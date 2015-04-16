سلسلة تفسير سورة الفاتحة-(الموضوع الجامع لكل الحلقات)

ابو ليث
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بسم الله الرحمن الرحيم
تمهيـد :
إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله .
أما بعد :فبعد تمام سلسلة تفسير سورة الفاتحة نقلا عن كتاب الشيخ الداعية محمد بن جميل زينوا رحمه الله، حيث تطرقنا خلال طياتها الى الأحاديث الواردة في فضل وتفسير الفاتحة ، وما تهدي إليه الآية والسورة والأحاديث من فوائد ، كما نبهنا على الأخطاء الشائعة في قراءة الفاتحة وغيرها من المواضيع المهمة .
و ليتسنى للأعضاء و المشاهدين مطالعة كل الحلقات وضعت هذا الموضوع الجامع لكل الروابط، ليتابع معنا اخواننا كل ما بث فيها من علم بيسر و سهولة تامة.
والله أسأل أن ينفع بها المسلمين ، ويجعلها خالصة لوجهه الكريم .
تجدون الروابط تباعا بإذنه تعالى.