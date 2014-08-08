ڪْمْ آحْبْڪْ يْآ نْفْسْيْ

سْلْآمْ عْلْے مْنْ مْرْ مْنْ ھ̲̣̐نْآ.





ھ̲̣̐نْآ أڪْتْبْ مْآ آرْآھ̲̣̐ مْنْآسْبْآ لْحْآلْتْيْ فْيْ ھ̲̣̐ذْآ آلْعْآلْمْ.





مْنْ مْقْتْبْسْآتْ وْ أقْوْآلْ .





آلْمْھ̲̣̐مْ أنْھ̲̣̐آ تْعْبْرْ عْنْ مْآ فْيْ دْآخْلْيْ.





فْتْآبْعْوْنْيْ إنْ أرْدْتْمْ مْعْرْفْةْ شْعْوْرْيْ وْإحْسْآسْيْ.​