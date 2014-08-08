ڪْمْ آحْبْڪْ يْآ نْفْسْيْ

luna lunitta

luna lunitta

:: عضو مُشارك ::
إنضم
13 جوان 2014
المشاركات
363
النقاط
31
محل الإقامة
الجزائر
سْلْآمْ عْلْے مْنْ مْرْ مْنْ ھ̲̣̐نْآ.


ھ̲̣̐نْآ أڪْتْبْ مْآ آرْآھ̲̣̐ مْنْآسْبْآ لْحْآلْتْيْ فْيْ ھ̲̣̐ذْآ آلْعْآلْمْ.


مْنْ مْقْتْبْسْآتْ وْ أقْوْآلْ .


آلْمْھ̲̣̐مْ أنْھ̲̣̐آ تْعْبْرْ عْنْ مْآ فْيْ دْآخْلْيْ.


فْتْآبْعْوْنْيْ إنْ أرْدْتْمْ مْعْرْفْةْ شْعْوْرْيْ وْإحْسْآسْيْ.​
 
luna lunitta

luna lunitta

:: عضو مُشارك ::
إنضم
13 جوان 2014
المشاركات
363
النقاط
31
محل الإقامة
الجزائر
هناك أشخاص ظلموني بقدر ما كانت نيتي صافية تجاههم.
ف يا رب إجعل الأيام تبين لهم من أنا و من هم.
 
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الرومنسي الجاد

:: عضوية محظورة ::
إنضم
23 جوان 2010
المشاركات
9,051
النقاط
351
الرومنسي الجاد، تم حظره "حظر دائم". السبب: مخالفة القوانين
عبارات لافتتة للأنظار عبارات تقتحم الجسد إلى العقل مباشرة /:

ليس فيها رحمة و ليس فيها شفقة /:

هكذا إذن نلقب بتلك الألقاب رغم صدقنا في الحياة

كما قلت سابقا ان الحياة صدف و الصدف تتنوع أيضا

كلما أوجعتني الكلمات ..... أختبئ خلف نافذه ضبابية كي لا يراني سواها


سأدرك أن لا شيء إسمه حب إلا لمن يستحقه ...

سأحبه على طريقتي وبكل كياني ... على أن أحفظ كرامتي وكبريائي

وَ سأبدأ قصتي بأحباب باعوني..وأُكمل الحديث من دمع عيوني ..

شكرا لك ع هذه الكلمات الرائعة سأعتبرها مفاتيح الجنة في الأرض

كوني طيبة ..

الودآع​
 
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