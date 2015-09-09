الروابط المباشرة لسلسلة قطوف من الشمائل المحمدية (موضوع جامع لحلقات السلسلة).

الموضوع في 'منتدى القراَن الكريم والسنة النبوية' نشر بواسطة ابو ليث, ‏5 أفريل 2015.

  1. ابو ليث

    ابو ليث
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    بسم الله الرحمن الرحيم

    سلسلة قطوف من الشمائل المحمدية والأخلاق النبوية والآداب الإسلامية


    اقتباسا من كاتب من نفس العنوان للشيخ الكريم و الداعية الجليل محمد بن جميل زينو رحمه الله رحمة واسعة.
    .............................. .............................
    المقدمة:

    إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له .
    وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله .
    أما بعد فإني أقدم لإخواني القراء المسلمين الكرام سلسلة قطوف من الشمائل المحمدية، و التي تجدون في طياته الكلام عن الأخلاق النبوية ، والآداب الإسلامية لتطالعوها وتقتدوا بهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ، في أخلاقه ، وآدابه ، وتواضعه ، وحلمه ، وشجاعته ، وكرمه ، وتوحيده لربه ، ولا سيما نحن في عصر نحتاج إلى نشر التوحيد والأخلاق اللذين انتصر بهما المسلمون ، وانتشر الإسلام .
    وما أحسن قول الشاعر :
    وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت ... فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا.
    و فيما يأتي تجدون روابط لحلقات السلسلة مرتبة و مهيئة لكل سالك يبغي رضوان الله و يقصد عمارة أخراه الباقية بزاد الدنيا التي ولت مبدرة و هي لا شك فانية.

    سلسلة قطوف من الشمائل المحمدية-1-(المقدمة، مولده، اسمه و نسبه عليه الصلاة و السلام)

    سلسلة قطوف من الشمائل المحمدية-2-(وصفه صلى الله عليه وسلم، وقصته مع أبو معبد)

    [​IMG] سلسلة قطوف من الشمائل المحمدية-3-(فضائله صلى الله عليه وسلم، خاتم نبوته، طيب رائحته)

    سلسلة قطوف من الشمائل المحمدية-4-(صفة نومه و قرأته و صومه و قيامه صلى الله عليه وسلم)

    سلسلة قطوف من الشمائل المحمدية-5-(صفة كلامه و حوضه مع ذكر شيئ من زهده صلى الله عليه وسلم)

    [​IMG] سلسلة قطوف من الشمائل المحمدية-6-(جوعه، و كيف عيشه، و بعض مواطن بكائه صلى الله عليه وسلم)

    [​IMG] سلسلة قطوف من الشمائل المحمدية 7 (رؤيا الرسول، و بيان أن وفاته كانت حقيقة عليه الصلاة و السلام)

    [​IMG] سلسلة قطوف من الشمائل المحمدية-8-(العفو عند الخصام، تواضعه عليه الصلاة و السلام)

    سلسلة قطوف من الشمائل المحمدية-9-(عاقبة المتكبرين، و عفوه صلى الله عليه وسلم)

    سلسلة قطوف من الشمائل المحمدية-10-(حلمه صلى الله عليه وسلم، الغضب و علاجه).

    [​IMG] سلسلة قطوف من الشمائل المحمدية-11-(من معجزاته، وبيان بعض صبره صلى الله عليه وسلم)

    سلسلة قطوف من الشمائل المحمدية-12-(كيف كان رفقه، وبيان بعض مواقفه الشجاعة صلى الله عليه وسلم)

    سلسلة قطوف من الشمائل المحمدية-13-(الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين )

    سلسلة قطوف من الشمائل المحمدية-14-(الحياء عند الرسول مع ذكر بعض أدابه عليه الصلاة و السلام)

    سلسلة قطوف من الشمائل المحمدية-15-(ذكر بعض جوده و هديه و مزاحه صلى الله عليه وسلم)

    سلسلة قطوف من الشمائل المحمدية-16-(الشعر الذي تمثل به الرسول صلى الله عليه وسلم)

    سلسلة قطوف من الشمائل المحمدية-17-(لباس الرجل المسلم )

    سلسلة قطوف من الشمائل المحمدية-18-(لباس المرأة المسلمة ، لبس الذهب والخاتم للرجال )

    سلسلة قطوف من الشمائل المحمدية-19-(الزينة في اللباس، الزينة للصلاة والناس ،النظافة من الإسلام

    [​IMG] سلسلة قطوف من الشمائل المحمدية-20-(من آداب السلام، المصافحة لا التقبيل، لا أصافح النساء ).

