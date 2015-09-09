الروابط المباشرة لسلسلة قطوف من الشمائل المحمدية (موضوع جامع لحلقات السلسلة).

بسم الله الرحمن الرحيم



سلسلة قطوف من الشمائل المحمدية والأخلاق النبوية والآداب الإسلامية





اقتباسا من كاتب من نفس العنوان للشيخ الكريم و الداعية الجليل محمد بن جميل زينو رحمه الله رحمة واسعة.

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المقدمة:



إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له .

وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله .

أما بعد فإني أقدم لإخواني القراء المسلمين الكرام سلسلة قطوف من الشمائل المحمدية، و التي تجدون في طياته الكلام عن الأخلاق النبوية ، والآداب الإسلامية لتطالعوها وتقتدوا بهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ، في أخلاقه ، وآدابه ، وتواضعه ، وحلمه ، وشجاعته ، وكرمه ، وتوحيده لربه ، ولا سيما نحن في عصر نحتاج إلى نشر التوحيد والأخلاق اللذين انتصر بهما المسلمون ، وانتشر الإسلام .

وما أحسن قول الشاعر :

وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت ... فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا.

و فيما يأتي تجدون روابط لحلقات السلسلة مرتبة و مهيئة لكل سالك يبغي رضوان الله و يقصد عمارة أخراه الباقية بزاد الدنيا التي ولت مبدرة و هي لا شك فانية.



والله أسأل أن ينفع بهذه السلسلة المسلمين ، ويجعلها خالصة لوجهه الكريم .