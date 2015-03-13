)))شاركنا بإسم الشخص اللى تفرغلو قلبك (((

الموضوع في 'منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك' نشر بواسطة chr-ndj, ‏13 مارس 2015.

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  1. chr-ndj

    chr-ndj :: عضو مُتميز ::

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    سلاااااااااااااااااااااااااااام نشاء الله تكونو بخي________________ر و هانيي__________________________________ن

    الموضوع باين مالعنوان

    شكون لى تحكيلو كلش و تفرغلو قلبك

    شكون لى كى تخلا عليك بعيد الشر تروح لي___________ه و تحكيلو و تطلب رايو

    شكون لى كى تكون مدمر تروح عندو و يفاجى عليك و يرجع الدمعة بسمة

    ربى يخلى ياماتكم ديما بسمة وفرحة


    نبدا برحى انا عندى ختى هى نحكيلها كلش و عندى صحاباتى نحكيلهم بالصح ختى نحكيلها كلش ههه بسلامتها تشوفنى تعرف وش بيا قبل مانهدر و كى نلعبها مابيا والو تنطقنى بسلامتها تنطق لحجر هههههههههههه ربى يخليهالى


    احبكم فى الله
     
    12 معجبون بهذا.
    chr-ndj, ‏13 مارس 2015
    #1
  2. sahiko hamza

    sahiko hamza :: عضو شرفي ::

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    رد: )))شاركنا بإسم الشخص اللى تفرغلو قلبك (((

    وعليكم السلام
    شكرا اختي البرايجية

    كيما والله نفرغ لاخوتي رؤوف وامينة هدو نديرفيهم ثقة كبيرة .
     
    9 معجبون بهذا.
    sahiko hamza, ‏13 مارس 2015
    #2
  3. hakim story

    hakim story
    :: مشرف ::
    منتدى بوح القلم الحر
    منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك
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    رد: )))شاركنا بإسم الشخص اللى تفرغلو قلبك (((

    انا لا اشكو الا لنفسي ولا احكي الا لنفسي
    لكن الشي الغريب
    انني انا بئر لاسرار كل من اعرف
    لا ادري لماذا يحب الناس ان يستودعو
    اسرارهم عندي....
     
    6 معجبون بهذا.
    hakim story, ‏13 مارس 2015
    #3
  4. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    رد: )))شاركنا بإسم الشخص اللى تفرغلو قلبك (((

    بالنسبة ليا

    نفرغ قلبي لــــــــــــ : أخواتي


    مون لايت وروز
    منيني ،مروة بنت papa ،..وزوجي

    شكرا
     
    8 معجبون بهذا.
    أم ياسمينdz, ‏13 مارس 2015
    #4
  5. hadil21

    hadil21 :: عضو فعّال ::

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    رد: )))شاركنا بإسم الشخص اللى تفرغلو قلبك (((

    خلود و امينة
     
    5 معجبون بهذا.
    hadil21, ‏13 مارس 2015
    #5
  6. Ra Off

    Ra Off :: عضو شرفي ::

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    سوق اهراس
    رد: )))شاركنا بإسم الشخص اللى تفرغلو قلبك (((

    ربي يبارك فيك خويا حمزة ، ثقة متبادلة يا صديقي
    أنا كل أسراري أودعتها الى اهلها

    هكدا نرقد مرتاح ، بلا أسرار

     
    8 معجبون بهذا.
    Ra Off, ‏14 مارس 2015
    #6
  7. بنت الـ25

    بنت الـ25 :: عضو شرفي ::

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    رد: )))شاركنا بإسم الشخص اللى تفرغلو قلبك (((

    السلام عليكم
    شكرا على الثقة حمزة :regards01: والله من دواعي غبطتي
    أما أنا فأشكو همومي لأمي لأنها الوحيدة التي بإمكانها الشعور بما اشعر به
    واشعر بارتياح كبير بعدها
    أما اسراري فقد قررت الاحتفاظ بها
    وعدم البوح بها إلا لنفسي
    فهي الوحيدة التي لا أخاف غدرها وخيانتها
    رغم أنني قليلة الاسرار
     
    5 معجبون بهذا.
    بنت الـ25, ‏14 مارس 2015
    #7
  8. @R@ZIK

    @R@ZIK :: عضو بارز ::

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    رد: )))شاركنا بإسم الشخص اللى تفرغلو قلبك (((

    وعليكم السلام أختي
    شكرا
    انا نفرغ همومي
    أمــــــي
     
    2 معجبون بهذا.
    @R@ZIK, ‏14 مارس 2015
    #8
  9. chr-ndj

    chr-ndj :: عضو مُتميز ::

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    رد: )))شاركنا بإسم الشخص اللى تفرغلو قلبك (((

    شكرااااا على الاعتماد و المشاركة الطيبة .........ربى يخليهملك و يخليك ليهم و يدوم المحبة و الثقة بيناتكم
     
    1 معجب بهذا.
    chr-ndj, ‏15 مارس 2015
    #9
  10. chr-ndj

    chr-ndj :: عضو مُتميز ::

