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اللي دارت تلقيح صناعي insemination تدخل ربي يجازيها بالخير

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مريم نور2

:: عضو منتسِب ::
إنضم
22 نوفمبر 2012
المشاركات
5
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3
السلام عليكم اخواتى عضوات المنتدى
انا من 11يوم عملت التلقيح الصناعى وكنت اخد علاج للتنشيط لانو عندي تكيس مبايض اخذت كلوميد مدة 5 ايام و2 ابر قونال .في اليوم العاشر عملت متابعة تبويض كانت البويضات صغيرة الحجم لا تصلح للتلقيح قالي نتركهم يكبرو طبيعي بدون زيادة ابر و ارجعي بعد يومين لما رجعت كان التبويض ممتاز في 2 بويضات صالحة للتلقيح عملي الدكتور ابرة التفجير و قال غدا نعمل تلقيح
لما رجعت اخذو عينة السائل المنوي من الزوج و بعدها قالو العينة قليلة قالو لزوجي ادا ممكن تعطينا عينة تانية اخدو كذلك عينة تانية و عملولي تلقيح ب 4,5 مليون حيوان منوي فقط
فهل هذا العدد مناسب للتلقيح ام لا
وانا عندي 11 ايام من عمل التلقيح و ما احس باي اعراض الا الم الدورة مرات يكون قوي جدا هل ممكن نكون حامل؟؟ شكون لي دارت العملية تحكيلي تجربتها بالتفصيل
أفيدونى جزاكم الله خيرا وادعوا لى ان يرزقنى الله بالزرية الصالحة وكافة المسلمين جميعا
 
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melissa lola

:: عضو مُشارك ::
إنضم
22 أكتوبر 2011
المشاركات
109
النقاط
7
الله يرزقك ويفرحك ويفرحني معاك عليك بالاستغفار فهو من اسباب الرزق اختي انت عملتي الحقن المجهري اي حقنو الساءل المنوي انتاع زوجك فيك هنا العدد مايهمش علا خاطر يخيرو النطاف الجيدة فقط ويعالجوها بواحد المادة تعطيها قوة باه تلقح بويضاتك العدد ماشي مهم استحفظي على روحك وبشرينا بخبر حمللك وبالنسبة للالم اللي راهو يجيك عادي قادرة تكوني حامل انا كي رفدت قتلني السطر كيما سطر العادة الشهرية وهبط عليا الدم حاشاك وانا حامل انا كي شفت الدم قلت خلاص مانيش حامل لكن استمر الالم ليومين و الدم قطرات فقط ومنبعد حبس السطر والدم كي حللت صبت روحي حامل بالتوفيق
 
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batouli

:: عضو منتسِب ::
إنضم
21 أكتوبر 2014
المشاركات
7
النقاط
3
ربي يرزقك اختي ما عليك الا بالدعاء ربي لا تدرني فردا و انت خير الوارثين
عندي تجربة كبيرة
اعملت 2التلقيح الاصطناعي و 2طفل الانبوب و 2التلقيح المجهري و الحمد لله ربي رزقني بنوتة ايلاف انشاء الله لعقوبة كل واحدة ماعندهاش
 
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mariam dj

:: عضو مُشارك ::
إنضم
16 أكتوبر 2012
المشاركات
314
النقاط
7
الله يرزقكم و يرزقني بال\رية الصالحة
بليز اللي عندها معلومات عن سحب الحيوان المنوي يفيدني كيفاش يديروها و شحال والتلقيح الاصطناعي شحال
واللي يعرف كلينيك des lilas الدكتور شاوش لانو انا هادي العيادة اللي راني نتبع فيها يقولي اسكو مليحة ولا لالا
ادعولي ربي ينجحالي . و انشا الله ربي يبشركم و يبشرني بالذرية الصالحة
 
دارين السكندالي

دارين السكندالي

:: عضو منتسِب ::
إنضم
14 ماي 2022
المشاركات
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العمر
24
محل الإقامة
إيطاليا
الجنس
أنثى
يعتبر التلقيح الصناعي أو ما يعرف أيضاً بإسم التلقيح الإصطناعي داخل الرحم أبسط تقنيات علاج العقم. في صورة فشل التلقيح الصناعي 3 مرات متتالية، يتم اللجوء لتقنية الحقن المجهري والتي تتميز بإستخدام عدد قليل جدا من الحيوانات المنوية. في الحقن المجهري يتم تخصيب البويضة بحيوان منوي واحد.
 
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