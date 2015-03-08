احكي حكايتك وخلي المنتدى يضحك و يسمع ضحكتك

ا

العـآئـدة إلـى الله

:: عضو مُتميز ::
إنضم
6 مارس 2015
المشاركات
677
النقاط
51
بسم الله لرحمان الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
وش راكم يا احلى اعضاء
اليوم حبيت نقدملكم فكرة وان شاء الله نشوف تفاعلكم فيها
ولي هي تحكولنا حكاية محرجة ولا مضحكة صراتلكم :p

كيما أنا
خطرا كنت مزال نقرا فالليسي كنت جاية من الليسي وصلت لمحطة الحافلات صبت بالتمسخير باسكو هي مشافتنيش ايا ضربتها ضربة صحيحة هيهيهيهيهيه
مع الاخير خزرت فيا مشي صحبتي هههههههههه ديت تبهديلة صحيحة وقتلها اسمحيلي مي محبتش تسكت للاسف هههههههه كي نصيب ديك الطفلة نبدل الطريق
ان شاء الله تتفاعلو مع هذه الفكرة
 
رد: احكي حكايتك وخلي المنتدى يضحك و يسمع ضحكتك

تم الاعتماد
شكرا على الموضوع اختي عابرة سبيل
انا مرة كنت مروحة من الليسي وكانت النو تصب
وانا كي ندير السيوانة نهبطها خلاص نولي نشوف غير حدا رجليا
امالا ما تولهتش بلي كاينة حفرة ونجي طايحة فيها
ايا ونسمع ضحكة هاهاها ،، ممبعد ضحة ثانية هاهاها
ممبعد سلسلة ضحكات
هاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاها
جيت نهز راسي نلقى روحي حدا قهوة معمرة غاشي
ههههههههههههههههههههههههههههههه
نفضت روحي وسنسرت الكبة للدار هههههه
 
رد: احكي حكايتك وخلي المنتدى يضحك و يسمع ضحكتك

ههههههههههه
مواقف جميله
وفكرة جميله شكرا
 
رد: احكي حكايتك وخلي المنتدى يضحك و يسمع ضحكتك

ههههههههههههههههههههههه
 
رد: احكي حكايتك وخلي المنتدى يضحك و يسمع ضحكتك

قال مينآت:
تم الاعتماد
شكرا على الموضوع اختي عابرة سبيل
انا مرة كنت مروحة من الليسي وكانت النو تصب
وانا كي ندير السيوانة نهبطها خلاص نولي نشوف غير حدا رجليا
امالا ما تولهتش بلي كاينة حفرة ونجي طايحة فيها
ايا ونسمع ضحكة هاهاها ،، ممبعد ضحة ثانية هاهاها
ممبعد سلسلة ضحكات
هاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاها
جيت نهز راسي نلقى روحي حدا قهوة معمرة غاشي
ههههههههههههههههههههههههههههههه
نفضت روحي وسنسرت الكبة للدار هههههه
إضغط للتوسيع...
هههههههههههههههههههههههههههههههههه
سلكتيلها مكنتش انا معك على خطرش نبقى نضحك من هداك للوقت الى الابدد ههههههههههههههههههههههههههه
شكرا جزيلا
 
ا
قال بنت الـ25:
رد: احكي حكايتك وخلي المنتدى يضحك و يسمع ضحكتك

تم الاعتماد
شكرا على الموضوع اختي عابرة سبيل
انا مرة كنت مروحة من الليسي وكانت النو تصب
وانا كي ندير السيوانة نهبطها خلاص نولي نشوف غير حدا رجليا
امالا ما تولهتش بلي كاينة حفرة ونجي طايحة فيها
ايا ونسمع ضحكة هاهاها ،، ممبعد ضحة ثانية هاهاها
ممبعد سلسلة ضحكات
هاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاها
جيت نهز راسي نلقى روحي حدا قهوة معمرة غاشي
ههههههههههههههههههههههههههههههه
نفضت روحي وسنسرت الكبة للدار هههههه
إضغط للتوسيع...
خلاص
 
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