الوفــــد المـــنـــافـــق ( تحت المجهر ) ....

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الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
11,140
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة





السلام عليكم أحبتي أيها الأكارم
جرت العادة أن ننتقد المسؤولين و أصحاب القرار و لقد أتخم السابقون و اللاحقون
اسهابا و اسهاما . ملمين بكل جانب من جوانب الموضوع منتهين الى ان أغلب المسؤولين
قد خانوا الأمانة و استغلوا سلطانهم للمنافع الشخصية و العائلية و توجهوا لأشباع غرائزهم و شهواتهم
بدل العمل لمصلحة الشعوب و توجهوا الى استغلال النفود لظلم رعيتهم و سلبهم حقوقهم , و من لم يكن لهم عبدا كانوا له جلادين
لــــــكـــــــــن
في الحقيقة قد نظلم المسؤول ادا تكلمنا عليه لوحده فهناك
الــــــــــــــوفـــــــــد الـــــمـــــــنــــــافــــــــــــق
لكل مسؤول قوم تبع , مهما كبر أو صغر هدا المسؤول
حتى و لو كان رئيس فرقة أشغال أو رئيس ورشة عمل او رئيس بلدية او رئيس دائرة او مدير مدرسة او عميد جامعة او رئيس فريق و هكدا و زد القياس
فالقوم التبع او الشياتين او الوفد المنافق كالقطط الجائعة بتدللاتهم
و كالدئاب في نظراتهم و كالكلاب في وفائهم لسيدهم و كالتماسيح في دمعاتهم
لا يسكتون و لا يسكنون عن سادتهم مدافعون
ادا انتقدت المسؤول هم أول من يدافع و ادا سألته هم اول من يجيب
متكعكبين حول سيدهم كتكعكب الكلاب على الجيفة
ينقلون الأخبار المغلوطة و ينافقون
يقولون ان الأمور كلها تمام ليرتاح مرؤوسهم و لا يزعجوه ,لكي بالأحلام السعيدة ينام
ادا سألهم سيدهم كيف أخبار رعيتي رسموا له صورة ان الله و الشعب راضون عليك و بطول العمر لك داعين
ادا اراد المسؤول رشوة او ما شابهها أرسلهم , جاؤوك كالكلب الدي أدخل دنبه بين رجليه متمسحين بك
و اعينهم تخرق الأرض
ادا مرض المسؤول هم المتوجعون
و ادا حزن هم البكاؤون و الباكون
و ادا ابتسم هو المقهقهون
و ادا مشى ساروا خلفه كأدناب البقر
و ادا توقف التفوا حوله كالدباب ......
و ادا التفت التفتوا كالضبع يخشى ما يخشى
و ادا غضب كانوا كالحمر المستنفرة التي فرت من قسورة

قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لاَ يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ} [آل عمران: 118].

فلا حول و لا قوة الا بالله
ربي يهدي الجميع
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أم منيــــــر

أم منيــــــر

:: مشرفة ::
منتدى الحوار الهادف
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إنضم
22 ديسمبر 2013
المشاركات
6,391
النقاط
651
محل الإقامة
تلمسان...الجزائر
الجنس
أنثى
رد: الوفــــد المـــنـــافـــق ( تحت المجهر ) ....

السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته
موضوع قيم ومميز يستحق النقاش
تم الاعتماد
لي عودة ان شاء الله
 
الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
11,140
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
رد: الوفــــد المـــنـــافـــق ( تحت المجهر ) ....

قال أم منيــــــر:
السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته
موضوع قيم ومميز يستحق النقاش
تم الاعتماد
لي عودة ان شاء الله
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شكرا أختااه
في انتظار المناقشة​
 
الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
11,140
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
رد: الوفــــد المـــنـــافـــق ( تحت المجهر ) ....

قال أم منيــــــر:
السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته
موضوع قيم ومميز يستحق النقاش
تم الاعتماد
لي عودة ان شاء الله
إضغط للتوسيع...
شكرا أختااه
في انتظار المناقشة​
 
Skor m@k

Skor m@k

:: مشرف ::
منتدى واش راك تهدر
ركن لقطات من تصويري
طاقم المشرفين
إنضم
12 جويلية 2010
المشاركات
5,262
النقاط
2,901
رد: الوفــــد المـــنـــافـــق ( تحت المجهر ) ....

السلام عليكم
خويا أمين لوكان كبرت الكتيبة شوية
نشكرك على هذا الموضوع
أنا ليغاضوني من هاذو ك الشياتين
مرة قالو راهو جاي الوزير لوحد الولاية
خرجو الشياتين والمنافقين
خرجو الدراري لشارع سيقو الطريق وعلقو اللعلامات والنوار
من الصبح حتى لعشية
مع اللخر
الوزير لغا الزيارة
والله غير غاضوني هذوك الاطفال
او هذوك المنافقين قعدو مخبيين في ديورهم يخزرو غير ملبعيد
........
ان شاء الله يبعدنا عليهم
بارك الله لك اخي
 
أم منيــــــر

أم منيــــــر

:: مشرفة ::
منتدى الحوار الهادف
طاقم المشرفات
إنضم
22 ديسمبر 2013
المشاركات
6,391
النقاط
651
محل الإقامة
تلمسان...الجزائر
الجنس
أنثى
رد: الوفــــد المـــنـــافـــق ( تحت المجهر ) ....

السلام عليكم

للاسف الشديد هؤلاء الناس النفاق يسري في دمائهم فلا يستطيعون العيش دون ان ينافقوا من لهم مصلحة معهم

تجدهم في كل مكان من اعلى هرم الى ادنى مكان كل واحد يصفق و يهلل لاناس لا يستحقون كل هدا التقدير

و في النهاية هم لا يعيرون لهم اي اهتمام لانهم اصلا لم ولن ينتبهوا لوجودهم

بارك الله فيك
 
A

Amine7N

:: عضو فعّال ::
إنضم
1 أفريل 2008
المشاركات
2,638
النقاط
611
محل الإقامة
بين صفحـات التاريخ
رد: الوفــــد المـــنـــافـــق ( تحت المجهر ) ....

بارك الله فيك أخي على هذا الموضوع
هؤلاء الذين تكلمت عنهم لا يهمهم في هذه الدنيا
سوى تسلق سلم المراتب حتى على حساب الأهل والشرف
تجدهم يلعقون حذاء هذا المدير ويغسلون سيارة ذاك المسؤول ....
في أحد الإداراة حكى لي أحدهم عن شخص مثل هؤلاء
وزوجته تعمل معه وعلى علاقة مع المسؤول
وهو علم بهذه العلاقة لأجل مرتبة أعلى
ولما أخبروه زملائه عنهم قال لهم لادخل لكم أنا أعرف ماذا أفعل !!!

يعني أن هؤلاء لايأبهون بالقيم والأخلاق والشرف ولا أي شيء
يعيقهم من أجل تحقيق غايتهم
وأغلب الأحيان لا يرتقون سوى درجة أو إثنين
في سلم الرتب طول حياتهم
لأن الوصول إلى القمم يتطلب الإرادة والشجاعة والذكاء
لا المداهنة والرياء والنفاق
 
الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
11,140
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
رد: الوفــــد المـــنـــافـــق ( تحت المجهر ) ....

قال Amine7N:
بارك الله فيك أخي على هذا الموضوع
هؤلاء الذين تكلمت عنهم لا يهمهم في هذه الدنيا
سوى تسلق سلم المراتب حتى على حساب الأهل والشرف
تجدهم يلعقون حذاء هذا المدير ويغسلون سيارة ذاك المسؤول ....
في أحد الإداراة حكى لي أحدهم عن شخص مثل هؤلاء
وزوجته تعمل معه وعلى علاقة مع المسؤول
وهو علم بهذه العلاقة لأجل مرتبة أعلى
ولما أخبروه زملائه عنهم قال لهم لادخل لكم أنا أعرف ماذا أفعل !!!

يعني أن هؤلاء لايأبهون بالقيم والأخلاق والشرف ولا أي شيء
يعيقهم من أجل تحقيق غايتهم
وأغلب الأحيان لا يرتقون سوى درجة أو إثنين
في سلم الرتب طول حياتهم
لأن الوصول إلى القمم يتطلب الإرادة والشجاعة والذكاء
لا المداهنة والرياء والنفاق
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فعلا فعلا حبيبي
هكدا ناس يشوفوا الفلوس و المناصب
أهم من الكرامة و اهم من الشرف
فلا حول و لاقوة الا بالله
شكرا حبيبي على عطر المرووور​
 
الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
11,140
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
رد: الوفــــد المـــنـــافـــق ( تحت المجهر ) ....

قال أم منيــــــر:
السلام عليكم

للاسف الشديد هؤلاء الناس النفاق يسري في دمائهم فلا يستطيعون العيش دون ان ينافقوا من لهم مصلحة معهم

تجدهم في كل مكان من اعلى هرم الى ادنى مكان كل واحد يصفق و يهلل لاناس لا يستحقون كل هدا التقدير

و في النهاية هم لا يعيرون لهم اي اهتمام لانهم اصلا لم ولن ينتبهوا لوجودهم

بارك الله فيك
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قبل يومين فقط رأيت هته الضاهرة تتكرر أمامي
رجال يظنون أنفسهم شيء كبير لكن أمام أسيادهم ولا شيء أفضل من أن أقول كلمة أخرى
شيء مقزز
 
ق

قوية بربي

:: عضو مُشارك ::
إنضم
9 نوفمبر 2015
المشاركات
221
النقاط
21
رد: الوفــــد المـــنـــافـــق ( تحت المجهر ) ....

