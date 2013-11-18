تبحث عائلة حجاج في أم البواقـــي عن الأب والجد السبتي

أبو تراب
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- 17 نوفمبر 2013
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يبحث الأخ عبد العزيز حجاج المدعو يونس عن أبيه السبتي
الذي خرج من الجزائر متجها إلى فرنسا عام1974إلى مدينة باريس و أخر معلومة تشير أنه جاء إلى وهران في التسعينات ثم عاد إلى فرنسا وأنقطعت كل الأخبار
من لديه أدنى معلومة يتصل بنا
يبحث الأخ عبد العزيز حجاج المدعو يونس عن أبيه السبتي
الذي خرج من الجزائر متجها إلى فرنسا عام1974إلى مدينة باريس و أخر معلومة تشير أنه جاء إلى وهران في التسعينات ثم عاد إلى فرنسا وأنقطعت كل الأخبار
من لديه أدنى معلومة يتصل بنا