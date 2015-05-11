مع اللمه مش راح تغمض عينك





السلام عليكم

هاتوا البخور وبخروا لمتنا

جونا الغوالي شرفوا لمتنــا

هاتوا الجاوي

وهاتوا فقي شاطر مليح يداوي

قداش عندي لاصحاب حكاوي

وما من حكاوي ذاهبه شيرتنـــا*

وللمه بيكم ياحبايبي ضاويه لمتنا

ونحنا معاكم تكتمل فرحتنــــا*



قداش عين مفنصه وتحق

واللي نشرته في كلامي حق

وبوجودكم هيا نكملوا سهرتنا*

وكم من مشرفين سهرين علي لمتنا

وكم عضو في اللمه امأنسنا بقلمه وفكره

وكم عضو غيب علينا الله ارجعه بلخير

وكم عضو جديد انقله اهلا وسهلا بيك امنورنا

عزمي بعد شفت لحباب ولصحاب زهين في لمتنا

وآهي عليهم امسيهم بلخير اين ما كانو .



يسعد مسأكم اينما كنتم

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