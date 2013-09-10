نآس بكري قآلوا لكلآم الزين الحكمة ولمعآني

الموضوع في 'منتدى عادات وتراث وتقاليد الجزائر' نشر بواسطة ђ@ĸĭ๓, ‏10 سبتمبر 2013.

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  1. ђ@ĸĭ๓

    ђ@ĸĭ๓ :: عضو بارز ::

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    [​IMG]
    ,’~ نآس بكري قآلوا لكلآم الزين الحكمة ولمعآنـي ~,

    [​IMG]
    نآس بكري قآلوا...
    ما تقطع الواد حتى تبان حجارو
    وما تمشي في الليل حتى يطلع نهارو
    وماتصآحب صديق حتى تعرف خبارو..
    نآس بكري قآلوا...
    الجرح يبرا ويصير ملموم
    وكلام العار في القلب يبقا مرسوم...
    نآس بكري قآلو...
    صبري على روحي ولا صبر الناس عليا
    نداوي جروحي بروحي ولا من يعلم بيآ ~
    [​IMG]
    ناس زمان ~
    في قلوبهم البراءة و النية ونفوسهم من الشر محضية هاذوكانو
    ناس زمان وليوم رجعو قصص و روايات محكية كيمآشي اسطـورة
    غير واقعية دفنآهم في التراب ورجعوا صفحة مطوية هكذاكانوناس زمان
    كلامهم كان فيه الحكمة والاداب و الحشمة ويلقاو بعضهم بالبسمة كانـو
    ناس عايشين بالسجيةكانو رجالهم رجال حقيقية مشي كيمآزمآننآ لي رجعت
    فيه الرجولة اصطناعية هاذو ناس زمان كانو نساهم للأجيال مربية بـدون شؤون
    إدارية هكذا كانت حياتهم بسيطة وتمشي طبيعية كان زمان تعرف فيه لمرا
    حقها والراجل يعرف حقواليوم تخلطات علينا القضية ولينا مانعرفو
    الراجل من الاجناس الذكورية وما نعرفو لمرا واش مرا ولا ذرية ~
    [​IMG]
    ناس بكري خلاو كلام مظبط وحكمــة ومعآني
    روعة الكلام ، الفن والأصآلة ومحبكم وصديقكم يُحب
    كلام ناس زمان والكلآم الموزون و سيوافيكم دومًا ببعض منه:
    الله يرحم من قآل هآذ لكلآم والله يرحم من يسمعلو ودعوتي
    لمحبي الترآث والكلآم الموزون بآه تشاركونا في مقولات
    لها معاني وفوائد ورحم الله الاجداد .
    ناس بكري قالو ....
    ~ تحيآتــي ~
    [​IMG]
     
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    ђ@ĸĭ๓, ‏10 سبتمبر 2013
    #1
  2. ђ@ĸĭ๓

    ђ@ĸĭ๓ :: عضو بارز ::

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    ‏22 مارس 2013
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    رد: ,’~ ღنآس بكري قآلوا ツلكلآم الزين الحكمة ولمعآنـي ღ ~,

    نآس بكري قآلوا...
     شربنا من البير منين كان الماء
    فيه زين لكن منين تخلطوا فيه اليدين
    خليناه لغسيل الرجلين ~
     نآس بكري قآلو...
     عيب الارض قلة المطر و عيب
    الراجل في سكاتو والي يحمل كلمة
    الذل موتو خير من حياتو ~
     ناس بكري قالو ...
    النعجة ما تعشق الذيب
    و الفقر عمرو ماكان عيب
    و كل بنادم في كبرو يشوف الشيب
    و الطفل الصغير كنزو فالدنيا شوية حليب
    و كل عاشق يتمنى يتنفس هوى الحبيب
    و كل واحد يدي لي كتبلو النصيب ...
    [​IMG]
     
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    ђ@ĸĭ๓, ‏10 سبتمبر 2013
    #2
  3. ضحکَة خچڸ ღღ

    ضحکَة خچڸ ღღ :: عضو فعّال ::

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    رد: ,’~ ღنآس بكري قآلوا ツلكلآم الزين الحكمة ولمعآنـي ღ ~,

