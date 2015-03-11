همسات وخواطر إيمانية~متجدد بإذن المولى عز وجل

همسات إيمانية .. متجدد بإذن الله
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ما أجمل أن يكون في حديثنا ومجالسنا.
ما يقوي الإيمان ويزيل الغفلة
كما كان الصحابة يقول أحدهم لصاحبه
( اجلس بنا نؤمن ساعة )
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ما يقوي الإيمان ويزيل الغفلة
كما كان الصحابة يقول أحدهم لصاحبه
( اجلس بنا نؤمن ساعة )
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وبمعية الله ستكون لنا هنا نسائم إيمانية ...
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نقتطفها من أطايب الثمر ...
لنجعلها ضياءً لنا ، وصُحبةً صالحةً في الطريق إلى الله ....
فلتتنفسْ أوقاتك بذكرْ اللهْ ...
وبما يذكرك بالله ....
و لـ تُشاركونا برسالة إلى كل غافل وغافلة عن ذكر الله ، علَّها تصل إليهم ، فتنفعهم ، ويُكتَبُ لكِ أجرهم ..
شاركونا بـ همساتكم الإيمانيـة التي تُرقِّقُ القلبَ ..
نسأل الله أن يجعلنا وإيَّاكُنَّ من الذاكرين كثيرًا والذاكرات ..
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للامانة الفكرة منقولة....~
تقبلوا تحيات اختكم في الله faith8
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