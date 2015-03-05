راك كبير ياو !!! مشاركتي الرمزية في المسابقة

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السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
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إنضم
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أنثى



وأنا تاني عجبتني المسابقة وقلت نشارك
103.gif

ونهدر على واحد الظّاهرة قلقتني في راسي

واحد المرّة وأنا عند الطبيب وكان الصيف
وغاشي كبير والممرضة تكتب في لي رونديفو
83.gif

وواحد المرى كانت قاعدة تم
قاتلها انا جيت نحكم رونديفو لوليدي مسكين مريض
ومن مباعد كي يطلع النهار راهي يجي قاتلها ok
وكي لحق الوقت راحت هاذيك المرى جابت وليدها
تيرارا

manga11.gif


من مباعد شرّف ولدها باتمان بيك

12.gif

ضوء لمع وسط المدينة رسم نداءًا لينادينا
حينا يظهر ويختفي حينا تلك اشارة باتمان




يؤبرني شو كيوت

الصاك في الظهر
واللبسة كيفاه والجال في شعرو وعينيه منفخين من النوم

شاب في العشرينات من عمرو
دخل يفرفط طول بعد ويطلّع في صوتو على أمّو
4.gif

ياو ياو تنوضي فيا
بكري
وانا كنت راقد
وتديرونجي فيا
وتقوليلي ماكانش غاشي
وهي أمّة لاإله إلا الله
كاملة قدامي هنا
منسنانش انا اخطيني
وضربلها يدها هك وراح وخلّاها !!
أنا صراحة رجعت هك
14.gif

حكمني بوغوّاص
ودوار البحر

والنسا والرجال لي راهم تم صرالهم هك


90.gif


وناضت الأمّ
تبرّد في النشعة
منيش عارفة واش راه صاري لوليدي
29.gif


ماش من طبايعو هك
ولدي عاقبل ومتربي


قتلها في قلبي باين صح يامدام
29.gif

الاحترام من ولدك ليك
دارلها التبهدايل وراح
حلاتلي فيه نعطيه كفّ
خنونتو تلصق في الحيط

في رايك واش الأسباب لي تخلي الأولاد يتعاملو هك مع والديهم ؟
وكيفاه لازم علينا حنا كوالدين نتعاملو مع ولادنا باه ميديرولناش واش دار السيد هادا لأمو ؟



-هذا الموضوع برعاية
شعار راك كبير ياو
93.gif




 
رد: راك كبير ياو !!! مشاركتي الرمزية في المسابقة

السلام عليك
مشاركة رمزية بصح مميزة
كاين بزاف ولاد وبنات تلقايهم دايرين ريانهم في والديهم
أنا نشوف السبب راجع للوالدين هما لي خلاو ولادهم يتطاولو عليهم
مشكورة على المشاركة
 
رد: راك كبير ياو !!! مشاركتي الرمزية في المسابقة

هههههههههه عجبتني نخطبوا خنونتوا تلصق في الحيط

والله غير صح يضربوا والديهم
هي مسكينة جاباتوا للطبيت وهو ولا يضرب فيها
رب يهديه و يهدي جميع المسلمين​
 
رد: راك كبير ياو !!! مشاركتي الرمزية في المسابقة

تم اعتماد الموضوع على السريع وليا عودة
هههههههه نضحك برك ( نتي هي مول الباش )

مي عجبني القالب اللي جا فيه الطرح
خاصة ( تيرارا ) توحي بدخول بطل القصة
ههههه
do.php

بصح صراحة كي ندخلو فالموضوع
تقلقني بزااف هاد الأصناف
بيهم بوالديهم

والسبب الأول والأخير هو
الدلال
الزائد عن اللزوم

وهذا يخص الجنسين فالطفلة تاني كي تكون مدللة يا محاينك .. شوينقومة ماشية فوق لرض
الله يهدي وخلاص لازم على الوالدين يعرفو يربيو شوية صلابة وشوية ليونة

شكرااااا ختي ساندريلا
 
آخر تعديل:
رد: راك كبير ياو !!! مشاركتي الرمزية في المسابقة

سبحان الله
ربي يهدي من خلق
 
رد: راك كبير ياو !!! مشاركتي الرمزية في المسابقة

السلام عليكم

هادا الفشوش واش يدير

من لي يكون صغير وهي تساعف فيه يزقي عليها ويضربها وهي تضحك وعاجبها الحال كبر على هاديك السيرة

