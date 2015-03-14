سلسلة قطوف من الشمائل المحمدية 7 (رؤيا الرسول، و بيان أن وفاته كانت حقيقة عليه الصلاة و السلام)

ابو ليث

ابو ليث

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رؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم :

1- قال صلى الله عليه وسلم : ( من رآني في المنام ، فقد رآني ، فإن الشيطان لا يتمثل بي) .

2- وقال صلى الله عليه وسلم : (من رآني فقد رأى الحق ، فإن الشيطان لا يتزياً بي) .

3- وقال صلى الله عليه وسلم : ( من رآني في المنام فسيراني في اليقظة ، ولا يتمثل الشيطان بي) .



يستفاد من هذه الأحاديث :

1- أن رؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم ، ممكنة على الوجه الذي ورد في شمائله . من طوله ، ولونه ، وهيبته ، ولحيته ، وغير ذلك .

2- لقد ذكر المناوي في تفسير هذه الأحاديث أن الرؤيا الصحيحة ، أن يراه بصورته الثابتة بالنقل الصحيح ، فإن رآه بغيرها كطويل أو قصير ، أو شديد السمرة ، لم يكن رآه .

3- وذكر المناوي أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم : فسيراني في اليقظة رؤية خاصة بصفة القرب والشفاعة (يوم القيامة) .

4- يدعى بعض الصوفية أنهم يرون الرسول صلى الله عليه وسلم : في الدنيا يقظة ، استناداً للحديث الثالث ، ورد عليهم ابن حجر بقوله : ( يلزم عليه أن هؤلاء صحابة ، وبقاء الصحبة إلى يوم القيامة) وهذا لا يقوله مسلم .

5- قرأت في أحد كتب الصوفية قوله : قال أبو المواهب الشاذلي قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ....إلى آخر الحديث المكذوب) وسألت المؤلف عن هذا الشخص هل هو صحابي ؟ قال : لا ، بل بينه وبين أبي الحسن الشاذلي خمسة مشايخ وقد رأى الرسول يقظة ، قلت له : الصحابة لم يروا الرسول يقظة بعد موته ، فلم يقتنع ، فقلت في نفسي : هذا من الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم الذي حذر منه بقوله : (من كذب عليّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار) .

6- سئـل شيخ الإسلام زكريا الأنصاري عن رجل زعم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ، يأمر بشئ ، فقال : يكره ، بل يحرم ، ونص العلماء على أن الرؤيا لا يؤخذ منها أحكام .

7- يدعي بعض الصوفية كابن عربي أنهم يأخذون علوم الشريعة من الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة مخالفين قوله تعالى : {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا} .

8- إن أكبر رد على من يدعي رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم يقظة بعد موته قوله تعالى : {وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ} .






وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم :

1- قال الله تعالى : {وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ} .

2- وقال صلى الله عليه وسلم : ( إن الله عز وجل إذا أراد رحمة أمة من عباده قبض نبيها قبلها ، فجعله لها فرطاً وسلفاً بين يديها ، وإذا أراد هلكة أمة ، عذبها ونبيها حي ، فأهلكها وهو ينظر ، فأقر عينه بهلكتها حين كذبوه ، وعصوا أمره) - فرطاً وسلفاً : أجراً متقدماً - .

3- وقال صلى الله عليه وسلم : ( إن الله خير عبداً بين الدنيا ، وبين ما عند الله ، فاختار ذلك العبد ما عند الله) فبكى أبو بكر .

4- وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : ( آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كشف الستارة يوم الاثنين فنظرت إلى وجهه ، كأنه ورقة مصحف ، والناس خلف أبي بكر ، فكاد الناس أن يضطربوا ، فأشار إلى الناس أن أثبتوا ، وأبو بكر يؤمهم ، وألقى السجف (الستر) وتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، من آخر ذلك اليوم .

5- وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قبضه الله ، وإن رأسه لبين نحري وسحري (أرادت أنه مات في حضنها) .

6- وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : ( لما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، من كرب الموت ما وجد ، قالت فاطمة رضي الله عنها : واكرباه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا كرب على أبيك بعد اليوم ، إنه قد حضر من أبيك ما ليس بتارك منه أحداً ([1]) الموافاة يوم القيامة ([2]) .

7- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ثلاث عشرة يوحى إليه ، وبالمدينة عشراً ، وتوفى وهو ابن ثلاث وستين) .

8- وعن عائشة رضي الله عنها قالت : ( إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وأبوبكر بالسنح (يعني بالعالية بالمدينة) فقام عمر يقول : والله ما مات رسول الله ,, فجاء أبو بكر ، فكشف عن رسـول الله صلى الله عليه وسلم ، فقبله ، وقال : بأبي أنت ، طبت حياً وميتاً ، والذي نفسي بيده ، لا يذيقنك الله الموتتين أبداً ([3]) ، ثم خرج أبو بكر ، فقال : أيها الحالف على رسلك (أي لا تعجل يا عمر) فلما تكلم أبو بكر جلس عمر ، فحمد الله وأثنى عليـه وقال : ألا من كان يعبد محمداً ، فإن محمد قد مات ، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ، وقال : {إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ } ، وقال تعالى : {وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىَ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللّهُ الشَّاكِرِينَ} .

قال : فنشج الناس (بكى الناس) .

9- وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو صحيح : ( إنه لم يُقبض نبي حتى يرى مقعـده من الجنة ، ثم يخير بين الدنيا والآخرة) .

