راك كبير ياو !!! مشاركتي الرمزية في المسابقة

ههههههه قالت كبير ....هذا واحد انوش يلعب فيها زعما رجلة وعلى من ؟؟؟ على امه ,,,( كون جات حبيبتو راهو يسايس وعاجبو الحآل )

المسكينة جاية و شاقية باه تحكملو رونديفو وهو ينفخ في روحو

انا مانصفوش بواحد كبير (ماتخرجش عليه كلمة كبير) باسكو هذا ناقص عقل ومش متربي

ويمكن السبب يكون مدلل,,, دلوه والديه بزاف في صغرو على هذي يتعامل معاها هكا

بصح قوليلي الدلال مش هكا لدرجة يبخص امه قدام الغاشي مهما وش ديرلو

يعطيه ضربة برك هذا مانقولو كون خلاتو مآت على روحو علاه رايحة تحكملو في رونديفو

الولد كلما يكبار يزيد يصعاب وماتقدريش عليه وسيرتو الام ،،،مهما تلقايها اي توصي اي تعس بصح ماتقدرش

تحكم فيه ولا تعاملو بطريقة خشنة ،،، رانا نشوفو ونسمعو بيهم يضربو امهاتهم على اتفه الاسباب

ربي يهدي العباد كيما هاذو



ومرسي أزينة شوشو

سلآمي

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