خلاص طفرت فيها

مسكينة فرشها وتقولك ولدي متربي لا باينة التربية

موضوع جميل وواقعي:bravo01::thumb_up02:
وشحال رانا نشوفوهاد الضاهرة عند الولد والبنت

بالتوفيق ان شاء الله


 
رد: راك كبير ياو !!! مشاركتي الرمزية في المسابقة

ههههههه قالت كبير ....هذا واحد انوش يلعب فيها زعما رجلة وعلى من ؟؟؟ على امه ,,,(كون جات حبيبتو راهو يسايس وعاجبو الحآل )
المسكينة جاية و شاقية باه تحكملو رونديفو وهو ينفخ في روحو
انا مانصفوش بواحد كبير (ماتخرجش عليه كلمة كبير) باسكو هذا ناقص عقل ومش متربي
ويمكن السبب يكون مدلل,,, دلوه والديه بزاف في صغرو على هذي يتعامل معاها هكا
بصح قوليلي الدلال مش هكا لدرجة يبخص امه قدام الغاشي مهما وش ديرلو
يعطيه ضربة برك هذا مانقولو كون خلاتو مآت على روحو علاه رايحة تحكملو في رونديفو
الولد كلما يكبار يزيد يصعاب وماتقدريش عليه وسيرتو الام ،،،مهما تلقايها اي توصي اي تعس بصح ماتقدرش
تحكم فيه ولا تعاملو بطريقة خشنة ،،، رانا نشوفو ونسمعو بيهم يضربو امهاتهم على اتفه الاسباب
ربي يهدي العباد كيما هاذو

ومرسي أزينة شوشو
سلآمي
 
رد: راك كبير ياو !!! مشاركتي الرمزية في المسابقة

ههههههههه والله يا ساندي طريقة طرحك للموضوع تقتل بالضحك

باااااين مسكين بلي عاقل ومربي غي خبطو حمار النهار فهاديك اللحظة
هادوهوما الانانيش لي يحبو يترجلو ميعرفوش على من يترجلو غي على امهاتهم
وهدا كل شي تربيتها هي من الصغر طلعاته هاك
بالتفشاش والتقلاش والدلال ودرك تقولك علاش ولدي خرج هاك
هادي تربيتك مادام طلعتيه على الدلال والفشوش كيفاش حبيتيه يخرج راجل وقاسح
هي ما قلناش تحرمو من الدلال بصح فحدود
يعطيك الصحة شوشو عالطرح المميز
 
رد: راك كبير ياو !!! مشاركتي الرمزية في المسابقة

حالياً الأعضاء النشيطين الذين يشاهدون هذا الموضوع : 86 (1 عضو و 85 ضيف) ‏ساندريلا زماني


ماهذا الجمهور ههههه
اهاه راكم كبار

لي عودة للتعقيب ان شا ءالله على كل واحد

شكرا ليكم
 
رد: راك كبير ياو !!! مشاركتي الرمزية في المسابقة

قال منيني:
السلام عليك
مشاركة رمزية بصح مميزة
كاين بزاف ولاد وبنات تلقايهم دايرين ريانهم في والديهم
أنا نشوف السبب راجع للوالدين هما لي خلاو ولادهم يتطاولو عليهم
مشكورة على المشاركة
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أوليك شكرا شكرا :yahoo01:
ايه صح :yahoo01:
عندك الحق كيما تربي ولدك تلقاه
نورتي اختي
 
رد: راك كبير ياو !!! مشاركتي الرمزية في المسابقة

قال YARA 26:
هههههههههه عجبتني نخطبوا خنونتوا تلصق في الحيط

والله غير صح يضربوا والديهم
هي مسكينة جاباتوا للطبيت وهو ولا يضرب فيها
رب يهديه و يهدي جميع المسلمين​
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ايه دار جاست ماش مليح خلاص :down:
ربي يهديه ويهدي لي كيفو
شكرا ختي
 