تذكرت لافتات أحمد مطر (لاغرابة)
وتذكرت عندما كنا صغاراً نصف على جانبي الطريق عند مرور هولاء الأشباه نهتف باسمائهم
فعلاً هم مثل الذباب الذي لا يحط الا على القاذورات ، يجنون مصالحهم الخاصة وكلماتهم سلعة رخيصة يتداولها كبارهم لاعهد لهم ولا ولاء
تجدهم مع كل ذي نفوذ وسلطة لا كرامة ولا احترام لذواتهم أو للآخرين أتساءل ماذا بقي من انسانيتهم ؟؟!
يعيشون من جهد غيرهم ويسيرون على بقايا الآخرين في زمن العبودية المرة هل ترانا في جاهلية مابعد القرن العشرين؟!
صفاتهم ظاهرة للعيان ولا حاجة أبداً لوضعهم تحت المجهر فهم أصغر من أن نلتفت إليهم !
 
الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
11,140
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
رد: الوفــــد المـــنـــافـــق ( تحت المجهر ) ....

قال قوية بربي:
تذكرت لافتات أحمد مطر (لاغرابة)
وتذكرت عندما كنا صغاراً نصف على جانبي الطريق عند مرور هولاء الأشباه نهتف باسمائهم
فعلاً هم مثل الذباب الذي لا يحط الا على القاذورات ، يجنون مصالحهم الخاصة وكلماتهم سلعة رخيصة يتداولها كبارهم لاعهد لهم ولا ولاء
تجدهم مع كل ذي نفوذ وسلطة لا كرامة ولا احترام لذواتهم أو للآخرين أتساءل ماذا بقي من انسانيتهم ؟؟!
يعيشون من جهد غيرهم ويسيرون على بقايا الآخرين في زمن العبودية المرة هل ترانا في جاهلية مابعد القرن العشرين؟!
صفاتهم ظاهرة للعيان ولا حاجة أبداً لوضعهم تحت المجهر فهم أصغر من أن نلتفت إليهم !
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فعلا فعلا اختاااه
هم اظهر من ان يوضعوا تحت المجهر

اما انا فتعمدت ذالك لأنهم حاجة مهمة لا قيمة لها

و الله اسعدني مرووورك ايتها الأخت الطيبة
شكرا​
 
H

Houcine thé kin

:: عضو منتسِب ::
إنضم
11 أكتوبر 2019
المشاركات
1
النقاط
0
العمر
23
محل الإقامة
سطيف
الجنس
ذكر
قال الامين محمد:





السلام عليكم أحبتي أيها الأكارم
جرت العادة أن ننتقد المسؤولين و أصحاب القرار و لقد أتخم السابقون و اللاحقون
اسهابا و اسهاما . ملمين بكل جانب من جوانب الموضوع منتهين الى ان أغلب المسؤولين
قد خانوا الأمانة و استغلوا سلطانهم للمنافع الشخصية و العائلية و توجهوا لأشباع غرائزهم و شهواتهم
بدل العمل لمصلحة الشعوب و توجهوا الى استغلال النفود لظلم رعيتهم و سلبهم حقوقهم , و من لم يكن لهم عبدا كانوا له جلادين
لــــــكـــــــــن
في الحقيقة قد نظلم المسؤول ادا تكلمنا عليه لوحده فهناك
الــــــــــــــوفـــــــــد الـــــمـــــــنــــــافــــــــــــق
لكل مسؤول قوم تبع , مهما كبر أو صغر هدا المسؤول
حتى و لو كان رئيس فرقة أشغال أو رئيس ورشة عمل او رئيس بلدية او رئيس دائرة او مدير مدرسة او عميد جامعة او رئيس فريق و هكدا و زد القياس
فالقوم التبع او الشياتين او الوفد المنافق كالقطط الجائعة بتدللاتهم
و كالدئاب في نظراتهم و كالكلاب في وفائهم لسيدهم و كالتماسيح في دمعاتهم
لا يسكتون و لا يسكنون عن سادتهم مدافعون
ادا انتقدت المسؤول هم أول من يدافع و ادا سألته هم اول من يجيب
متكعكبين حول سيدهم كتكعكب الكلاب على الجيفة
ينقلون الأخبار المغلوطة و ينافقون
يقولون ان الأمور كلها تمام ليرتاح مرؤوسهم و لا يزعجوه ,لكي بالأحلام السعيدة ينام
ادا سألهم سيدهم كيف أخبار رعيتي رسموا له صورة ان الله و الشعب راضون عليك و بطول العمر لك داعين
ادا اراد المسؤول رشوة او ما شابهها أرسلهم , جاؤوك كالكلب الدي أدخل دنبه بين رجليه متمسحين بك
و اعينهم تخرق الأرض
ادا مرض المسؤول هم المتوجعون
و ادا حزن هم البكاؤون و الباكون
و ادا ابتسم هو المقهقهون
و ادا مشى ساروا خلفه كأدناب البقر
و ادا توقف التفوا حوله كالدباب ......
و ادا التفت التفتوا كالضبع يخشى ما يخشى
و ادا غضب كانوا كالحمر المستنفرة التي فرت من قسورة

قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لاَ يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ} [آل عمران: 118].

فلا حول و لا قوة الا بالله
ربي يهدي الجميع
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في انتظاركم
سلاااام
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فعلا هم كلكلاب الضالة يلهثون وراء الدنيا
 
sami44

sami44

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
11,595
النقاط
1,251
محل الإقامة
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