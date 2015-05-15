الوفــــد المـــنـــافـــق ( تحت المجهر ) ....

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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السلام عليكم أحبتي أيها الأكارم
جرت العادة أن ننتقد المسؤولين و أصحاب القرار و لقد أتخم السابقون و اللاحقون
اسهابا و اسهاما . ملمين بكل جانب من جوانب الموضوع منتهين الى ان أغلب المسؤولين
قد خانوا الأمانة و استغلوا سلطانهم للمنافع الشخصية و العائلية و توجهوا لأشباع غرائزهم و شهواتهم
بدل العمل لمصلحة الشعوب و توجهوا الى استغلال النفود لظلم رعيتهم و سلبهم حقوقهم , و من لم يكن لهم عبدا كانوا له جلادين
لــــــكـــــــــن
في الحقيقة قد نظلم المسؤول ادا تكلمنا عليه لوحده فهناك
الــــــــــــــوفـــــــــد الـــــمـــــــنــــــافــــــــــــق
لكل مسؤول قوم تبع , مهما كبر أو صغر هدا المسؤول
حتى و لو كان رئيس فرقة أشغال أو رئيس ورشة عمل او رئيس بلدية او رئيس دائرة او مدير مدرسة او عميد جامعة او رئيس فريق و هكدا و زد القياس
فالقوم التبع او الشياتين او الوفد المنافق كالقطط الجائعة بتدللاتهم
و كالدئاب في نظراتهم و كالكلاب في وفائهم لسيدهم و كالتماسيح في دمعاتهم
لا يسكتون و لا يسكنون عن سادتهم مدافعون
ادا انتقدت المسؤول هم أول من يدافع و ادا سألته هم اول من يجيب
متكعكبين حول سيدهم كتكعكب الكلاب على الجيفة
ينقلون الأخبار المغلوطة و ينافقون
يقولون ان الأمور كلها تمام ليرتاح مرؤوسهم و لا يزعجوه ,لكي بالأحلام السعيدة ينام
ادا سألهم سيدهم كيف أخبار رعيتي رسموا له صورة ان الله و الشعب راضون عليك و بطول العمر لك داعين
ادا اراد المسؤول رشوة او ما شابهها أرسلهم , جاؤوك كالكلب الدي أدخل دنبه بين رجليه متمسحين بك
و اعينهم تخرق الأرض
ادا مرض المسؤول هم المتوجعون
و ادا حزن هم البكاؤون و الباكون
و ادا ابتسم هو المقهقهون
و ادا مشى ساروا خلفه كأدناب البقر
و ادا توقف التفوا حوله كالدباب ......
و ادا التفت التفتوا كالضبع يخشى ما يخشى
و ادا غضب كانوا كالحمر المستنفرة التي فرت من قسورة
قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لاَ يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ} [آل عمران: 118].
فلا حول و لا قوة الا بالله
ربي يهدي الجميع
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