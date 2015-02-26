سلسلة قطوف من الشمائل المحمدية-3-(فضائله صلى الله عليه وسلم، خاتم نبوته، طيب رائحته)

ابو ليث

ابو ليث

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من فضائل الرسول صلى الله عليه وسلم :


1- قال الله تعالى : {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا * وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا * وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا} .


2- {مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا} .


3- {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ }


4- وقال صلى الله عيه وسلم : ( أنا أكثر الأنبياء تبعاً يوم القيامة ، وأنا أول من يقرع باب الجنة) .


5- وقال صلى الله عليه وسلم : ( أنا أول شفيع في الجنة ، لم يُصدق نبي من الأنبياء ما صُدقتُ ، وإن نبياً من الأنبياء ما صدقه من أمته إلا رجل واحد) .


6- وقال صلى الله عليه وسلم : سألت ربي ثلاثاً ، فأعطاني ثنتين ، ومنعني واحدة : سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسِّنة ، فأعطانيها ، وسألته ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها ، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها) . (السنة : القحط) .


وفي رواية : (فسألته أن لا يسلط عليهم عدواً من غيرهم فأعطانيها) .


7- وقال أنس بن مالك في حديث الإسراء وفيه :


(والنبي صلى الله عليه وسلم ، نائمة عيناه ، ولا ينام قلبه) .


8- وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أنا سيد ولد آدم يوم القيام ، وأول من تنشق عنه الأرض ، شافع ومشفع) .


9- وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( فضلت على الأنبياء بست : أعطيت جوامع الكلم ، وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ، وأرسلت إلى الخلق كافة ، وختم بي النبيون) .


10- وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بعثت من خير قرون بني آدم قرناً فقرناً ، حتى كنت في القرن الذي كنت منه) .


11- وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن مثلي ومثل الأنبياء قبلي ، كمثل رجل بنى بنياناً فأحسنه وأجمله ، إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه ، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون لـه ، ويقولون : هلا وضعت هذه اللبنة ؟ قال : فأنا اللبنة ، وأنا خاتم النبيين) .


12- وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إني عند الله مكتوب خاتم النبيين ، وإن آدم لمنجدل في طينته ، وسأخبركم بأول أمري : دعوة إبراهيم ، وبشارة عيسى ، ورؤيا أمي التي رأت حين وضعتنا ، وقد خرج لها نور أضاءت لها منه قصور الشام) . (لمنجدل : ملقى على الأرض) .


12- جاء الملك جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار حراء فقال : (إقرأ باسم ربك الذي خلق) فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يرجف فؤاده ، فدخل على خديجة بنت خويلد وأخبرها : لقد خشيت على نفسي ، فقالت خديجة : كلا والله ما يخزيك الله أبداً ، إنك لتصل الرحم ، وتحمل الكل ([1]) ، وتكسب المعدوم ، وتقري الضيف ، وتعين على نوائب الحق ، فانطلقت به خديجة إلى ورقة بن نوفل ، فقالت له خديجة ، يا ابن عم : أسمع من إبن أخيك ، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم ، خبر ما رأى ، فقال له ورقة : هذا الناموس ([2]) الذي نزَّل الله على موسى ، يا ليتني فيها جذعاً ، ليتني أكون حياً إذ يخرجك قومك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أومخرجي هم ؟ قال : نعم ، لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي ، وإن يدركني يومك أنصرك نصراً مؤزراً) .


خاتم نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم :


1- عن جابر بن سمرة قال : رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، غُدة حمراء مثل بيضة الحمامة يشبه جسده .


2- عن عبد الله بن سرجس قال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ، ودخلت عليه ، وأكلت من طعامه ، وشربت من شرابه ، ورأيت خاتم النبوة في ناغض كتفه اليسرى ، جُمعاً عليه خيلان كأمثال التآليل .


3- عن الجعد بن عبدالرحمن قال : سمعت السائب بن يزيد يقول : ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، إن ابن أختي وجع فمسح رأسي ، ودعا لي بالبركة ، ثم توضأ فشربت من وضوئه ([3]) ثم قمت خلف ظهره ، فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة ([4]) .




طيب رائحة النبي صلى الله عليه وسلم :


1- عن أنس رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أزهر اللون كأن عرقه اللؤلؤ ، إذا مشا تكفأ ([5]) ، وما مسحت ديباجاً ولا حريراً ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا شممت مسكاً ولا عنبراً أطيب من رائحة النبي صلى الله عليه وسلم .


2- عن أنس قال : دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فَقَالَ ([6]) عندنا فعَرق ، فجاءت أمي بقارورة ، فجعلت تسلُت العرق فيها فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : ( يا أم سليم ، ما هذا الذي تصنعين ؟ قالت : هذا عرقك نجعله طيبنا ، وهو من أطيب الطيب .


3- كان صلى الله عليه وسلم ، يعرف بريح الطيب إذا أقبل .


4- وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ( كان لا يرد الطيب) .


5- وقال صلى الله عليه وسلم : ( أطيب الطيب المسك) .

..................................
([1]) الكل : اليتيم .


