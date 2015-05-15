الوفــــد المـــنـــافـــق ( تحت المجهر ) ....



السلام عليكم أحبتي أيها الأكارم

جرت العادة أن ننتقد المسؤولين و أصحاب القرار و لقد أتخم السابقون و اللاحقون

اسهابا و اسهاما . ملمين بكل جانب من جوانب الموضوع منتهين الى ان أغلب المسؤولين

قد خانوا الأمانة و استغلوا سلطانهم للمنافع الشخصية و العائلية و توجهوا لأشباع غرائزهم و شهواتهم

بدل العمل لمصلحة الشعوب و توجهوا الى استغلال النفود لظلم رعيتهم و سلبهم حقوقهم , و من لم يكن لهم عبدا كانوا له جلادين

لــــــكـــــــــن

في الحقيقة قد نظلم المسؤول ادا تكلمنا عليه لوحده فهناك

الــــــــــــــوفـــــــــد الـــــمـــــــنــــــافــــــــــــق

لكل مسؤول قوم تبع , مهما كبر أو صغر هدا المسؤول

حتى و لو كان رئيس فرقة أشغال أو رئيس ورشة عمل او رئيس بلدية او رئيس دائرة او مدير مدرسة او عميد جامعة او رئيس فريق و هكدا و زد القياس

فالقوم التبع او الشياتين او الوفد المنافق كالقطط الجائعة بتدللاتهم

و كالدئاب في نظراتهم و كالكلاب في وفائهم لسيدهم و كالتماسيح في دمعاتهم

لا يسكتون و لا يسكنون عن سادتهم مدافعون

ادا انتقدت المسؤول هم أول من يدافع و ادا سألته هم اول من يجيب

متكعكبين حول سيدهم كتكعكب الكلاب على الجيفة

ينقلون الأخبار المغلوطة و ينافقون

يقولون ان الأمور كلها تمام ليرتاح مرؤوسهم و لا يزعجوه ,لكي بالأحلام السعيدة ينام

ادا سألهم سيدهم كيف أخبار رعيتي رسموا له صورة ان الله و الشعب راضون عليك و بطول العمر لك داعين

ادا اراد المسؤول رشوة او ما شابهها أرسلهم , جاؤوك كالكلب الدي أدخل دنبه بين رجليه متمسحين بك

و اعينهم تخرق الأرض

ادا مرض المسؤول هم المتوجعون

و ادا حزن هم البكاؤون و الباكون

و ادا ابتسم هو المقهقهون

و ادا مشى ساروا خلفه كأدناب البقر

و ادا توقف التفوا حوله كالدباب ......

و ادا التفت التفتوا كالضبع يخشى ما يخشى

و ادا غضب كانوا كالحمر المستنفرة التي فرت من قسورة



قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لاَ يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ} [آل عمران: 118].



فلا حول و لا قوة الا بالله

ربي يهدي الجميع

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