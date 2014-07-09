علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرياضية staps

HAMZA USMA

HAMZA USMA

::منشط المسابقة اليومية::
#1
إنضم
8 أكتوبر 2012
المشاركات
8,701
الإعجابات
19,229
النقاط
351
العمر
24
الإقامة
الـحـمـد لله حـمـدا كـثـيــرا
الجنس
ذكر
#1
بسم الله الرحمان الرحيم:d
طلبة تخصص علوم وتقنيات النشاطات البدنية و الرياضية
هنا باذن الله ستجدون كل ما يخص تخصصكم من كتب ، دروس ، امتحانات ، مذكرات ، محاضرات ،معلومات و غيرها.
 كما يمكن للجميع المساهمة من أجل فائدة أكبر .
ركن خاص بطلبة sports
الكل يستفيد
:regards01:
 
HAMZA USMA

HAMZA USMA

::منشط المسابقة اليومية::
#5
إنضم
8 أكتوبر 2012
المشاركات
8,701
الإعجابات
19,229
النقاط
351
العمر
24
الإقامة
الـحـمـد لله حـمـدا كـثـيــرا
الجنس
ذكر
#5

برنامج حساب المعدل السنة الثانية جامعي sports
جامعة الجزائر03 :d



بحث حول الاصابات الرياضية في الكرة الطائرة
وكيفية علاجها:up:من إعدادي:down:

 
HAMZA USMA

HAMZA USMA

::منشط المسابقة اليومية::
#6
إنضم
8 أكتوبر 2012
المشاركات
8,701
الإعجابات
19,229
النقاط
351
العمر
24
الإقامة
الـحـمـد لله حـمـدا كـثـيــرا
الجنس
ذكر
#6
مذكرة تخرج
تأثير برنامج تدريبي على بعض الصفات البدنية (القوة و السرعة)
جامعة المسيلة :p


 
آخر تعديل:
HAMZA USMA

HAMZA USMA

::منشط المسابقة اليومية::
#11
إنضم
8 أكتوبر 2012
المشاركات
8,701
الإعجابات
19,229
النقاط
351
العمر
24
الإقامة
الـحـمـد لله حـمـدا كـثـيــرا
الجنس
ذكر
#11
مكتبة لأهم الكتب

http://www.mediafire.com/folder/nyh6...A%D8%A9_%D9%88

كتبة لأهم الكتب

http://www.mediafire.com/folder/nyh6...A%D8%A9_%D9%88

فسيولوجيا الرياضةhttp://www.mediafire.com/download/qg...8%B6%D8%A9.rar

قواعد وأسس التدريب الرياضي
http://www.mediafire.com/download/yj...8%B6%D9%8A.rar
قاموس رياضي فرنسية عربية
http://www.mediafire.com/download/u7...cais-arabe.rar

قانون كرة القدم
http://www.mediafire.com/download/np...8%AF%D9%85.rar

قانون كرة اليد
http://www.mediafire.com/download/wm...9%8A%D8%AF.rar

قانون كرة السلة
http://www.mediafire.com/download/oi...9%84%D8%A9.rar

قانون الكرة الطائرة
http://www.mediafire.com/download/27...8%B1%D8%A9.rar

دليل الإسعافات الأولية
http://www.mediafire.com/download/e5...9%8A%D8%A9.rar
كرة القدم
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كرة اليد المبادئ التعليمية والتدريبية
http://www.mediafire.com/download/bq...9%8A%D8%A9.rar
كرة اليد الحديثة
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الكرة الطائرة مهارات تدريبات وإصابات
http://www.mediafire.com/download/jf...8%A7%D8%AA.rar
مناهج البحث وأدواته في العلوم الإجتماعية
http://www.mediafire.com/download/g5...9%8A%D8%A9.rar
الكرة الطائرة التكنيك والتكتيك الفردي
http://www.mediafire.com/download/6k...8%AF%D9%8A.rar
موسوعة الإختبارات النفسية للرياضيين
http://www.mediafire.com/download/48...9%8A%D9%86.rar
مبادئ البحث العلمي في التربية
http://www.mediafire.com/download/c4...9%8A%D8%A9.rar
مبادئ الأسس الميكانيكية في الحركات الرياضية
http://www.mediafire.com/download/d9...9%8A%D8%A9.rar
الكرة الطائرة التكنيك والتكتيك الفردي
http://www.mediafire.com/download/jr...8%AF%D9%8A.rar
اللياقة البدنية الطريق الى الصحة والبطولة الرياضية
http://www.mediafire.com/download/tj...9%8A%D8%A9.rar
المناهج التربوية ومناهج التربية الرياضية

