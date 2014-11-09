معــيشة المرة ساعدوني

Oualid Kamel
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 5 جوان 2013
- المشاركات
- 28
- النقاط
- 3
- محل الإقامة
- بوسعادة
- الجنس
- ذكر
ﻻ ﺗـــــــﺴﺄﻟﻮ عني ﻓﺄﻧـﺎ ﺷــﺎﺏ عادي ﻳﻘﻮﻟـــﻮﻥ ﻋﻨﻲشقي .. نحب ﺍﻟﻘﻠـــﻮﺏ ﺍﻟﻨﻘﻴــﺔ ونعشق التميز والابداع . متسقسوش على عمري
ﻓــﺄﻧﺎ ﺻﻐـــﻴﺮ ﻟﻜـــﻦ ﺃﻓﻬﻢ ﻭﺃﺟﻴــﺪ التعامل ﻣﻊ الناس ... ﻭﻻ ﺗﺴــﺄﻟﻮ ﻋﻦ حبي . ﻓﻘﺪ ﺃﻭﺻﻠﻨــﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻨﻮﻧﻴـــﺔ .. ﻭﻻ ﺗﺴـــﺄﻟﻮ ومكلاه تعرفو عن صفاتي .. ﻓــﺄﻧﺎ ﻃﻴﺐ .متسامح حقود جريء كريم مميز .. نموت على ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ متواضع صحاب شخصية لباس بيها .. منحبش نقار نفسي مع اي واحد ﺍﻥ https://www.facebook.com/hashtag/ﺍﻷﻧﺘﻈـْـﺎﺭ?source=feed_text&story_id=1494366947497573
المهمم جيب باه نقول راني كرهت هدي المعيشة وهدي البلاد وشاهي نهرب من هدي بلاد وحاب نهرب نهرب الهربة تسكل كابتك ولايتك خاوتي المهم لي كشمى شايفلي معريفة تاع نقطع البحر يقلي راني واجد عادي تقدرو تقولو انسان صغير وكاره يعني عمري مزال مفاتش 22 وراني هكا ملا كان يولي عمري من فوق 25 وش يصير فياا اكيد نقتل واحد ندخل على جالو الحبس ولا نشنق روحي اسيدي دبرو عني يخي قلتو هنا فرغ قلبك هاني نفرغ في قلبي ويلا كنت غالط بدلو اسم القسم وبلا ممننسا لقيت واحد كلمى عجبتني ياسر ولي هيا
هل الوقت في صالحنا ا ولا حنا في صالح الوقت ولا نحن والوقت في صالح جد المنتديات والفيس بكات
خلاص راه راسي دخن من هدي معيشة
ﻓــﺄﻧﺎ ﺻﻐـــﻴﺮ ﻟﻜـــﻦ ﺃﻓﻬﻢ ﻭﺃﺟﻴــﺪ التعامل ﻣﻊ الناس ... ﻭﻻ ﺗﺴــﺄﻟﻮ ﻋﻦ حبي . ﻓﻘﺪ ﺃﻭﺻﻠﻨــﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻨﻮﻧﻴـــﺔ .. ﻭﻻ ﺗﺴـــﺄﻟﻮ ومكلاه تعرفو عن صفاتي .. ﻓــﺄﻧﺎ ﻃﻴﺐ .متسامح حقود جريء كريم مميز .. نموت على ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ متواضع صحاب شخصية لباس بيها .. منحبش نقار نفسي مع اي واحد ﺍﻥ https://www.facebook.com/hashtag/ﺍﻷﻧﺘﻈـْـﺎﺭ?source=feed_text&story_id=1494366947497573
المهمم جيب باه نقول راني كرهت هدي المعيشة وهدي البلاد وشاهي نهرب من هدي بلاد وحاب نهرب نهرب الهربة تسكل كابتك ولايتك خاوتي المهم لي كشمى شايفلي معريفة تاع نقطع البحر يقلي راني واجد عادي تقدرو تقولو انسان صغير وكاره يعني عمري مزال مفاتش 22 وراني هكا ملا كان يولي عمري من فوق 25 وش يصير فياا اكيد نقتل واحد ندخل على جالو الحبس ولا نشنق روحي اسيدي دبرو عني يخي قلتو هنا فرغ قلبك هاني نفرغ في قلبي ويلا كنت غالط بدلو اسم القسم وبلا ممننسا لقيت واحد كلمى عجبتني ياسر ولي هيا
هل الوقت في صالحنا ا ولا حنا في صالح الوقت ولا نحن والوقت في صالح جد المنتديات والفيس بكات
خلاص راه راسي دخن من هدي معيشة