    كلام درر

    ماكانوش متعلمين مي الدنيا والزمان ثقفهم و فهمهم
    كيما قالوا ناس بكري
    اعطيهلي فاهم والله لا قرى
    مشكووووور
    تقبل ردي يسعدني ان اكون انا الاولى
     
    ابوندى, JAZAIRIYA, houssiiine و 2 آخرون معجبون بهذا.
    ضحکَة خچڸ ღღ, ‏10 سبتمبر 2013
    #3
  4. ђ@ĸĭ๓

    ђ@ĸĭ๓ :: عضو بارز ::

    تاريخ التسجيل:
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    رد: ,’~ ღنآس بكري قآلوا ツلكلآم الزين الحكمة ولمعآنـي ღ ~,

    يعطيك الصحة ختـي صدقتـي
    مآدرسوش في المدآرس والجآمعآت وتعلموا
    الحكمة ولكلآم وكبروا أجيآل شكرآ لكِ أختـي
    ولي الشرف أن تكوني أول من دون بصمته في صفحتي
    كوني وفية ودآم توآجدك وننتظر منك الجديد والمفيد
    ~ تحيآتــي ~
     
    ابوندى, missing heart, mahwossat crochet و 1 آخرون معجبون بهذا.
    ђ@ĸĭ๓, ‏10 سبتمبر 2013
    #4
  5. ضحکَة خچڸ ღღ

    ضحکَة خچڸ ღღ :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
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    مملكتي الصغيرهـ
    رد: ,’~ ღنآس بكري قآلوا ツلكلآم الزين الحكمة ولمعآنـي ღ ~,

    الله يسلم قلبك من كل سوء اخي
    والله يبعد عليك ولاد وبنات الحراام
    مشكور
    واحلى تحايا ليك اخي
    لي عظيم الشرف ان اكون الاولى وهذا قليل فيما تقدمونه
     
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    ضحکَة خچڸ ღღ, ‏10 سبتمبر 2013
    #5
  6. عاشقة الكرة

    عاشقة الكرة :: عضو متألق ::

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    أنثى
    رد: ,’~ ღنآس بكري قآلوا ツلكلآم الزين الحكمة ولمعآنـي ღ ~,

    يا حسراه على ناس بكري والله فكرتنا خويا في واحد الجيل ميتعاودش يالوكان يصرا وش يصرا
    والله وانا نقرا في هدرتك غير جاتني البكية وين راهم هاذوك ليام و وين راهم ناس زمان
    يعطيك الصحة خيو على اجمل موضوع قريتو لحد الان
    تقبل مروري
     
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    عاشقة الكرة, ‏10 سبتمبر 2013
    #6
  7. ђ@ĸĭ๓

    ђ@ĸĭ๓ :: عضو بارز ::

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    رد: ,’~ ღنآس بكري قآلوا ツلكلآم الزين الحكمة ولمعآنـي ღ ~,

    نآس بكري قآلوا...
    [​IMG]
    يا صاحب كون صبار
    اصبر على ما جرى لَك
    ارقد علَى الشوك عريان
    حتى يطلع نهارك
    .............
    لاتخمم لا تدبر لا ترفد
    الهم ديماالفلك ما هو مسمر
    و لا الدنيا مقيمه
    .............
    لا تخمم في ضيق
    الحال شوف عند الله
    ماوسعهاالشدة تهزم الأرذال
    أما الرجال لا تقطعها
    ...............
    الصمت الذهب المسجر
    والكلام يفسـد المسـالة
    إذا شفت لا تخبر     وإذا
    سالوك قول لآلآ
    ~
     
    ابوندى, جليلوس, tatou y و 6 آخرون معجبون بهذا.
    ђ@ĸĭ๓, ‏10 سبتمبر 2013
    #7
  8. ђ@ĸĭ๓

    ђ@ĸĭ๓ :: عضو بارز ::

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    ‏22 مارس 2013
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    رد: ,’~ ღنآس بكري قآلوا ツلكلآم الزين الحكمة ولمعآنـي ღ ~,

    بآرك الله فيك أختـي نورتـي
    الصفحة بتوآجدك الطيب وكلآمك
    اللطيف دمتِ ودآمت لنآ إطلآلتك
    المشرقة ~ تحيآتــي ~
     
