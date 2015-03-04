سلسلة قطوف من الشمائل المحمدية-6-(جوعه، و كيف عيشه، و بعض مواطن بكائه صلى الله عليه وسلم)

ابو ليث

ابو ليث

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جوع الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم :
يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ، فإذا هو بأبي بكر قاعد وعمر معه خارج بيوتهما .
الرسول صلى الله عليه وسلم : ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة ؟
أبو بكر وعمر : الجوع يا رسول الله .
الرسول صلى الله عليه وسلم : وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما .
يأمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم ، أن يقوموا فقاموا معه ، فذهبوا إلى بيت رجل من الأنصار اسمه (أبو الهيثم مالك بن التيهان) فلم يجدوه في بيته .
المرأة : (تخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه) : مرحباً وأهلاً .
الرسول صلى الله عليه وسلم : أين فلان (يعني أبا هيثم) .
المرأة : ذهب يستعذب لنا الماء ( يأتي بالماء الحلو) .
يأتي أبو الهيثم فينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ، ويلتزم النبي ويفديه بأبيه وأمه .
أبو الهيثم : الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافاً مني .
ينطلق أبو الهيثم فيأتي بغصن نخيل فيه بُسر وتمر ورُطب .
(أنواع التمر حين ينضج) .
أبو الهيثم : كلوا من هذه :
ينطلق أبو الهيثم ومعه السكين ليذبح لهم شاة :
الرسول صلى الله عليه وسلم : إياك والحلوب (احذر الشاة ذات اللبن) .
الرسـول صلى الله عليه وسلم يأكلون التمر واللحم ويشربون الماء العذب ، حتى شبعوا ورووا .
الرسول صلى الله عليه وسلم : (لأبي بكر وعمر) والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة ، أخرجكم من بيوتكم الجوع ، ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم .

يستفاد من الحديث :
1- كان الرسول صلى الله عليه وسلم ، وصحابتـه يشتد به الجوع ، فيخرجون من بيوتهم ، لعلهم يجدون طعاماً ، آخذين بالأسباب .
2- لا بأس أن يذهب الرجل إلى تناول الطعام في بيت أحد أصحابه ، إذا كان يعلم أن ذلك يسره .
3- يجوز للرجل سؤال المرأة من وراء حجاب إذا لم يكن وحده .
4- التنبيه على فضل النعمة ، وشكر خالقها ، وعدم الاشتغال بها عن المنعم ، قال الله تعالى : {لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ}

عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم :

1- قال الله تعالى : {وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى}
(أي كنت فقيراً ذا عيال ، فأغناك الله عمن سواه) .
2- وعن عائشة أنها قالت : إن كنا آل محمد ، ليمر بنا الهلال ، ما نوقد ناراً ، إنما هما الأسودان ، التمر والماء ، إلا أنه كان حولنا أهل دور من الأنصار ، يبعثون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلبن منائحهم ([1]) ، فيشرب ويسقينا من ذلك اللبن .
3- وعن أنس قال : ما أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، رأى رغيفاً مرققاً ، حتى لحق الله ، ولا شاة سميطاً ([2]) بعينه قط .
4- وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يتلوى من الجوع ، ما يجد ما يملأ من الدقل بطنه .(الدقل : ردئ التمر) .
5- وعن أنس رضي الله عنه أنه مشى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بخبز وإهالة سنخة ([3]) ، ولقد رهن درعه عند يهودي ، فأخذ لأهلـه شعيراً ، ولقد سمعته ذات يوم يقول : ( ما أمسي عند آل محمد صاع تمر ، ولا صاع حب) .

6- كان يبيت الليالي المتتابعة طاوياً وأهله ، ولا يجدون عشاء وكان أكثر خبزهم الشعير.


7- وعن عائشة رضي الله عنها قالت : ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدموا المدينة – ثلاثة أيام تباعاً – من خبر بر ، حتى مضى لسبيله (أي مات) .
8- وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( اللهم أجعل رزق آل محمد قوتاً) (أي ما يسد الجوع) .

بكاء الرسول صلى الله عليه وسلم :
الحديث الأول : الرسول جالس مع عبدالله بن مسعود :
الرسول صلى الله عليه وسلم : إقرأ عليّ .
ابن مسعود : أقرأ عليك ، وعليك أنزل ؟ .
الرسول صلى الله عليه وسلم : أحب أن أسمعه من غيري .
عبدالله بن مسعود يقرأ من سورة النساء حتى أتى إلى هذه الآية : {فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلاء شَهِيدًا} .
الرسول صلى الله عليه وسلم : حسبك الآن .
يلتفت ابن مسعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا عيناه تذرفان (أي تدمعان) .

يستفاد من الحديث :
1- قول الرسول صلى الله عليه وسلم للقارئ (حسبك الآن) ولم يقل صدق الله العظيم .
2- كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب سماع القرآن من غيره .
3- أن الخشوع عند سماع القرآن يكون بالبكاء لا بالصياح .

