حاجيتك ماجيتك

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اليوم كنت مع ماما نحكو على ابي الله يرحمو..وحكينا على المحاجيات لي كان يحاجيهم (الالغاز)..
كان artisteفي هدا المجال..لكن للاسف ما قدرناش نتفكرو محاجياتو..راح و اداهم معاه....
والله اسفي شديد على التراث الجزائري لي راه يروح مع كبارنا..
اما حنا ف رانا لاتيين غير بالغرب ونسينا اصولنال......:-o:-oاسمحولي هدرت بزااااف
المهم ندخل في الموضوع انا اليوم جبتلكم محاجيات او الغاز من التراث الجزائري و ..وكل واحد منا يحاول يشارك بالغاز من التراث باللهجة الجزائرية.....بشرط انو يقدم الحل بعد يوم من طرح اللغز ..وهدا ادا لم يتم حله