البيت العتيق مستقبلا إن شاء الله

الخليـل
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After Completion of Jamarat Project in Mina - Makkah Al Mukkarramah
Makkah-Al-Mukkarrma after 12 Years
Electric Trains will be started Next Year from Haram to Mina to Arafat to Muzdalifa, Muzdalifa to Arafat.
Holy kaaba'a Mataaf Covered with 4 umbrellas
After Three Years Haram Mosque will Look Like This
A big housing project started near the Holy Haram
Madena Haram Masque After four Years
لا إلـــــه إلا الله محمد رسول الله
Al-haram imams
مالا تعرفه عن مشايخ الحرم المكي بالصور
يشد انتباه أي مسلم الحرم الشريف و من ثم أئمة الحرم فلهم شهرة و مكانة عند قلوب الملايين و لأن الكثير يتسآل عنهم متى يصلي الإمام فلان ؟
فأردت أن أعرض جدول الأئمة الشبه دائم و نبذه مختصرة عن كل إمام
عدد الأئمة الدائمين 6 و هم مقسمون على هذا الفروض الخمسة و لهم واحد احتياط
1- صلاة الفجر
الشيخ الدكتور : سعود بن ابراهيم بن محمد آل شريم القحطاني
العمر : 40
مكان الميـــلاد: الرياض - شقراء
الوظيفة : قاضي سابقاً + مدرس في الحرم المكي + قسم الدراسات العليا بكلية الشريعة جامعة أم القرى
تاريخ التعيين في الحرم : 1414هـ
يمتلك قطيعاً كبيراً من الإبل يقضي بعض من وقته فيه
و يهتم بشرح كتب التوحيد و رسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب في الحرم المكي
تاريخ التعيين في الحرم : 1414هـ
يمتلك قطيعاً كبيراً من الإبل يقضي بعض من وقته فيه
و يهتم بشرح كتب التوحيد و رسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب في الحرم المكي
و معروف بالشعر و الكلمة الرقيقة
عدا فجر واحد في الشهر و هو فجر الجمعة يصليه
عدا فجر واحد في الشهر و هو فجر الجمعة يصليه
الشيخ الدكتور : صالح بن عبدالله بن محمد آل حميد الخالدي
العمر : 57
مكان المــيلاد : بريدة
الوظيفة : رئيس مجلس الشورى + عضو هيئة كبار العلماء
العمر : 57
مكان المــيلاد : بريدة
الوظيفة : رئيس مجلس الشورى + عضو هيئة كبار العلماء
تاريخ التعيين في الحرم : 1404هـ
و يهتم بتفسير القرآن الكريم .
2- صلاة الظهر
الشيخ الدكتور : صالح بن محمد آل طالب
العمر : 33
تاريخ التعيين في الحرم : 1423هـ
و يهتم بتفسير القرآن الكريم .
2- صلاة الظهر
الشيخ الدكتور : صالح بن محمد آل طالب
العمر : 33
تاريخ التعيين في الحرم : 1423هـ
3- صلاة العصر
الشيخ الدكتور : أسامة بن عبد الله بن عبد الغني خياط
العمر: 51
مكان الميـــلاد: مكة المكرمة
الشيخ الدكتور : أسامة بن عبد الله بن عبد الغني خياط
العمر: 51
مكان الميـــلاد: مكة المكرمة
الوظيفة : مدرس في الحرم + عضو في مجلس الشورى سابقاً
تاريخ التعيين في الحرم : 1418هـ
معروف بأسلوبه الخطابي القوي الذي يزلزل القلوب
تاريخ التعيين في الحرم : 1418هـ
معروف بأسلوبه الخطابي القوي الذي يزلزل القلوب
4- صلاة المغرب
الشيخ الدكتور : عبد الرحمن بن عبد العزيز بن عبد الله آل سديس العنزي
العمر : 44
مكان الميــــلاد: البكيرية في القصيم
الشيخ الدكتور : عبد الرحمن بن عبد العزيز بن عبد الله آل سديس العنزي
العمر : 44
مكان الميــــلاد: البكيرية في القصيم
الوظيفة : استاذ مساعد بكلية الشريعة في جامعة ام القرى
تاريخ التعيين في الحرم : 1404هـ اي قبل 22 سنه وعمر الشيخ حينذاك 22 سنه..
