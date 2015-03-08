احكي حكايتك وخلي المنتدى يضحك و يسمع ضحكتك

بسم الله لرحمان الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

وش راكم يا احلى اعضاء

اليوم حبيت نقدملكم فكرة وان شاء الله نشوف تفاعلكم فيها

ولي هي تحكولنا حكاية محرجة ولا مضحكة صراتلكم :p



كيما أنا

خطرا كنت مزال نقرا فالليسي كنت جاية من الليسي وصلت لمحطة الحافلات صبت بالتمسخير باسكو هي مشافتنيش ايا ضربتها ضربة صحيحة هيهيهيهيهيه

مع الاخير خزرت فيا مشي صحبتي هههههههههه ديت تبهديلة صحيحة وقتلها اسمحيلي مي محبتش تسكت للاسف هههههههه كي نصيب ديك الطفلة نبدل الطريق

ان شاء الله تتفاعلو مع هذه الفكرة

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