آمال وأحلآم

!≈[سُِـِيٌــِـِفّ اٌڷِخً‘يٌـرُ]≈!
:: عضو شرفي ::
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السلام عليكم ورحمة الله تعالي و بركاته
أحببت ان أشارككم بما يجول بخاطري و بكلامات تنطبق عليا
بمدونة عنوانها ~ .. آمــــــالـ .. و .. أحـــلآمـ .. ~
ابدئها بتعريف عن نفسي
الأسم : إلياس
العمر : 24
الولاية : بسكرة بلدية سيدي خالد
المهنة : كهرباء عامة
الهوايات : السفر و كرة اليد
و لباقي سوف تتعرفو عليه خلال الأيام القادمة
أحببت ان أشارككم بما يجول بخاطري و بكلامات تنطبق عليا
بمدونة عنوانها ~ .. آمــــــالـ .. و .. أحـــلآمـ .. ~
ابدئها بتعريف عن نفسي
الأسم : إلياس
العمر : 24
الولاية : بسكرة بلدية سيدي خالد
المهنة : كهرباء عامة
الهوايات : السفر و كرة اليد
و لباقي سوف تتعرفو عليه خلال الأيام القادمة