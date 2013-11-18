تبحث عائلة حجاج في أم البواقـــي عن الأب والجد السبتي

أبو تراب

أبو تراب

:: عضو مُشارك ::
إنضم
17 نوفمبر 2013
المشاركات
142
النقاط
7
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يبحث الأخ عبد العزيز حجاج المدعو يونس عن أبيه السبتي
الذي خرج من الجزائر متجها إلى فرنسا عام1974إلى مدينة باريس و أخر معلومة تشير أنه جاء إلى وهران في التسعينات ثم عاد إلى فرنسا وأنقطعت كل الأخبار
من لديه أدنى معلومة يتصل بنا
 
أبو تراب

أبو تراب

:: عضو مُشارك ::
إنضم
17 نوفمبر 2013
المشاركات
142
النقاط
7
الجنس
ذكر
رد: تبحث عائلة حجاج في أم البواقـــي عن الأب والجد السبتي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يبحث الأخ عبد العزيز حجاج المدعو يونس عن أبيه السبتي المولود بتاريخ22نوفمبر 1940
كان يذهب إلى فرنسا منذ كان عمره 18سنة وقد عمل في مدينة باريس أخر مرة خرج فيها من الجزائر متجها إلى فرنسا مارس 1974 ولم يعد منذ ذلك التاريخ وأنقطعت أخباره
و أخر معلومة تشير أنه جاء إلى وهران في سنة 1990 ثم عاد إلى فرنسا وأنقطعت كل الأخبار
من لديه أدنى معلومة يتصل بالأخ عبد العزيز على الرقم 00213663505632
 
أبو تراب

أبو تراب

:: عضو مُشارك ::
إنضم
17 نوفمبر 2013
المشاركات
142
النقاط
7
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يبحث الأخ عبد العزيز حجاج المدعو يونس عن أبيه السبتي المولود بتاريخ22نوفمبر 1940
كان يذهب إلى فرنسا منذ كان عمره 18سنة وقد عمل في مدينة باريس أخر مرة خرج فيها من الجزائر متجها إلى فرنسا مارس 1974 ولم يعد منذ ذلك التاريخ وأنقطعت أخباره
و أخر معلومة تشير أنه جاء إلى وهران في سنة 1990 ثم عاد إلى فرنسا وأنقطعت كل الأخبار
من لديه أدنى معلومة يتصل بالأخ عبد العزيز على الرقم 00213663505632
 
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