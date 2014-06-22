~ ذآكِرَةُ اَلْوَرَقْ ... مِيمْ M~

السَّلآمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَــآتُهْ ​

اليَّوْمْ بـِــــــــِإذْنِ الله ســــَـأَفْتَتِحُ مُدَوِنَتِي .. ​

~ ذَآكِرَةُ اَلْوَرَقْ ... مِيمْ M ~ ​

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أَكْتُبُ أَفْكَـآريِ.. أُجَسِّدُ أَحَاسيِسِي.. أَنْقُلُ مَــآيَرُوقُ ليِ مِنْ يَوْمِيَــآتيِ

سـَـــأَخُطُ أَيَ شَيْءٍ يُدَآعِبُ فِكْرِي وَأَيَ حَدَثٍ يُثِيرُنِي مِنْ أَحْدَآثِ زَمَانِي

لأَنِي وَبِكُلِ بَسَـــآطَهـْ أُحِبُّ أَنْ أَتْرُكَـ ذِكْرَيَاتٍ بَيْنَ جُدْرَانِ هَذَا اَلْبَيْتِ الثَّانِي ليِ لِأَعُودَ إِلَيْهَا مَتَى مَا بَاغَتَنِي اَلْحَنِينْ ​

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أَتَمَنَى أَنْ تَرُوقَكُمْ كَلِمَــــــآتِي وَخَرْبَشَـــآتيِ ​

كُلُ اَلْوِدْ ~ ​

ــــ مِنَ اَلْقَلْبِ اِلَى اَلْقَلْبْ ــــ ​

14:34 الأحد ​