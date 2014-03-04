كتاب طبخ اللمة (الطبعة الثالثة لـ shahrazad)

م

مطبخ الأحلام

:: عضو شرفي ::
إنضم
15 نوفمبر 2012
المشاركات
7,170
النقاط
351


http://dc05.**********/i/00361/3qoza6b3apdt.gif

أسعد الله أوقآتكم


تحية عطرة مليئة بالحب والعطآء ولجميع الأعضآء ولآننسى الزوآر


أعزآئي وأحبآبي منتدى اللمة الجزآئرية هذه الطبعة الثآلثة للكتآب اللمآوي


وخآص بمشرفتنآ الشآطرة والمآهرة shahrazad





من نصيبهآ أن تكون الثآلثة فهنيئآ لكي يآ الغآلية
هـذآ كتآبكي إفتخري فيه لأنو فعلآ حلويآتكي أجمل ممآ يكون وتستحق أن تجمع في كتآب خآص بك

http://dc05.**********/i/00361/8faeo2qvliqd.gif
يآ أعضآء ويآزوآر اللمـة لآ تضيعـوآ فرصة التحميل

أتمنى من الكـل أن يترك نسخه عنده ستجدونهآ وقت الحآجة خـصوصآ الأعيآد والمنآسبآت





تفظـلـوآ رآبط آلتحميل


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آخر تعديل:
ملكًة الاحسآس

ملكًة الاحسآس

:: عضو شرفي ::
إنضم
30 ماي 2009
المشاركات
5,836
النقاط
351
محل الإقامة
جيجلية بسطيف
الجنس
أنثى
رد: كتاب طبخ اللمة (الطبعة الثالثة لـ shahrazad)

وعليكم السلآآم
صبآح النشآط والحيوية نحلتي
والله يآ سوسو البآرح بركـ كنت نشوف فالكتب المحملة عندي
لقيت تآع ندى الورود وقلت في قلبي سوسو غبر حسهآ
مآزآدتش دآرت حتى كتآب ، سبحآن الله دخلت اليوم لقيتك درتي تآع شهرورة
اختيآر موفق ، أكلآت ووصفآت شهرة لآيُعلى عليهآ
يعطيهآ الصحة ، وانتي أي كلمة شكو في حقكـ متكفيش
الله يبآركـ ربي يحفظكـ ويعطيكـ مآتتمنآي ان شاء الله
 
ا

السيدة إلهام

:: عضو مُتميز ::
إنضم
22 نوفمبر 2013
المشاركات
502
النقاط
31
رد: كتاب طبخ اللمة (الطبعة الثالثة لـ shahrazad)

السلام عليكم

جار التحميل

فقط في موقع الخليج من الأفضل التسجيل حتى لا يذهب تعبك سدى لآنه بعد مدة يختفي الرابط ولن يكون بالإمكان الرفع منه

سأعود حالما اطلع على المحتوى
 
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أمــ وليــد الجزائرية

:: عضو متألق ::
إنضم
6 مارس 2009
المشاركات
4,445
النقاط
191
رد: كتاب طبخ اللمة (الطبعة الثالثة لـ shahrazad)

الله الله جاري التحميل
مكنتش عارفة تطلعي لكتوب
كنت بينت شطارتي ههه
تديري كتاب خاص بالبيض
يعطيك الصحة ياسمسومتي ركي ديمااا فووور
و نشكر شهورة ديالنا الي تتحفنا ديما درك ندور على كل وصفاتها مدام جاني الالهام تاع الطياب
 
م

مطبخ الأحلام

:: عضو شرفي ::
إنضم
15 نوفمبر 2012
المشاركات
7,170
النقاط
351
رد: كتاب طبخ اللمة (الطبعة الثالثة لـ shahrazad)

قال ملكًة الاحسآس:
وعليكم السلآآم
صبآح النشآط والحيوية نحلتي
والله يآ سوسو البآرح بركـ كنت نشوف فالكتب المحملة عندي
لقيت تآع ندى الورود وقلت في قلبي سوسو غبر حسهآ
مآزآدتش دآرت حتى كتآب ، سبحآن الله دخلت اليوم لقيتك درتي تآع شهرورة
اختيآر موفق ، أكلآت ووصفآت شهرة لآيُعلى عليهآ
يعطيهآ الصحة ، وانتي أي كلمة شكو في حقكـ متكفيش
الله يبآركـ ربي يحفظكـ ويعطيكـ مآتتمنآي ان شاء الله
إضغط للتوسيع...