رد: راك كبير ياو !!! مشاركتي الرمزية في المسابقة

قال Ra Off:
تم اعتماد الموضوع على السريع وليا عودة
هههههههه نضحك برك ( نتي هي مول الباش )

هههه مقولتي المشهورة
مي عجبني القالب اللي جا فيه الطرح
خاصة ( تيرارا ) توحي بدخول بطل القصة
ههههه
do.php

ههههه باتمان
بصح صراحة كي ندخلو فالموضوع
تقلقني بزااف هاد الأصناف
بيهم بوالديهم

والسبب الأول والأخير هو
الدلال
الزائد عن اللزوم

وهذا يخص الجنسين فالطفلة تاني كي تكون مدللة يا محاينك .. شوينقومة ماشية فوق لرض
الله يهدي وخلاص لازم على الوالدين يعرفو يربيو شوية صلابة وشوية ليونة

شكرااااا ختي ساندريلا
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صح الدلال
موالفة جدة تقول وحد المقولة كي تشوف ولاد هك
الدلال يرجع هبال
من كثر الدلال يخرجو ولاد مرخوفين ويترخفو على والديهم بعد بصحانية الوجه والصنايع اللي تعيي وفي اللخر هوما لي يحصلو فيهم وحدهم
شكرا اخي بارك الله فيك
 
رد: راك كبير ياو !!! مشاركتي الرمزية في المسابقة

قال hadil21:
سبحان الله
ربي يهدي من خلق
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آمين يارب

شكرا اختي
 
رد: راك كبير ياو !!! مشاركتي الرمزية في المسابقة

قال أم منيــــــر:
السلام عليكم

هادا الفشوش واش يدير

من لي يكون صغير وهي تساعف فيه يزقي عليها ويضربها وهي تضحك وعاجبها الحال كبر على هاديك السيرة

خلاص طفرت فيها

مسكينة فرشها وتقولك ولدي متربي لا باينة التربية

موضوع جميل وواقعي:bravo01::thumb_up02:
وشحال رانا نشوفوهاد الضاهرة عند الولد والبنت

بالتوفيق ان شاء الله


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اهلا خالتو نورتي الموضوع
شحال نكره العفسة تاع
الطفل الصغير لي يبدى يجياح وامو فرحانة بيه
كيما شوف شوف او ضربني شوف او سبني شوف او يخوف هو او يضرب :sمنين داك يسيح مايلقى منين يلموه يتقلب عليهم بعد
شكرا
 
رد: راك كبير ياو !!! مشاركتي الرمزية في المسابقة

قال ~Rita Queen ~:
ههههههه قالت كبير ....هذا واحد انوش يلعب فيها زعما رجلة وعلى من ؟؟؟ على امه ,,,(كون جات حبيبتو راهو يسايس وعاجبو الحآل )
المسكينة جاية و شاقية باه تحكملو رونديفو وهو ينفخ في روحو
انا مانصفوش بواحد كبير (ماتخرجش عليه كلمة كبير) باسكو هذا ناقص عقل ومش متربي
ويمكن السبب يكون مدلل,,, دلوه والديه بزاف في صغرو على هذي يتعامل معاها هكا
بصح قوليلي الدلال مش هكا لدرجة يبخص امه قدام الغاشي مهما وش ديرلو
يعطيه ضربة برك هذا مانقولو كون خلاتو مآت على روحو علاه رايحة تحكملو في رونديفو
الولد كلما يكبار يزيد يصعاب وماتقدريش عليه وسيرتو الام ،،،مهما تلقايها اي توصي اي تعس بصح ماتقدرش
تحكم فيه ولا تعاملو بطريقة خشنة ،،، رانا نشوفو ونسمعو بيهم يضربو امهاتهم على اتفه الاسباب
ربي يهدي العباد كيما هاذو

ومرسي أزينة شوشو
سلآمي
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اهلا اختي
ايه ولد دراري ومخو والو
دار النش وحدو وطيح من قيمة امو
ناس خلاف في بلاصتو يتمناو تكون عندهم ام وهو :down:
التربية الخامجة
نورتي اختي شكرا
 
