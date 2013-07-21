نداء لكل مناصر برشلوني و مدريدي

: نداء لكل مناصر برشلوني كان أومدريدي:

:

فلندع العصبية و التوتر اللامنطقي بحجة حب فريقنا

, لأن ذلك قد يتسبب في خلق نزاعات و مناوشات قد تؤدي بنا إلى جرح الطرف الآخر و

المساس بكرامته أحيانا , فقبل كل شيء نحن مناصرين و لسنا مدريديين أو برشلونيين , و

علينا أن نناصر أنديتنا بأدب و لا نتأثر بالمناصر الإسباني , فديننا يمنع علينا بعض

التجوازات التي تعد تافهة في نظرهم , و هذا لا يمنعنا من خلق جو من التنافس و

الصراع لكن علينا ان نتمسك بمشاعرنا لحظة ردود أفعالنا .. و علينا أن لا ننسى بأن

الغريمين ناديين محترفين بأتم معنى الكلمة , لذى فمن الواجب أن نتحلى بالإحترافية

أيضا كي نكون مناصرين حقيقين و أي تجاوز أو سلوك غير مقبول راح يجعلنا من أشباه

المناصرين و هذا ما لا أتمناه لأي أحد منكم .

: كلي ثقة بكم فنكن خير مثال لخير مناصرين : :

وفي الختام اقول

(( أنت منافسي و لست عدوي )))

... روح المقاومة لديك تعطيني القوة ...

... إرادتك تعطيني الشجاعة ...

... تحديك يلهمني ...

... حتى و إن

أردت التفوق عليك و لو توصلت لذلك لن أهينك ...

... بالعكس أحييك لأنني أكبر بك ...

... في الأخير الإنسانية هي التي تتفوق و تتألق دائما

...

((( فأنت منافسي و لست عدوي )))