آمال وأحلآم

!≈[سُِـِيٌــِـِفّ اٌڷِخً‘يٌـرُ]≈!

!≈[سُِـِيٌــِـِفّ اٌڷِخً‘يٌـرُ]≈!

:: عضو شرفي ::
#1
إنضم
9 أفريل 2009
المشاركات
5,399
الإعجابات
7,992
النقاط
351
العمر
28
#1
السلام عليكم ورحمة الله تعالي و بركاته

أحببت ان أشارككم بما يجول بخاطري و بكلامات تنطبق عليا

بمدونة عنوانها ~ .. آمــــــالـ .. و .. أحـــلآمـ .. ~

ابدئها بتعريف عن نفسي

الأسم : إلياس

العمر : 24

الولاية : بسكرة بلدية سيدي خالد

المهنة : كهرباء عامة

الهوايات : السفر و كرة اليد

و لباقي سوف تتعرفو عليه خلال الأيام القادمة
 
!≈[سُِـِيٌــِـِفّ اٌڷِخً‘يٌـرُ]≈!

!≈[سُِـِيٌــِـِفّ اٌڷِخً‘يٌـرُ]≈!

:: عضو شرفي ::
#2
إنضم
9 أفريل 2009
المشاركات
5,399
الإعجابات
7,992
النقاط
351
العمر
28
#2
رد: ~ .. آمــــــالـ .. و .. أحـــلآمـ .. ~

ﻟَﻮْ ﺃﻧَهآ ﺃﺩﺭﻛـَتﻣَﺪﻯْ ﺣَﺎﺟﺘﻲِ ﻟﻤﺤَﺎﺩﺛﺘها
؛ ﻟَﻤَﺎ ﻏَﻤِﺾَ لها
ﺟﻔﻦٌ " ﺍﻟﻠﻴﻠَﺔْ !.
 
!≈[سُِـِيٌــِـِفّ اٌڷِخً‘يٌـرُ]≈!

!≈[سُِـِيٌــِـِفّ اٌڷِخً‘يٌـرُ]≈!

:: عضو شرفي ::
#3
إنضم
9 أفريل 2009
المشاركات
5,399
الإعجابات
7,992
النقاط
351
العمر
28
#3
رد: ~ .. آمــــــالـ .. و .. أحـــلآمـ .. ~

اطْهَـرْ أنـواع الْحُبْ :أنْ تُحِبَ شَخْصاً .. وأنتْ تعْلمْ أنهُ لَنْ يَكونَ لكَ
وَلكن تُحبهْ .. وَتُحِبْ أنْ تَراهُ سَعِيداً
 
!≈[سُِـِيٌــِـِفّ اٌڷِخً‘يٌـرُ]≈!

!≈[سُِـِيٌــِـِفّ اٌڷِخً‘يٌـرُ]≈!

:: عضو شرفي ::
#4
إنضم
9 أفريل 2009
المشاركات
5,399
الإعجابات
7,992
النقاط
351
العمر
28
#4
رد: ~ .. آمــــــالـ .. و .. أحـــلآمـ .. ~

. رَ بِّيْ آنَ كآنتَ آلدنيـآ مُتعبَهْ ليّ فَ ألهَمنْيّ : آلصَبرِ !حتَىَ آغآدِرهَآ آليَكْك
 
!≈[سُِـِيٌــِـِفّ اٌڷِخً‘يٌـرُ]≈!

!≈[سُِـِيٌــِـِفّ اٌڷِخً‘يٌـرُ]≈!

:: عضو شرفي ::
#5
إنضم
9 أفريل 2009
المشاركات
5,399
الإعجابات
7,992
النقاط
351
العمر
28
#5
رد: ~ .. آمــــــالـ .. و .. أحـــلآمـ .. ~

لمْ آتمنىْ يومآ شيء ...

كـَ أُمنيتي : بأن يهديـكْ آلقدر لِي نصيبآ !!
 
!≈[سُِـِيٌــِـِفّ اٌڷِخً‘يٌـرُ]≈!

!≈[سُِـِيٌــِـِفّ اٌڷِخً‘يٌـرُ]≈!

:: عضو شرفي ::
#6
إنضم
9 أفريل 2009
المشاركات
5,399
الإعجابات
7,992
النقاط
351
العمر
28
#6
رد: ~ .. آمــــــالـ .. و .. أحـــلآمـ .. ~

ربي سامحني عندما يستعمرني الحزن وتنهمر دموعي ليس أعتراضا على حكمك يا رب ولكن وحشة الفقد أجتاحتني
 
أ

أمــ وليــد الجزائرية

:: عضو متألق ::
#10
إنضم
6 مارس 2009
المشاركات
4,445
الإعجابات
7,899
النقاط
191
#10
رد: ~ .. آمــــــالـ .. و .. أحـــلآمـ .. ~

لداعي للبكاء فمن رحل عنك لايستحق دموعك

لملم جرحك و واصل طريقك

ثق بأن الله لايضيع أحد


و تستمر الحياة
 
!≈[سُِـِيٌــِـِفّ اٌڷِخً‘يٌـرُ]≈!

!≈[سُِـِيٌــِـِفّ اٌڷِخً‘يٌـرُ]≈!

:: عضو شرفي ::
#11
إنضم
9 أفريل 2009
المشاركات
5,399
الإعجابات
7,992
النقاط
351
العمر
28
#11
رد: ~ .. آمــــــالـ .. و .. أحـــلآمـ .. ~

قال mlina4algeria:
لداعي للبكاء فمن رحل عنك لايستحق دموعك

لملم جرحك و واصل طريقك

ثق بأن الله لايضيع أحد


و تستمر الحياة
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و الله جعلتني أضحك

هل كان يضحك عليا طوال هذه السنين

أن كان هو ينسي بسهولة

فهذا الشخص سوف يبقى وفيا لهذا الحب حتي يموت

و سوف أبقيه يضحك عليا حتي اخر العمر

لان ساعدته تهمني

:regards01:
 
manal1993

manal1993

:: عضو مُشارك ::
#15
إنضم
19 نوفمبر 2011
المشاركات
223
الإعجابات
322
النقاط
13
العمر
24
#15
رد: ~ .. آمــــــالـ .. و .. أحـــلآمـ .. ~

اطْهَـرْ أنـواع الْحُبْ :أنْ تُحِبَ شَخْصاً .. وأنتْ تعْلمْ أنهُ لَنْ يَكونَ لكَ
وَلكن تُحبهْ .. وَتُحِبْ أنْ تَراهُ سَعِيداً
 
!≈[سُِـِيٌــِـِفّ اٌڷِخً‘يٌـرُ]≈!

!≈[سُِـِيٌــِـِفّ اٌڷِخً‘يٌـرُ]≈!

:: عضو شرفي ::
#17
إنضم
9 أفريل 2009
المشاركات
5,399
الإعجابات
7,992
النقاط
351
العمر
28
#17
رد: ~ .. آمــــــالـ .. و .. أحـــلآمـ .. ~

عيشوآ بقلب ﺂبيض ۈ نيہ حسنہ فليس على آلدنيآ بقآء..
 
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