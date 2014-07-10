| My Blog .♥.|•» إيه يا الدنيا لابد in dz .♥.

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HAMZA USMA

HAMZA USMA

:: عضو بارز ::
#1
إنضم
8 أكتوبر 2012
المشاركات
7,668
الإعجابات
18,502
النقاط
351
العمر
24
الإقامة
لاتتعب نفسك ف فهمي ف انا احيانا لا افهم نفسي
الجنس
ذكر
#1

* .. нėll , ωelcόmε тo ๓ỵ βlŏg


إنَّ الحمد لله نحمدهُ ونستعينهُ ونستغفرهُ ونعـــــــــــــوذُ باللهِ من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا

من يهدهِ اللهُ فلا مضلَّ له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له

وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما

فإنَّه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئاً ...

 السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
أهلا بكم أعضاء وزوار و مشرفي منتديات اللمة

 لآ تسْتَهٌــوٍنيْ الكتآبه بًلْ تَستَهويــني الْــكَلٍمآت ;) أود أنْ أفتــٍَــح

مدونة اخرى نفرغ فيهآ قَلبيْ:-h

بعد المحاولة السابقة التي فشلت:d

 و َ تَكتبهآآ آنآآمليْ آإآوْ أنآآمـــــــــــــــــــل غيريْْ مٌــدَوٍنتيْ مَدَونةً

كَلٍ وآآآحدْ مجنونْ محب للتغيرْ
 ~

أَحـَــكِِـي مَـــلِــيح
 تم الإفتتاح يوم الخميس10جويلية 2014
الساعة 04:35 صباحا:regards01:

أتمنى أن يكون موضوعيـ عند مستوى تطلعاتكم
و السلام مسك الختام
® Hamza Usma©


 
آخر تعديل:
HAMZA USMA

HAMZA USMA

:: عضو بارز ::
#6
إنضم
8 أكتوبر 2012
المشاركات
7,668
الإعجابات
18,502
النقاط
351
العمر
24
الإقامة
لاتتعب نفسك ف فهمي ف انا احيانا لا افهم نفسي
الجنس
ذكر
#6
mariamora
يبارك فيك ماريا ;)
شكرا على مرورك
***********
Teacher Sweet
اهلآلآ بيك أستاذة
نورتي المدونة:)
************
♫only me♫
سلامووو باد شونص :)شكراا على مرورك

 
HAMZA USMA

HAMZA USMA

:: عضو بارز ::
#9
إنضم
8 أكتوبر 2012
المشاركات
7,668
الإعجابات
18,502
النقاط
351
العمر
24
الإقامة
لاتتعب نفسك ف فهمي ف انا احيانا لا افهم نفسي
الجنس
ذكر
#9

كل يوم ازداد قناعة بأن العقل لا يعمل تحت الإجبار !!

 
abdo blanco's

abdo blanco's

:: عضو مَلكِي ::
#12
إنضم
9 أكتوبر 2012
المشاركات
10,930
الإعجابات
31,906
النقاط
351
العمر
25
#12
للطرح معَك معنى آخرَ :
فآختيآرَك لآيعرف سِوآ آلروعةَ وآلنقآء
دمت بعطَآء

تحياتي لك حمزة:regards01:
مبرووووك الافتتاح :regards01: تقبل مروري :)
 
حكاية قمر

حكاية قمر

:: عضو شرفي ::
#13
إنضم
2 أوت 2013
المشاركات
8,865
الإعجابات
20,079
النقاط
351
الإقامة
فلسطين
الجنس
أنثى
#13
مبرووك الافتتاح أخ حمزة
ساكون لحرفك كلما اعطاني الزمن دقيقة له رفيقة
تحياتي وتمنياتي بأطيب الأوقات
 
HAMZA USMA

HAMZA USMA

:: عضو بارز ::
#14
إنضم
8 أكتوبر 2012
المشاركات
7,668
الإعجابات
18,502
النقاط
351
العمر
24
الإقامة
لاتتعب نفسك ف فهمي ف انا احيانا لا افهم نفسي
الجنس
ذكر
#14
قال شيماء 09:
1000000000000000000000000000000000000000000000000000 مبروووووووووووووووووووووك وفقك الله
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قال abdo blanco's:
للطرح معَك معنى آخرَ :
فآختيآرَك لآيعرف سِوآ آلروعةَ وآلنقآء
دمت بعطَآء

تحياتي لك حمزة:regards01:
مبرووووك الافتتاح :regards01: تقبل مروري :)

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قال حكاية القمر:
مبرووك الافتتاح أخ حمزة
ساكون لحرفك كلما اعطاني الزمن دقيقة له رفيقة
تحياتي وتمنياتي بأطيب الأوقات

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شكــرا لكم على قرأة شخبطاتي ، :d
 
missing heart

missing heart

:: عضو بارز ::
#15
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
7,107
الإعجابات
21,093
النقاط
751
الجنس
أنثى
#15
السلام عليكم و الرحمة و البركة
صحى فطوركم تقبل الله صيامكم صلاتكم دعاءكم و صالح اعمالكم
مبارك الافتتاح
ساكون من المتابعين باذن الله تعالى
تحياتي احترامي و تقديري
صحى سحوركم
سلام الله عليكم​
 
F

faresbar

:: عضو منتسِب ::
#17
إنضم
6 جويلية 2014
المشاركات
62
الإعجابات
51
النقاط
3
#17
Hamza Usma
مبروك عليك الإفتتاح
بإنظار أخر أخبارك
تـــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــبل مـــــــــــــــــــــروري
 
HAMZA USMA

HAMZA USMA

:: عضو بارز ::
#18
إنضم
8 أكتوبر 2012
المشاركات
7,668
الإعجابات
18,502
النقاط
351
العمر
24
الإقامة
لاتتعب نفسك ف فهمي ف انا احيانا لا افهم نفسي
الجنس
ذكر
#18
لا أجيد بتاتا التعبيـر عمّـا يجول فــي خـاطري،
كلّ مـا أفكّر بـه يظلّ حبيس وجدانـي،
يتقلّب بيـن التأييد و الإنكـار،
ثمّ لايلبث أن يتشتت،
أو يغزو روحي،
 
HAMZA USMA

HAMZA USMA

:: عضو بارز ::
#19
إنضم
8 أكتوبر 2012
المشاركات
7,668
الإعجابات
18,502
النقاط
351
العمر
24
الإقامة
لاتتعب نفسك ف فهمي ف انا احيانا لا افهم نفسي
الجنس
ذكر
#19
قال missing heart:
السلام عليكم و الرحمة و البركة
صحى فطوركم تقبل الله صيامكم صلاتكم دعاءكم و صالح اعمالكم
مبارك الافتتاح
ساكون من المتابعين باذن الله تعالى
تحياتي احترامي و تقديري
صحى سحوركم
سلام الله عليكم
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قال Roro Rabab:
مبرووك الافتتاح
rani netab3 fiiik
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قال faresbar:
Hamza Usma
مبروك عليك الإفتتاح
بإنظار أخر أخبارك
تـــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــبل مـــــــــــــــــــــروري
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...مرحبـا بكم -أحبتي ,,,
 
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