رد: راك كبير ياو !!! مشاركتي الرمزية في المسابقة

قال AmiR@RoRo:
ههههههههه والله يا ساندي طريقة طرحك للموضوع تقتل بالضحك

باااااين مسكين بلي عاقل ومربي غي خبطو حمار النهار فهاديك اللحظة
هادوهوما الانانيش لي يحبو يترجلو ميعرفوش على من يترجلو غي على امهاتهم
وهدا كل شي تربيتها هي من الصغر طلعاته هاك
بالتفشاش والتقلاش والدلال ودرك تقولك علاش ولدي خرج هاك
هادي تربيتك مادام طلعتيه على الدلال والفشوش كيفاش حبيتيه يخرج راجل وقاسح
هي ما قلناش تحرمو من الدلال بصح فحدود
يعطيك الصحة شوشو عالطرح المميز
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اهلا بيك امورة
يليقلها مقولة هاذي تربيتك يامدام

هههههه
كثر التخراط والدلال يجيب غير الهبال

شكرا اختي نورتي
 
رد: راك كبير ياو !!! مشاركتي الرمزية في المسابقة

سلام عليكم اختي ساندي

والله غير صح
ياو شحال نتغشش من المفششين ياربي حابة نقتلهم كاااامل هههههه

ياو سيورتو كي يشوفو الضياف وعععععع ياماما هذاك الانوش ول باتمان ععععع

والله يا اختي هذي تقدري تقولي ديفو في التربية

والتفشاش الزايد


شكرااا مرة اخرى على الموضوع
تحياتي

في امان الله


 
رد: راك كبير ياو !!! مشاركتي الرمزية في المسابقة

شفتي لافونطاج تع تكوني مشرفة
يمر موضوعك ديراكت بلا اعتماد ما يفوت عالسكانار موالو ههه
بصح شكون رمزية هادي؟ :p
موضوعك يشبه لموضوعي لي طرحتو يوما ما
https://www.4algeria.com/forum/t/355453/
راني قلتها ونعاودها شوشو ما تدهشوش دوكا كلش رجع نورمال
العقوق ولى كي شغل صبلي نشرب
عادت مكانش هديك العلاقة المميزة بين الوالدين والاولاد
الوالدين اللي كي يخزرو في ولادهم يولي الكلب كلب والطاروس طاروس
دوكا الأم كي تشوف في بنتها تقولها وشبيك تشوفي معايا
الأب كي يوجه ملاحظة لابنو يقولو ربيو رواحكم ومبعد ربيونا
لا قدر لا حشمة لا حياء
يربحو غير في دعاوي الشر
ان شاء الله ربي يخلينا ديما هكدا طايعين والدينا
انا والله نحس صح بلي والديا راضيين عليا
بابا ما يفوتش نهار بلا ما ندي من عندو هديك البوسة
وماما صح كي صحبتي نحكيلها كلش وتحكيلي كلش مي هداك القدر لي بيناتنا جامي يزول
والحمدلله ،، الله لا توصلنا برك ونعيقوهم
مشكوووورة على المشاركة يا رمزية خانوم ههههههههه


 
رد: راك كبير ياو !!! مشاركتي الرمزية في المسابقة

موضوع حساس وللاسف غالبية الشباب هكا الله يحفظنا ويسترنا كي خادمين حاشا ولاد الفاميلية
واللي جاي الله يستر ان شاء الله نكون مت قبل ما نزيد نشوف ونسمع العجب مالجيل القادم راهم في عمرهم عامين يقلبو السوق على يماهم لوكان ما تديرلهمش البغي ديالهم
وووخلينا وخلينا الامهات اللي يسكتو لولادهم و يخلوهم حتى يضربوهم ويقولك معليش صغير ايلا كبر هكا كاش نهار يولي قد البغل(حاشاكم) يقتلك و يتهنى مالا ،، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
هادو من علامات الساعة
(ان تلد الامة ربتها)
ربي ياخذنا نقيين هادا ما نقدر نقول
سلام عليكم
 
رد: راك كبير ياو !!! مشاركتي الرمزية في المسابقة

اسلوبك صرااااحه روووعه
طريقه سردك جميله


وموضوع يستاهل النقاش
حتى انا نستغرب كيفاش يرفعوا صوتهم ع والديهم ربي لا يوصلنا نديروا هاك.........
 
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