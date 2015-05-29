اقلامنـآ الجـآدة والمميزة-فهرس شامل لمواضيع الأعضاء المميزة

قسم النقـآش هو القسم الوحيد الذي يحتـآج لنبض اعضـآئه و فكرهم الخصب هنـآ نطرح فكرة وننـآقشهـآ بكل احترام نـٌبدع فـ تحليل نظرتنـآ للامور و نستمتع بين مثقفي القسم لذا فتحنـآ هذا الكموضوع ليضم حصريـآتكم ويقيمكم وايـآهـآ ع عطـآئكم صفحة ستكون شـآهدة ع ابداعـآتكم وتطور اقلامكم تكون قوانينهـآ كـ التـآلي :

قسم النقـآش هو القسم الوحيد الذي يحتـآج لنبض اعضـآئه و فكرهم الخصب هنـآ نطرح فكرة وننـآقشهـآ بكل احترام نـٌبدع فـ تحليل نظرتنـآ للامور و نستمتع بين مثقفي القسم لذا فتحنـآ هذا الكموضوع ليضم حصريـآتكم ويقيمكم وايـآهـآ ع عطـآئكم صفحة ستكون شـآهدة ع ابداعـآتكم وتطور اقلامكم تكون قوانينهـآ كـ التـآلي :

قسم النقـآش هو القسم الوحيد الذي يحتـآج لنبض اعضـآئه و فكرهم الخصب هنـآ نطرح فكرة وننـآقشهـآ بكل احترام نـٌبدع فـ تحليل نظرتنـآ للامور و نستمتع بين مثقفي القسم لذا فتحنـآ هذا الكموضوع ليضم حصريـآتكم ويقيمكم وايـآهـآ ع عطـآئكم صفحة ستكون شـآهدة ع ابداعـآتكم وتطور اقلامكم تكون قوانينهـآ كـ التـآلي :

الموضوع المميز بغض النظر على إلزامية أن يخضع لقوانين منتدى النقاش والحوار الهادف

فيجب أن يراعى فيه أيضا :



- تنسيق الموضوع وترتيب الأفكار

- حصرية الفكرة وأسلوب الطرح وقوته

- كتابة الموضوع على شكل مقالة أو مايشابهها

- متابعة الردود ومناقشة نقاط الإختلاف والإتفاق فيها بطريقة حضارية

- إحترام الأعضاء وعدم التجريح في أفكارهم وردودهم









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