| My Blog .♥.|•» إيه يا الدنيا لابد in dz .♥.

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إنَّ الحمد لله نحمدهُ ونستعينهُ ونستغفرهُ ونعـــــــــــــوذُ باللهِ من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا



من يهدهِ اللهُ فلا مضلَّ له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له



وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما



فإنَّه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئاً ...



السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

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