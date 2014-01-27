بازار الاجهزة الكهرومنزلية -موضوع حصري خاص بسيدات وآنسات اللمة

جبتلكم اليوم موضوع حصري

الفكرة تاعو بسيطة جدااااا

اي وحدة تصور لينا الاجهزة الكهرومنزلية عندها في الدار ولا شراتها جديد

مع تحديد السعر المنطقة الاستعمال طبعا اذا كان في الامكان

وماتنساوش الاجهزة الكهرومنزلية والخاصة بالقسم ماشي السيشوار ووو :p

سميت الموضوع بازار لانو كيما نعرفو البازار هو شغل مكان كبير للبيع و الشراء

سوا شيء واحد ولا اشياء مختلفة

المهم حبيت الفكرة تكون اننا نشاركوا بكل ماعندنا من اجهزة ونفيدوا بعضنا البعض

على الاقل نعرفوا سقف الاسعار :-r

ولي تكون ناوية تشري دير حساب ميزانية تاعها

بصراحة الموضوع كنت رايحة نديروا طاير وحدوا من بعد خممت قلت نديروا جماعي باه يشاركوني البنات الفحلات لي هنا :$