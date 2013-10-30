مساعدة لانشاء مشروع من فضلكم

عملت في مجال التجارة 3 سنوات مند ان كان عمري 13 سنة ... لكن كنت اعمل في محل صغير لبيع المشروبات والمثلجات في فصل الصيف.. ولال اظن ان الامر يختلف عن العمل الدين ستمارسينه ان شاء الله... لدلك سأعطيك لمحة عن الامر.بعض الاشياء التي من المكن ان تصادفك:1- مشكلة في المنتوج. / الحل: قبل فتح المطعم لازم تتفاهمي مع خضار سوبيريت من اجل المنتوجات وان يأمنها لك بسعر افضل مقبال ان تتعاملي معه. وان لا يقطع عنك المنتوجات.2- الكهرباء. / الحل: كما تعلم في الجزائر ينقطع الكهرباء باستمرار لدلك عليك ان تشتري او على الاقل تستعري ( كروب) او مولد طاقم في حالة انقطاع الكهرابء من اجل المحافظة على المنتوجات طازجة وان لا تفسد مثل اللحم...3- الترويج. / الحل: يجب ان تتكلمي على الاقل مع 3 اشخاص ان يروجوا محلك ويتكلموا مع الاصدقاء عن محلك... بسمعة طيبة.4- الحماية. / الحل: بما انك امرأة تستعرضين للاحتقار يمكن من الزبائن او من الدي تستوردين منه المواد الاساسية لانتاج الطعام.. لدلك من اللزوم وجد رجل بالغ معك كما دكرت اخوك او زوجك او والد او صديق موثوق... من اجل الحماية.اختي العزيزة يجب ان تصبري من اجل الفوز.... ولما تبقى لك بعض المأكولات لا ترميها وتصديقي بها... من اجل ان يوفقك الله.و اي مساعدة في الامر راسليني على الخاص دون تردد♥بالتوفيق♥