| My Blog .♥.|•» إيه يا الدنيا لابد in dz .♥.

HAMZA USMA
:: عضو بارز ::
- إنضم
- 8 أكتوبر 2012
- المشاركات
- 7,668
- الإعجابات
- 18,502
- النقاط
- 351
- العمر
- 24
- الجنس
- ذكر
* .. нėllỏ , ωelcόmε тo ๓ỵ → βlŏg ∫
إنَّ الحمد لله نحمدهُ ونستعينهُ ونستغفرهُ ونعـــــــــــــوذُ باللهِ من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا
من يهدهِ اللهُ فلا مضلَّ له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما
فإنَّه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئاً ...
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
أهلا بكم أعضاء وزوار و مشرفي منتديات اللمة
لآ تسْتَهٌــوٍنيْ الكتآبه بًلْ تَستَهويــني الْــكَلٍمآت أود أنْ أفتــٍَــح
مدونة اخرى نفرغ فيهآ قَلبيْ:-h
بعد المحاولة السابقة التي فشلت:d
و َ تَكتبهآآ آنآآمليْ آإآوْ أنآآمـــــــــــــــــــل غيريْْ مٌــدَوٍنتيْ مَدَونةً
كَلٍ وآآآحدْ مجنونْ محب للتغيرْ
~
أَحـَــكِِـي مَـــلِــيح
تم الإفتتاح يوم الخميس10جويلية 2014
الساعة 04:35 صباحا:regards01:
أتمنى أن يكون موضوعيـ عند مستوى تطلعاتكم
و السلام مسك الختام
® Hamza Usma©
آخر تعديل: