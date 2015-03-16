البيت العتيق مستقبلا إن شاء الله

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After Completion of Jamarat Project in Mina - Makkah Al Mukkarramah









Makkah-Al-Mukkarrma after 12 Years





Electric Trains will be started Next Year from Haram to Mina to Arafat to Muzdalifa, Muzdalifa to Arafat .







H oly kaaba'a Mataaf Covered with 4 umbrellas











After Three Years Haram Mosque will Look Like This







A big housing project started near the Holy Haram







Madena Haram Masque After four Years









لا إلـــــه إلا الله محمد رسول الله



Al-haram imams



مالا تعرفه عن مشايخ الحرم المكي بالصور



يشد انتباه أي مسلم الحرم الشريف و من ثم أئمة الحرم فلهم شهرة و مكانة عند قلوب الملايين و لأن الكثير يتسآل عنهم متى يصلي الإمام فلان ؟



فأردت أن أعرض جدول الأئمة الشبه دائم و نبذه مختصرة عن كل إمام



عدد الأئمة الدائمين 6 و هم مقسمون على هذا الفروض الخمسة و لهم واحد احتياط



1- صلاة الفجر



الشيخ الدكتور : سعود بن ابراهيم بن محمد آل شريم القحطاني









العمر : 40

مكان الميـــلاد: الرياض - شقراء

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الوظيفة : قاضي سابقاً + مدرس في الحرم المكي + قسم الدراسات العليا بكلية الشريعة جامعة أم القرى



تاريخ التعيين في الحرم : 1414هـ



يمتلك قطيعاً كبيراً من الإبل يقضي بعض من وقته فيه

و يهتم بشرح كتب التوحيد و رسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب في الحرم المكي

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و معروف بالشعر و الكلمة الرقيقة

عدا فجر واحد في الشهر و هو فجر الجمعة يصليه

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الشيخ الدكتور : صالح بن عبدالله بن محمد آل حميد الخالدي









العمر : 57



مكان المــيلاد : بريدة

الوظيفة : رئيس مجلس الشورى + عضو هيئة كبار العلماء

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تاريخ التعيين في الحرم : 1404هـ



و يهتم بتفسير القرآن الكريم .



2- صلاة الظهر



الشيخ الدكتور : صالح بن محمد آل طالب









العمر : 33

تاريخ التعيين في الحرم : 1423هـ

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3- صلاة العصر



الشيخ الدكتور : أسامة بن عبد الله بن عبد الغني خياط



العمر: 51

مكان الميـــلاد: مكة المكرمة

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الوظيفة : مدرس في الحرم + عضو في مجلس الشورى سابقاً



تاريخ التعيين في الحرم : 1418هـ

معروف بأسلوبه الخطابي القوي الذي يزلزل القلوب

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4- صلاة المغرب



الشيخ الدكتور : عبد الرحمن بن عبد العزيز بن عبد الله آل سديس العنزي









العمر : 44

مكان الميــــلاد: البكيرية في القصيم

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الوظيفة : استاذ مساعد بكلية الشريعة في جامعة ام القرى



تاريخ التعيين في الحرم : 1404هـ اي قبل 22 سنه وعمر الشيخ حينذاك 22 سنه..



5- صلاة العشاء



الشيخ : محمد بن عبدالله آل عثمان السبيّل من قضاعة من قحطان









العمر : 81

مكان الميلاد : البكيرية في القصيم الوظيفة : الرئيس العام لشئون الحرم المكي والحرم المدني سابقاً + عضو هيئة كبار العلماء

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تاريخ التعيين في الحرم : 1385ه ـ اي قبل 41 سنه..

معروف بعلمه و فتواه التي تركن إلى الدليل من الكتاب و السنه أطال الله عمره ...آمين

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يتناوب على صلاة العشاء مع الشيخ السبيل أحيانا الشيخ / صالح بن محمد آل طالب

يعد الشيخ صالح بن حميد هو إمام الإحتياط و ذلك لإنتقاله إلى الرياض إذ يقضي أغلب الشهر فيها لمسئولية مجلس الشورى و يأتي إلى مكة مره واحده بالشهر لخطبة الجمعة

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المؤذنين عددهم 17 مؤذن ، خصص لكل مؤذن فرضين في الأسبوع ، وشيخ المؤذنين هو



الشيخ المؤذن علي أحمد ملا









ويبلغ من العمر حوالي 65 سنه

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القرآن كاملا بمختلف الأصوات





أحمد العجمي << http://www.mp3quran.net/ajm.html >>



(المصحف كاملاً)



خالد القحطاني << http://www.mp3quran.net/qht.html >>



(المصحف كاملاً)



سعد الغامدي << http://www.mp3quran.net/s_gmd.html >>



(المصحف كاملاً)



سعود الشريم << http://www.mp3quran.net/shur.html >>



(المصحف كاملاً)

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صلاح البدير << http://www.mp3quran.net/s_bud.html >>



(المصحف كاملاً)

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عبدالباسط عبدالصمد << http://www.mp3quran.net/basit.html >>



(المصحف كاملاً)



عبدالرحمن السديس << http://www.mp3quran.net/sds.html >>



(المصحف كاملاً)



عبدالرشيد صوفي << http://www.mp3quran.net/soufi.html >>



(المصحف كاملاً)



عبدالله عواد الجهني << http://www.mp3quran.net/jhn.html >>



(المصحف كاملاً)



علي الحذيفي << http://www.mp3quran.net/hthfi.html >>



(المصحف كاملاً)



محمد أيوب << http://www.mp3quran.net/ayyub.html >>



(المصحف كاملاً)

جديد



محمد جبريل << http://www.mp3quran.net/jbrl.html >>



(المصحف كاملاً)



محمد صديق المنشاوي << http://www.mp3quran.net/minsh.html >>



(المصحف كاملاً)



محمود خليل الحصري << http://www.mp3quran.net/husr.html >>



(المصحف كاملاً)



ناصر القطامي << http://www.mp3quran.net/qtm.html >>



24 سورة ​