قالت عائشة رضي الله عنها : لما نزل به – ورأسه على فخذي – غُشي عليه ، ثم أفاق فأشخص بصره إلى السقف ، ثم قال : (اللهم الرفيق الأعلى) ، قلت : إذاً لا يختارنا ، قالت : وعرفت أنه الحديث الذي كان يُحدثنا به وهو صحيح .

10- والمعروف أن الرسول صلى الله عليه وسلم ، توفى يوم الاثنين سنة 11 هجرية بعد أن بلّغ رسالته ، وأكمل الله به الدين .
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([1]) أي نزل بأبيك الموت ، فهو أمر عام لكل واحد ، والمصيبة إذا ع مت هانت .
([2]) أي الملاقاة حاصلة يوم القيامة .
([3]) أشار بذلك إلى الرد على من زعم أنه سيحيا وفي النهاية سيموت .


 
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آهات القلب

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رد: سلسلة قطوف من الشمائل المحمدية 7 (رؤيا الرسول، و بيان أن وفاته كانت حقيقة عليه الصلاة و السلام)

السلام عليكم
الابداع والتميز والتالق ليس جديد عليكنا اخي الفاضل بارك الله فيك وجزاك عنا خيرالجزاء وجعله بميزان حسناتك ربى يسعدك سعادة الدارين ويوفقك الى ما يحب ويرضا ونفع بك الاسلام والمسلمين ربى يجعل مثواكى الفردوس الاعلى ا.
اختك في الله
 
ابو ليث

ابو ليث

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الجزائر
رد: سلسلة قطوف من الشمائل المحمدية 7 (رؤيا الرسول، و بيان أن وفاته كانت حقيقة عليه الصلاة و السلام)

اللهم أاامين، و لكم بمثل.
(و ما توفيقي الا بالله عليه توكلت و اليه أنيب).
اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، واجعلني خيرا مما يظنون، و اغفر لي ما لا يعلمون.
أسألك اللهم العفو و المسامحة لي و لجميع اخواني المسلمين و أخواتي المسلمات.
 
ابو ليث

ابو ليث

:: عضو شرفي ::
إنضم
8 جانفي 2010
المشاركات
10,664
النقاط
851
محل الإقامة
الجزائر
فيما يأتي تجدون روابط لحلقات السلسلة مرتبة و مهيئة لكل سالك يبغي رضوان الله و يقصد عمارة أخراه الباقية بزاد الدنيا التي ولت مبدرة و هي لا شك فانية.
سلسلة قطوف من الشمائل المحمدية-1-(المقدمة، مولده، اسمه و نسبه عليه الصلاة و السلام)

سلسلة قطوف من الشمائل المحمدية-2-(وصفه صلى الله عليه وسلم، وقصته مع أبو معبد)

سلسلة قطوف من الشمائل المحمدية-3-(فضائله صلى الله عليه وسلم، خاتم نبوته، طيب رائحته)

سلسلة قطوف من الشمائل المحمدية-4-(صفة نومه و قرأته و صومه و قيامه صلى الله عليه وسلم)

سلسلة قطوف من الشمائل المحمدية-5-(صفة كلامه و حوضه مع ذكر شيئ من زهده صلى الله عليه وسلم)

سلسلة قطوف من الشمائل المحمدية-6-(جوعه، و كيف عيشه، و بعض مواطن بكائه صلى الله عليه وسلم)

سلسلة قطوف من الشمائل المحمدية 7 (رؤيا الرسول، و بيان أن وفاته كانت حقيقة عليه الصلاة و السلام)

سلسلة قطوف من الشمائل المحمدية-8-(العفو عند الخصام، تواضعه عليه الصلاة و السلام)

سلسلة قطوف من الشمائل المحمدية-9-(عاقبة المتكبرين، و عفوه صلى الله عليه وسلم)

سلسلة قطوف من الشمائل المحمدية-10-(حلمه صلى الله عليه وسلم، الغضب و علاجه).

سلسلة قطوف من الشمائل المحمدية-11-(من معجزاته، وبيان بعض صبره صلى الله عليه وسلم)

سلسلة قطوف من الشمائل المحمدية-12-(كيف كان رفقه، وبيان بعض مواقفه الشجاعة صلى الله عليه وسلم)

سلسلة قطوف من الشمائل المحمدية-13-(الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين )

سلسلة قطوف من الشمائل المحمدية-14-(الحياء عند الرسول مع ذكر بعض أدابه عليه الصلاة و السلام)

سلسلة قطوف من الشمائل المحمدية-15-(ذكر بعض جوده و هديه و مزاحه صلى الله عليه وسلم)

سلسلة قطوف من الشمائل المحمدية-16-(الشعر الذي تمثل به الرسول صلى الله عليه وسلم)

سلسلة قطوف من الشمائل المحمدية-17-(لباس الرجل المسلم )

سلسلة قطوف من الشمائل المحمدية-18-(لباس المرأة المسلمة ، لبس الذهب والخاتم للرجال )

سلسلة قطوف من الشمائل المحمدية-19-(الزينة في اللباس، الزينة للصلاة والناس ،النظافة من الإسلام

سلسلة قطوف من الشمائل المحمدية-20-(من آداب السلام، المصافحة لا التقبيل، لا أصافح النساء ).

سلسلة قطوف من الشمائل المحمدية 21 (آداب العطاس والتثاؤب، غيروا الشيب واجتنبوا السواد ).

نهاية سلسلة قطوف من الشمائل المحمدية (واجبنا نحو الرسول صلى الله عليه وسلم، و كيفية التحلي بأخلاقه).

..........................................الى هنا نهاية الروابط المباشرة.
والله أسأل أن ينفع بهذه السلسلة المسلمين ، ويجعلها خالصة لوجهه الكريم .
 
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