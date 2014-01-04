آمال وأحلآم

اطْهَـرْ أنـواع الْحُبْ :أنْ تُحِبَ شَخْصاً .. وأنتْ تعْلمْ أنهُ لَنْ يَكونَ لكَ

وَلكن تُحبهْ .. وَتُحِبْ أنْ تَراهُ سَعِيداً ​