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    رد: )))شاركنا بإسم الشخص اللى تفرغلو قلبك (((

    اهلا بك فى الصفحة شرفنا تواجدك

    الله يبارك مشاء الله عليك ربى نشاء الله مايحرمهمش منك و يخليك ليهم و يقدرك نشاء الله

    ربما انت من عودت نفسك على فن الكتمان و روضتها على حفظ الاسرار وفقك الله

    شكرا على طيبة الحضور
     
    2 معجبون بهذا.
    chr-ndj, ‏15 مارس 2015
    #10
  11. chr-ndj

    chr-ndj :: عضو مُتميز ::

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    رد: )))شاركنا بإسم الشخص اللى تفرغلو قلبك (((

    الله يبارك ربى يخليهملك نشاء الله و يحفظك ليهم

    موفقة و شكرااا على المرور
     
    2 معجبون بهذا.
    chr-ndj, ‏15 مارس 2015
    #11
  12. ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي

    ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي :: عضو شرفي ::

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    رد: )))شاركنا بإسم الشخص اللى تفرغلو قلبك (((

    سلام عليكم

    بالنسبة ليا لا يوجد احد

    مع العلم اني بئر لاسرااااارهم جمييييييعاااا العائلة والاصدقاء والاقارب وحتى هناك اناس لا اعرفهم
    ربما لهذا السبب لم تتح لي الفرصة كي اودع اسراري ههههه

    تحياتي ليكم
    سلام عليكم

    بالنسبة ليا لا يوجد احد

    مع العلم اني بئر لاسرااااارهم جمييييييعاااا العائلة والاصدقاء والاقارب وحتى هناك اناس لا اعرفهم
    ربما لهذا السبب لم تتح لي الفرصة كي اودع اسراري ههههه

    تحياتي ليكم
     
    2 معجبون بهذا.
    ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي, ‏15 مارس 2015
    #12
  13. وصال

    وصال :: عضو مُتميز ::

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    رد: )))شاركنا بإسم الشخص اللى تفرغلو قلبك (((

    نفرغ قلبي لصديقتي وحبيبتي امينة ومليكة ربي يخلينا لبعض يا رب .
     
    2 معجبون بهذا.
    وصال, ‏15 مارس 2015
    #13
  14. chr-ndj

    chr-ndj :: عضو مُتميز ::

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    رد: )))شاركنا بإسم الشخص اللى تفرغلو قلبك (((

    ربى يخليهملك شكرا على المشاركة حبوبتى
     
    chr-ndj, ‏15 مارس 2015
    #14
  15. chr-ndj

    chr-ndj :: عضو مُتميز ::

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    رد: )))شاركنا بإسم الشخص اللى تفرغلو قلبك (((

    الله يبارك و ربى يكمل بيناتكم

    شكراااا على التواجد فى الصفحة و المشاركة الطيبة
     
    chr-ndj, ‏15 مارس 2015
    #15
  16. chr-ndj

    chr-ndj :: عضو مُتميز ::

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    رد: )))شاركنا بإسم الشخص اللى تفرغلو قلبك (((

    اهلااااااااا مينات نورتى الصفحة .....و الله عجبتنى الثقة المتبادلة بيناتكم ربى يدوم المحبة و يكمل بيناتكم الثقة ي______ا رب ......شرف لى التواجد فى منتدى يشهد فيه العضو وفاء الآخر و يضع العضو ثقته فى الآخر دمتم اوفياء لبعض و للمنتدى الحبيب .......
     
    chr-ndj, ‏15 مارس 2015
    #16
  17. chr-ndj

    chr-ndj :: عضو مُتميز ::

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    رد: )))شاركنا بإسم الشخص اللى تفرغلو قلبك (((

    ربى يخليهالك و يطولك فى عمرها ي_______ارب

    شكرااا على طيبة المشاركة
     
    chr-ndj, ‏15 مارس 2015
    #17
  18. chr-ndj

    chr-ndj :: عضو مُتميز ::

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    رد: )))شاركنا بإسم الشخص اللى تفرغلو قلبك (((

    الله يبارك ربى يقدرك نشاء الله و نشاء الله ربى يعطيك حساب نيتك و تلقاى لى نتى تانى يحفظ اسرارك
     
    chr-ndj, ‏15 مارس 2015
    #18
  19. chr-ndj

    chr-ndj :: عضو مُتميز ::

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    رد: )))شاركنا بإسم الشخص اللى تفرغلو قلبك (((

    امي____ن ربى يخليكم لبعضاكم و يدوم العشرة الزينة ربى يحفظكم ....شكرا على المرور
     
    chr-ndj, ‏15 مارس 2015
    #19
  20. houssiiine

    houssiiine :: عضوية محظورة ::

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    رد: )))شاركنا بإسم الشخص اللى تفرغلو قلبك (((

    لاصدقائي طبعا و موضوع جميل
     
    1 معجب بهذا.
    houssiiine, ‏15 مارس 2015
    #20
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