الحديث الثاني : يدخل الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، على ولده إبراهيم وهو عند مرضعته ، فيأخذه ويقبله ويشمه ، ثم يدخل الصحابة عليه بعد ذلك فيجدون إبراهيم يجود بنفسه (أي يموت) فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان (تدمعان) .
عبدالرحمن بن عوف : وأنت يا رسول الله (تبكي) .
الرسول صلى الله عليه وسلم : إنها رحمة ... إن العين تدمع ، والقلب يحزن ، ولا نقول إلا ما يُرضي ربنا ، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون .

يستفاد من الحديث :
1- جواز البكاء على الميت بدون صراخ ولا نواح .
2- جواز الحزن على الميت ، مع تجنب الكلام الذي يدل على السخط والغضب ، والرضا بالقدر والتسليم .
3- البكاء رحمة .
4- الصبر والاحتساب .


([1]) النوق أو الأغنام .

([2]) سميطاً : مشوية .

([3]) دهن متغير الرائحة يؤتدم به .
 
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ابو ليث

ابو ليث

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إنضم
8 جانفي 2010
المشاركات
10,665
النقاط
851
محل الإقامة
الجزائر
فيما يأتي تجدون روابط لحلقات السلسلة مرتبة و مهيئة لكل سالك يبغي رضوان الله و يقصد عمارة أخراه الباقية بزاد الدنيا التي ولت مبدرة و هي لا شك فانية.
سلسلة قطوف من الشمائل المحمدية-1-(المقدمة، مولده، اسمه و نسبه عليه الصلاة و السلام)

سلسلة قطوف من الشمائل المحمدية-2-(وصفه صلى الله عليه وسلم، وقصته مع أبو معبد)

سلسلة قطوف من الشمائل المحمدية-3-(فضائله صلى الله عليه وسلم، خاتم نبوته، طيب رائحته)

سلسلة قطوف من الشمائل المحمدية-4-(صفة نومه و قرأته و صومه و قيامه صلى الله عليه وسلم)

سلسلة قطوف من الشمائل المحمدية-5-(صفة كلامه و حوضه مع ذكر شيئ من زهده صلى الله عليه وسلم)

سلسلة قطوف من الشمائل المحمدية-6-(جوعه، و كيف عيشه، و بعض مواطن بكائه صلى الله عليه وسلم)

سلسلة قطوف من الشمائل المحمدية 7 (رؤيا الرسول، و بيان أن وفاته كانت حقيقة عليه الصلاة و السلام)

سلسلة قطوف من الشمائل المحمدية-8-(العفو عند الخصام، تواضعه عليه الصلاة و السلام)

سلسلة قطوف من الشمائل المحمدية-9-(عاقبة المتكبرين، و عفوه صلى الله عليه وسلم)

سلسلة قطوف من الشمائل المحمدية-10-(حلمه صلى الله عليه وسلم، الغضب و علاجه).

سلسلة قطوف من الشمائل المحمدية-11-(من معجزاته، وبيان بعض صبره صلى الله عليه وسلم)

سلسلة قطوف من الشمائل المحمدية-12-(كيف كان رفقه، وبيان بعض مواقفه الشجاعة صلى الله عليه وسلم)

سلسلة قطوف من الشمائل المحمدية-13-(الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين )

سلسلة قطوف من الشمائل المحمدية-14-(الحياء عند الرسول مع ذكر بعض أدابه عليه الصلاة و السلام)

سلسلة قطوف من الشمائل المحمدية-15-(ذكر بعض جوده و هديه و مزاحه صلى الله عليه وسلم)

سلسلة قطوف من الشمائل المحمدية-16-(الشعر الذي تمثل به الرسول صلى الله عليه وسلم)

سلسلة قطوف من الشمائل المحمدية-17-(لباس الرجل المسلم )

سلسلة قطوف من الشمائل المحمدية-18-(لباس المرأة المسلمة ، لبس الذهب والخاتم للرجال )

سلسلة قطوف من الشمائل المحمدية-19-(الزينة في اللباس، الزينة للصلاة والناس ،النظافة من الإسلام

سلسلة قطوف من الشمائل المحمدية-20-(من آداب السلام، المصافحة لا التقبيل، لا أصافح النساء ).

سلسلة قطوف من الشمائل المحمدية 21 (آداب العطاس والتثاؤب، غيروا الشيب واجتنبوا السواد ).

نهاية سلسلة قطوف من الشمائل المحمدية (واجبنا نحو الرسول صلى الله عليه وسلم، و كيفية التحلي بأخلاقه).

..........................................الى هنا نهاية الروابط المباشرة.
والله أسأل أن ينفع بهذه السلسلة المسلمين ، ويجعلها خالصة لوجهه الكريم .
 
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