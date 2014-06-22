~ ذآكِرَةُ اَلْوَرَقْ ... مِيمْ M~

الموضوع في 'مدونات هادئة [ كتابات شخصية ]' نشر بواسطة زهور الشوق, ‏22 جوان 2014.

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  1. زهور الشوق

    زهور الشوق :: عضو شرفي ::

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    سُورِيَا رُوحًا وَ نَبْضًا
    السَّلآمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَــآتُهْ
    اليَّوْمْ بـِــــــــِإذْنِ الله ســــَـأَفْتَتِحُ مُدَوِنَتِي..
    :)
    ~ ذَآكِرَةُ اَلْوَرَقْ ... مِيمْ M~
    [​IMG]
    أَكْتُبُ أَفْكَـآريِ..أُجَسِّدُ أَحَاسيِسِي..أَنْقُلُ مَــآيَرُوقُ ليِ مِنْ يَوْمِيَــآتيِ
    سـَـــأَخُطُ أَيَ شَيْءٍ يُدَآعِبُ فِكْرِي وَأَيَ حَدَثٍ يُثِيرُنِي مِنْ أَحْدَآثِ زَمَانِي
    لأَنِي وَبِكُلِ بَسَـــآطَهـْ أُحِبُّ أَنْ أَتْرُكَـ ذِكْرَيَاتٍ بَيْنَ جُدْرَانِ هَذَا اَلْبَيْتِ الثَّانِي ليِ لِأَعُودَ إِلَيْهَا مَتَى مَا بَاغَتَنِي اَلْحَنِينْ
    :)
    ..
    .
    أَتَمَنَى أَنْ تَرُوقَكُمْ كَلِمَــــــآتِي وَخَرْبَشَـــآتيِ
    كُلُ اَلْوِدْ ~
    ــــ مِنَ اَلْقَلْبِ اِلَى اَلْقَلْبْ ــــ
    14:34 الأحد
    22/06/2014

     
    bleu roi, LINA NONA, يونس قاسم و 18 آخرون معجبون بهذا.
    زهور الشوق, ‏22 جوان 2014
    #1
  2. زهور الشوق

    زهور الشوق :: عضو شرفي ::

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    رد: ~ ذآكِرَةُ اَلْوَرَقْ ... مِيمْ M~

    شُكْرَآ غَـــــــآيَتِي عْ اَلْإِعْتـــِمَـــــــآد
    ~​
     
    LINA NONA, ~أمِيرَة الخَجل~, Pink Rose و 7 آخرون معجبون بهذا.
    زهور الشوق, ‏23 جوان 2014
    #2
  3. زهور الشوق

    زهور الشوق :: عضو شرفي ::

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    سُورِيَا رُوحًا وَ نَبْضًا
    رد: ~ ذآكِرَةُ اَلْوَرَقْ ... مِيمْ M~

    حُلْمٌ عَـــــآبِرٌ فِي مَحَطَــــــــآتِ اَلْعُمْرِ يَتَلآشَى
    كَنَسِيمِ الرَّبِيعِ اَلْحَـــــــآنِي ..يُدَآعِبُ أَوْرآقِي اَلْيَـــــآبِسَهـْ
    حُلْمٌ ..بَرِيءْ فِي السَّـــــــآحَةِ يَلْعَبْ
    وَحِـينَ أُقْدِمُ لِلَّعِبِ مَعَهُـ..يَتَحَــــــــآشَى
    ~

    merry
     
    LINA NONA, ~أمِيرَة الخَجل~, Pink Rose و 12 آخرون معجبون بهذا.
    زهور الشوق, ‏23 جوان 2014
    #3
  4. زهور الشوق

    زهور الشوق :: عضو شرفي ::

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    سُورِيَا رُوحًا وَ نَبْضًا
    َ
    لَوْ أَنَ اَلْقَلْبَ تَأَلَمْ فَإِنَّ الدُّمُوعَ تُوَاسِيهـْ
    وَلَكِنْ..إِنْ دَمِعَتْ اَلْعَيْنْ..فَإِنَ اَلْأَلَمَ يَعْتَصِرُ اَلْفُؤَادْ
    وَيَعْتَصِرُهُ بِشِّدََََدََدَهْـ..

