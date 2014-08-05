سَآكتَه وَ فِي قلِبي زَحمَة آصَوَآت

آلِّسَّلِّآمِّ عَّلِّيِّﮝمِّ وٍّرِحَّمِّةٍّ آلِّلِّهِّ تٍّعَّآلِّىِّ وٍّبٍّرِﮝآتٍّهِّ .



#ضاق صدري و اشتد حملي .. فقررت الرحيل بعيدا .. إلى عالم يعم فيه السكوت حيث تنعدم فيه الرؤوس و لا يؤنس دربك أحد مجنون لأنعم براحة و سكون ^^ ‫



هِّذهِّ مِّدٍّوٍّنِّتٍّيِّ ​