سَآكتَه وَ فِي قلِبي زَحمَة آصَوَآت

farah mira
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آلِّسَّلِّآمِّ عَّلِّيِّﮝمِّ وٍّرِحَّمِّةٍّ آلِّلِّهِّ تٍّعَّآلِّىِّ وٍّبٍّرِﮝآتٍّهِّ .
#ضاق صدري و اشتد حملي .. فقررت الرحيل بعيدا .. إلى عالم يعم فيه السكوت حيث تنعدم فيه الرؤوس و لا يؤنس دربك أحد مجنون لأنعم براحة و سكون ^^
هِّذهِّ مِّدٍّوٍّنِّتٍّيِّ
#ضاق صدري و اشتد حملي .. فقررت الرحيل بعيدا .. إلى عالم يعم فيه السكوت حيث تنعدم فيه الرؤوس و لا يؤنس دربك أحد مجنون لأنعم براحة و سكون ^^
هِّذهِّ مِّدٍّوٍّنِّتٍّيِّ
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