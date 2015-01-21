عاجل هل يمكن أن يحصل الحمل دون اختراق الغشاء.....

دعاء الجنات
:: عضو شرفي ::
هل المرأة تستطيع أن تحمل بعد اقامتها لعلاقة ولكن من غير اختراق الغشاء.............. هذا ما حدث لصديقتي مع خطيبها لكن بعد العقدين الشرعي والمدني وبعد شهر بدات تشعر ببعض مظاهر الوحم من غثيان و دوخة و الم في الظهر.
ان شاء الله اكون قد افدتكوانصح كل مخطوبة ان تتجنب خروج مع خطيبها وحتى وان كان قد عقد عليها
الا لامر محتم و من الافضل بمكان عام حتى تتجنب الوقوع في هذا المشكل
فرغم انه زوجتها وتقول انه مفتح وووو
يجب ان تتذكر ان الاعمار بيد الله -فكيف تكمل حياتها ان انتها اجله وكانت حامل او غير عذراء _ ؟