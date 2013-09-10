نآس بكري قآلوا لكلآم الزين الحكمة ولمعآني

,’~ ღنآس بكري قآلوا ツلكلآم الزين الحكمة ولمعآنـي ღ ~, نآس بكري قآلوا... ما تقطع الواد حتى تبان حجارو وما تمشي في الليل حتى يطلع نهارو وماتصآحب صديق حتى تعرف خبارو.. نآس بكري قآلوا... الجرح يبرا ويصير ملموم وكلام العار في القلب يبقا مرسوم... نآس بكري قآلو... صبري على روحي ولا صبر الناس عليا نداوي جروحي بروحي ولا من يعلم بيآ ~ ناس زمان ~ في قلوبهم البراءة و النية ونفوسهم من الشر محضية هاذوكانو ناس زمان وليوم رجعو قصص و روايات محكية كيمآشي اسطـورة غير واقعية دفنآهم في التراب ورجعوا صفحة مطوية هكذاكانوناس زمان كلامهم كان فيه الحكمة والاداب و الحشمة ويلقاو بعضهم بالبسمة كانـو ناس عايشين بالسجيةكانو رجالهم رجال حقيقية مشي كيمآزمآننآ لي رجعت فيه الرجولة اصطناعية هاذو ناس زمان كانو نساهم للأجيال مربية بـدون شؤون إدارية هكذا كانت حياتهم بسيطة وتمشي طبيعية كان زمان تعرف فيه لمرا حقها والراجل يعرف حقواليوم تخلطات علينا القضية ولينا مانعرفو الراجل من الاجناس الذكورية وما نعرفو لمرا واش مرا ولا ذرية ~ ناس بكري خلاو كلام مظبط وحكمــة ومعآني روعة الكلام ، الفن والأصآلة ومحبكم وصديقكم يُحب كلام ناس زمان والكلآم الموزون و سيوافيكم دومًا ببعض منه: الله يرحم من قآل هآذ لكلآم والله يرحم من يسمعلو ودعوتي لمحبي الترآث والكلآم الموزون بآه تشاركونا في مقولات لها معاني وفوائد ورحم الله الاجداد . ناس بكري قالو .... ~ تحيآتــي ~