5- صلاة العشاء
الشيخ : محمد بن عبدالله آل عثمان السبيّل من قضاعة من قحطان
العمر : 81
مكان الميلاد : البكيرية في القصيمالوظيفة : الرئيس العام لشئون الحرم المكي والحرم المدني سابقاً + عضو هيئة كبار العلماء
تاريخ التعيين في الحرم : 1404هـ اي قبل 22 سنه وعمر الشيخ حينذاك 22 سنه..
5- صلاة العشاء
الشيخ : محمد بن عبدالله آل عثمان السبيّل من قضاعة من قحطان
العمر : 81
مكان الميلاد : البكيرية في القصيمالوظيفة : الرئيس العام لشئون الحرم المكي والحرم المدني سابقاً + عضو هيئة كبار العلماء
تاريخ التعيين في الحرم : 1385هـ اي قبل 41 سنه..
معروف بعلمه و فتواه التي تركن إلى الدليل من الكتاب و السنه أطال الله عمره ...آمين
معروف بعلمه و فتواه التي تركن إلى الدليل من الكتاب و السنه أطال الله عمره ...آمين
يتناوب على صلاة العشاء مع الشيخ السبيل أحيانا الشيخ / صالح بن محمد آل طالب
يعد الشيخ صالح بن حميد هو إمام الإحتياط و ذلك لإنتقاله إلى الرياض إذ يقضي أغلب الشهر فيها لمسئولية مجلس الشورى و يأتي إلى مكة مره واحده بالشهر لخطبة الجمعة
يعد الشيخ صالح بن حميد هو إمام الإحتياط و ذلك لإنتقاله إلى الرياض إذ يقضي أغلب الشهر فيها لمسئولية مجلس الشورى و يأتي إلى مكة مره واحده بالشهر لخطبة الجمعة
المؤذنين عددهم 17 مؤذن ، خصص لكل مؤذن فرضين في الأسبوع ، وشيخ المؤذنين هو
الشيخ المؤذن علي أحمد ملا
ويبلغ من العمر حوالي 65 سنه
الشيخ المؤذن علي أحمد ملا
ويبلغ من العمر حوالي 65 سنه
القرآن كاملا بمختلف الأصوات
أحمد العجمي <<http://www.mp3quran.net/ajm.html>>
(المصحف كاملاً)
خالد القحطاني <<http://www.mp3quran.net/qht.html>>
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سعد الغامدي <<http://www.mp3quran.net/s_gmd.html>>
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سعود الشريم <<http://www.mp3quran.net/shur.html>>
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صلاح البدير <<http://www.mp3quran.net/s_bud.html>>
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عبدالباسط عبدالصمد <<http://www.mp3quran.net/basit.html>>
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عبدالرحمن السديس <<http://www.mp3quran.net/sds.html>>
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عبدالرشيد صوفي <<http://www.mp3quran.net/soufi.html>>
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عبدالله عواد الجهني <<http://www.mp3quran.net/jhn.html>>
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علي الحذيفي <<http://www.mp3quran.net/hthfi.html>>
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محمد أيوب <<http://www.mp3quran.net/ayyub.html>>
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جديد
محمد جبريل <<http://www.mp3quran.net/jbrl.html>>
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محمد صديق المنشاوي <<http://www.mp3quran.net/minsh.html>>
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محمود خليل الحصري <<http://www.mp3quran.net/husr.html>>
(المصحف كاملاً)
ناصر القطامي <<http://www.mp3quran.net/qtm.html>>
24 سورة
اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم
وبارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم
في العالمين إنك حميد مجيد