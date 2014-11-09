معــيشة المرة ساعدوني

Oualid Kamel

Oualid Kamel

:: عضو منتسِب ::
إنضم
5 جوان 2013
المشاركات
28
النقاط
3
محل الإقامة
بوسعادة
الجنس
ذكر
ﻻ ﺗـــــــﺴﺄﻟﻮ عني ﻓﺄﻧـﺎ ﺷــﺎﺏ عادي ﻳﻘﻮﻟـــﻮﻥ ﻋﻨﻲشقي .. نحب ﺍﻟﻘﻠـــﻮﺏ ﺍﻟﻨﻘﻴــﺔ ونعشق التميز والابداع . متسقسوش على عمري
ﻓــﺄﻧﺎ ﺻﻐـــﻴﺮ ﻟﻜـــﻦ ﺃﻓﻬﻢ ﻭﺃﺟﻴــﺪ التعامل ﻣﻊ الناس ... ﻭﻻ ﺗﺴــﺄﻟﻮ ﻋﻦ حبي . ﻓﻘﺪ ﺃﻭﺻﻠﻨــﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻨﻮﻧﻴـــﺔ .. ﻭﻻ ﺗﺴـــﺄﻟﻮ ومكلاه تعرفو عن صفاتي .. ﻓــﺄﻧﺎ ﻃﻴﺐ .متسامح حقود جريء كريم مميز .. نموت على ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ متواضع صحاب شخصية لباس بيها .. منحبش نقار نفسي مع اي واحد ﺍﻥ https://www.facebook.com/hashtag/ﺍﻷﻧﺘﻈـْـﺎﺭ?source=feed_text&story_id=1494366947497573


المهمم جيب باه نقول راني كرهت هدي المعيشة وهدي البلاد وشاهي نهرب من هدي بلاد وحاب نهرب نهرب الهربة تسكل كابتك ولايتك خاوتي المهم لي كشمى شايفلي معريفة تاع نقطع البحر يقلي راني واجد عادي تقدرو تقولو انسان صغير وكاره يعني عمري مزال مفاتش 22 وراني هكا ملا كان يولي عمري من فوق 25 وش يصير فياا اكيد نقتل واحد ندخل على جالو الحبس ولا نشنق روحي اسيدي دبرو عني يخي قلتو هنا فرغ قلبك هاني نفرغ في قلبي ويلا كنت غالط بدلو اسم القسم وبلا ممننسا لقيت واحد كلمى عجبتني ياسر ولي هيا



هل الوقت في صالحنا ا ولا حنا في صالح الوقت ولا نحن والوقت في صالح جد المنتديات والفيس بكات


:mad::mad::mad::mad::mad: خلاص راه راسي دخن من هدي معيشة



 
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djillo20

:: عضو مُشارك ::
إنضم
3 أكتوبر 2007
المشاركات
280
النقاط
13
العمر
35
صبر صبر صبر
يجيب ربي ساعة الخير ان شاء الله
 
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التفاعلات: Hakan
Hakan

Hakan

:: مشرف ::
منتدى بوح القلم الحر
طاقم المشرفين
إنضم
10 أوت 2013
المشاركات
9,887
النقاط
2,201
الجنس
ذكر
يا خويا خاصك زيت الزيتون وانا نظن والله اعلم انت ما كش تستغفر بزاف و لا تحمد ربي بزاف لا خاطر هكذاك عقلية ما راحش تديك لبعيد الحمد لله رانا كامل فقراء كامل مرضى كامل تعبانين بصح واش نقلك ياخويا الحمد لله الحمد لله وكي تروح للخارج واش تفيد تعيش ذل فوق ذل ودارك تستر عارك والراجل لفحل ماشي اللتي تكفكفلو الدنيا الراجل هو اللي يضرب الدنيا بكوتبي وربي يهدينا ويربط على قلبك كثر من قراءة القران وهذا الحب اللي راك تقول عليه جياحة برك طلع النيفو تفهم الحب واش معناه سلام.
 
Oualid Kamel

Oualid Kamel

:: عضو منتسِب ::
إنضم
5 جوان 2013
المشاركات
28
النقاط
3
محل الإقامة
بوسعادة
الجنس
ذكر
ياحصراااااااااااه كان عمري 22 وقلت بلي ك كون عمري 25 بلاك اكثر ههههههههههه دك مام 25 وفتها
 
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