    ابوندى, missing heart, crǻzЎ ŴдFĀα و 1 آخرون معجبون بهذا.
    ђ@ĸĭ๓, ‏10 سبتمبر 2013
    #8
  9. ђ@ĸĭ๓

    ђ@ĸĭ๓ :: عضو بارز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏22 مارس 2013
    المشاركات:
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    رد: ,’~ ღنآس بكري قآلوا ツلكلآم الزين الحكمة ولمعآنـي ღ ~,

    صدقتي ختي عآشقة الكرة
    يآمآت فآتو يرجعو موحآل مي لآزم
    علينآ نحيو لكلآم والتقآليد تآعنآ     مآنخلوهآش
    تروح وتدفن مع جدودنآ
    بصمتكِ أختي كآنت وسآم شرف لصفحتي
    سعدت كثيرآ بصدق وطيبة قلبك وبكلآمك
    المعبر الذي زآد للوحة جمآلآ وبهآء
    دمتِ وفية ولكِ مني أجمل التحآيآ
    وكل الإحترآم والتقديــر ~
     
    ابوندى, missing heart, crǻzЎ ŴдFĀα و 1 آخرون معجبون بهذا.
    ђ@ĸĭ๓, ‏10 سبتمبر 2013
    #9
  10. عاشقة الكرة

    عاشقة الكرة :: عضو متألق ::

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    أنثى
    رد: ,’~ ღنآس بكري قآلوا ツلكلآم الزين الحكمة ولمعآنـي ღ ~,

    لا شكر على واجب اخي فالموضوع يستحق التقدير أكثر
    تحيــــــاتي لك
     
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    عاشقة الكرة, ‏10 سبتمبر 2013
    #10
  11. ђ@ĸĭ๓

    ђ@ĸĭ๓ :: عضو بارز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏22 مارس 2013
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    رد: ,’~ ღنآس بكري قآلوا ツلكلآم الزين الحكمة ولمعآنـي ღ ~,

    نآس بكري قآلوا...

    [​IMG]

    راح ذاك الزمان وناسه
    وجاء هذا الزمان بفاسه
    كل من يتكلم بالحق
    كسروا لو راسه
    .....
    لا تسرج حتى تلجم
    و اعقد عقدة صحيحة
    لا تتكلم حتى تخمم
    لا تعود لك فضيحة
    ......
    نوصيك يا واكل الراس
    في البير ارم عظامو     أضحك
    و ألعب مع الناس و    فمك
    متن لو لجامو ~
    .......
     
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    ђ@ĸĭ๓, ‏10 سبتمبر 2013
    #11
  12. ђ@ĸĭ๓

    ђ@ĸĭ๓ :: عضو بارز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏22 مارس 2013
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    رد: ,’~ ღنآس بكري قآلوا ツلكلآم الزين الحكمة ولمعآنـي ღ ~,

    [​IMG]
    ,,,,,,,,
    مثلت روحي مثل حمآم
    مبني على صهد ناره من فوق
    ما باين دخان ومن تحت
    طاب أحجاره ~
    ,,,,,,,,
    المكسي ما يدري بالحافي
    والزاهي يضحك على المهموم
    اللي نايم على الفرش دافئ
    والعريان كيف يجيه النوم ~
     
    التعديل الأخير: ‏10 سبتمبر 2013
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    ђ@ĸĭ๓, ‏10 سبتمبر 2013
    #12
  13. ђ@ĸĭ๓

    ђ@ĸĭ๓ :: عضو بارز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏22 مارس 2013
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    رد: ,’~ ღنآس بكري قآلوا ツلكلآم الزين الحكمة ولمعآنـي ღ ~,


    نآس بكري قآلوا...
    [​IMG]
    من لا يطعمك عند جوعك
    ولا يحضر لك في مصايب
    لا تحسـبه من فروعك
    حاضر أو غايب
    ,,,,,,,

    الصاحب لا تلاعبه
    والناعر لا تفوت عليه
    اللي حبـك حبه أكثـر
    واللي باعك لآتشتريه
    ~
     
    خالد الجوهري, crǻzЎ ŴдFĀα, KimoB و 2 آخرون معجبون بهذا.
    ђ@ĸĭ๓, ‏10 سبتمبر 2013
    #13
  14. ђ@ĸĭ๓

