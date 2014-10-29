نقاش امرأتين متوفيتين

المراة الأولى : هاي! اسمي ليلى



المراة التانية: هاي.. اسمي ريما

كيف توفيتي؟؟



المرأة الأولى : انا متتت متجمدة.

المرأة التانية : ياااا شي فظيع!!!



المرأة الأولى : لأ ما كتير فظيع .. ضليت أرجف من البرد *** بعدين اجاني شعور بالدفا

و التعب .. و بعدين متتت بسلام..

و انت كيف توفيتي ؟؟



المرأة التانية : و الله انا متتت من الجلطة…

انا كنت عم شك بزوجي انه عم يخونني..فرجعت عالبيت بكير مشان امسكه متلبس..

المهم جيت عالبيت بس شفته قاعد لحاله عم يحضر تلفزيون..

المرأة الأولى : ايه و بعدين؟؟



المرأة التانية : انا كنت متأكدة انه في واحدة تانية و مخبيها شي محل بالبيت..

فصرت نبش.. نكشت البيت …. نبشت بكل محل.. بالخزانة تحت التخت …

و ضليت انبش و ابحت بهالبيت لحتى استويت من التعب و اجتني الجلطة ….



المرأة الأولى : الله يسامحك …

لو نبشتي بالثلاجة ..

كنا نحنا التنتين هلأ عايشين !​