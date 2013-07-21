نداء لكل مناصر برشلوني و مدريدي

HAMZA USMA
::أستاذ:: :: عضو شرفي::
- إنضم
- 8 أكتوبر 2012
- المشاركات
- 10,641
- النقاط
- 1,566
- محل الإقامة
- زرالدة الجزائر العاصمة
- الجنس
- ذكر
: نداء لكل مناصر برشلوني كان أومدريدي:
:
فلندع العصبية و التوتر اللامنطقي بحجة حب فريقنا
, لأن ذلك قد يتسبب في خلق نزاعات و مناوشات قد تؤدي بنا إلى جرح الطرف الآخر و
المساس بكرامته أحيانا , فقبل كل شيء نحن مناصرين و لسنا مدريديين أو برشلونيين , و
علينا أن نناصر أنديتنا بأدب و لا نتأثر بالمناصر الإسباني , فديننا يمنع علينا بعض
التجوازات التي تعد تافهة في نظرهم , و هذا لا يمنعنا من خلق جو من التنافس و
الصراع لكن علينا ان نتمسك بمشاعرنا لحظة ردود أفعالنا .. و علينا أن لا ننسى بأن
الغريمين ناديين محترفين بأتم معنى الكلمة , لذى فمن الواجب أن نتحلى بالإحترافية
أيضا كي نكون مناصرين حقيقين و أي تجاوز أو سلوك غير مقبول راح يجعلنا من أشباه
المناصرين و هذا ما لا أتمناه لأي أحد منكم .
: كلي ثقة بكم فنكن خير مثال لخير مناصرين : :
وفي الختام اقول
(( أنت منافسي و لست عدوي )))
... روح المقاومة لديك تعطيني القوة ...
... إرادتك تعطيني الشجاعة ...
... تحديك يلهمني ...
... حتى و إن
أردت التفوق عليك و لو توصلت لذلك لن أهينك ...
... بالعكس أحييك لأنني أكبر بك ...
... في الأخير الإنسانية هي التي تتفوق و تتألق دائما
...
((( فأنت منافسي و لست عدوي )))
تحياتي
:
فلندع العصبية و التوتر اللامنطقي بحجة حب فريقنا
, لأن ذلك قد يتسبب في خلق نزاعات و مناوشات قد تؤدي بنا إلى جرح الطرف الآخر و
المساس بكرامته أحيانا , فقبل كل شيء نحن مناصرين و لسنا مدريديين أو برشلونيين , و
علينا أن نناصر أنديتنا بأدب و لا نتأثر بالمناصر الإسباني , فديننا يمنع علينا بعض
التجوازات التي تعد تافهة في نظرهم , و هذا لا يمنعنا من خلق جو من التنافس و
الصراع لكن علينا ان نتمسك بمشاعرنا لحظة ردود أفعالنا .. و علينا أن لا ننسى بأن
الغريمين ناديين محترفين بأتم معنى الكلمة , لذى فمن الواجب أن نتحلى بالإحترافية
أيضا كي نكون مناصرين حقيقين و أي تجاوز أو سلوك غير مقبول راح يجعلنا من أشباه
المناصرين و هذا ما لا أتمناه لأي أحد منكم .
: كلي ثقة بكم فنكن خير مثال لخير مناصرين : :
وفي الختام اقول
(( أنت منافسي و لست عدوي )))
... روح المقاومة لديك تعطيني القوة ...
... إرادتك تعطيني الشجاعة ...
... تحديك يلهمني ...
... حتى و إن
أردت التفوق عليك و لو توصلت لذلك لن أهينك ...
... بالعكس أحييك لأنني أكبر بك ...
... في الأخير الإنسانية هي التي تتفوق و تتألق دائما
...
((( فأنت منافسي و لست عدوي )))
تحياتي