)))شاركنا بإسم الشخص اللى تفرغلو قلبك (((

إقتباس لمشاركة sahiko hamza: وعليكم السلام

شكرا اختي البرايجية



كيما والله نفرغ لاخوتي رؤوف وامينة هدو نديرفيهم ثقة كبيرة .

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السلام عليكم

شكرا على الثقة حمزة :regards01: والله من دواعي غبطتي

أما أنا فأشكو همومي لأمي لأنها الوحيدة التي بإمكانها الشعور بما اشعر به

واشعر بارتياح كبير بعدها

أما اسراري فقد قررت الاحتفاظ بها

وعدم البوح بها إلا لنفسي

فهي الوحيدة التي لا أخاف غدرها وخيانتها

رغم أنني قليلة الاسرار

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