شفتي شفتي حسيت بيك بلي راكي تفكري هاكك ههههه سبحان الله :)
معليش حبيبة كي تعجبكم اشغالي هذاك هو الصح وهديك هي كلمة شكر ^_^
يعطيك الصحة تحميل موفقة ان شاء الله


somo_81
ام بسومة
السيدة إلهام
بنت السلطان
أم غفران
نور الحبوبة

شكرا لكن حبيباتي ^_^
موفقات في التحميل ان شاء الله
أختي الهام بالنسبة للتسجيل انا مسجلة في الفورشارد :$ اما هداك نتاع الخليج برك زيادة
شكرا لكٍ :)

قال mlina4algeria:
الله الله جاري التحميل
مكنتش عارفة تطلعي لكتوب
كنت بينت شطارتي ههه
تديري كتاب خاص بالبيض
يعطيك الصحة ياسمسومتي ركي ديمااا فووور
و نشكر شهورة ديالنا الي تتحفنا ديما درك ندور على كل وصفاتها مدام جاني الالهام تاع الطياب
إضغط للتوسيع...

ههههههههههههه فلفولتي برك بيني شطارتك والباقي عليا

أمين ياربي الصحة أتمناها للجميع

نورتن حبيباتي ^_^




 
م

مطبخ الأحلام

:: عضو شرفي ::
إنضم
15 نوفمبر 2012
المشاركات
7,170
النقاط
351
رد: كتاب طبخ اللمة (الطبعة الثالثة لـ shahrazad)

ملاحظة بالنسبة للوصفات انا نقلتها فقط لم اعدل عليها تركتها كما كتبتها الاخت شهرزاد حتى تبقى حقوقها محفوظة
فكرت لو حولت الكلام الى اللغة العربية الفصحى تروح لدّة الخصوصية :) وباش يبقى الكتاب جزايري 100/100


 
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أمــ وليــد الجزائرية

:: عضو متألق ::
إنضم
6 مارس 2009
المشاركات
4,445
النقاط
191
رد: كتاب طبخ اللمة (الطبعة الثالثة لـ shahrazad)

سمسومتي نزيدلك ملاحظة بعد ماتصفحت المجلة الله ابارك عليها

قلت في الاخير كان ختمتيها بكاش حاجة و زدتي درتي رابط المنتدى هك ولا وصلت المجلة لغير اعضاء اللمة يقدرو يجيو يجيرو للمتنا و يشاركونا هما ثانيك

ولباقي شابو

ودرك خليتيني نخمم ندير برنامج خاص بالمجلات دياولنا نخمم و نشوف ممكن تصلح
 
م

مطبخ الأحلام

:: عضو شرفي ::
إنضم
15 نوفمبر 2012
المشاركات
7,170
النقاط
351
رد: كتاب طبخ اللمة (الطبعة الثالثة لـ shahrazad)

قال mlina4algeria:
سمسومتي نزيدلك ملاحظة بعد ماتصفحت المجلة الله ابارك عليها

قلت في الاخير كان ختمتيها بكاش حاجة و زدتي درتي رابط المنتدى هك ولا وصلت المجلة لغير اعضاء اللمة يقدرو يجيو يجيرو للمتنا و يشاركونا هما ثانيك

ولباقي شابو

ودرك خليتيني نخمم ندير برنامج خاص بالمجلات دياولنا نخمم و نشوف ممكن تصلح
إضغط للتوسيع...

إيه معك حق حتى انا فكرت فيها قلت درت غلاف الكتاب وفيه فقط على منتديات اللمة
ومانعرف ايا هاذ المرة طرحتها المرة الجاية راح نخلي الرابط في كل صفحة كيما دارت السيدة الهام

شكرا ختيتي على الملاحظة ^_^
 
S

somo_81

:: عضو فعّال ::
إنضم
13 جانفي 2012
المشاركات
1,518
النقاط
71
رد: كتاب طبخ اللمة (الطبعة الثالثة لـ shahrazad)

شكرا سوسو على كتاب ميزو زهور و العزيزة على قلبي ندى الورود هادا وين طلعتهم و نقول لصاحبات الوصفات ميزو زهور و ندى الورود و شهرورتي اللوزة شكر و الف شكر على الوصفات الروعة
 
و

ويبـقى الأمــل

:: عضو مُتميز ::
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
782
النقاط
51
رد: كتاب طبخ اللمة (الطبعة الثالثة لـ shahrazad)

الله يبارك يعطيك الصحة

وصفات شهرزاد غنية عن التعريف كلهم هايلين

جاري التحميل ان شاء الله

والشكر الجزيل ليك سوسو ولشهرزاد​
 
ا

ام منصف

:: عضو شرفي ::
إنضم
11 سبتمبر 2009
المشاركات
5,472
النقاط
351
رد: كتاب طبخ اللمة (الطبعة الثالثة لـ shahrazad)

ونعم الاختيار سمسومة
شهرة معروفة بوصفاتها الرائعة والمتقونة
عمل راءع
تستاهلي احلى تقييم بصح ماحبش يفوت
راكي تسالي
 
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