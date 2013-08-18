سجل دخولك باعتراف

بسم الله الرحمان الرحيم
*السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اما بعد:
*كل منا لديه اعترافات يردمها في صدره لانه:
* اما يفتقد الى الشجاعة
*او انها كبيرة لا يمكن البوح بها
*او انه لم يجد الشخص المناسب ليبوح له بها
*اذا هنا واليوم اريدكم ان تفرغوا ما في قلوبكم من اعترافات صغيرة كانت او كبيرة حتى لا تضيق بها صدوركم علكم تتعلمون الشجاعة والاعتراف
*اظن ان الموضوع واضح من عنوانه كل عضو يدخل يعطينا اعتراف صغيرا كان ام كبير:p
او انا فعت كذا وكذا دون علم اهلي
الخ...........الخ..........الخ
هدفي هو تنمية الشجاعة عند الاعضاء
واكيد ان الاعتراف لله والشكوى له
تحيتي لكل شجاع يدخل
*السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اما بعد:
*كل منا لديه اعترافات يردمها في صدره لانه:
* اما يفتقد الى الشجاعة
*او انها كبيرة لا يمكن البوح بها
*او انه لم يجد الشخص المناسب ليبوح له بها
*اذا هنا واليوم اريدكم ان تفرغوا ما في قلوبكم من اعترافات صغيرة كانت او كبيرة حتى لا تضيق بها صدوركم علكم تتعلمون الشجاعة والاعتراف
*اظن ان الموضوع واضح من عنوانه كل عضو يدخل يعطينا اعتراف صغيرا كان ام كبير:p
او انا فعت كذا وكذا دون علم اهلي
الخ...........الخ..........الخ
هدفي هو تنمية الشجاعة عند الاعضاء
واكيد ان الاعتراف لله والشكوى له
تحيتي لكل شجاع يدخل
آخر تعديل بواسطة المشرف: