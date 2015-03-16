البيت العتيق مستقبلا إن شاء الله

الخليـل

الخليـل

:: عضو بارز ::
إنضم
14 جويلية 2011
المشاركات
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النقاط
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العمر
108

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After Completion of Jamarat Project in Mina - Makkah Al Mukkarramah


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Makkah-Al-Mukkarrma after 12 Years

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Electric Trains will be started Next Year from Haram to Mina to Arafat to Muzdalifa, Muzdalifa to Arafat.

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Holy kaaba'a Mataaf Covered with 4 umbrellas


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After Three Years Haram Mosque will Look Like This

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A big housing project started near the Holy Haram

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Madena Haram Masque After four Years


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لا إلـــــه إلا الله محمد رسول الله

Al-haram imams

مالا تعرفه عن مشايخ الحرم المكي بالصور

يشد انتباه أي مسلم الحرم الشريف و من ثم أئمة الحرم فلهم شهرة و مكانة عند قلوب الملايين و لأن الكثير يتسآل عنهم متى يصلي الإمام فلان ؟

فأردت أن أعرض جدول الأئمة الشبه دائم و نبذه مختصرة عن كل إمام

عدد الأئمة الدائمين 6 و هم مقسمون على هذا الفروض الخمسة و لهم واحد احتياط

1- صلاة الفجر

الشيخ الدكتور : سعود بن ابراهيم بن محمد آل شريم القحطاني

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العمر : 40
مكان الميـــلاد: الرياض - شقراء
الوظيفة : قاضي سابقاً + مدرس في الحرم المكي + قسم الدراسات العليا بكلية الشريعة جامعة أم القرى

تاريخ التعيين في الحرم : 1414هـ

يمتلك قطيعاً كبيراً من الإبل يقضي بعض من وقته فيه
و يهتم بشرح كتب التوحيد و رسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب في الحرم المكي
و معروف بالشعر و الكلمة الرقيقة
عدا فجر واحد في الشهر و هو فجر الجمعة يصليه
الشيخ الدكتور : صالح بن عبدالله بن محمد آل حميد الخالدي

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العمر : 57

مكان المــيلاد : بريدة
الوظيفة : رئيس مجلس الشورى + عضو هيئة كبار العلماء
تاريخ التعيين في الحرم : 1404هـ

و يهتم بتفسير القرآن الكريم .

2- صلاة الظهر

الشيخ الدكتور : صالح بن محمد آل طالب

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العمر : 33
تاريخ التعيين في الحرم : 1423هـ
3- صلاة العصر

الشيخ الدكتور : أسامة بن عبد الله بن عبد الغني خياط

العمر: 51
مكان الميـــلاد: مكة المكرمة
الوظيفة : مدرس في الحرم + عضو في مجلس الشورى سابقاً

تاريخ التعيين في الحرم : 1418هـ
معروف بأسلوبه الخطابي القوي الذي يزلزل القلوب
4- صلاة المغرب

الشيخ الدكتور : عبد الرحمن بن عبد العزيز بن عبد الله آل سديس العنزي

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العمر : 44
مكان الميــــلاد: البكيرية في القصيم
الوظيفة : استاذ مساعد بكلية الشريعة في جامعة ام القرى

تاريخ التعيين في الحرم : 1404هـ اي قبل 22 سنه وعمر الشيخ حينذاك 22 سنه..

5- صلاة العشاء

الشيخ : محمد بن عبدالله آل عثمان السبيّل من قضاعة من قحطان

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العمر : 81
مكان الميلاد : البكيرية في القصيمالوظيفة : الرئيس العام لشئون الحرم المكي والحرم المدني سابقاً + عضو هيئة كبار العلماء
تاريخ التعيين في الحرم : 1385هـ اي قبل 41 سنه..
معروف بعلمه و فتواه التي تركن إلى الدليل من الكتاب و السنه أطال الله عمره ...آمين
يتناوب على صلاة العشاء مع الشيخ السبيل أحيانا الشيخ / صالح بن محمد آل طالب
يعد الشيخ صالح بن حميد هو إمام الإحتياط و ذلك لإنتقاله إلى الرياض إذ يقضي أغلب الشهر فيها لمسئولية مجلس الشورى و يأتي إلى مكة مره واحده بالشهر لخطبة الجمعة
المؤذنين عددهم 17 مؤذن ، خصص لكل مؤذن فرضين في الأسبوع ، وشيخ المؤذنين هو

الشيخ المؤذن علي أحمد ملا

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ويبلغ من العمر حوالي 65 سنه

القرآن كاملا بمختلف الأصوات


أحمد العجمي <<http://www.mp3quran.net/ajm.html>>

(المصحف كاملاً)

خالد القحطاني <<http://www.mp3quran.net/qht.html>>

(المصحف كاملاً)

سعد الغامدي <<http://www.mp3quran.net/s_gmd.html>>

(المصحف كاملاً)

سعود الشريم <<http://www.mp3quran.net/shur.html>>

(المصحف كاملاً)
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صلاح البدير <<http://www.mp3quran.net/s_bud.html>>

(المصحف كاملاً)
تحديث

عبدالباسط عبدالصمد <<http://www.mp3quran.net/basit.html>>

(المصحف كاملاً)

عبدالرحمن السديس <<http://www.mp3quran.net/sds.html>>

(المصحف كاملاً)

عبدالرشيد صوفي <<http://www.mp3quran.net/soufi.html>>

(المصحف كاملاً)

عبدالله عواد الجهني <<http://www.mp3quran.net/jhn.html>>

(المصحف كاملاً)

علي الحذيفي <<http://www.mp3quran.net/hthfi.html>>

(المصحف كاملاً)

محمد أيوب <<http://www.mp3quran.net/ayyub.html>>

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جديد

محمد جبريل <<http://www.mp3quran.net/jbrl.html>>

(المصحف كاملاً)

محمد صديق المنشاوي <<http://www.mp3quran.net/minsh.html>>

(المصحف كاملاً)

محمود خليل الحصري <<http://www.mp3quran.net/husr.html>>

(المصحف كاملاً)

ناصر القطامي <<http://www.mp3quran.net/qtm.html>>

24 سورة

اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم
وبارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم
في العالمين إنك حميد مجيد
 
رد: البيت العتيق مستقبلا إن شاء الله

baraka allah fikaa akhiiiii lkaRimm​
 
رد: البيت العتيق مستقبلا إن شاء الله

بارك الله فيك اخي
 
رد: البيت العتيق مستقبلا إن شاء الله

بــــــــــــ♥ــــارك الله فـــــــــــيــــــــــــ♥ـــــك اخــي
 
رد: البيت العتيق مستقبلا إن شاء الله

بارك الله فيك
 
رد: البيت العتيق مستقبلا إن شاء الله

جزاك الله خير عنا وكتبه الله في ميزان حسناتك
 
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