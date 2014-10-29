  • [ مسابقة الماهر بالقرآن ]: هنيئا لأختنا فاطمة عليليش "Tama Aliche" الفوز بالمركز الأول في مسابقة الماهر بالقرآن التي نظمت من قبل إذاعة جيجل الجهوية وتحت إشراف مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية جيجل. ونيابة عن كافة أعضاء وطاقم عمل منتدى اللمة الجزائرية نهنئك بهذا الفوز فألف ألف ألف مليوون مبروك هذا النجاح كما نتمنى لك المزيد من النجاحات والتوفيق وأن يكون هذا الإنجاز إلا بداية لإنجازات أكبر في المستقبل القريب بإذن الله. موضوع التهنئة

نقاش امرأتين متوفيتين

D

dr.web

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المراة الأولى : هاي! اسمي ليلى

المراة التانية: هاي.. اسمي ريما
كيف توفيتي؟؟

المرأة الأولى : انا متتت متجمدة.
المرأة التانية : ياااا شي فظيع!!!

المرأة الأولى : لأ ما كتير فظيع .. ضليت أرجف من البرد *** بعدين اجاني شعور بالدفا
و التعب .. و بعدين متتت بسلام..
و انت كيف توفيتي ؟؟

المرأة التانية : و الله انا متتت من الجلطة…
انا كنت عم شك بزوجي انه عم يخونني..فرجعت عالبيت بكير مشان امسكه متلبس..
المهم جيت عالبيت بس شفته قاعد لحاله عم يحضر تلفزيون..
المرأة الأولى : ايه و بعدين؟؟

المرأة التانية : انا كنت متأكدة انه في واحدة تانية و مخبيها شي محل بالبيت..
فصرت نبش.. نكشت البيت …. نبشت بكل محل.. بالخزانة تحت التخت …
و ضليت انبش و ابحت بهالبيت لحتى استويت من التعب و اجتني الجلطة ….

المرأة الأولى : الله يسامحك …
لو نبشتي بالثلاجة ..
كنا نحنا التنتين هلأ عايشين !​
 
Hhhhhhhhhhhhhhhhh
9sa4444444444444444
Hhhhhhhhhhh
^^merciiiiii
sllm​
 
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‏ذكرى39
 
ههههههه

شابة هدي
 

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