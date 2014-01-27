بازار الاجهزة الكهرومنزلية -موضوع حصري خاص بسيدات وآنسات اللمة-

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السيدة إلهام

:: عضو مُتميز ::
إنضم
22 نوفمبر 2013
المشاركات
502
النقاط
31
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جبتلكم اليوم موضوع حصري
الفكرة تاعو بسيطة جدااااا
اي وحدة تصور لينا الاجهزة الكهرومنزلية عندها في الدار ولا شراتها جديد ;)
مع تحديد السعر المنطقة الاستعمال طبعا اذا كان في الامكان

وماتنساوش الاجهزة الكهرومنزلية والخاصة بالقسم ماشي السيشوار ووو :p


سميت الموضوع بازار لانو كيما نعرفو البازار هو شغل مكان كبير للبيع و الشراء
سوا شيء واحد ولا اشياء مختلفة
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المهم حبيت الفكرة تكون اننا نشاركوا بكل ماعندنا من اجهزة ونفيدوا بعضنا البعض
على الاقل نعرفوا سقف الاسعار :-r
ولي تكون ناوية تشري دير حساب ميزانية تاعها

بصراحة الموضوع كنت رايحة نديروا طاير وحدوا من بعد خممت قلت نديروا جماعي باه يشاركوني البنات الفحلات لي هنا :$
يلا ماتحشمونيش وتفاعلوا معايا :up:
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آخر تعديل:
رد: بازار الاجهزة الكهرومنزلية تفضلوا

ورايحة نبدا باول مشاركة

غسالة ملابس نوع كوندور cwt12 - pb 22 بلاستيكية
وتخدم مليح عندي من 3 سنين تقريبا الصوت تاعها مش عالي تغسل وتجفف
يعني نروح ننشر ديراكت حوالي 45 دقيقة يكون القش واجد وفي حدود ثلاث ساعات يكون القش مغسول ناشف ومحدد وفي الخزانة

شكلها
Wi725.jpg

عن قرب
6M4SW.jpg

uyUrO.jpg

bFjQJ.jpg

cLhBN.jpg

هنا تعصر
I2gTy.jpg

IYItr.jpg

FWRfF.jpg

هنا تغسل
oafFA.jpg

هنا كي تكمل نغطيها الحبيبة تاعي
YcDnx.jpg


نتمنى تشاركوني
 
رد: بازار الاجهزة الكهرومنزلية -موضوع حصري خاص بسيدات وآنسات اللمة-

ان شاء الله راح نشاركك بحويجات من داري
المهم ادوات منزليه ميهمش اذا كبار او صغار
انا بورتابلي راح ومعاودتش شريت لانو عندي لقديم ابو كاميرا مكفوفة
درك يدخلو اولادي نبدا نصور
مشكوورة على الموضوع
 
رد: بازار الاجهزة الكهرومنزلية -موضوع حصري خاص بسيدات وآنسات اللمة-

سبق وان نزلت الصور لكن لغلق الموضوع حبيت نجددهم هنا
بيترا كنوود شريتو 4 ملاين و700الف فيه لي ترحي اللحم والطاس
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وهاذي اكسبريسو ماشي بالقهوة بودرة وانما بالكبسولات
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رد: بازار الاجهزة الكهرومنزلية -موضوع حصري خاص بسيدات وآنسات اللمة-

السلام عليكم

و نستمر مع الغسالة
ماركة غسالتي : iris sat
الحمولة: 12 كلغ
الغسل بالماء البارد
و اذا كان الجو بارد جدا الافضل ماء فاتر
مزايا الغسالة:
تغسل الحوايج تري تري بيا
تعصر مليح
سلبيات الغسالة:
تكرفس الحوايج
و بعض الالبسة ننتفهم و تسارع في قدمهم قبل الوقت
كاين حوايج اصبحت مضطرة نديهم للدقريصاج
راني صابرة وقتاش تتكسر :dباش نشري وحدة كما لكانت عندي ..باب واحد


rlr1F.png


تسلمي الهام على البزار الحلوووو
 
رد: بازار الاجهزة الكهرومنزلية -موضوع حصري خاص بسيدات وآنسات اللمة-


وعَليْكم السَلآم ورَحمَة اللهِ وبرَكآتهْ


فِكرَة هَآيلةْ،رآقتْ لِي .. يعْطيكْ الصحَة أخْتِي
لِي عوْدة بإذنْ اللهْ معَ الصُورْ

~

 
رد: بازار الاجهزة الكهرومنزلية -موضوع حصري خاص بسيدات وآنسات اللمة-

¬Đỉaмơŋđ ✿
مشكورة على مرورك وانا بانتظار الصور
وبالمناسبة تصميمك سيرافقني في كل موضوع حصري :$:$:$
 
رد: بازار الاجهزة الكهرومنزلية -موضوع حصري خاص بسيدات وآنسات اللمة-

السلآمْ عليكمْ ..


رآنِي وليتْ مع الصُور ..
غسآلةْ LG
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وهنآ عنْ قربْ أكثرْ ..

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سلآم ~
 
رد: بازار الاجهزة الكهرومنزلية -موضوع حصري خاص بسيدات وآنسات اللمة-

وعليكم السلام

مشكورة على الاضافة القيمة
عجبني شكل الغسالة
نتمنى نزيد نشوفك بمشاركات اخرى ان شاء الله
 
رد: بازار الاجهزة الكهرومنزلية -موضوع حصري خاص بسيدات وآنسات اللمة-

جبتلكم شوية الات تاع المطبخ تاعي مكسور فيه الباتوغ والبرا 3في 1 نحبو بزاف
شريتو 280الف راه عندي في 3 سنين
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وهاذي قريل بان محمصة الخبز شريتها 190الف عندها عامين ونص
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رد: بازار الاجهزة الكهرومنزلية -موضوع حصري خاص بسيدات وآنسات اللمة-

صباح الخير ام ريهام

مشكورة لي تفكرتي الموضوع وشاركتي فيه راه مهجووووووور :$:d
 
رد: بازار الاجهزة الكهرومنزلية -موضوع حصري خاص بسيدات وآنسات اللمة-

والله غير صح تقولي ما عندهمش الات في الدار باش يصورو ويحطو
 
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