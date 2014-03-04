كتاب طبخ اللمة (الطبعة الثالثة لـ shahrazad)

وعليكم السلآآم

صبآح النشآط والحيوية نحلتي

والله يآ سوسو البآرح بركـ كنت نشوف فالكتب المحملة عندي

لقيت تآع ندى الورود وقلت في قلبي سوسو غبر حسهآ

مآزآدتش دآرت حتى كتآب ، سبحآن الله دخلت اليوم لقيتك درتي تآع شهرورة

اختيآر موفق ، أكلآت ووصفآت شهرة لآيُعلى عليهآ

يعطيهآ الصحة ، وانتي أي كلمة شكو في حقكـ متكفيش

الله يبآركـ ربي يحفظكـ ويعطيكـ مآتتمنآي ان شاء الله

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