سلسلة قطوف من الشمائل المحمدية-6-(جوعه، و كيف عيشه، و بعض مواطن بكائه صلى الله عليه وسلم)

جوع الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم :

يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ، فإذا هو بأبي بكر قاعد وعمر معه خارج بيوتهما .

الرسول صلى الله عليه وسلم : ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة ؟

أبو بكر وعمر : الجوع يا رسول الله .

الرسول صلى الله عليه وسلم : وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما .

يأمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم ، أن يقوموا فقاموا معه ، فذهبوا إلى بيت رجل من الأنصار اسمه (أبو الهيثم مالك بن التيهان) فلم يجدوه في بيته .

المرأة : (تخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه) : مرحباً وأهلاً .

الرسول صلى الله عليه وسلم : أين فلان (يعني أبا هيثم) .

المرأة : ذهب يستعذب لنا الماء ( يأتي بالماء الحلو) .

يأتي أبو الهيثم فينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ، ويلتزم النبي ويفديه بأبيه وأمه .

أبو الهيثم : الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافاً مني .

ينطلق أبو الهيثم فيأتي بغصن نخيل فيه بُسر وتمر ورُطب .

(أنواع التمر حين ينضج) .

أبو الهيثم : كلوا من هذه :

ينطلق أبو الهيثم ومعه السكين ليذبح لهم شاة :

الرسول صلى الله عليه وسلم : إياك والحلوب (احذر الشاة ذات اللبن) .

الرسـول صلى الله عليه وسلم يأكلون التمر واللحم ويشربون الماء العذب ، حتى شبعوا ورووا .

الرسول صلى الله عليه وسلم : (لأبي بكر وعمر) والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة ، أخرجكم من بيوتكم الجوع ، ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم .

يستفاد من الحديث :

1- كان الرسول صلى الله عليه وسلم ، وصحابتـه يشتد به الجوع ، فيخرجون من بيوتهم ، لعلهم يجدون طعاماً ، آخذين بالأسباب .

2- لا بأس أن يذهب الرجل إلى تناول الطعام في بيت أحد أصحابه ، إذا كان يعلم أن ذلك يسره .

3- يجوز للرجل سؤال المرأة من وراء حجاب إذا لم يكن وحده .

4- التنبيه على فضل النعمة ، وشكر خالقها ، وعدم الاشتغال بها عن المنعم ، قال الله تعالى : {لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ}

عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم :

1- قال الله تعالى : {وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى}



2- وعن عائشة أنها قالت : إن كنا آل محمد ، ليمر بنا الهلال ، ما نوقد ناراً ، إنما هما الأسودان ، التمر والماء ، إلا أنه كان حولنا أهل دور من الأنصار ، يبعثون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلبن منائحهم ( [1] ) ، فيشرب ويسقينا من ذلك اللبن .

3- وعن أنس قال : ما أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، رأى رغيفاً مرققاً ، حتى لحق الله ، ولا شاة سميطاً ( [2] ) بعينه قط .

4- وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يتلوى من الجوع ، ما يجد ما يملأ من الدقل بطنه . (الدقل : ردئ التمر) . (أي كنت فقيراً ذا عيال ، فأغناك الله عمن سواه) .2- وعن عائشة أنها قالت :3- وعن أنس قال :4- وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه :(الدقل : ردئ التمر) .

( ما أمسي عند آل محمد صاع تمر ، ولا صاع حب) .



5- وعن أنس رضي الله عنه أنه مشى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بخبز وإهالة سنخة ( [3] ) ، ولقد رهن درعه عند يهودي ، فأخذ لأهلـه شعيراً ، ولقد سمعته ذات يوم يقول :

6- كان يبيت الليالي المتتابعة طاوياً وأهله ، ولا يجدون عشاء وكان أكثر خبزهم الشعير.





7- وعن عائشة رضي الله عنها قالت : ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدموا المدينة – ثلاثة أيام تباعاً – من خبر بر ، حتى مضى لسبيله (أي مات) .

8- وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( اللهم أجعل رزق آل محمد قوتاً) (أي ما يسد الجوع) .

بكاء الرسول صلى الله عليه وسلم :

الحديث الأول : الرسول جالس مع عبدالله بن مسعود :

الرسول صلى الله عليه وسلم : إقرأ عليّ .

ابن مسعود : أقرأ عليك ، وعليك أنزل ؟ .

الرسول صلى الله عليه وسلم : أحب أن أسمعه من غيري .

عبدالله بن مسعود يقرأ من سورة النساء حتى أتى إلى هذه الآية : {فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلاء شَهِيدًا} .

الرسول صلى الله عليه وسلم : حسبك الآن .

يلتفت ابن مسعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا عيناه تذرفان (أي تدمعان) .

يستفاد من الحديث :

1- قول الرسول صلى الله عليه وسلم للقارئ (حسبك الآن) ولم يقل صدق الله العظيم .

2- كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب سماع القرآن من غيره .

3- أن الخشوع عند سماع القرآن يكون بالبكاء لا بالصياح .

الحديث الثاني : يدخل الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، على ولده إبراهيم وهو عند مرضعته ، فيأخذه ويقبله ويشمه ، ثم يدخل الصحابة عليه بعد ذلك فيجدون إبراهيم يجود بنفسه (أي يموت) فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان (تدمعان) .

عبدالرحمن بن عوف : وأنت يا رسول الله (تبكي) .

الرسول صلى الله عليه وسلم : إنها رحمة ... إن العين تدمع ، والقلب يحزن ، ولا نقول إلا ما يُرضي ربنا ، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون .

يستفاد من الحديث :

1- جواز البكاء على الميت بدون صراخ ولا نواح .

2- جواز الحزن على الميت ، مع تجنب الكلام الذي يدل على السخط والغضب ، والرضا بالقدر والتسليم .

3- البكاء رحمة .

4- الصبر والاحتساب .

([1]) النوق أو الأغنام .

([2]) سميطاً : مشوية .