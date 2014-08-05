سَآكتَه وَ فِي قلِبي زَحمَة آصَوَآت

farah mira

farah mira

:: عضو فعّال ::
#1
إنضم
19 أكتوبر 2012
المشاركات
2,126
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محل الإقامة
algér
#1
آلِّسَّلِّآمِّ عَّلِّيِّﮝمِّ وٍّرِحَّمِّةٍّ آلِّلِّهِّ تٍّعَّآلِّىِّ وٍّبٍّرِﮝآتٍّهِّ .

#ضاق صدري و اشتد حملي .. فقررت الرحيل بعيدا .. إلى عالم يعم فيه السكوت حيث تنعدم فيه الرؤوس و لا يؤنس دربك أحد مجنون لأنعم براحة و سكون ^^ ‫

هِّذهِّ مِّدٍّوٍّنِّتٍّيِّ
 
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farah mira

farah mira

:: عضو فعّال ::
#3
إنضم
19 أكتوبر 2012
المشاركات
2,126
الإعجابات
4,093
النقاط
111
محل الإقامة
algér
#3
أنآ اُنْثَى أعـُيـْش حـْيآَتي .. لـْنـٌفسُي .. لـْحـْريـتُـي .. أعــْيــْش فـْي
مـُملَگتـُي .. أرفــٌض آَلــْقيـْود .. أحـْپ آَلـْحيـُآَة .. أعـْشـُق
آَلـحـْريـٌة .. أُنْثَى تَرفــٌض آلإنحنآء وتَــهـٌـوىُ آَلـگــْپـُـريــّآءُ ..
لــسـت مـغـرورة إن رفــضــت مــقــارنة نـــفـــسي بـــأحد
فـــأنــــا لــــســت الأفـــضـل ,,, ولــــكـن لا أحـــــد يـــشــبــهـنـي
 
آخر تعديل بواسطة المشرف:
farah mira

farah mira

:: عضو فعّال ::
#4
إنضم
19 أكتوبر 2012
المشاركات
2,126
الإعجابات
4,093
النقاط
111
محل الإقامة
algér
#4
أسَلوبْي راقيْ ,
بسّمتي دآفئةْ ,
ونبرتي هِآدئة
تجععلُ منْ يُخطئُ بَ حقي !يككّرهُ وُجودَھ فيْ ھذھ آلححُيآة
 
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farah mira

farah mira

:: عضو فعّال ::
#5
إنضم
19 أكتوبر 2012
المشاركات
2,126
الإعجابات
4,093
النقاط
111
محل الإقامة
algér
#5
الـعــــــــــطــاء " دون طلب " يكون
~ أعــــــــــظــــم ~

و " الـحــــــــب " دون تردد يكون
~ أروع ~

و " الصـــــــداقــة " دون مصالح تكون
~ أصــــــــــدق ~
 
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farah mira

farah mira

:: عضو فعّال ::
#10
إنضم
19 أكتوبر 2012
المشاركات
2,126
الإعجابات
4,093
النقاط
111
محل الإقامة
algér
#10
لآ أريدَ : علآقآتَ - جديدهَ . . !
فمآ جنيتهَ يكفيَ .. !
… . ومآ قآسيتهَ ….. مؤلمَ ،!
رآئعَ آنَ تكونَ علآقتكَ ؛ -
` .. سطحيهَ معَ آلجميعَ . .
كي / لا ، .. تتألم وتشهق اثناء نومك
من فراق أحد …
و لآ تذرف دموع شوق لأحدَ
.. ’ ولا تنصدم مْن شخص
كان يوم من ” الأيام .. قريب ، منڳ ..
 
farah mira

farah mira

:: عضو فعّال ::
#16
إنضم
19 أكتوبر 2012
المشاركات
2,126
الإعجابات
4,093
النقاط
111
محل الإقامة
algér
#16
عَّقَلْ لآ يُبآليِ بِـ شَّئِ .. ~
وَ بآلْ مُرتآحْ مِنْ كُلْ هَّم :"$
وَ ضِحكَّةة بـِ صَّوتْ مُرتَّفِعْ
هَّذآ كُلْ مآ أُرِيدْ لِكيِ أَّقتُلْ كُل شَّئِ يُحآوِلْ سَّرِقةة الرآحةة مِنيِ .. ! ْ ~
 
farah mira

farah mira

:: عضو فعّال ::
#17
إنضم
19 أكتوبر 2012
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2,126
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111
محل الإقامة
algér
#17
شَّدِيدة المَّزآجِيةة وَ يَّسكُننيِ الكَّثِيرْ مِنْ العِنآدْ .. ~
إِنتقآئِيةة كَّثِيراً .. وَ مُكآبِرة دآئِماً
فَآتِنَةة ولآ يُعْجِبُنِي العَجَبْ .. ! ْ ~
 
farah mira

farah mira

:: عضو فعّال ::
#19
إنضم
19 أكتوبر 2012
المشاركات
2,126
الإعجابات
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النقاط
111
محل الإقامة
algér
#19
لا تَستَهنْ بِلحظَہ استغفَآر وَلو لـِثانيه
فَلا تعَلم گمْ من الخيَر سَتُرزق
وَكمْ مِن بَلاء سَوفَ يُرفع عَنگ
~~~~~~
 
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