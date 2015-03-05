السلطانة
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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وأنا تاني عجبتني المسابقة وقلت نشارك
ونهدر على واحد الظّاهرة قلقتني في راسي
واحد المرّة وأنا عند الطبيب وكان الصيف
وغاشي كبير والممرضة تكتب في لي رونديفو
وواحد المرى كانت قاعدة تم
قاتلها انا جيت نحكم رونديفو لوليدي مسكين مريض
ومن مباعد كي يطلع النهار راهي يجي قاتلها ok
وكي لحق الوقت راحت هاذيك المرى جابت وليدها
تيرارا
من مباعد شرّف ولدها باتمان بيك
ضوء لمع وسط المدينة رسم نداءًا لينادينا
حينا يظهر ويختفي حينا تلك اشارة باتمان
يؤبرني شو كيوت
الصاك في الظهر
واللبسة كيفاه والجال في شعرو وعينيه منفخين من النوم
شاب في العشرينات من عمرو
دخل يفرفط طول بعد ويطلّع في صوتو على أمّو
ياو ياو تنوضي فيا
بكري
وانا كنت راقد
وتديرونجي فيا
وتقوليلي ماكانش غاشي
وهي أمّة لاإله إلا الله
كاملة قدامي هنا
منسنانش انا اخطيني
وضربلها يدها هك وراح وخلّاها !!
أنا صراحة رجعت هك
حكمني بوغوّاص
ودوار البحر
والنسا والرجال لي راهم تم صرالهم هك
وناضت الأمّ
تبرّد في النشعة
منيش عارفة واش راه صاري لوليدي
ماش من طبايعو هك
ولدي عاقبل ومتربي
قتلها في قلبي باين صح يامدام
الاحترام من ولدك ليك
دارلها التبهدايل وراح
حلاتلي فيه نعطيه كفّ
خنونتو تلصق في الحيط
في رايك واش الأسباب لي تخلي الأولاد يتعاملو هك مع والديهم ؟
وكيفاه لازم علينا حنا كوالدين نتعاملو مع ولادنا باه ميديرولناش واش دار السيد هادا لأمو ؟
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شعار راك كبير ياو