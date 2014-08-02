حَكَايَا السّمْراءْ ذاتْ الْعُيون البَرِيئَة

آمِيْرَتُه
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أحباب اللمة
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السَلامُ عَليكُم وَرحْمَةُ الله تَعالى و بَركاتُه
بِتاريخ 02 أوتْ 2014
قَررتُ أنْ أفْتح مُدَونَتي التي ستَحمِل بَيْن طيَاتهَا
أحْزانِي ، أفْراحِي
دُمُوعي ، ابْتسَاماتِي
سأكْتُب ذكْرَياتي و أنْثُرها كَأوراقِ الخَريفِ المُبعثرة
سأبُوح بأحاسِيسي
سأُفضْفض
سَأدوِن
كل ما جَابَ في خَاطِري
هُنا تَجِدُون :
كُلُها مَا يُكتب هُنا مِنْ وحي قَلمِي