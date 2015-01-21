عاجل هل يمكن أن يحصل الحمل دون اختراق الغشاء.....

السلام عليكم



على شكل دم الفاسد)

غشاء البكارة يختلف من واحدة لاخر)

هذه معلومة متاكدة منها لانها ماخوذة من مصدر موثوق

وقد قرات منذ قليل انه يمكن ان تعيش لمدة 7 ايام

ولكن ان توفرت شرووووووووووط بشكل صائب ربما الامر ممكن





اذا متى يتم الحمل المراة ؟

يمكن ان يطرح بويضتين - فــ يعطينا توأم غير حقيقي ان تم تخصيب الاثنين معا في فترة واحدة -)

يختلف باختلاف تباعد الدورة عن بعضها

وانصح كل مخطوبة ان تتجنب خروج مع خطيبها وحتى وان كان قد عقد عليها

الا لامر محتم و من الافضل بمكان عام حتى تتجنب الوقوع في هذا المشكل

فرغم انه زوجتها وتقول انه مفتح وووو

يجب ان تتذكر ان الاعمار بيد الله -فكيف تكمل حياتها ان انتها اجله وكانت حامل او غير عذراء _ ؟ إضغط للتوسيع...

سأجيبك بشكل علمي بقدر الامكان حتى ننبه الاعضاء على هذا الامرنعم يمكن ان يحدث هذا وذلك بتوفر شروط الاخصابوسياتي هنا الشرحفغشاء البكارة للمراة ليس مغلق بشكل تام وكيف يمكن ذلك ؟ ومن اين ينزل دم الدورة اذا ؟هذا لانه يخرج منه (كما ان شكل (وتتفاجئ بعض الفتيات من تواجد كتلوهذا اكبر دليل على انه يحتوي فتحات صغيرةكما ان السائل المنوي يحتوي على نطاف وهذه النطاف لها قدرة على الحركة وهي سريعة جداا فــ نطفة رجل تعيش من 3 الى 4 ايام _) وهذا امر مستبعد قليلا حسب رايي لان حموضة الرحم عالية (نرجع للموضوعاذا النطفة لها قدرة على اختراق الرحم دون فض غشاء البكارة وخاصة اذا تم القذف بجاب الغشاء او عليهيتم ذلك بفترة التبويض ففي كل شهر يطرح احد المبيضين بويضة جاهزة للتلقيح (في فترة بين 13_15وذلك حسب المراة ()و تعيش بويضة المراة لمدة 24 ساعةفان كانت صديقتك قد حدث لها هذا فالامر طبيعي جدا وممكن جدا انها الان حاملانصحيها بشراء جهاز كشف الحمل وهو يباع عند الصيدلي وان رات انها حامليجب عليها تقديم يوام الزفاف وتعجيله قدر الامكانحتى تتجنب الوقوع في المشاكل وتغلق افواه المجتمع التي لا ترحمان شاء الله اكون قد افدتكسلامي