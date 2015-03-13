)))شاركنا بإسم الشخص اللى تفرغلو قلبك (((

سلاااااااااااااااااااااااااااام نشاء الله تكونو بخي________________ر و هانيي__________________________________ن الموضوع باين مالعنوان شكون لى تحكيلو كلش و تفرغلو قلبك شكون لى كى تخلا عليك بعيد الشر تروح لي___________ه و تحكيلو و تطلب رايو شكون لى كى تكون مدمر تروح عندو و يفاجى عليك و يرجع الدمعة بسمة ربى يخلى ياماتكم ديما بسمة وفرحة نبدا برحى انا عندى ختى هى نحكيلها كلش و عندى صحاباتى نحكيلهم بالصح ختى نحكيلها كلش ههه بسلامتها تشوفنى تعرف وش بيا قبل مانهدر و كى نلعبها مابيا والو تنطقنى بسلامتها تنطق لحجر هههههههههههه ربى يخليهالى احبكم فى الله