    ....
    merry
     
    ~أمِيرَة الخَجل~, اكرام براءة, @R@ZIK و 5 آخرون معجبون بهذا.
    زهور الشوق, ‏26 جوان 2014
    #4
  5. زهور الشوق

    زهور الشوق :: عضو شرفي ::

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    سُورِيَا رُوحًا وَ نَبْضًا
    قُولِي لِي : هَلْ أَنَـــــآ مَجْبُورَةٌ عَلَى ـآآ اَلْبَوْحِ لَكْـ ؟
    أَمْ تَسْتَطِيـــــــلِينَ خَجَلَكِـ .. لِتَبُوحِي لِي مَـــــــآ فِيكْـ °°

    ~
    merry
     
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    زهور الشوق, ‏26 جوان 2014
    #5
  6. زهور الشوق

    زهور الشوق :: عضو شرفي ::

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    سُورِيَا رُوحًا وَ نَبْضًا
    اَلْكَثِيرُ يَضْحَكًُُـ بِشِدَهـْ لِيَتَنَـَـآسَى حُزْنَهْـ
    أَمَـــآ أَنَــآ فَأَضْحَكُـ بٍْشٍْدَهـْ...لٍأَنٍي قَهَرْتُ حُزْنٍي
    فَكَسْبُ التََحَـدٍي بَيْنٍي وَبَيْنَ نَفْسٍي يَسْتَحٍقُ قَهْقَهَةً تَلَذُذاً ..بٍنَشْوَةٍ الَإٍْنْتٍصَـــــــــآرْ

    ~
    Merry
     
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    زهور الشوق, ‏28 جوان 2014
    #6
  7. زهور الشوق

    زهور الشوق :: عضو شرفي ::

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    سعيـــــــدة والحمد لله ^^​
     
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    زهور الشوق, ‏2 جويلية 2014
    #7
  8. زهور الشوق

    زهور الشوق :: عضو شرفي ::

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    تستنآني أيآم حلوة ،
    ثقتي فيك كبيرة يآ ربي​
     
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    زهور الشوق, ‏22 أوت 2014
    #8
  9. زهور الشوق

    زهور الشوق :: عضو شرفي ::

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    سُورِيَا رُوحًا وَ نَبْضًا

    أحَافظ عَلى نَفسي
    لأكُون لكَ وَحدك
    لذَلك أرِيدك مُميز
    لاَ أرِيد مِنكَ أنْ تَسهر اللّيل فِي المَقَاهِي
    بلْ راكِع تُنَادي ربّ الخَلائقْ ،
    لا أرْيدكَ أن تنْظر لكُل النّسَاء وَتقول أنَا رجُل بلْ أريدكَ أنّ تغُض الطَرف عَنهنّ وَتقُول هَكذَا تكُون الرّجولَة
    لاَ أريد أنْ ابنِي حبّي مَعك فِي الخَفاء وَلا أريد أنْ أقابلَك بيْن الأزقَة خَوفاً مِن أنْ يرانِي الأخُرون
    بلْ أنّ أرَاك أمام كُل الأعيُنْ وَأقٌول هَذا زَوجِي لاَ صَديق
    لا أريد أنّ يكُون أولْ لقَاء فِي الشّارع بلّ يجلبكَ لِي عَفافي وُطهري وَ ألتزامي
    لاَ أريِد أنّ تَقول لِي أحبّك وَ سَنحيَا أحْسن حَياة فَهذه وَحدَها لاَ تكْفِيني
    بَل أريدُ أنْ أسْمَع منكَ أحِبك لنَكون معًا فِي الجَنة ،
    لسْت كَكل النّساء لِذلكَ أريدُك أنْ تكون أعَز الرّجَال
    اللهم إنا نَسألكَ أزواجًا صَالحين

    Merry
     
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    زهور الشوق, ‏23 أوت 2014
    #9
  10. زهور الشوق

    زهور الشوق :: عضو شرفي ::

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    مِن حَقِكِ أنّ تَحلُميّ ,,يا نفسي
    لكن أرسُمي‘ أحلآمَكِ بالطَريّقة التيّ يُحِبُهآ الله
    فالأحلآمُ الجَميلَة هِيّ المَملوءة بَحُبِ الله

    ...
    Merry​
     
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    زهور الشوق, ‏28 أوت 2014
    #10
  11. زهور الشوق

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    سُورِيَا رُوحًا وَ نَبْضًا
    أَنسَحِــــبُ بِصَمْتْ
    لِأَنَ كََلآمِي قَدْ يَكُوُنُ صَــــآخِبــآ جِدآ,,
    وَهَذَآ مَــــ لآ ــــآ يَسْتَحِقُهُ ضجِيجُ اَلْحَمْقَى..

