عاجل هل يمكن أن يحصل الحمل دون اختراق الغشاء.....

دعاء الجنات

دعاء الجنات

:: عضو شرفي ::
إنضم
30 نوفمبر 2014
المشاركات
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الجنس
أنثى
:(هل المرأة تستطيع أن تحمل بعد اقامتها لعلاقة ولكن من غير اختراق الغشاء.............. هذا ما حدث لصديقتي مع خطيبها لكن بعد العقدين الشرعي والمدني وبعد شهر بدات تشعر ببعض مظاهر الوحم من غثيان و دوخة و الم في الظهر.
 
الحياة كلمة

الحياة كلمة

:: عضو فعّال ::
إنضم
24 ديسمبر 2009
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السلام عليكم

سأجيبك بشكل علمي بقدر الامكان حتى ننبه الاعضاء على هذا الامر

نعم يمكن ان يحدث هذا وذلك بتوفر شروط الاخصاب

وسياتي هنا الشرح

فغشاء البكارة للمراة ليس مغلق بشكل تام وكيف يمكن ذلك ؟ ومن اين ينزل دم الدورة اذا ؟

هذا لانه يخرج منه ( على شكل دم الفاسد) كما ان شكل (غشاء البكارة يختلف من واحدة لاخر)

وتتفاجئ بعض الفتيات من تواجد كتل

وهذا اكبر دليل على انه يحتوي فتحات صغيرة

كما ان السائل المنوي يحتوي على نطاف وهذه النطاف لها قدرة على الحركة وهي سريعة جداا فــ نطفة رجل تعيش من 3 الى 4 ايام _هذه معلومة متاكدة منها لانها ماخوذة من مصدر موثوق _

( وقد قرات منذ قليل انه يمكن ان تعيش لمدة 7 ايام ) وهذا امر مستبعد قليلا حسب رايي لان حموضة الرحم عالية ( ولكن ان توفرت شرووووووووووط بشكل صائب ربما الامر ممكن )

نرجع للموضوع

اذا النطفة لها قدرة على اختراق الرحم دون فض غشاء البكارة وخاصة اذا تم القذف بجاب الغشاء او عليه


اذا متى يتم الحمل المراة ؟
يتم ذلك بفترة التبويض ففي كل شهر يطرح احد المبيضين بويضة جاهزة للتلقيح ( يمكن ان يطرح بويضتين - فــ يعطينا توأم غير حقيقي ان تم تخصيب الاثنين معا في فترة واحدة -)في فترة بين 13_15

وذلك حسب المراة (يختلف باختلاف تباعد الدورة عن بعضها )و تعيش بويضة المراة لمدة 24 ساعة

فان كانت صديقتك قد حدث لها هذا فالامر طبيعي جدا وممكن جدا انها الان حامل

انصحيها بشراء جهاز كشف الحمل وهو يباع عند الصيدلي وان رات انها حامل

يجب عليها تقديم يوام الزفاف وتعجيله قدر الامكان

حتى تتجنب الوقوع في المشاكل وتغلق افواه المجتمع التي لا ترحم

وانصح كل مخطوبة ان تتجنب خروج مع خطيبها وحتى وان كان قد عقد عليها
الا لامر محتم و من الافضل بمكان عام حتى تتجنب الوقوع في هذا المشكل
فرغم انه زوجتها وتقول انه مفتح وووو
يجب ان تتذكر ان الاعمار بيد الله -فكيف تكمل حياتها ان انتها اجله وكانت حامل او غير عذراء _ ؟
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ان شاء الله اكون قد افدتك

سلامي
 
A

anissa 13

:: عضو شرفي ::
إنضم
12 ديسمبر 2009
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مش شرط تكون حامل كاين اللي تجيها هاد الاعراض قبل نزول الدورة ونادرا ماتحمل المراة من اول معاشرة
نظن مكانش تحليل وادا كاين اكيد مراحش يكون مضمون
افضل طريقة انها تشري تاست
 
الحياة كلمة

الحياة كلمة

:: عضو فعّال ::
إنضم
24 ديسمبر 2009
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2,718
النقاط
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هناك طريقة يمكن الكشف الحمل في منزل ولكنها غير مضمونة النتائج

ولكن جربيها ممكن تكون صح قالوهالنا جديتنا

الصبح كي ترقدي وتنوضي روحي للمرحاض والماء الذي يخرج منك( بول ) ضعي عليه القليل من الماء جافيل

اذا حدث تفاعل فوران بسبب ارتفاع الحموضة فهذا دليل على وقوع الحمل


والله اعلم

 
R

RoseBonbon

:: عضو مُتميز ::
إنضم
28 أفريل 2014
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31
رد: عاجل هل يمكن أن يحصل الحمل دون اختراق الغشاء.....

سمعت أنو كاين ناس حملو دون فض غشاء البكارة

ومن بينهم امرأة تسكن في البلدية التي أسكن بها

لذا عليها التأكد بفحص الحمل فإذا كانت حامل عليها بتعجيل مراسيم الزفاف

وانصحي صديقتك بعدم القيام بالعلاقات الحميمة حتى ليلة الزفاف

لأنو مزال مراهوش زوجها 100 ب 100

مزال ما داروش إشهار الزواج.. الا الزوج مقلق يخف يرفدها واش راهو يستنى
 
دارين السكندالي

دارين السكندالي

:: عضو منتسِب ::
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محل الإقامة
إيطاليا
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أنثى
إحتمال حدوث الحمل دون فض غشاء البكارة ضعيف جدا. الأمر يتطلب أن يكون القذف قد حصل بفترة الاباضة أي بنصف الدورة وأن يتسرب جزء من السائل المنوي إلى المهبل عبر فتحة غشاء البكارة ثم تسبح الحيوانات المنوية إلى عنق الرحم متجهة إلى قناة فالوب وينجح أحدها في تلقيح البويضة.
 
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