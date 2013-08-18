سجل دخولك باعتراف

بسم الله الرحمان الرحيم

*السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اما بعد:

*كل منا لديه اعترافات يردمها في صدره لانه:

* اما يفتقد الى الشجاعة

*او انها كبيرة لا يمكن البوح بها

*او انه لم يجد الشخص المناسب ليبوح له بها

*اذا هنا واليوم اريدكم ان تفرغوا ما في قلوبكم من اعترافات صغيرة كانت او كبيرة حتى لا تضيق بها صدوركم علكم تتعلمون الشجاعة والاعتراف

*اظن ان الموضوع واضح من عنوانه كل عضو يدخل يعطينا اعتراف صغيرا كان ام كبير:p

او انا فعت كذا وكذا دون علم اهلي

الخ...........الخ..........الخ