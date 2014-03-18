دروس ووثائق خاصة بالسنة ثانية ثانوي شعبة التقني رياضي



مدخل إلى هندسة الطرائق

الماء: عمليات الفصل

الماء: وحدات التركيز

الماء: طرائق التحليل الحجمي

بحث حول طريقة عمل محطة لتحلية مياه البحر باستعمال tice

البترول ومشتقاته: الفحوم الهيدروجينية

البترول ومشتقاته: الوظائف الأكسجينية

البترول ومشتقاته: التماكب

البترول ومشتقاته: التقطير التجزيئي للبترول

البترول ومشتقاته: تحضير الأستيلين

بحث حول تحضير أحد مشتقات البترول

الفلاحي الغذائي: السكريات

الفلاحي الغذائي: اللبيدات ​

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