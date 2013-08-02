علاج نهائي للبواسير

السلام عليكم و رحمة الله تعالى

لأول مرة أضع هذه المعلومة ولذلك فضلت منتدى اللمة الجزائرية بهدف أن تعم الفائدة للكل و لمساعدة كل من يتألم و يعاني من البواسير وأرجو من الله الثواب على ذلك .

كل ماهنالك هو شحم الماعز والمعروف أن لحم هذا الحيوان مفيد للامراض لأنه يتغذى على الطبيعة ...نأتي بقطعة من شحم الماعز ونضعها في مقلاة مع القليل من زيت الضرو أو زيت الزيتون ونتركها تتقلى قليلا ثم ننزعها من على النار ونصنعها على شكل شمع وتوضع في الثلاجة...وقبل النوم نضع واحدة بفتحة الشرج وتأكدوا أن العلاج مجرب و فعال ونهائي .أتمنى أن أكون قد شرحت جيدا,,ولا تنسوا أن تدعوا لي,,,,والله هو الشافي



