سلسلة تفسير سورة الفاتحة-(الموضوع الجامع لكل الحلقات)

ابو ليث

ابو ليث

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#1
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#1
بسم الله الرحمن الرحيم

تمهيـد :

إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله .




أما بعد :فبعد تمام سلسلة تفسير سورة الفاتحة نقلا عن كتاب الشيخ الداعية محمد بن جميل زينوا رحمه الله، حيث تطرقنا خلال طياتها الى الأحاديث الواردة في فضل وتفسير الفاتحة ، وما تهدي إليه الآية والسورة والأحاديث من فوائد ، كما نبهنا على الأخطاء الشائعة في قراءة الفاتحة وغيرها من المواضيع المهمة .

و ليتسنى للأعضاء و المشاهدين مطالعة كل الحلقات وضعت هذا الموضوع الجامع لكل الروابط، ليتابع معنا اخواننا كل ما بث فيها من علم بيسر و سهولة تامة.

والله أسأل أن ينفع بها المسلمين ، ويجعلها خالصة لوجهه الكريم .
تجدون الروابط تباعا بإذنه تعالى.
 
ابو ليث

ابو ليث

:: مشرف ::
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#2
إنضم
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المشاركات
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الجزائر
#2
رد: سلسلة تفسير سورة الفاتحة-(الموضوع الجامع لكل الحلقات)

سلسلة تفسير سورة الفاتحة-1- ( المقدمة، كيف نفسر القرأن، أسماء سورة الفاتحة)
سلسلة تفسير سورة الفاتحة-2- (من فضائل سورة الفاتحة)
 سلسلة تفسير سورة الفاتحة-3-(مواضع الاستعاذة والبسملة، وفضلها )
سلسلة تفسير سورة الفاتحة-4-(معنى البسملة، و الحديث عن حقيقتها)
سلسلة تفسير سورة الفاتحة-5-(تفسير الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، فضل "الحمد لله" ومواضعها )
 سلسلة تفسير سورة الفاتحة-6-(تفسير الرحمان، الرحيم )
سلسلة تفسير سورة الفاتحة-7-(أية ملك يوم الدين)
سلسلة تفسير سورة الفاتحة-8-(أية: إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ)
سلسلة تفسير سورة الفاتحة-9-(أية: اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ، صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيه)
سلسلة تفسير سورة الفاتحة-10-(أية: غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ ، و معنى آمين)
سلسلة تفسير سورة الفاتحة-11-(خلاصة تفسير الفاتحة )
سلسلة تفسير سورة الفاتحة-12-(أحكام تختص بسورة الفاتحة)
سلسلة تفسير سورة الفاتحة-مسك الختام-(أخطاء شائعة في قراءة الفاتحة)









 
@R@ZIK

@R@ZIK

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#5
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#5
رد: سلسلة تفسير سورة الفاتحة-(الموضوع الجامع لكل الحلقات)

بارك الله فيك
جعله في ميزان حسناتك
 
الحلم الوردي

الحلم الوردي

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#6
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عالم النسيان
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أنثى
#6
رد: سلسلة تفسير سورة الفاتحة-(الموضوع الجامع لكل الحلقات)

بارك الله فيك
وجزاك الله الفردوس
 
ام أمينة

ام أمينة

:: عضو متألق ::
#7
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#7
رد: سلسلة تفسير سورة الفاتحة-(الموضوع الجامع لكل الحلقات)

بارك الله فيك
 
ابو ليث

ابو ليث

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#8
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#8
رد: سلسلة تفسير سورة الفاتحة-(الموضوع الجامع لكل الحلقات)

أحسن الله اليكم.
 
A

abdou 31

:: عضو منتسِب ::
#9
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21 ماي 2016
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#9
رد: سلسلة تفسير سورة الفاتحة-(الموضوع الجامع لكل الحلقات)

بارك الله فيك اخي
 
fouad 22

fouad 22

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#10
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20 ماي 2016
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بومرداس
#10
رد: سلسلة تفسير سورة الفاتحة-(الموضوع الجامع لكل الحلقات)

بارك الله فيك اخي
 
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