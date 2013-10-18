كورس القنصلية البريطانية IELTS 5_Britich_Council 2013

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faucon1982

:: عضو منتسِب ::
إنضم
6 ديسمبر 2012
المشاركات
17
النقاط
3
بسم الله الرحمن الرحيم


السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة


اقدم لكم



IELTS 5 _Britich_Council







الكورس كامل
ومهم مدعوم بملفات pdf

الاسطوانه حجمها 651.6 ميغا بايت

مقسمه على 7 اجزاء لسهولة التحميل

مهم جدا للمتقدمين للهجره وضرورى جدا اجتياز الاختبار الخاص بيه

لمن يرغب فى احتراف اللغة الانجليزية

اترككم مع الروابط للتحميل


الجزء الاول
100 mb
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اضغط هنا Clicquer Ici Click Here

الجزء الثانى
100 mb
اضغط هنا Clicquer Ici Click Here

اضغط هنا Clicquer Ici Click Here

 الجزء الثالث
100mb
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اضغط هنا Clicquer Ici Click Here

الجزء الرابع
100 mb
اضغط هنا Clicquer Ici Click Here

اضغط هنا Clicquer Ici Click Here

الجزء الخامس
100 mb
اضغط هنا Clicquer Ici Click Here

اضغط هنا Clicquer Ici Click Here

الجزء السادس
100 mb
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اضغط هنا Clicquer Ici Click Here

الجزء السابع
51.6 mb
اضغط هنا Clicquer Ici Click Here

اضغط هنا Clicquer Ici Click Here


طريقة التحميل

من هنا

من هنا
 
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