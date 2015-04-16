سلسلة تفسير سورة الفاتحة-(الموضوع الجامع لكل الحلقات)

بسم الله الرحمن الرحيم ​

تمهيـد :

إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله .







أما بعد :فبعد تمام سلسلة

تفسير سورة الفاتحة نقلا عن كتاب الشيخ الداعية محمد بن جميل زينوا رحمه الله،

حيث تطرقنا خلال طياتها الى الأحاديث الواردة في فضل وتفسير الفاتحة ، وما تهدي إليه الآية والسورة والأحاديث من فوائد ، كما نبهنا على الأخطاء الشائعة في قراءة الفاتحة وغيرها من المواضيع المهمة .



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