http://www.mediafire.com/download/j6...9%8A%D8%A9.rar
المناهج التربوية
http://www.mediafire.com/download/p6...9%8A%D8%A9.rar
الميكانيكية الحيوية بين النظرية و التطبيق
http://www.mediafire.com/download/6i...9%8A%D9%82.rar
المبادئ الأساسية في كرة السلة
http://www.mediafire.com/download/zz...9%84%D8%A9.rar
المدرب الرياضي
http://www.mediafire.com/download/9d...8%B6%D9%8A.rar
المرشد في البحث العلمي لطلبة التربية البدنية والرياضية
http://www.mediafire.com/download/5j...9%8A%D8%A9.rar
النمو البدني والتعلم الحركي
http://www.mediafire.com/download/m9...9%83%D9%8A.rar
النمو الحركي
http://www.mediafire.com/download/0q...9%83%D9%8A.rar
الأسس العلمية في تدريب كرة القدم
http://www.mediafire.com/download/fk...8%AF%D9%85.rar
الإحصاء الإستدلالي
http://www.mediafire.com/download/oh...9%84%D9%8A.rar
الإشراف التربوي
http://www.mediafire.com/download/2n...9%88%D9%8A.rar
الأسس العلمية والطرق الإحصائية
http://www.mediafire.com/download/el...9%8A%D8%A9.rar
الإصابات الرياضية
http://www.mediafire.com/download/4p...9%8A%D8%A9.rar
البحث العلمي في التربية الرياضية
http://www.mediafire.com/download/qs...9%8A%D8%A9.rar
التنس
http://www.mediafire.com/download/d2...9%86%D8%B3.rar
التوجيه والإرشاد النفسي في المجال الرياضي
http://www.mediafire.com/download/gq...8%B6%D9%8A.rar
التحليل الحركي
http://www.mediafire.com/download/o6...9%83%D9%8A.rar
الترويح والتربية الترويحية
http://www.mediafire.com/download/s6...9%8A%D8%A9.rar
التربية العملية الفاعلة
http://www.mediafire.com/download/86...9%84%D8%A9.rar
التغذية الراجعة
http://www.mediafire.com/download/be...8%B9%D8%A9.rar
التغذية والصحة للحياة الرياضية
http://www.mediafire.com/download/be...8%B9%D8%A9.rar
الثقافة الرياضية
http://www.mediafire.com/download/gj...9%8A%D8%A9.rar
الجمباز التعليمي للرجال
http://www.mediafire.com/download/51...8%A7%D9%84.rar
الرياضة والغذاء قبل الطبيب والدواء
http://www.mediafire.com/download/jp...8%A7%D8%A1.rar
السباحة
http://www.mediafire.com/download/hr...8%AD%D8%A9.rar
ألعاب القوى
http://www.mediafire.com/download/66...9%88%D9%89.rar
تاريخ التربية البدنية في المجتمعين العربي والأجنبي
http://www.mediafire.com/download/2b...8%A8%D9%8A.rar
تطبيقات الإدارة الرياضية
http://www.mediafire.com/download/z8...9%8A%D8%A9.rar
دليلك إلى الطب الرياضي
http://www.mediafire.com/download/r6...8%B6%D9%8A.rar
طرق التدريس في التربية البدنية
http://www.mediafire.com/download/nc...9%8A%D8%A9.rar
علم النفس الرياضي 1
http://www.mediafire.com/download/nc...9%8A%D8%A9.rar
علم النفس الرياضي 2
http://www.mediafire.com/download/ec...%B6%D9%8A2.rar
علم النفس الرياضي 3
http://www.mediafire.com/download/vc...D9%8A+3%29.rar
علم التدريب الرياضي
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علم التشريح للجهاز الحركي
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علم التشريح
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M

morad dadi

:: عضو منتسِب ::
#16
إنضم
8 أفريل 2016
المشاركات
1
الإعجابات
1
النقاط
3
#16
رد: علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرياضية staps

مذكرة بعنوان اساليب تقييم الأداء المهاري و الحركي لدى تلاميذ الطور الثانوي
 
taleb2011

taleb2011

:: عضو مُتميز ::
#18
إنضم
6 سبتمبر 2013
المشاركات
1,104
الإعجابات
436
النقاط
543
الإقامة
München Germany
#18
رد: علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرياضية staps

لعندو شيئ لهذا يذكره وربي يجازيكم
 
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