([2]) الناموس : صاحب السر وهو جبريل عليه السلام .


([3]) وضوئه : الماء الذي توضأ به .


([4]) زر الحجلة : بيضة حجل الطير .


([5]) تكفأ : مال إلى أمامه ليرفع رجله من الأرض بكليته .


([6]) فقال عندنا : أي نام عندنا وقت القيلولة .



 
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H

HamzaShop

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26 فيفري 2015
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رد: سلسلة قطوف من الشمائل المحمدية-3-(فضائله صلى الله عليه وسلم، خاتم نبوته، طيب رائحته)

جزاك الله كل خير و جعلها في ميزان حسناتك ان شاء الله
تحياتي لك
 
ابو ليث

ابو ليث

:: عضو شرفي ::
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8 جانفي 2010
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الجزائر
رد: سلسلة قطوف من الشمائل المحمدية-3-(فضائله صلى الله عليه وسلم، خاتم نبوته، طيب رائحته)

و اياك أخي في الله.
 
ابو ليث

ابو ليث

:: عضو شرفي ::
إنضم
8 جانفي 2010
المشاركات
10,661
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851
محل الإقامة
الجزائر
فيما يأتي تجدون روابط لحلقات السلسلة مرتبة و مهيئة لكل سالك يبغي رضوان الله و يقصد عمارة أخراه الباقية بزاد الدنيا التي ولت مبدرة و هي لا شك فانية.
سلسلة قطوف من الشمائل المحمدية-1-(المقدمة، مولده، اسمه و نسبه عليه الصلاة و السلام)

سلسلة قطوف من الشمائل المحمدية-2-(وصفه صلى الله عليه وسلم، وقصته مع أبو معبد)

سلسلة قطوف من الشمائل المحمدية-3-(فضائله صلى الله عليه وسلم، خاتم نبوته، طيب رائحته)

سلسلة قطوف من الشمائل المحمدية-4-(صفة نومه و قرأته و صومه و قيامه صلى الله عليه وسلم)

سلسلة قطوف من الشمائل المحمدية-5-(صفة كلامه و حوضه مع ذكر شيئ من زهده صلى الله عليه وسلم)

سلسلة قطوف من الشمائل المحمدية-6-(جوعه، و كيف عيشه، و بعض مواطن بكائه صلى الله عليه وسلم)

سلسلة قطوف من الشمائل المحمدية 7 (رؤيا الرسول، و بيان أن وفاته كانت حقيقة عليه الصلاة و السلام)

سلسلة قطوف من الشمائل المحمدية-8-(العفو عند الخصام، تواضعه عليه الصلاة و السلام)

سلسلة قطوف من الشمائل المحمدية-9-(عاقبة المتكبرين، و عفوه صلى الله عليه وسلم)

سلسلة قطوف من الشمائل المحمدية-10-(حلمه صلى الله عليه وسلم، الغضب و علاجه).

سلسلة قطوف من الشمائل المحمدية-11-(من معجزاته، وبيان بعض صبره صلى الله عليه وسلم)

سلسلة قطوف من الشمائل المحمدية-12-(كيف كان رفقه، وبيان بعض مواقفه الشجاعة صلى الله عليه وسلم)

سلسلة قطوف من الشمائل المحمدية-13-(الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين )

سلسلة قطوف من الشمائل المحمدية-14-(الحياء عند الرسول مع ذكر بعض أدابه عليه الصلاة و السلام)

سلسلة قطوف من الشمائل المحمدية-15-(ذكر بعض جوده و هديه و مزاحه صلى الله عليه وسلم)

سلسلة قطوف من الشمائل المحمدية-16-(الشعر الذي تمثل به الرسول صلى الله عليه وسلم)

سلسلة قطوف من الشمائل المحمدية-17-(لباس الرجل المسلم )

سلسلة قطوف من الشمائل المحمدية-18-(لباس المرأة المسلمة ، لبس الذهب والخاتم للرجال )

سلسلة قطوف من الشمائل المحمدية-19-(الزينة في اللباس، الزينة للصلاة والناس ،النظافة من الإسلام

سلسلة قطوف من الشمائل المحمدية-20-(من آداب السلام، المصافحة لا التقبيل، لا أصافح النساء ).

سلسلة قطوف من الشمائل المحمدية 21 (آداب العطاس والتثاؤب، غيروا الشيب واجتنبوا السواد ).

نهاية سلسلة قطوف من الشمائل المحمدية (واجبنا نحو الرسول صلى الله عليه وسلم، و كيفية التحلي بأخلاقه).

..........................................الى هنا نهاية الروابط المباشرة.
والله أسأل أن ينفع بهذه السلسلة المسلمين ، ويجعلها خالصة لوجهه الكريم .
 
ابو ليث

ابو ليث

:: عضو شرفي ::
إنضم
8 جانفي 2010
المشاركات
10,661
النقاط
851
محل الإقامة
الجزائر
يرفع ليعم النفع، فنحن في زمن أحوج ما نكون لمعرفة سنة الهادي البشير و هديه المستقيم و خلقه العظيم، عليه الصلاة و السلام.
 
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