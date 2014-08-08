ڪْمْ آحْبْڪْ يْآ نْفْسْيْ

luna lunitta
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 13 جوان 2014
- المشاركات
- 363
- النقاط
- 31
- محل الإقامة
- الجزائر
سْلْآمْ عْلْے مْنْ مْرْ مْنْ ھ̲̣̐نْآ.
ھ̲̣̐نْآ أڪْتْبْ مْآ آرْآھ̲̣̐ مْنْآسْبْآ لْحْآلْتْيْ فْيْ ھ̲̣̐ذْآ آلْعْآلْمْ.
مْنْ مْقْتْبْسْآتْ وْ أقْوْآلْ .
آلْمْھ̲̣̐مْ أنْھ̲̣̐آ تْعْبْرْ عْنْ مْآ فْيْ دْآخْلْيْ.
فْتْآبْعْوْنْيْ إنْ أرْدْتْمْ مْعْرْفْةْ شْعْوْرْيْ وْإحْسْآسْيْ.
ھ̲̣̐نْآ أڪْتْبْ مْآ آرْآھ̲̣̐ مْنْآسْبْآ لْحْآلْتْيْ فْيْ ھ̲̣̐ذْآ آلْعْآلْمْ.
مْنْ مْقْتْبْسْآتْ وْ أقْوْآلْ .
آلْمْھ̲̣̐مْ أنْھ̲̣̐آ تْعْبْرْ عْنْ مْآ فْيْ دْآخْلْيْ.
فْتْآبْعْوْنْيْ إنْ أرْدْتْمْ مْعْرْفْةْ شْعْوْرْيْ وْإحْسْآسْيْ.