    ђ@ĸĭ๓ :: عضو بارز ::

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    رد: ,’~ ღنآس بكري قآلوا ツلكلآم الزين الحكمة ولمعآنـي ღ ~,

    [​IMG]
    لمحبة عنـدهآ نآسهآ
    ونآس لمحبــة كبــآر
    وكل حآجة عندهآ سـآسهآ
    لي تبــني بيــهآ الـدآر
    النــية تــشرب كآسهآ
    وكآس لغــدرة نآر ~
    ~ ~ ~
    ديــر لخيــر ولوحــو
    في بحـر جآري إذآ ضآع عند العبد
    مآيضيـعش عنــد البآري ~
     
    sami192, crǻzЎ ŴдFĀα, KimoB و 2 آخرون معجبون بهذا.
    ђ@ĸĭ๓, ‏11 سبتمبر 2013
    #14
  15. amina-amina

    amina-amina :: عضو مُتميز ::

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    رد: ,’~ ღنآس بكري قآلوا ツلكلآم الزين الحكمة ولمعآنـي ღ ~,

    mer66666666666666666666666
     
    أيووب و crǻzЎ ŴдFĀα معجبون بهذا.
    amina-amina, ‏11 سبتمبر 2013
    #15
  16. ضحکَة خچڸ ღღ

    ضحکَة خچڸ ღღ :: عضو فعّال ::

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    رد: ,’~ ღنآس بكري قآلوا ツلكلآم الزين الحكمة ولمعآنـي ღ ~,

    سلام ورحمة الله وبركاته

    [​IMG]

    كيما قالوا : مد رجلك على قدر فراشك
     
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    ضحکَة خچڸ ღღ, ‏11 سبتمبر 2013
    #16
  17. ضحکَة خچڸ ღღ

    ضحکَة خچڸ ღღ :: عضو فعّال ::

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    رد: ,’~ ღنآس بكري قآلوا ツلكلآم الزين الحكمة ولمعآنـي ღ ~,

    **الحديث قياس فيه الفضة و فيه النحاس**
     
    أيووب, ђ@ĸĭ๓, crǻzЎ ŴдFĀα و 1 آخرون معجبون بهذا.
    ضحکَة خچڸ ღღ, ‏11 سبتمبر 2013
    #17
  18. ضحکَة خچڸ ღღ

    ضحکَة خچڸ ღღ :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
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    رد: ,’~ ღنآس بكري قآلوا ツلكلآم الزين الحكمة ولمعآنـي ღ ~,

    *أخدم يا صغري لكبري وأخدم ياكبري لقبري.
     
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    ضحکَة خچڸ ღღ, ‏11 سبتمبر 2013
    #18
  19. ضحکَة خچڸ ღღ

    ضحکَة خچڸ ღღ :: عضو فعّال ::

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    مملكتي الصغيرهـ
    رد: ,’~ ღنآس بكري قآلوا ツلكلآم الزين الحكمة ولمعآنـي ღ ~,

    * اللي عينو في نوار الدفلة
    في الواد عامل ظلايل
    واللي عينو في زين الطفلة
    حتان يشوف لفعايل.
     
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    ضحکَة خچڸ ღღ, ‏11 سبتمبر 2013
    #19
  20. KimoB

    KimoB
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    أقسام بلادي الجزائر
    قسم السياحة والسفر     طاقم المشرفين

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    البويرة
    رد: ,’~ ღنآس بكري قآلوا ツلكلآم الزين الحكمة ولمعآنـي ღ ~,

    اخي الكريم // حكيم
    ناس بكري قالوا
    الفكرة حقا نيرة و الموضوع جد رائع و مفيد
    تم تثبيته لاهميته و فائدته
    بارك الله فيك و في جهودك الطيبة
    ننتظر منك المزيد و كل مفيد منك يتهادى إلينا في ثوب جديد
    تحياتي لك وكل تقديري.
     
    ضحکَة خچڸ ღღ, crǻzЎ ŴдFĀα و ђ@ĸĭ๓ معجبون بهذا.
    KimoB, ‏11 سبتمبر 2013
    #20
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