نداء لكل مناصر برشلوني و مدريدي

HAMZA USMA

HAMZA USMA

::أستاذ:: :: عضو شرفي::
إنضم
8 أكتوبر 2012
المشاركات
10,641
النقاط
1,566
محل الإقامة
زرالدة الجزائر العاصمة
الجنس
ذكر
: نداء لكل مناصر برشلوني كان أومدريدي:
:


فلندع العصبية و التوتر اللامنطقي بحجة حب فريقنا
, لأن ذلك قد يتسبب في خلق نزاعات و مناوشات قد تؤدي بنا إلى جرح الطرف الآخر و
المساس بكرامته أحيانا , فقبل كل شيء نحن مناصرين و لسنا مدريديين أو برشلونيين , و
علينا أن نناصر أنديتنا بأدب و لا نتأثر بالمناصر الإسباني , فديننا يمنع علينا بعض
التجوازات التي تعد تافهة في نظرهم , و هذا لا يمنعنا من خلق جو من التنافس و
الصراع لكن علينا ان نتمسك بمشاعرنا لحظة ردود أفعالنا .. و علينا أن لا ننسى بأن
الغريمين ناديين محترفين بأتم معنى الكلمة , لذى فمن الواجب أن نتحلى بالإحترافية
أيضا كي نكون مناصرين حقيقين و أي تجاوز أو سلوك غير مقبول راح يجعلنا من أشباه
المناصرين و هذا ما لا أتمناه لأي أحد منكم .
: كلي ثقة بكم فنكن خير مثال لخير مناصرين : :




وفي الختام اقول

(( أنت منافسي و لست عدوي )))

... روح المقاومة لديك تعطيني القوة ...

... إرادتك تعطيني الشجاعة ...

... تحديك يلهمني ...

... حتى و إن
أردت التفوق عليك و لو توصلت لذلك لن أهينك ...

... بالعكس أحييك لأنني أكبر بك ...

... في الأخير الإنسانية هي التي تتفوق و تتألق دائما
...

((( فأنت منافسي و لست عدوي )))




تحياتي
 
س

سمسومة خالد

:: عضو فعّال ::
إنضم
9 جوان 2009
المشاركات
1,715
النقاط
51
[FONT=&quot]ما شاء الله [/FONT][FONT=&quot]
[/FONT][FONT=&quot]تبارك الرحمن[/FONT][FONT=&quot]
[/FONT][FONT=&quot]ربي من سابع سموات احفظه ونله مراده[/FONT][FONT=&quot]
[/FONT][FONT=&quot]تبارك الرحمن على هذه الانامل والسطور مكتوبة ببريق الماس[/FONT][FONT=&quot]
[/FONT][FONT=&quot]مشكور[/FONT]
[FONT=&quot]وبارك الله فيك[/FONT]
do.php
 
HAMZA USMA

HAMZA USMA

::أستاذ:: :: عضو شرفي::
إنضم
8 أكتوبر 2012
المشاركات
10,641
النقاط
1,566
محل الإقامة
زرالدة الجزائر العاصمة
الجنس
ذكر
قال عالية سوسن:
[FONT=&quot]ما شاء الله [/FONT][FONT=&quot]
[/FONT][FONT=&quot]تبارك الرحمن[/FONT][FONT=&quot]
[/FONT][FONT=&quot]ربي من سابع سموات احفظه ونله مراده[/FONT][FONT=&quot]
[/FONT][FONT=&quot]تبارك الرحمن على هذه الانامل والسطور مكتوبة ببريق الماس[/FONT][FONT=&quot]
[/FONT][FONT=&quot]مشكور[/FONT]
[FONT=&quot]وبارك الله فيك[/FONT]
do.php
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شكرااا على مرورك
 
EL General

EL General

:: عضو شرفي ::
إنضم
7 ديسمبر 2009
المشاركات
10,438
النقاط
351
محل الإقامة
تبسة
رد: نداء لكل مناصر برشلوني و مدريدي

تشجيع آلفريق من آلهوآيآت و مآ نحب
و لكن آن نصل آلى آلخلآفآت فدلك آصعب شيئ
تسجيل == برشلوني
 
ر

روماريو القناص

:: عضو متألق ::
إنضم
15 جويلية 2008
المشاركات
3,243
النقاط
191
العمر
37
رد: نداء لكل مناصر برشلوني و مدريدي

صح لسانك يالغالي
ان شاء الله تكون مباراة قوية بالميدان وخارجه
نشوفكم ع خير
 
M

mouny_stella

:: عضو مُشارك ::
إنضم
24 ديسمبر 2012
المشاركات
103
النقاط
7
رد: نداء لكل مناصر برشلوني و مدريدي

المهم الاستمتاع بالفن الكروي قدر الامكان..
اعجبني طرحك كثيرا اخي.. فبينما انصار الفريقين الاصليين (اي الاسبانيين) يستمتعون قبل واثناء وحتى بعد الحدث بكل ماهو جميل فيه .. دون الحاق اي اذى بالاخرين .. والدليل ان الكلاسيكو يلعب مرتين في العام على الاقل ... ولا نسمع ابدا حدوث مشادات بين المشجعين الا نادرا.. وان كان حدث ففي الدول العربية او من طرف مشجعين عرب.. _هكذا نحن العرب_

بارك الله فيك اخي.. لا تحرمنا من هكذا مواضيع...


يالتوفيق للميرنغي...

تقبل مروري,,,, مدريدية
 
I

issam mca

:: عضو منتسِب ::
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
13
النقاط
3
رد: نداء لكل مناصر برشلوني و مدريدي

مشكووووووور بصح تحيا الريال
 
رحاب ملاك

رحاب ملاك

:: عضو مُتميز ::
إنضم
1 أفريل 2013
المشاركات
976
النقاط
571
العمر
26
محل الإقامة
ادرار
رد: نداء لكل مناصر برشلوني و مدريدي

شكرا

ولكن اعذروني فأنا مدريدية
 
ر

روماريو القناص

:: عضو متألق ::
إنضم
15 جويلية 2008
المشاركات
3,243
النقاط
191
العمر
37
رد: نداء لكل مناصر برشلوني و مدريدي

وفي الاخير فازت برشلونة
مبروك برشلونة وعشاقها
هارد لك ريال مدريد وعشاقه
نشوفكم ع خير
 
ف

فيصل ويستر

:: عضو مُتميز ::
إنضم
5 ديسمبر 2009
المشاركات
753
النقاط
23
العمر
37
رد: نداء لكل مناصر برشلوني و مدريدي

سلام عليكم
و الله قضية النزاع بين الريال و البارصا هو
قدر
قدر الله أن يبقى الصراع إلى أن يشاء
أنا مدريدي و عدوي البارصا
العدواة جزء من اللعبة يا أخي
بدونها لا طعم للمنافسة


 
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