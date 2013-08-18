سجل دخولك باعتراف

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Y

yellow9

:: عضو مُتميز ::
إنضم
22 جويلية 2013
المشاركات
783
النقاط
51
بسم الله الرحمان الرحيم
*السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اما بعد:
*كل منا لديه اعترافات يردمها في صدره لانه:
* اما يفتقد الى الشجاعة
*او انها كبيرة لا يمكن البوح بها
*او انه لم يجد الشخص المناسب ليبوح له بها
*اذا هنا واليوم اريدكم ان تفرغوا ما في قلوبكم من اعترافات صغيرة كانت او كبيرة حتى لا تضيق بها صدوركم علكم تتعلمون الشجاعة والاعتراف
*اظن ان الموضوع واضح من عنوانه كل عضو يدخل يعطينا اعتراف صغيرا كان ام كبير:p

او انا فعت كذا وكذا دون علم اهلي
الخ...........الخ..........الخ

هدفي هو تنمية الشجاعة عند الاعضاء
واكيد ان الاعتراف لله والشكوى له

تحيتي لكل شجاع يدخل
 
آخر تعديل بواسطة المشرف:
ب

بيكهام

:: عضو بارز ::
إنضم
22 ماي 2008
المشاركات
6,341
النقاط
331
سلام عليكم شكرا على موضوع الراقي
ان شاء الله يتقبل الشجاعة من الاعضاء وتكون اعترفات وعدم وقوع في الخطأ مرة اخرى ان شاء الله
اعترافي انا اليوم هو :

كلْ البشَرٍ مآفيهمِ انسآنّ كآملْ !

 
Y

yellow9

:: عضو مُتميز ::
إنضم
22 جويلية 2013
المشاركات
783
النقاط
51
قال بيكهام:
سلام عليكم شكرا على موضوع الراقي
ان شاء الله يتقبل الشجاعة من الاعضاء وتكون اعترفات وعدم وقوع في الخطأ مرة اخرى ان شاء الله
اعترافي انا اليوم هو :

كلْ البشَرٍ مآفيهمِ انسآنّ كآملْ !

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مشكور اخي على المشاركة لكن هذا *مع احترامي لك* ليس اعتراف بل حقيقة عامة فالكمال لله سبحانة وتعالى
يبدو اخي انك لست شجاع
 
Y

yellow9

:: عضو مُتميز ::
إنضم
22 جويلية 2013
المشاركات
783
النقاط
51
قال Ma$Ter:
موضوع رائع اختى
بارك الله فيك على الفكرة الممتازة
اعترف ان موضوعك رائع :d
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ياي على الشجاعة
فكري مبعد نبعثلك وسام الشجاعة الخاص على هذا الاعتراف الرائع:regards01:
 
Mr Brahim

Mr Brahim

:: عضو فعّال ::
إنضم
10 سبتمبر 2011
المشاركات
2,526
النقاط
191
اعترف باني معارض للموضوع جملـــة و تفصيلا . . . طبعا ستقولون لماذا يمكــــن ان ستغله البعض لامور سئة + قد يتحول الموضوع لنشر الفضائح . . . و من يريد الاعتراف فان ارتكب معصية فالاعتراف يكون لرب العباد و ان اخطأت في حق مخلوق فاعتذر منه .. .. هل اخفيتي عن امك امرا يهمها صارحيها . . . :regards01:​
 
ب

بيكهام

:: عضو بارز ::
إنضم
22 ماي 2008
المشاركات
6,341
النقاط
331
قال yellow9:
مشكور اخي على المشاركة لكن هذا *مع احترامي لك* ليس اعتراف بل حقيقة عامة فالكمال لله سبحانة وتعالى
يبدو اخي انك لست شجاع
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اكيد هي حقيقة لكن معظم الناس لا توجد عندهم الشجاعة لكي يقول ان الكمال لله عز وجل
فكل انسان يقول انا وانا وانا وقد غفل انه خلف من تراب وعايش في تراب ويعود لتراب
برك الله فيك
وان شاء الله ستكون هناك اعتراافات قادمة ..
 
Y

yellow9

:: عضو مُتميز ::
إنضم
22 جويلية 2013
المشاركات
783
النقاط
51
قال Mr.Brahim:
اعترف باني معارض للموضوع جملـــة و تفصيلا . . . طبعا ستقولون لماذا يمكــــن ان ستغله البعض لامور سئة + قد يتحول الموضوع لنشر الفضائح . . . و من يريد الاعتراف فان ارتكب معصية فالاعتراف يكون لرب العباد و ان اخطأت في حق مخلوق فاعتذر منه .. .. هل اخفيتي عن امك امرا يهمها صارحيها . . . :regards01:​
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احترم اخي انتقادك الهادف واشكرك فانا لم انظر الى الموضوع من هذا الجانب كان كل هدفي هو تنمية الشجاعة عند الاعضاء
واكيد ان الاعتراف لله والشكوى له
مشكوووووووور:regards01:
 
one piece

one piece

:: عضو مُتميز ::
إنضم
28 أفريل 2008
المشاركات
863
النقاط
539
محل الإقامة
chlef
قال yellow9:
انا نبدالكم باعتراف صغير
انا امس كسرت فازة غالية على قلب امي ولم اخبرها
يلا هاتوا واش عندكم
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اذا في بالك هذا اعتراف كبير
املا انا غير مكلاه نقول
 
K

keka333

:: عضو مُشارك ::
إنضم
10 أوت 2013
المشاركات
388
النقاط
13
اعترف انني جد تعيسة اليوم
 
A

asouma 31

:: عضو متألق ::
إنضم
5 جويلية 2013
المشاركات
3,080
النقاط
191

352-Thanks.gif


وانا اعترف انــــــــــــــــــــــــــي غلطااااانه في حق صديقتي واتمنى تساامحني
 
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