    سلسلة قطوف من الشمائل المحمدية 21 (آداب العطاس والتثاؤب، غيروا الشيب واجتنبوا السواد ).

    نهاية سلسلة قطوف من الشمائل المحمدية (واجبنا نحو الرسول صلى الله عليه وسلم، و كيفية التحلي بأخلاقه).

    ..........................................الى هنا نهاية الروابط المباشرة.
    والله أسأل أن ينفع بهذه السلسلة المسلمين ، ويجعلها خالصة لوجهه الكريم .
     
    التعديل الأخير: ‏8 أفريل 2016
    3 معجبون بهذا.
    ابو ليث, ‏5 أفريل 2015
    #1
  2. سفيان اسلام

    سفيان اسلام :: عضو بارز ::

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    رد: الروابط المباشرة لسلسلة قطوف من الشمائل المحمدية (موضوع جامع لحلقات السلسلة).

    شكرا لك يااخي
    وكل التوفيق لك ان شاء الله
     
    1 معجب بهذا.
    سفيان اسلام, ‏5 أفريل 2015
    #2
  3. أم عبد الله

    أم عبد الله :: عضو شرفي ::

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    رد: الروابط المباشرة لسلسلة قطوف من الشمائل المحمدية (موضوع جامع لحلقات السلسلة).

    تسجيل دخولي لطلب العلم من هاته السلسلة

    لتداركها حاالما افرغ من سلسلة الاسماء الحسنى
    سلامي
     
    2 معجبون بهذا.
    أم عبد الله, ‏15 أفريل 2015
    #3
  4. ابو ليث

    ابو ليث
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    رد: الروابط المباشرة لسلسلة قطوف من الشمائل المحمدية (موضوع جامع لحلقات السلسلة).

    قال عليه الصلاة و السلام (من يريد الله به خيرا يفقه في الدين).
     
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    ابو ليث, ‏16 أفريل 2015
    #4
  5. Asseli Queen

    Asseli Queen :: عضو بارز ::

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    رد: الروابط المباشرة لسلسلة قطوف من الشمائل المحمدية (موضوع جامع لحلقات السلسلة).

    ﺑﺂﺭﻙ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻴﻚ
     
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    Asseli Queen, ‏9 سبتمبر 2015
    #5
  6. @R@ZIK

    @R@ZIK :: عضو بارز ::

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    رد: الروابط المباشرة لسلسلة قطوف من الشمائل المحمدية (موضوع جامع لحلقات السلسلة).

    بارك الله فيك
    وجعله في ميزان حسناتك
     
    1 معجب بهذا.
    @R@ZIK, ‏31 مارس 2016
    #6
  7. ابو ليث

    ابو ليث
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    رد: الروابط المباشرة لسلسلة قطوف من الشمائل المحمدية (موضوع جامع لحلقات السلسلة).

    فيك بارك.
     
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    ابو ليث, ‏8 أفريل 2016
    #7
  8. abdou 31

    abdou 31 :: عضو منتسِب ::

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    رد: الروابط المباشرة لسلسلة قطوف من الشمائل المحمدية (موضوع جامع لحلقات السلسلة).

    :regards01::bravo01::bravo01::bravo01::bravo01::bravo01::bravo01::thumb_up02::thumb_up02::thumb_up02::thumb_up02::thumb_up02::thumb_up02::bravo01::bravo01::love01:بارك الله فيك اخي
     
    1 معجب بهذا.
    abdou 31, ‏22 ماي 2016
    #8
  9. أسير نفسي

    أسير نفسي :: عضو بارز ::

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    رد: الروابط المباشرة لسلسلة قطوف من الشمائل المحمدية (موضوع جامع لحلقات السلسلة).

    ﺑﺂﺭﻙ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻴﻚ اخي
     
    أسير نفسي, ‏22 ماي 2016
    #9
  10. fouad 22

    fouad 22 :: عضو مُشارك ::

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    رد: الروابط المباشرة لسلسلة قطوف من الشمائل المحمدية (موضوع جامع لحلقات السلسلة).

    بارك الله فيك اخي
     
    fouad 22, ‏23 ماي 2016
    #10
  11. بشرى خير

    بشرى خير :: عضو مُشارك ::

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    رد: الروابط المباشرة لسلسلة قطوف من الشمائل المحمدية (موضوع جامع لحلقات السلسلة).

    بارك الله فيك اخي
     
    بشرى خير, ‏29 جويلية 2016
    #11
  12. ابو ليث

    ابو ليث
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    جزكم الله كل خير على ردودكم الطيبة.
     
    ابو ليث, ‏18 فيفري 2017 على 23:49
    #12