  • [ مسابقة الماهر بالقرآن ]: هنيئا لأختنا فاطمة عليليش "Tama Aliche" الفوز بالمركز الأول في مسابقة الماهر بالقرآن التي نظمت من قبل إذاعة جيجل الجهوية وتحت إشراف مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية جيجل. ونيابة عن كافة أعضاء وطاقم عمل منتدى اللمة الجزائرية نهنئك بهذا الفوز فألف ألف ألف مليوون مبروك هذا النجاح كما نتمنى لك المزيد من النجاحات والتوفيق وأن يكون هذا الإنجاز إلا بداية لإنجازات أكبر في المستقبل القريب بإذن الله. موضوع التهنئة

مع اللمه مش راح تغمض عينك

D

dr.web

:: عضو مُتميز ::
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بيكم تحلي اللمه



السلام عليكم
هاتوا البخور وبخروا لمتنا
جونا الغوالي شرفوا لمتنــا
هاتوا الجاوي
وهاتوا فقي شاطر مليح يداوي
قداش عندي لاصحاب حكاوي
وما من حكاوي ذاهبه شيرتنـــا*
وللمه بيكم ياحبايبي ضاويه لمتنا
ونحنا معاكم تكتمل فرحتنــــا*

قداش عين مفنصه وتحق
واللي نشرته في كلامي حق
وبوجودكم هيا نكملوا سهرتنا*
وكم من مشرفين سهرين علي لمتنا
وكم عضو في اللمه امأنسنا بقلمه وفكره
وكم عضو غيب علينا الله ارجعه بلخير
وكم عضو جديد انقله اهلا وسهلا بيك امنورنا
عزمي بعد شفت لحباب ولصحاب زهين في لمتنا
وآهي عليهم امسيهم بلخير اين ما كانو .

يسعد مسأكم اينما كنتم
 
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رد: مع اللمه مش راح تغمض عينك

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رد: مع اللمه مش راح تغمض عينك

و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته أما بعد :
يسعد يومك بني الغالي و يخليك منور اللمة الغالية
بارك الله فيك على الكلمات الرائعة
ربي يخلينا خاوة و أحباب
 
ما شاء الله على لمتنا وإن شاء الله برجعوا الغايبين
 
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