŗ

    Ĉoĕǔŕ Dề Ḟľeuŗ :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
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    بارك الله فيك
     
    حلم كبير معجب بهذا.
    Ĉoĕǔŕ Dề Ḟľeuŗ, ‏25 جويلية 2013
    #11
  12. روسطان

    روسطان :: عضو مُشارك ::

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    شكرا لك على المرور
     
    حلم كبير معجب بهذا.
    روسطان, ‏29 جويلية 2013
    #12
  13. ЯǾᵯẫḭṧşẰ

    ЯǾᵯẫḭṧşẰ :: عضو شرفي ::

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    بارك الله فيك اخي
    مشكور

     
    حلم كبير معجب بهذا.
    ЯǾᵯẫḭṧşẰ, ‏29 جويلية 2013
    #13
  14. nahed

    nahed :: عضو مُشارك ::

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    بارك الله فيك كي ولا مجرب خلاص نجربوه
     
    حلم كبير معجب بهذا.
    nahed, ‏29 جويلية 2013
    #14
  15. روسطان

    روسطان :: عضو مُشارك ::

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    العفو مع أني أخت و ليس أخ ههههههههههه
     
    حلم كبير معجب بهذا.
    روسطان, ‏29 جويلية 2013
    #15
  16. روسطان

    روسطان :: عضو مُشارك ::

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    وفيك بركة شكرا على المرور لعلمك عانيت كثيرا من البواسير و وقد وضعت هذه الفائدة في المنتدى قبل أن أستخدمها ,,,والآن الحمد لله أنا في طور الشفاء
     
    حلم كبير معجب بهذا.
    روسطان, ‏29 جويلية 2013
    #16
  17. la lune rose

    la lune rose :: عضو متألق ::

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    جزاك الله خيرا
     
    حلم كبير معجب بهذا.
    la lune rose, ‏2 أوت 2013
    #17
  18. روسطان

    روسطان :: عضو مُشارك ::

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    رد: علاج نهائي للبواسير

    شكرا على المرور غاليتي
     
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    روسطان, ‏19 أوت 2013
    #18
  19. ĈЯĂzÝ ΣãŖΪ

    ĈЯĂzÝ ΣãŖΪ :: عضو مُتميز ::

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    رد: علاج نهائي للبواسير

    بارك الله فيك على المعلومة
     
    حلم كبير معجب بهذا.
    ĈЯĂzÝ ΣãŖΪ, ‏20 أوت 2013
    #19
  20. أبن فلسطين

    أبن فلسطين :: عضو مُشارك ::

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    رد: علاج نهائي للبواسير

    هدا شكلو طبيخ مش علاج
     
    أبن فلسطين, ‏20 أوت 2013
    #20
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