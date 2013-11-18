رد: تبحث عائلة حجاج في أم البواقـــي عن الأب والجد السبتي



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يبحث الأخ عبد العزيز حجاج المدعو يونس عن أبيه السبتي المولود بتاريخ22نوفمبر 1940

كان يذهب إلى فرنسا منذ كان عمره 18سنة وقد عمل في مدينة باريس أخر مرة خرج فيها من الجزائر متجها إلى فرنسا مارس 1974 ولم يعد منذ ذلك التاريخ وأنقطعت أخباره

و أخر معلومة تشير أنه جاء إلى وهران في سنة 1990 ثم عاد إلى فرنسا وأنقطعت كل الأخبار

من لديه أدنى معلومة يتصل بالأخ عبد العزيز على الرقم 00213663505632