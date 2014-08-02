حَكَايَا السّمْراءْ ذاتْ الْعُيون البَرِيئَة

عَبْدةُ ضَعِيفة

أَعشقُ شَخصيتي

آهْوى الْبَوحَ و السَفَرِ

أرْغَبُ في ارْضاءِ الله و أُمي

أسْعى لِتحقيق آمْنياتِي

مُتقلبة الْمَزاج

و عَاشِقة للشتاءِ و القهوةِ

و باختصار

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آنا السّمراءْ ذاتْ العُيون البَرِيئة