    ~
    مِيرِي
     
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    زهور الشوق, ‏7 سبتمبر 2014
    #11
  12. زهور الشوق

    زهور الشوق :: عضو شرفي ::

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    سُورِيَا رُوحًا وَ نَبْضًا
    بَيْنَ قِفَاِر قَلْبِي وَمَشَاعِرِي اَلْمُظْلِمَة..بِتُ مُتُرُامِيَةَ اَلْخُطَى هُنَــآ وَهُنَــآكْ
    بِسِمْفُوِنيَةِ لَحْنِِ شَرْقِيْ حَزِيــنْ..أُلَحِنُ ذِكْرَيــآتِي الرَّآحِلَة
    فِي مَتَاهَــآتِ عُمْرِي اَلْمُتَلآشِيَة ..أَتَرَآَقصُ مَعَ ظِلِي اَلْبَــآئِسْ فِي فَرْحَةِِ مُتَعَجْرِفَة
    فَرْحَةُ اَلَقْلِب اَلْحَزِيــنْ
    بِسَمَـــآءِ خَيَــآلآتِِ مُبْهَمَة..أَرْقُبُ نَجْمِيَ اَلْقَرٍيبَ اَلْبَعِيــدْ
    بِسُرْعَةِ سُقُوطِ اَوْرَآقِ اَلْخَرِيفْ..سَقَطَتْ آخِرُ هَمَسَـــآتِي َاْلحَـــآلِمَة
    وَبِسُرْعَةِ اَلْبَْرقْ اِخْتَفَتْ آمَـــآلِي فِي سَعَــآدَتِي اَلْأَبَدِيَة
    هُنَـــآ وًهُنَـــآكْ مُتَثَــآقِلَةَ اَلْخُطَى اَمْشِي لِلآشَيْءْ
    أَمْشِي مِنْ دُونِ وَقُودِِ يُزَوِدَ رُوحِي
    أَمْشِي ِلرِحْلَةِ أَلْفِ مِيـــلْ
    أَلْفُ مِيــلِِ لِلآشَيْءْ
    شُكْرآ َعَلى اَلْهَدَآيــــآ اَلْقَـــآتِلَة
    شُكْرآ ِللطَعَنَـــآتِ اَلْمُتَوَآِلَية
    شُكْرآ عَلَى كُلِ شَيْءْ

    ...
    مِيرِي
     
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    زهور الشوق, ‏7 سبتمبر 2014
    #12
  13. زهور الشوق

    زهور الشوق :: عضو شرفي ::

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    سُورِيَا رُوحًا وَ نَبْضًا
    كُلَمَـآ دَآعَبَ قَلْبِي طَيْفُ اَلْحُزْنِ وَاَلْأَلَمْ
    تَلُفُنِي رَحْمَةُ رَبِي
    وَيَحْوِينِي يَقِينِي بِأَنَّ كُلَ شَيْءٍ فَـــآنْ
    فَتَغْمُرُنِي اَلْفَرْحَهـَ مِنْ جَدِيدْ
    شُكْرًآآآ يًـــــــــــــآ اِلَهِي
    فَاَلْحَيَآةُ فِي رِحَــــــآبِكَـ يَآ ذَآ اَلْجَلآلِ وَاَلاِكْرَآمِ جَنَهْْْـ

    أُُحِبُـــــــــــــــــــــــكـَ رَبِّي

    ...
    مِيرِي​
     
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    زهور الشوق, ‏24 ديسمبر 2014
    #13
  14. زهور الشوق

    زهور الشوق :: عضو شرفي ::

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    سُورِيَا رُوحًا وَ نَبْضًا
    يَأْخُذُنِي اَلْحَنِيــــنْ لِلُقْيـــــَـآكِِ يــَـآأَحْلَآمِي
    ســـــَــآتِيكِـ وَلَوْ حَبْوًآ عَلَى رُكْبَتَـــــــآيْ-بِاِذْنِ اللهْ-
    يــــــــــَــآرَبْ تَوْفِيــقَـــكْـ لأِكُمِلَ مَـــــآبَدَأْتُ مِنْ مِشْوَآرِ نَجَـــــآحَآتِي
    لَكَـ اَلْحَمْــــــــدُ يَـــــــــــــــآ اللهْ

    ....
    مِيرِي​
     
    2 معجبون بهذا.
    زهور الشوق, ‏24 ديسمبر 2014
    #14
  15. زهور الشوق

    زهور الشوق :: عضو شرفي ::

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    سُورِيَا رُوحًا وَ نَبْضًا
    اليوم
    01/01/2015
    وليت عضو بآرز 5.000 مشآركة على الساعة 14.26 في موضوع عباراتي لتطوير ذآتي
    yo0o0o0opi هيهيهيهي
    ^^​
     
    4 معجبون بهذا.
    زهور الشوق, ‏1 جانفي 2015
    #15
  16. زهور الشوق

    زهور الشوق :: عضو شرفي ::

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    سُورِيَا رُوحًا وَ نَبْضًا
    كلمة لــ 2014

    جــــآزت بحلوها ومرها
    جآنفي وفيفري جوزتهم مريضة ولتم عرفت حبابي وعرفت قيمتي عندهم شكرآ العائلتي اللي خلاتني نقاوم المرض وشجعتني وشكرا لصحاباتي وناس كلآستي كاملين وقفو معااايا ومن الذكريات انهم ماولاوش يقدرو يقراو في غيابي وكلهم كانو يتصلو بيا ويبعتولي رسائل وصحاباتي ديما كانو يجو يزوروني ومن اجمل كلماتهم سوسو ولي لينا والله لكلاصة صاااامطة بلا بيك ولينا تمرين مانقدروش نحلوه....يااااحسراااه ع اليامات وشكر خااااص ليبروف دياملي وحتى للي مايقرونيش وطمنو عليا نحبــــــــــــــــــكم​
     
    2 معجبون بهذا.
    زهور الشوق, ‏1 جانفي 2015
    #16
  17. زهور الشوق

    زهور الشوق :: عضو شرفي ::

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    سُورِيَا رُوحًا وَ نَبْضًا
    مارس وافريل

    كنت بديت نتحسن ووليت لنشاطي وتمهبيل ديالي ههههههه وبديت نستدرك الدروس اللي فاتوني وكنت نبكي كي نتفكر بلي هادا عامنا الاخير في الليسي وولات كل دقيقة عزيزةوغاااالية و 1افريل دارتلي فيها لانتيم ديالي هدّة ماننساهاش حياتي كااامل آآآه يا جيجي ويين دوك ليااااام ​
     
    2 معجبون بهذا.
    زهور الشوق, ‏1 جانفي 2015
    #17
  18. زهور الشوق

    زهور الشوق :: عضو شرفي ::

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    سُورِيَا رُوحًا وَ نَبْضًا
    مـــــــــــــآي

    ماقريناش فيه بزآف قرب البــــــــــآك وقرب فرآقنــــــآ لليسي صح كانو يامات قلآل مي جـــــــــآزو تووووووووووب وبعدما دينا العطلة باش نوجدو روحنا للباك حنا بقينا نتلاقاو ونقراو كيف كيف ~ وكنا كااااملين يد وحدة وجمعتنا خلآتنا مانحسوش لباك شي يخلع بالعكس كنا متحمسين وواثقين وشايفينها تجربة رآآآآئعة..​
     
    2 معجبون بهذا.
    زهور الشوق, ‏1 جانفي 2015
    #18
  19. زهور الشوق

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    سُورِيَا رُوحًا وَ نَبْضًا
    رد: ~ ذآكِرَةُ اَلْوَرَقْ ... مِيمْ M~

    هذآ الحنين الذي يكسو قلبي ثقيــــــل عليّ جدآ
    حفظكـَ الله ورعاك أينما كنت يـــــآ حلالي​
     
    زهور الشوق, ‏20 مارس 2015
    #19
  20. زهور الشوق

    زهور الشوق :: عضو شرفي ::

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    سُورِيَا رُوحًا وَ نَبْضًا
    رد: ~ ذآكِرَةُ اَلْوَرَقْ ... مِيمْ M~

    وَ إِنِي أُحِــبُكَـ أَنْتْ , إِقْرَأْهَـــآ عَلَى مَهْلِكْـ...حَرْفَا حَرْفَا​
     
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    زهور الشوق, ‏20 مارس 2015
    #20
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