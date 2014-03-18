دروس ووثائق خاصة بالسنة ثانية ثانوي شعبة التقني رياضي

مجموعة دروس وروابط يحتاجها طلاب سنة ثانية ثانوي شعبة التقني رياضي Chemical engineering for 2 MT فهـــــــرس الدروس : مدخل إلى هندسة الطرائق الماء: عمليات الفصل الماء: وحدات التركيز الماء: طرائق التحليل الحجمي بحث حول طريقة عمل محطة لتحلية مياه البحر باستعمال tice البترول ومشتقاته: الفحوم الهيدروجينية البترول ومشتقاته: الوظائف الأكسجينية البترول ومشتقاته: التماكب البترول ومشتقاته: التقطير التجزيئي للبترول البترول ومشتقاته: تحضير الأستيلين بحث حول تحضير أحد مشتقات البترول الفلاحي الغذائي: السكريات الفلاحي الغذائي: اللبيدات http://www.mediafire.com/view/?z7gtz28fqdjjdft