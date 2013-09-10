نآس بكري قآلوا لكلآم الزين الحكمة ولمعآني

نآس بكري قآلوا...

​





راح ذاك الزمان وناسه

وجاء هذا الزمان بفاسه

كل من يتكلم بالحق

كسروا لو راسه

.....

لا تسرج حتى تلجم

و اعقد عقدة صحيحة

لا تتكلم حتى تخمم

لا تعود لك فضيحة

......

نوصيك يا واكل الراس

في البير ارم عظامو

أضحك



و ألعب مع الناس و

فمك