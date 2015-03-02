سلسلة قطوف من الشمائل المحمدية-5-(صفة كلامه و حوضه مع ذكر شيئ من زهده صلى الله عليه وسلم)

صفة كلام الرسول صلى الله عليه وسلم :

{وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى * مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى * وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} .

(أكتب فو الذي نفسي بيده ما خرج مني إلا الحق) .

( بعثت بجوامع الكلم ، ونصرت بالرعب ، فبينما أنا نائم رأيتني أوتيت بمفاتيح خزائن الأرض ، فوضعت في يدي) .

ذهب رسول الله وأنتم تنتقلونها .

(ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يسرد كسردكم هذا ، ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه)

كان يحدث حديثاً لو عده العاد لأحصاه .

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، طويل الصمت .

كان صلى الله عليه وسلم يُعيد الكلمة ثلاثاً لُتِعقل عنه .



وفي رواية ( حتى تُفهم عنه) .

كان النبي صلى الله عليه وسلم ، يحب الجوامع من الدعاء ، ويدع ما بين ذلك .

إذا خطب احمرت عيناه ، وعلا صوته ، واشتد غضبه ، حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم .