همسات وخواطر إيمانية~متجدد بإذن المولى عز وجل

faith8

faith8

:: عضو بارز ::
#1
إنضم
9 جوان 2013
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#1


همسات إيمانية .. متجدد بإذن الله
.

.
ما أجمل أن يكون في حديثنا ومجالسنا
ما يقوي الإيمان ويزيل الغفلة
كما كان الصحابة يقول أحدهم لصاحبه
( اجلس بنا نؤمن ساعة )
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وبمعية الله ستكون لنا هنا نسائم إيمانية ..​
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نقتطفها من أطايب الثمر ...​
.
لنجعلها ضياءً لنا ، وصُحبةً صالحةً في الطريق إلى الله ...
.
فلتتنفسْ أوقاتك بذكرْ اللهْ ..​
.
وبما يذكرك بالله ...​
.
و لـ تُشاركونا برسالة إلى كل غافل وغافلة عن ذكر الله ، علَّها تصل إليهم ، فتنفعهم ، ويُكتَبُ لكِ أجرهم .​
.
شاركونا بـ همساتكم الإيمانيـة التي تُرقِّقُ القلبَ .​
.
نسأل الله أن يجعلنا وإيَّاكُنَّ من الذاكرين كثيرًا والذاكرات .
.

.​

للامانة الفكرة منقولة....~
تقبلوا تحيات اختكم في الله faith8
:regards01:
 
faith8

faith8

:: عضو بارز ::
#2
إنضم
9 جوان 2013
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النقاط
351
#2
رد: همسات وخواطر إيمانية~متجدد بإذن المولى عز وجل

اعلم أنه لم يأخذ منّك إلا لِيعطيك ،
فاستقبلوُآ الأقدار بـ "الحمدلله" ..
فقضاء الله كله خير ، وإنما يغيب عن ناظريك ، أو يتأخر لحكمة ..
 
faith8

faith8

:: عضو بارز ::
#3
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9 جوان 2013
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#3
رد: همسات وخواطر إيمانية~متجدد بإذن المولى عز وجل

النعمه تحتاج الى شكر والبلاء يحتاج الى صبر والذنب يحتاج الى أستغفار فمن شكر وصبر واستغفر فقـد نال ألسعادة !
 
faith8

faith8

:: عضو بارز ::
#4
إنضم
9 جوان 2013
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#4
رد: همسات وخواطر إيمانية~متجدد بإذن المولى عز وجل

"ﺭﺑـــــﻲ ﻟـﺎ ﺗـﺠـﻌـﻠـﻨـﻲ ﻋـﺒـﺌـﺎً ﻭ ﻟـﺎ ﻭﺟـﻌـﺎً ﻟـﺄﺣـﺪ
ﻭﺇﺟﻌـــﻞ ﻛــﻞ ﻣﻦ ﺩﺧـــﻞ ﺣﻴﺎﺗــﻰ ﺃﻭ ﺧـــﺮﺝ ﻣﻨﻬـــﺎ ﻳﺘــﺬﻛﺮﻧــﻰ ﺑﺎﻟﺨﻴـــﺮ
ﻓﻰ ﺣﻴﺎﺗــﻰ ﻭﺑﻌﺪ ﻣﻤــﺎﺗــــﻰ ﻭ ﺯﺩﻧـﻲ ﺑـﻚ ﻏـﻨـﻰ ﻋـﻦ ﺍﻟـﻌـﺎﻟـﻤـﻴـﻦ"
 
faith8

faith8

:: عضو بارز ::
#5
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9 جوان 2013
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#5
رد: همسات وخواطر إيمانية~متجدد بإذن المولى عز وجل

لكل حلم مستقبـــــــل
ولكل أمل تفــــــــاؤل
ولكل أمنية صبــــــــر
ولكل صبر فــــــــرج
وإذا أردنا أن يتحقق أمرنـــــا
فالدعاء هو مرادنــــــــا
والإستغفار هو غايتنــــــا
 
faith8

faith8

:: عضو بارز ::
#6
إنضم
9 جوان 2013
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351
#6
رد: همسات وخواطر إيمانية~متجدد بإذن المولى عز وجل

على سبيل الراحه النفسيه:~
قل لن يصيبنا إلا ما كتبه الله لنا♥ !
لا تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا
وأصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها
إن مع العسر يسرا
‏فلا‬ تحزن
 
faith8

faith8

:: عضو بارز ::
#7
إنضم
9 جوان 2013
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#7
رد: همسات وخواطر إيمانية~متجدد بإذن المولى عز وجل

آخي ..... آختي
اجلس مع نفسك
وتذكر ذنوبك .. تذكر بعدك عن مولاك وتفريطك في حقه
تذكر نعمه الكثيرة .. وتذكر عدم شكرك لهذه النعم ، بل عصيانك له بنعمه :
سمعك ... وبصرك ... وقلبك ومشاعرك التي وهبها لك لتعرفه بها
ثم أتعبتها في حب من لا يستحق
تذكر كل ما مضي ... واعلن عودتك وتوبتك الآن
اعلن رغبتك في بدء صفحة جديدة
تكون أفضل من سابقتها
وقل من أعماق قلبك :
لبيك ربي لبيك ... أنا عائد إليك ...
أنا بك ، ومنك ، وإليك
فأرجوك قربني إليك
 
faith8

faith8

:: عضو بارز ::
#8
إنضم
9 جوان 2013
المشاركات
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النقاط
351
#8
رد: همسات وخواطر إيمانية~متجدد بإذن المولى عز وجل

لا تتذمر وتقل :
أنا حزين .. ف هناك من هو أشد منك حزناً !!
..
-لا تتذمر وتقل :
أنا مريض .. ف هناك من يصارع الالم والسهر والحمى
..
-لا تتذمر وتقل :
ليس معي نقود .. ف هناك حقاً من يفتقد المأوى
..
-لا تتذمر وتقل :
أنا وحيد .. ف هناك من هو يتيم وبلا إخوه
..
-لا تتذمر وتقل :
لماذا ياربي !!!! ف ربك عزيز قابض باسط ذو حكمةٍ وأدهى
.
.
.
.
فقط قل :
اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك ، تأتي الملك من تشاء وتأخذه ممن تشاء بيدك الخير وأنت على كل شيء قدير
 
faith8

faith8

:: عضو بارز ::
#9
إنضم
9 جوان 2013
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النقاط
351
#9
رد: همسات وخواطر إيمانية~متجدد بإذن المولى عز وجل

~~اللهم عفوك ورضاك~~
ﺍﻟﻠَّــﻬُﻢَّ ﺍﺟْـﻌَـﻞْ ﻟَـﻨـﺎ ﻣِـﻦْ ﻛُـﻞِّ ﺿِـﻴـﻖٍ ﻣَـﺨْـﺮَﺟــﺎً ﻭَ ﻣِـﻦْ ﻛُـﻞِّ ﻫَــﻢٍّ ﻓَــﺮَﺟــﺎً ﻭَ ﻣِـﻦْ ﻛُـﻞِّ ﺑَــﻼ‌َﺀٍ ﻋَـــﺎﻓِـﻴَـﺔً ﺍﻟﻠَّــﻬُﻢَّ ﺁﻣِــﻦْ ﺭَﻭْﻋــﺎﺗِﻨــﺎ ﻭَ ﺍﺳْـﺘُـﺮْ ﻋَـﻮْﺭَﺍﺗِـﻨــﺎﻭَ ﺃَﺻْﻠِـﺢْ ﻧِﻴّـــﺎﺗِﻨــﺎ ﻭَ ﺫُﺭِّﻳّــﺎﺗِـﻨــﺎ ﻭَ ﺃَﺣْﺴِﻦْ ﺧَــﻮﺍﺗِﻤَـﻨــﺎ ﻭَ ﺍﺣْﻔَــﻈْﻨــﺎ ﻣِـﻦْ ﺑَـﻴْـﻦِ ﺃَﻳْـﺪِﻳـﻨــﺎ ﻭَ ﻣِـﻦْ ﺧَﻠْــﻔِـﻨــﺎ ﻭَ ﻋَـﻦْ ﺃَﻳْﻤــﺎﻧِﻨــﺎ ﻭَ ﻋَـﻦْ ﺷَﻤــﺎﺋِﻠِـﻨــﺎ ﻭَ ﻣِـﻦْ ﻓَﻮْﻗِـﻨــﺎ ﻭَ ﻧَﻌُــﻮﺫُ ﺑِﻌَﻈَــﻤَــﺘِـﻛَـ ﺃَﻥْ ﻧُﻐْــﺘَــﺎﻝَ ﻣِﻦْ ﺗَﺤْــﺘِـﻨــﺎ ﻳﺎ ﺫﺍ ﺍﻟْﺠَــﻼ‌َﻝِ ﻭَ ﺍﻹ‌ِﻛْــﺮﺍﻡ
 
faith8

faith8

:: عضو بارز ::
#10
إنضم
9 جوان 2013
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النقاط
351
#10
رد: همسات وخواطر إيمانية~متجدد بإذن المولى عز وجل

القلوب التي تتعلق بالبشر وتشتاق إليهم
تئنّ
والقلوب التي تتعلّق بالله وتشتاق إليه
تطّمئن....~
 
faith8

faith8

:: عضو بارز ::
#11
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#11
رد: همسات وخواطر إيمانية~متجدد بإذن المولى عز وجل

لا يفتح الله أبواب الخير إلا لمن طرقها، فمن أقبل أقبل الله عليه، ومن أعرض أعرض الله عنه
 
faith8

faith8

:: عضو بارز ::
#12
إنضم
9 جوان 2013
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351
#12
رد: همسات وخواطر إيمانية~متجدد بإذن المولى عز وجل



الإنسان الذي يستمد إيمانه وقوته من الله لايعرف إلا القول الطيب، والظن الحسن، والخلق الكريم، والإعراض عن الجاهلين!
 
faith8

faith8

:: عضو بارز ::
#13
إنضم
9 جوان 2013
المشاركات
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الإعجابات
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النقاط
351
#13
رد: همسات وخواطر إيمانية~متجدد بإذن المولى عز وجل

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‏faith8.... ماشاء الله اللهم اجعله عملا متقبلا....~
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ﺳَﺒْـَפـَــــــــــﭑﻥ ﺍﻟﻠَّـﮧَ
ﻭَﺍﻟْﺤَﻤْـــــــــــــﺪُ ﻟﻠَّـﮧَ
ﻭَﻻَ ﺇِﻟَـــــــــﻪَ ﺇِﻻَ ﺍﻟﻠَّـﮧَ
ﻭَ ﺍﻟﻠَّـﮧُ ﺃَﮔْﺒَــــــــــــــﺮْ
ﻭَﻟﭑ ﺣَــﻮْﻝَ ﻭَﻟﭑ ﻗــﻮَّﺓَ ﺇِﻟﭑ ﺑِﺎﻟﻠَّﮧَ ﺍﻟْﻌَﻠَـﻲّ ﺍﻟﻌﻈﻴــﻢ
 
faith8

faith8

:: عضو بارز ::
#14
إنضم
9 جوان 2013
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351
#14
رد: همسات وخواطر إيمانية~متجدد بإذن المولى عز وجل

تأتيك الفَرحة من حيث لا تحتسب
فتدمع عَينك حياءً من الله لأنه يَسعِدك رغم تفريطِك في حَقِه ،
وعندَها يصبح العَطاء رحمَة لترجع إليه سُبحانه ()*

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faith8

faith8

:: عضو بارز ::
#15
إنضم
9 جوان 2013
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#15
رد: همسات وخواطر إيمانية~متجدد بإذن المولى عز وجل

ﺍﺧﺘﻔﻰ " ﻳﻮﺳﻒ "
ﻭﺍﺻﻴﺐ ﻭﺍﻟﺪﻩ ﺑﺎﻟﻌَﻤْﻰ
ﻭﺣﻴِﻦ ﻗﺎﻝ : ( ﻭﺃﻓﻮﺽ ﺍﻣﺮﻱ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻠﻪ )
ﻋﺎﺩ ﻟﻪ ﻳﻮﺳﻒ ﻭﺑﺼﺮﻩ !!
ﺁﻟﻠﻬﻢْ ﺍﻧﻲ ﻓﻮﺿﺖ ﺍﻣْﺮﻱ ﺍﻟﻴﻚ !!
 
faith8

faith8

:: عضو بارز ::
#16
إنضم
9 جوان 2013
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351
#16
رد: همسات وخواطر إيمانية~متجدد بإذن المولى عز وجل

هناك آيات كثيرة في القرآن الكريم تحث المؤمنين على العفو ... كقوله تعالى:{ وَلاَ يَأْتَلِ أُوْلُواْ ٱلْفَضْلِ مِنكُمْ وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُوۤاْ أُوْلِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْمَسَاكِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلْيَعْفُواْ وَلْيَصْفَحُوۤاْ أَلاَ تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ } وقوله تعالى: { وَأَن تَعْفُوۤاْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلاَ تَنسَوُاْ ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ }
الشيخ الشعراوي رحمه الله
 
faith8

faith8

:: عضو بارز ::
#17
إنضم
9 جوان 2013
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351
#17
رد: همسات وخواطر إيمانية~متجدد بإذن المولى عز وجل

اِسْتَغْفَرَ اللهَ العَظِيمَ وأتوب إِلَيْهِ
مِنْ الذُّنُوبِ الَّتِي تَحُلُّ النِّقَمَ وَالذُّنُوبِ الَّتِي تُغَيِّرُ النِّعَمَ . .
.
 
faith8

faith8

:: عضو بارز ::
#18
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9 جوان 2013
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#18
رد: همسات وخواطر إيمانية~متجدد بإذن المولى عز وجل

يا صاحب الهمِ إنّ الهم َ منفرجٌ
أبشر بخيرٍ فإن الفارج الله
و إذا بليت به فثق بالله و ارض به
إن الذي يكشف البلوى هو الله
.
 
AmiR@RoRo

AmiR@RoRo

:: نجمة اللمة ::
#19
إنضم
6 جوان 2013
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351
#19
رد: همسات وخواطر إيمانية~متجدد بإذن المولى عز وجل

قالوا عن قارىء ‫#‏القرآن‬ ؛
لا يشكُو هَمَاً ، ولا غَمَاً ، ولا ضِيقَاً ، ولا ضَجَرَاً
[ الَّلهُمَ إِجعَل القُرآنَ رَبِيعَ قُلُوبِنَاْ ] .. !
 
faith8

faith8

:: عضو بارز ::
#20
إنضم
9 جوان 2013
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351
#20
رد: همسات وخواطر إيمانية~متجدد بإذن المولى عز وجل

تَتوضأ فـَ تُسرف ، تَتحجب فـَ تَتعطر ،
تَقوم اللَّيل وَتَهجر أخاك ، تَصوم وَتَغتاب ، تَتصدق وَتَمنّ .. !
مَهلًا .. لا تَجمعِ حَسناتك فِي كَيسٍ مَثقوب .. !
 
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