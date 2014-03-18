دروس ووثائق خاصة بالسنة ثانية ثانوي شعبة التقني رياضي

الموضوع في 'سنة ثانية ثانوي شعبة تقني رياضي' نشر بواسطة أم ياسمينdz, ‏18 مارس 2014.

  1. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    مجموعة دروس وروابط يحتاجها طلاب سنة ثانية ثانوي شعبة التقني رياضي
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    فهـــــــرس الدروس :

    مدخل إلى هندسة الطرائق
    الماء: عمليات الفصل
    الماء: وحدات التركيز
    الماء: طرائق التحليل الحجمي
    بحث حول طريقة عمل محطة لتحلية مياه البحر باستعمال tice
    البترول ومشتقاته: الفحوم الهيدروجينية
    البترول ومشتقاته: الوظائف الأكسجينية
    البترول ومشتقاته: التماكب
    البترول ومشتقاته: التقطير التجزيئي للبترول
    البترول ومشتقاته: تحضير الأستيلين
    بحث حول تحضير أحد مشتقات البترول
    الفلاحي الغذائي: السكريات
    الفلاحي الغذائي: اللبيدات
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    التعديل الأخير: ‏18 مارس 2014
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    أم ياسمينdz, ‏18 مارس 2014
    #1
  2. ♥حلم القمر♥

    ♥حلم القمر♥ :: عضو مُتميز ::

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    مشكورة أختي بارك الله فيكِ​
     
    ♥حلم القمر♥, ‏17 فيفري 2017 على 09:54
    #2