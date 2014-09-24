اللي دارت تلقيح صناعي insemination تدخل ربي يجازيها بالخير

السلام عليكم اخواتى عضوات المنتدى

انا من 11يوم عملت التلقيح الصناعى وكنت اخد علاج للتنشيط لانو عندي تكيس مبايض اخذت كلوميد مدة 5 ايام و2 ابر قونال .في اليوم العاشر عملت متابعة تبويض كانت البويضات صغيرة الحجم لا تصلح للتلقيح قالي نتركهم يكبرو طبيعي بدون زيادة ابر و ارجعي بعد يومين لما رجعت كان التبويض ممتاز في 2 بويضات صالحة للتلقيح عملي الدكتور ابرة التفجير و قال غدا نعمل تلقيح

لما رجعت اخذو عينة السائل المنوي من الزوج و بعدها قالو العينة قليلة قالو لزوجي ادا ممكن تعطينا عينة تانية اخدو كذلك عينة تانية و عملولي تلقيح ب 4,5 مليون حيوان منوي فقط

فهل هذا العدد مناسب للتلقيح ام لا

وانا عندي 11 ايام من عمل التلقيح و ما احس باي اعراض الا الم الدورة مرات يكون قوي جدا هل ممكن نكون حامل؟؟ شكون لي دارت العملية تحكيلي تجربتها بالتفصيل

أفيدونى جزاكم الله خيرا وادعوا لى ان يرزقنى الله بالزرية الصالحة وكافة المسلمين جميعا