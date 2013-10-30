مساعدة لانشاء مشروع من فضلكم

يا ختي انا ماعنديش تجربة بصح عندي اضافة صغيرة اذا كان المكان مناسب يعني ف اجتماعي مثلا قدام ليسي جامعة و الا كيما نقولو بلاصة فيها موفمو ممكن يكون جد مربح و تلله اعلم
حليت ندخل برك باش ما نبخلش عليك بكلمة اله يسهلك بكل خطوة و يرزقك
اهلا اختى ..
اولا انتى بنت؟؟؟
هنا يكون اشكال في الاطعام السريع
هو المدخول ممتاز ان وجدتى من يساعدكى ومن له الحرفة كشريك
يا بنتى ان لم تكونى لكى الخبرة والمساعدة من نا س يخشون الله فالامر شوية صعب
انصحكى بالشاوربما والبيتزا بما انكى بنت............اما الاطعام الكامل فصعب ..............
اختي العزيزة... انا صغير السن لكنني عملت كتاجر في محل لفترة (5 فصل الصيف)...
- ناك عدة عوامل تتحكم بالمدخول:
1- موقع المحل → يجب ان يكون في موقع لا يجاوره محل للوجبات السريع اخر.. ويكون قريب من الاحياء السكينة او من مدارس او مكان عمل.
2- الاسعار → اختي العزيزة لازم يكون السعر مناسب جدا.. ورح تواجهي مشكلة الدخل في بداية العمل لان المحل لن يكون معروف لدلك عليك ضبط الاسعار بطريقو جيدة وعليك الرفع فيها كلما كانت الارباح تتزايد بؤفعة بسيطة جدا من اجل عدم لفت الانتباه وازعاج الزبائن.
3- جودة المنتوج → لازم تكون وجباتك نظيفة و لديدة وتلبي حاجة المشتري.
4- المساعد ( احد اهم الاسس )→ لازم يكون عندك دراع ايمن... يكون ياعدك في المطعم ومن المفضل يكون رجل ممكن زوجك او اخوك او والد او صديق مقرب.. يساعدك في امور و شراء السلع... و الحماية الخ.
عملت في مجال التجارة 3 سنوات مند ان كان عمري 13 سنة ... لكن كنت اعمل في محل صغير لبيع المشروبات والمثلجات في فصل الصيف.. ولال اظن ان الامر يختلف عن العمل الدين ستمارسينه ان شاء الله... لدلك سأعطيك لمحة عن الامر.
بعض الاشياء التي من المكن ان تصادفك:
1- مشكلة في المنتوج. / الحل: قبل فتح المطعم لازم تتفاهمي مع خضار سوبيريت من اجل المنتوجات وان يأمنها لك بسعر افضل مقبال ان تتعاملي معه. وان لا يقطع عنك المنتوجات.
2- الكهرباء. / الحل: كما تعلم في الجزائر ينقطع الكهرباء باستمرار لدلك عليك ان تشتري او على الاقل تستعري ( كروب) او مولد طاقم في حالة انقطاع الكهرابء من اجل المحافظة على المنتوجات طازجة وان لا تفسد مثل اللحم...
3- الترويج. / الحل: يجب ان تتكلمي على الاقل مع 3 اشخاص ان يروجوا محلك ويتكلموا مع الاصدقاء عن محلك... بسمعة طيبة.
4- الحماية. / الحل: بما انك امرأة تستعرضين للاحتقار يمكن من الزبائن او من الدي تستوردين منه المواد الاساسية لانتاج الطعام.. لدلك من اللزوم وجد رجل بالغ معك كما دكرت اخوك او زوجك او والد او صديق موثوق... من اجل الحماية.
اختي العزيزة يجب ان تصبري من اجل الفوز.... ولما تبقى لك بعض المأكولات لا ترميها وتصديقي بها... من اجل ان يوفقك الله.
و اي مساعدة في الامر راسليني على الخاص دون تردد
لكن تدكري مفتاح النجاح هو الصبر كل الاعمال التجارية تأدي الى النجاح لكن بالتوكل والصبر وايضا الخبرة.
♥بالتوفيق♥