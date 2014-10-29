نقاش امرأتين متوفيتين

المراة الأولى : هاي! اسمي ليلى
المراة التانية: هاي.. اسمي ريما
كيف توفيتي؟؟
المرأة الأولى : انا متتت متجمدة.
المرأة التانية : ياااا شي فظيع!!!
المرأة الأولى : لأ ما كتير فظيع .. ضليت أرجف من البرد *** بعدين اجاني شعور بالدفا
و التعب .. و بعدين متتت بسلام..
و انت كيف توفيتي ؟؟
المرأة التانية : و الله انا متتت من الجلطة…
انا كنت عم شك بزوجي انه عم يخونني..فرجعت عالبيت بكير مشان امسكه متلبس..
المهم جيت عالبيت بس شفته قاعد لحاله عم يحضر تلفزيون..
المرأة الأولى : ايه و بعدين؟؟
المرأة التانية : انا كنت متأكدة انه في واحدة تانية و مخبيها شي محل بالبيت..
فصرت نبش.. نكشت البيت …. نبشت بكل محل.. بالخزانة تحت التخت …
و ضليت انبش و ابحت بهالبيت لحتى استويت من التعب و اجتني الجلطة ….
المرأة الأولى : الله يسامحك …
لو نبشتي بالثلاجة ..
كنا نحنا التنتين هلأ عايشين !
المراة التانية: هاي.. اسمي ريما
كيف توفيتي؟؟
المرأة الأولى : انا متتت متجمدة.
المرأة التانية : ياااا شي فظيع!!!
المرأة الأولى : لأ ما كتير فظيع .. ضليت أرجف من البرد *** بعدين اجاني شعور بالدفا
و التعب .. و بعدين متتت بسلام..
و انت كيف توفيتي ؟؟
المرأة التانية : و الله انا متتت من الجلطة…
انا كنت عم شك بزوجي انه عم يخونني..فرجعت عالبيت بكير مشان امسكه متلبس..
المهم جيت عالبيت بس شفته قاعد لحاله عم يحضر تلفزيون..
المرأة الأولى : ايه و بعدين؟؟
المرأة التانية : انا كنت متأكدة انه في واحدة تانية و مخبيها شي محل بالبيت..
فصرت نبش.. نكشت البيت …. نبشت بكل محل.. بالخزانة تحت التخت …
و ضليت انبش و ابحت بهالبيت لحتى استويت من التعب و اجتني الجلطة ….
المرأة الأولى : الله يسامحك …
لو نبشتي بالثلاجة ..
كنا نحنا التنتين هلأ عايشين !