اقلامنـآ الجـآدة والمميزة-فهرس شامل لمواضيع الأعضاء المميزة

أم عبد الله
:: عضو شرفي ::
- إنضم
- 20 مارس 2010
- المشاركات
- 8,844
- الإعجابات
- 10,346
- النقاط
- 351
قسم النقـآش هو القسم الوحيد الذي يحتـآج لنبض اعضـآئه و فكرهم الخصب
هنـآ نطرح فكرة وننـآقشهـآ بكل احترام
نـٌبدع فـ تحليل نظرتنـآ للامور و نستمتع بين مثقفي القسم
لذا فتحنـآ هذا الكموضوع ليضم حصريـآتكم ويقيمكم وايـآهـآ ع عطـآئكم
صفحة ستكون شـآهدة ع ابداعـآتكم وتطور اقلامكم
تكون قوانينهـآ كـ التـآلي:
الموضوع المميز بغض النظر على إلزامية أن يخضع لقوانين منتدى النقاش والحوار الهادف
فيجب أن يراعى فيه أيضا :
- تنسيق الموضوع وترتيب الأفكار
- حصرية الفكرة وأسلوب الطرح وقوته
-كتابة الموضوع على شكل مقالة أو مايشابهها
- متابعة الردود ومناقشة نقاط الإختلاف والإتفاق فيها بطريقة حضارية
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ومنه ...
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- وعند وصول مواضيعك المميزة الـ 5 مواضيع
يمنح لك وسام المثقف الجديد
بالإضافة إلى 100 نقطة تقييم
فيجب أن يراعى فيه أيضا :
- تنسيق الموضوع وترتيب الأفكار
- حصرية الفكرة وأسلوب الطرح وقوته
-كتابة الموضوع على شكل مقالة أو مايشابهها
- متابعة الردود ومناقشة نقاط الإختلاف والإتفاق فيها بطريقة حضارية
- إحترام الأعضاء وعدم التجريح في أفكارهم وردودهم
ومنه ...
سيحصل كل موضوع مميز على ختم المواضيع المميزة
- وعند وصول مواضيعك المميزة الـ 5 مواضيع
يمنح لك وسام المثقف الجديد
بالإضافة إلى 100 نقطة تقييم
- وعند وصول مواضيعك المميزة الـ 10 مواضيع
يمنح لك وسام الكاتب المميز
بالاضافة الى 200 نقطة تقييم
يمنح لك وسام الكاتب المميز
بالاضافة الى 200 نقطة تقييم
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ستحصل ع وسـآم العضو المٌميز بقسم النقـآش
بالاضافة الى 500 نقطة تقييم
فـ همتكم معنا لنرفع لغتنا وفكرنا عاليا
ونضع أطروحات ننافس بها أصحاب الأقلام المهمة
الموضوع الاصلي للاستـآذة روز
أقْـلامُـنـاَ الجـَــادَّة المُمَيــزَة .
أقْـلامُـنـاَ الجـَــادَّة المُمَيــزَة .
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