معــيشة المرة ساعدوني

يا خويا خاصك زيت الزيتون وانا نظن والله اعلم انت ما كش تستغفر بزاف و لا تحمد ربي بزاف لا خاطر هكذاك عقلية ما راحش تديك لبعيد الحمد لله رانا كامل فقراء كامل مرضى كامل تعبانين بصح واش نقلك ياخويا الحمد لله الحمد لله وكي تروح للخارج واش تفيد تعيش ذل فوق ذل ودارك تستر عارك والراجل لفحل ماشي اللتي تكفكفلو الدنيا الراجل هو اللي يضرب الدنيا بكوتبي وربي يهدينا ويربط على قلبك كثر من قراءة القران وهذا الحب اللي راك تقول عليه جياحة برك طلع النيفو تفهم الحب واش معناه سلام. ​