اقلامنـآ الجـآدة والمميزة-فهرس شامل لمواضيع الأعضاء المميزة-

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أ

أم عبد الله

:: عضو شرفي ::
#1
إنضم
20 مارس 2010
المشاركات
8,844
الإعجابات
10,346
النقاط
351
#1

قسم النقـآش هو القسم الوحيد الذي يحتـآج لنبض اعضـآئه و فكرهم الخصب
هنـآ نطرح فكرة وننـآقشهـآ بكل احترام
نـٌبدع فـ تحليل نظرتنـآ للامور و نستمتع بين مثقفي القسم
لذا فتحنـآ هذا الكموضوع ليضم حصريـآتكم ويقيمكم وايـآهـآ ع عطـآئكم
صفحة ستكون شـآهدة ع ابداعـآتكم وتطور اقلامكم

تكون قوانينهـآ كـ التـآلي:


الموضوع المميز بغض النظر على إلزامية أن يخضع لقوانين منتدى النقاش والحوار الهادف
فيجب أن يراعى فيه أيضا :

- تنسيق الموضوع وترتيب الأفكار
- حصرية الفكرة وأسلوب الطرح وقوته
-كتابة الموضوع على شكل مقالة أو مايشابهها
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فـ همتكم معنا لنرفع لغتنا وفكرنا عاليا
ونضع أطروحات ننافس بها أصحاب الأقلام المهمة
الموضوع الاصلي للاستـآذة روز
أقْـلامُـنـاَ الجـَــادَّة المُمَيــزَة .
 
آخر تعديل بواسطة المشرف:
أ

أم عبد الله

:: عضو شرفي ::
#2
إنضم
20 مارس 2010
المشاركات
8,844
الإعجابات
10,346
النقاط
351
#2
استـآذتي روز قـآمتـ بعمل جبـآر تـُشكر عليه
وقد جمعتـ كل المواضيع المـٌميزة التي رافقتنـآ منذ اعتمـآد الحصري فـ القسم
لمعرفتـ الاقلام التي تميزتـ معنـآ سـآبقـآ وكرمتـ بختم التميز عليكم بمراجعة النسخة الاولى
أقْـلامُـنـاَ الجـَــادَّة المُمَيــزَة .
اتمنى ان نشهد بروز مميزون آخروون فـ 2015;): شدو الهمة احبتي فـ الله :sport01:
سلامي
 
أ

أم عبد الله

:: عضو شرفي ::
#3
إنضم
20 مارس 2010
المشاركات
8,844
الإعجابات
10,346
النقاط
351
#3
نستفتح القـآئمة لسنة 2015
منيني : مهزلة 2015 أم ماذا ؟
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آخر تعديل بواسطة المشرف:
أم منيــــــر

أم منيــــــر

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#4
إنضم
22 ديسمبر 2013
المشاركات
6,232
الإعجابات
19,285
النقاط
351
الإقامة
تلمسان...الجزائر
الجنس
أنثى
#4
رد: اقلامنـآ الجـآدة والمميزة

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مسابقة المسابقة الكبرى لمنتدى الحوار والنقـاش الهـــادف
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السياحة في الجزائر..هل هي تتطور أم تتراجع؟*مشاركتي في مسابقة الحوار والنقاش الهادف*
الرجوع الى الأصل فضيلة ولكن.."مشارك في مسابقة منتدى النقاش الهادف"
عيد للطفولة المزعوم مشارك فى المسابقة الحوار والنقاش الهادف
هَلْ اَلأنثَىَ أَرْحَمُ مِنَ اَلْذَكَرْ !!؟ { مُشآرَكَتِيّ " منتدى الحوار والنقاش الهادفْ "}
النُزوح الرّيـــــفي .. الى أين ؟ (مشارك في المسابقة)
سري للغاية ( الشيعة ....) خاص بالمسابقة
سياقة المرأة ’’’بين الرجل و المرأة’’’’{ مُشآرَكَتِيّ " منتدى الحوار والنقاش الهادفْ "}
التغيير كيف يكون ؟؟؟ °°°°مشاركة في مسابقة °°°°
التنجيم بين الإقبال والتحريم ( خاص بالمسابقة )
قسم مشكلتي مكآن للنصح ام للتجريح _مشاركتي في المسابقة88
المافيا التي تعمل بالأموال يوم الامتحان ! مشاركتي الرمزية في مسابقة النقاش
ظاهرة غريبة "مشارك في مسابقة منتدى النقاش الهادف"
سلام عليكك يا بلادي "مشاركة في مسابقة منتدى النقاش الهادف"

المواضيع الفائزة
افضل موضوع موسمي هو

التنجيم بين الإقبال والتحريم ( خاص بالمسابقة )
للاخ :
Amine7N
المرتبة الثانية

السياحة في الجزائر..هل هي تتطور أم تتراجع؟*مشاركتي في مسابقة الحوار والنقاش الهادف*

للاخت : حفيدة الخنساء
المرتبة الثالثة

ظاهرة غريبة "مشارك في مسابقة منتدى النقاش الهادف"
للأخ : jalilo-14
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الاخ
Amine7N
جمع في رصيده 5 مواضيع مميزة
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العضوة حفيدة الخنساء جمعت في رصيدها 5 مواضيع مميزة
و بدلك تتحصل على هدا الوسام



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*أوراق أمل *

ماهو هدفنا من الكتابة في المنتدى ؟؟ مشارك في المسابقة
أسير نفسي
سبب تغير الولد او الفتاة بعد الزواج."مشاركة في مسابقة منتدى النقاش الهادف"
جيهان جوجو

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ملاك التراب

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rycerz


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شاعرة الأمل



انعدام المواقع والقنوات الطبية بالجزائر ( مشاركتي بالمسابقة )
MEDICINEDZ


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هل شعبنا أهبل أم يدعي ذلك ؟مشاركة في المسابقة الكبرى لمنتدى الحوار والنقـاش الهـــادف"الموسم الثاني"
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[[ المواطنة و الجزائريين ؟ إلى متى الانفصام ]] "مشارك في مسابقة منتدى النقاش الهادف"
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شبابنا الى أين؟؟؟!!!!!!!!!( مشارك بالمسابقة )
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اقضل عضو مناقش rycerz



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أم منيــــــر

أم منيــــــر

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#5
إنضم
22 ديسمبر 2013
المشاركات
6,232
الإعجابات
19,285
النقاط
351
الإقامة
تلمسان...الجزائر
الجنس
أنثى
#5
رد: اقلامنـآ الجـآدة والمميزة-فهرس شامل لمواضيع الأعضاء المميزة-

المواضيع المميزة لسنة 2016

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مسابقة النقاش الهادف -طبعة نهاية سنة 2016
 
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أم منيــــــر

أم منيــــــر

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#6
إنضم
22 ديسمبر 2013
المشاركات
6,232
الإعجابات
19,285
النقاط
351
الإقامة
تلمسان...الجزائر
الجنس
أنثى
#6
*~ المواضيع المميـــزة لسنـــة 2017 ~*




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الاخ

حلم كبير
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الاخ الأزرق الملكي
جمع في رصيده 5 مواضيع مميزة
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نشكره على مجهوداته.
 
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